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  2. Матчи
  3. Дания
Ольборг
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1500
Сённерйюск
0'
13' Желтая карточка
Окоре Жорес
21' Желтая карточка
Magnus Christensen III
23' Желтая карточка
Julius Eskesen
32' Желтая карточка
Йонссон Эггерт
0:1
38' Гол
Anders Jacobsen II
46' Желтая карточка
Alexander Bah
49' Желтая карточка
Якобсен Кристиан II
0:2
56' Гол
Anders Jacobsen II
65' Вторая желтая карточка
Julius Eskesen
71' Желтая карточка
Mathias Ross Jensen
75' Желтая карточка
Бангор Патрик
90'+6
22
Хансен
Андреас
6
Kristoffer
Pallesen
5
Окоре
Жорес
26
Теландер
Расмус
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
16
Magnus
Christensen
III
21
Ольсен
Патрик
9
Ван
Веерт
Том
17
Куск
Каспер
10
Андерсен
Лукас
28
Милиц
Себастьян
9
Alexander
Bah
6
Йонссон
Эггерт
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
15
Абсалонсен
Йохан
7
Julius
Eskesen
29
Victor
Ekani
8
Якобсен
Кристиан
II
90
Альбек
Мадс
10
Anders
Jacobsen
II
Ольборг
4-3-3
Сённерйюск
5-4-1

Ход матча

13'
Окоре Жорес
 
21'
Magnus Christensen III
 
23'
 
Julius Eskesen
32'
 
Йонссон Эггерт
38'
0:1
Anders Jacobsen II
(Абсалонсен Йохан)
42'
Soeren Tengstedt
Андерсен Лукас
 
46'
Robert Kakeeto
Magnus Christensen III
 
46'
 
Alexander Bah
49'
 
Якобсен Кристиан II
56'
0:2
Anders Jacobsen II
(Alexander Bah)
59'
Frederik Boersting
Ван Веерт Том
 
59'
Mathias Ross Jensen
Альманн Якоб
 
63'
 
Бангор Патрик
Йонссон Эггерт
65'
 
Julius Eskesen
71'
Mathias Ross Jensen
 
75'
 
Бангор Патрик
76'
 
Хассан Рилван
Якобсен Кристиан II
81'
Кристенсен Патрик
Kristoffer Pallesen
 
87'
 
Фредериксен Эмиль
Victor Ekani
87'
 
Rasmus Vinderslev
Альбек Мадс

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куск Каспер 6 (1) 1
2. Фоссум Ивер 6 (1) 1
3. Ольсен Патрик 2 0.33
4. Кристенсен Патрик 1 0.17
5. Теландер Расмус 1 0.17
6. Андерсен Лукас 1 0.17
7. Ван Веерт Том 1 0.17
8. Frederik Boersting 1 0.17
9. Oliver Klitten 1 0.17
10. Mathias Ross Jensen 1 0.17
11. Абильдгор Оливер 1 0.17
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anders Jacobsen II 4 0.67
2. Лидер Март 2 0.33
3. Довбик Артём 2 (1) 0.33
4. Абсалонсен Йохан 1 0.17
5. Альбек Мадс 1 0.17
6. Якобсен Кристиан II 1 0.17
7. Рохас Марко 1 0.17
8. Jeppe Simonsen 1 0.17
9. Julius Eskesen 1 0.17
10. Фредериксен Эмиль 1 0.17
11. Peter Christiansen 1 (1) 0.17
12. Alexander Bah 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Окоре Жорес 1 0
2. Magnus Christensen III 1 0
3. Mathias Ross Jensen 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Julius Eskesen 1 1
2. Йонссон Эггерт 1 0
3. Якобсен Кристиан II 1 0
4. Бангор Патрик 1 0
5. Alexander Bah 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Ольборг 4.76% (1) 4.76% (1) 19.05% (4) 38.1% (8) 9.52% (2) 23.81% (5) 0
 Сённерйюск 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд
Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю
Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании
Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:4 Ольборг Суперлига Дании
1/8 финала
0 Кёге
3 Ольборг
4 Копенгаген
1 Нордшелланн
1 АБ
2 Эсбьерг
1 Орхус
0 Оденсе
0 Виби
2 Раннерс
0 Брондбю
1 Сённерйюск
0 Фремад Амагер
3 Хорсенс
3 Фредерисия
4 Силькеборг
1/4 финала
2 Ольборг
0 Копенгаген
1 Эсбьерг
4 Орхус
1 Раннерс
2 Сённерйюск
9 Хорсенс
8 Силькеборг
1/2 финала
3 Ольборг
2 Орхус
2 Сённерйюск
1 Хорсенс
Финал
0 Ольборг
2 Сённерйюск
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