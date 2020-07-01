Ольборг
0:2
Конец матча
Стадион: Блю-Уотер Арена Зрители: 1500
Сённерйюск
13' Желтая карточкаОкоре Жорес
21' Желтая карточкаMagnus Christensen III
23' Желтая карточкаJulius Eskesen
32' Желтая карточкаЙонссон Эггерт
0:1
38' ГолAnders Jacobsen II
46' Желтая карточкаAlexander Bah
49' Желтая карточкаЯкобсен Кристиан II
0:2
56' ГолAnders Jacobsen II
65' Вторая желтая карточкаJulius Eskesen
71' Желтая карточкаMathias Ross Jensen
75' Желтая карточкаБангор Патрик
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Довбик АртёмНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
23'
32'
38'
46'
56'
65'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куск Каспер
|6 (1)
|1
|2.
|Фоссум Ивер
|6 (1)
|1
|3.
|Ольсен Патрик
|2
|0.33
|4.
|Кристенсен Патрик
|1
|0.17
|5.
|Теландер Расмус
|1
|0.17
|6.
|Андерсен Лукас
|1
|0.17
|7.
|Ван Веерт Том
|1
|0.17
|8.
|Frederik Boersting
|1
|0.17
|9.
|Oliver Klitten
|1
|0.17
|10.
|Mathias Ross Jensen
|1
|0.17
|11.
|Абильдгор Оливер
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anders Jacobsen II
|4
|0.67
|2.
|Лидер Март
|2
|0.33
|3.
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.33
|4.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0.17
|5.
|Альбек Мадс
|1
|0.17
|6.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.17
|7.
|Рохас Марко
|1
|0.17
|8.
|Jeppe Simonsen
|1
|0.17
|9.
|Julius Eskesen
|1
|0.17
|10.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.17
|11.
|Peter Christiansen
|1 (1)
|0.17
|12.
|Alexander Bah
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окоре Жорес
|1
|0
|2.
|Magnus Christensen III
|1
|0
|3.
|Mathias Ross Jensen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Julius Eskesen
|1
|1
|2.
|Йонссон Эггерт
|1
|0
|3.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0
|4.
|Бангор Патрик
|1
|0
|5.
|Alexander Bah
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Ольборг
|4.76% (1)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|38.1% (8)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|0
|Сённерйюск
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: + = -Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд
Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Эсбьерг 1:1 Ольборг Оденсе 3:4 Ольборг Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 3:0 Люнгбю Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг Веннсюссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю
Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка-Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Колдинг
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сённерйюск 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Ольборг 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:4 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Ольборг Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:4 Ольборг Суперлига Дании
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Ольборг
2 Сённерйюск
- 0:2 ОЛЬ-СЁН