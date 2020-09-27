30
Мело
Фелипе
17
Matias
Vina
10
Адриано
Луис
45
Victor
Hugo
13
Joao
Lucas2
31
Natan
36
Рамон
33
Тьяго
Маия
29
Линкольн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
17 Matias VinaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
35 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Roni IIIНападающий
- Нападающий
-
-
-
13 Luan IV
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
- Основной состав
-
45 Victor HugoВратарь
-
13 Joao Lucas2Защитник
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 ЛазароЗащитник
-
53 Italo
-
55 Dhouglas
-
57 Rhyan
-
-
56 Yuri3
-
54 Richard Rios
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриано Луис
|4 (2)
|0.36
|2.
|Виллиан Сикейра
|2
|0.18
|3.
|Ze Rafael
|2
|0.18
|4.
|Gabriel Veron
|2
|0.18
|5.
|Raphael Veiga
|2
|0.18
|6.
|Гомес Густаво
|1
|0.09
|7.
|Patrick Carreiro
|1
|0.09
|8.
|Gabriel Menino
|0
|0
|9.
|Gustavo Scarpa
|0
|0
|10.
|Уэсли Лопес
|0
|0
|11.
|Matias Vina
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.45
|2.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.27
|3.
|Рибейро Эвертон
|2
|0.18
|4.
|Педро Гильерме
|2
|0.18
|5.
|Луис Филипе
|1
|0.09
|6.
|Исла Маурисио
|0
|0
|7.
|Энрике Бруно
|0
|0
|8.
|Котулио Матеус
|0
|0
|9.
|Роша Педро
|0
|0
|10.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ze Rafael
|3
|1
|2.
|Luan IV
|3
|0
|3.
|Лима Лукас III
|2
|0
|4.
|do Nascimento Ramires Santos II
|2
|0
|5.
|Gabriel Menino
|2
|0
|6.
|Адриано Луис
|1
|0
|7.
|Мело Фелипе
|1
|0
|8.
|Гомес Густаво
|1
|0
|9.
|Габриэль Сильва
|1
|0
|10.
|Майке Роша
|1
|0
|11.
|Данило
|1
|0
|12.
|Gustavo Scarpa
|1
|0
|13.
|Уэсли Лопес
|1
|0
|14.
|Roni III
|1
|0
|15.
|Matias Vina
|1
|0
|16.
|Vitor Hugo III2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|4
|0
|2.
|Герсон Сантос
|3
|0
|3.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|4.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|5.
|Диего Рибас
|2
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|7.
|Алвес Диего
|0
|1
|8.
|Исла Маурисио
|1
|0
|9.
|Луис Филипе
|1
|0
|10.
|Кайо Родриго
|1
|0
|11.
|Виллиан Арао
|1
|0
|12.
|Котулио Матеус
|1
|0
|13.
|Тулер Матеус
|1
|0
|14.
|Michael 3
|1
|0
|15.
|Joao Lucas2
|1
|0
|16.
|Педро Гильерме
|1
|0
|17.
|Мартинс Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|0
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|Фламенго
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|0
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: + = -Гуарани Асунсьон 0:0 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Боливар 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи
Коринтианс 0:2 Палмейрас Брагантино 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:1 Интернасьональ Байя 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Гойяс Флуминенсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Палмейрас 2:0 Санту-Андре Палмейрас 2:1 Агуа-Санта Коринтианс 1:0 Палмейрас Интер Лимейра 0:0 Палмейрас Палмейрас 3:1 Гуарани Асунсьон
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго
Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Палмейрас 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:2 Фламенго Серия A Палмейрас 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 4:2 Палмейрас Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Фламенго Серия A Палмейрас 0:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|8
|0
|3
|21 - 13
|24
|2.
|Интернасьональ
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|3.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|4.
|Палмейрас
|0:0
|11
|4
|7
|0
|14 - 9
|19
|5.
|Васко да Гама
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|6.
|Фламенго
|0:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 13
|18
|7.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Сантос
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|11
|4
|3
|4
|11 - 9
|15
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|4
|2
|5
|9 - 10
|14
|11.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|12.
|Сеара
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Гремио
|11
|2
|7
|2
|10 - 10
|13
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|16.
|Куритиба
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|17.
|Брагантино
|12
|2
|5
|5
|15 - 19
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|7
|2
|9 - 11
|10
|19.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|20.
|Гойяс
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.80
|1.11
|9.80
|1.02
|2.25
|1.60
|—
|—
|3.40
|1.29
|2.10
|1.70
|1.40
|2.80
|1.87
|1.93
|1.68
|2.25
|—
|—
|1.12
|5.55
|1.23
|3.95
|1.02
|11.00
|1.07
|8.80
|1.02
|11.00
|12.75
|1.00
|9.40
|1.03
|4.33
|1.20
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.30
|1.76
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.44
|2.69
|1.17
|4.50
|1.12
|5.05
|1.02
|8.90
|1.03
|8.30
|8.96
|1.06
|8.30
|1.07
|4.25
|1.22
|—
|—
|3.36
|1.32
|—
|—
|2.16
|1.69
|—
|—
|1.69
|2.16
|—
|—
|1.45
|2.74
|1.22
|4.25
|1.17
|4.99
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|3.08
|1.39
|2.72
|1.48
|2.36
|1.62
|1.98
|1.88
|1.76
|2.12
|1.57
|2.46
|1.74
|2.16
|1.58
|2.47
|1.27
|3.87
|—
|—
|1.16
|5.46
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.40
|2.80
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.04
|9.00
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.40
|1.61
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.19
|4.70
|1.12
|6.10
|—
|—
|—
|—
|3.24
|1.34
|—
|—
|2.19
|1.67
|—
|—
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.18
|4.82
|1.10
|6.85
|1.01
|15.59
|1.01
|16.30
|2.28
|1.66
|1.87
|1.99
|1.44
|2.86
|1.29
|3.66
|1.50
|2.71
|1.33
|3.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—