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Атлетико Гойяненсе
1:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
25' Желтая карточка
Caio Alexandre
28' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
0:1
45' Пенальти
Луис Виктор
1:1
50' Гол
Юри
64' Желтая карточка
Carlos Renteria II
76' Желтая карточка
Gilvan
89' Желтая карточка
Dudu V1
90'+9
1
Jean
V
2
João
Victor6
3
Маркес
Лукас
4
Gilvan
6
Натанаэл
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
7
Janderson
10
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
11
Котулио
Матеус
9
Юри
1
Кавальери
Диего
13
David
Sousa
3
Кану
Рубенилсон
5
Рафаэль
Форстер
2
Kevin
II
19
Caio
Alexandre
17
Carlos
Renteria
II
6
Луис
Виктор
10
Назарио
Бруно
9
Pedro
Raul
11
Nascimento
Leite
Matheus3
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 3 0.27
2. Gustavo V 2 0.18
3. Юри 2 0.18
4. Luis Pereira III 2 0.18
5. Edson III 1 0.09
6. Gilvan 1 0.09
7. Маркес Лукас 1 0.09
8. Jean V 1 0.09
9. Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
10. Котулио Матеус 0 0
11. Nicolas Vichiatto 0 0
12. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
13. Janderson 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 3 0.27
2. Луис Виктор 2 (2) 0.18
3. Назарио Бруно 1 0.09
4. Калу Саломон 1 0.09
5. Фернандо Луис IV 1 0.09
6. Pedro Raul 1 0.09
7. Caio Alexandre 1 0.09
8. Guilherme Santos 0 0
9. Rhuan Castro 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 2 1
2. Gilvan 2 0
3. Edson III 2 0
4. João Victor6 2 0
5. Marlon Freitas 0 1
6. Юри 1 0
7. Gustavo V 1 0
8. Moacir II 1 0
9. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
10. Renato Kayzer 1 0
11. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
12. Jean V 1 0
13. Eder 2 1 0
14. Matheus Frizzo 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 5 0
2. Federico Barrandeguy 2 0
3. Рафаэль Форстер 2 0
4. Marcelo Conceicao 2 0
5. Nascimento Leite Matheus3 2 0
6. Кану Рубенилсон 1 0
7. Danilo IV 1 0
8. Carlos Renteria II 1 0
9. Kevin II 1 0
10. Fernando Costanza 1 0
11. Pedro Raul 1 0
12. Roberto Fernandes1 1 0
13. Davi Araujo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Ботафого Рибейрао 0 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 40% (4)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе
Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:2 Ботафого Рибейрао Серия A
Атлетико Гойяненсе 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 8 0 3 21 - 13 24
2. Интернасьональ 12 6 3 3 16 - 8 21
3. Сан-Паулу 11 5 4 2 14 - 12 19
4. Палмейрас 11 4 7 0 15 - 10 19
5. Васко да Гама 11 5 3 3 16 - 11 18
6. Фламенго 11 5 3 3 14 - 14 18
7. Спорт Ресифи 12 5 2 5 12 - 13 17
8. Сантос 0:0 12 4 5 3 14 - 12 17
9. Форталеза 0:0 12 4 4 4 11 - 9 16
10. Атлетико Паранаэнсе 11 4 2 5 9 - 10 14
11. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
12. Сеара 12 4 2 6 14 - 18 14
13. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 13 - 16 13
14. Гремио 11 2 7 2 10 - 10 13
15. Коринтианс 11 3 3 5 15 - 17 12
16. Куритиба 11 3 2 6 8 - 12 11
17. Ботафого Рибейрао 11 1 8 2 10 - 12 11
18. Брагантино 12 2 5 5 15 - 19 11
19. Гойяс 9 2 3 4 13 - 15 9
20. Байя 11 2 3 6 12 - 19 9
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    89'
    Dudu получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    76'
    Gilvan получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Юри уходит с поля. Брандао Жуниор выходит вместо него
  • 65'
    Котулио Матеус уходит с поля. Gustavo Ferrareis выходит вместо него
  • 64'
    Matheus уходит с поля. Chico выходит вместо него
  • Желтая карточка
    64'
    Carlos Renteria получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Юри бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Луис Виктор из команды Ботафого Рибейрао забивает с точки!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Кану Рубенилсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Caio Alexandre получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.10 1.75 6.10
5.80 1.25 9.00
2.05 3.22 3.96

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.05 1.20 6.40 1.10 3.50 1.27 2.18 1.68 1.84 1.97 1.27 3.55 1.30 3.30 1.14 4.00 1.07 7.30 1.02 11.00 1.01 14.50
7.70 1.07 6.50 1.11 3.00 1.44 2.19 1.68 1.64 2.20 1.31 3.20 1.21 3.84 1.06 6.95 1.04 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.12 5.55 1.67 2.20 1.13 5.40 1.07 7.30 1.05 8.50
2.56 1.51 1.71 2.14 1.35 3.20 1.09 7.30 1.06 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.59 1.55 2.37 1.20 4.30
3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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