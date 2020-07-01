Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Фоссум Ивер из команды Ольборг пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

95' Удар от ворот произведет Сённерйюск

94' Хорошо играет на выходе Хансен Андреас - мяч в ее руках

94' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Сённерйюск

93' Серен Тенгстедт из команды Ольборг делает неудачный навес.

92' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Серен Тенгстедт из команды Ольборг плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

84' Канструп Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Серен Тенгстедт из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

83' Виктор Экани из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Удар от ворот произведет Ольборг

80' Виктор Экани из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

79' Альбек Мадс наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

79' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Сённерйюск

78' Отличная игра от Роберт Какето из команды Ольборг . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

76' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

76' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Судья подбегает и показывает Бангор Патрик из команды Сённерйюск отложенную желтую карточку за фол.

75' Александр Бах выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Хорошо играет на выходе Милиц Себастьян - мяч в ее руках

72' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Александр Бах из команды Сённерйюск пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

72' Матч возобновлен

71' Александр Бах на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Матиас Росс получил желтую карточку от судьи

69' Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Александр Бах выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Кристоффер Паллесен из команды Ольборг пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

68' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Сённерйюск

67' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Александр Бах выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Юлий Эскесен получает вторую желтую карточку и теперь удалена

65' Юлий Эскесен упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

64' Удар от ворот произведет Сённерйюск

64' Как она упустила момент!?! Куск Каспер имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

64' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Сённерйюск

63' Милиц Себастьян отбил мяч на угловой после удара Серен Тенгстедт из штрафной площади.

62' Хорошие скиллы дриблинга показывает Серен Тенгстедт, обходя своих соперников

61' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59'

58' Отличный командный гол!

56' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Ольборг

53' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Назначен штрафной. Пострадал Стефан Гартенманн , его свалил Серен Тенгстедт.

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Йонссон Эггерт получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Йонссон Эггерт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Хорошая попытка от Альбек Мадс , был неплохой удар, но вратарь спас

49' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Сённерйюск

48' Ольсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали

48' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Александр Бах получил желтую карточку от судьи

46' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля