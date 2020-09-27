Атлетико Гойяненсе
1:1
Второй тайм: 52'
Ботафого Рибейрао
25' Желтая карточкаCaio Alexandre
28' Желтая карточкаКану Рубенилсон
0:1
45' ПенальтиЛуис Виктор
1:1
50' ГолЮри
1
Jean
V
4
Gilvan
6
Натанаэл
9
Юри
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 GilvanЗащитник
-
6 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЮриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Dudu V1
-
-
16 Eder 2
-
21 Gustavo V
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
-
13 David SousaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Kevin IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
15 Luiz OtavioПолузащитник
- Нападающий
-
12 Saulo II
-
-
18 Davi Araujo
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
25'
28'
45'
0:1
50'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|3
|0.27
|2.
|Gustavo V
|2
|0.18
|3.
|Юри
|2
|0.18
|4.
|Luis Pereira III
|2
|0.18
|5.
|Edson III
|1
|0.09
|6.
|Gilvan
|1
|0.09
|7.
|Маркес Лукас
|1
|0.09
|8.
|Jean V
|1
|0.09
|9.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|10.
|Котулио Матеус
|0
|0
|11.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|12.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|13.
|Janderson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.27
|2.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.18
|3.
|Назарио Бруно
|1
|0.09
|4.
|Калу Саломон
|1
|0.09
|5.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.09
|6.
|Pedro Raul
|1
|0.09
|7.
|Caio Alexandre
|1
|0.09
|8.
|Guilherme Santos
|0
|0
|9.
|Rhuan Castro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dudu V1
|1
|1
|2.
|Edson III
|2
|0
|3.
|João Victor6
|2
|0
|4.
|Marlon Freitas
|0
|1
|5.
|Gilvan
|1
|0
|6.
|Юри
|1
|0
|7.
|Gustavo V
|1
|0
|8.
|Moacir II
|1
|0
|9.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|10.
|Renato Kayzer
|1
|0
|11.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|0
|12.
|Jean V
|1
|0
|13.
|Eder 2
|1
|0
|14.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|5
|0
|2.
|Federico Barrandeguy
|2
|0
|3.
|Рафаэль Форстер
|2
|0
|4.
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|5.
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|6.
|Кану Рубенилсон
|1
|0
|7.
|Danilo IV
|1
|0
|8.
|Kevin II
|1
|0
|9.
|Fernando Costanza
|1
|0
|10.
|Pedro Raul
|1
|0
|11.
|Roberto Fernandes1
|1
|0
|12.
|Davi Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Ботафого Рибейрао
|0
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе
Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =12 -3Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|8
|0
|3
|21 - 13
|24
|2.
|Интернасьональ
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|3.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|4.
|Палмейрас
|11
|4
|7
|0
|15 - 10
|19
|5.
|Васко да Гама
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|6.
|Фламенго
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|7.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Сантос
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|11
|4
|3
|4
|11 - 9
|15
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|4
|2
|5
|9 - 10
|14
|11.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Гремио
|11
|2
|7
|2
|10 - 10
|13
|14.
|Сеара
|0:1
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|16.
|Гойяс
|1:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|17.
|Куритиба
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|1:1
|11
|1
|8
|2
|10 - 12
|11
|19.
|Брагантино
|12
|2
|5
|5
|15 - 19
|11
|20.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9