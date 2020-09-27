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  2. Матчи
  3. Бразилия
Палмейрас
0:0
Первый тайм: 41'
Фламенго
0' 41'
1
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
30
Мело
Фелипе
15
Гомес
Густаво
17
Matias
Vina
5
Patrick
Carreiro
25
Gabriel
Menino
20
Лима
Лукас
III
8
Ze
Rafael
27
Gabriel
Veron
10
Адриано
Луис
45
Victor
Hugo
13
Joao
Lucas2
31
Natan
51
Отавио
Эдмилсон
36
Рамон
33
Тьяго
Маия
8
Герсон
Сантос
42
Гильерме
дос
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
29
Линкольн
21
Педро
Гильерме
Палмейрас
4-1-4-1
Фламенго
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриано Луис 4 (2) 0.36
2. Виллиан Сикейра 2 0.18
3. Ze Rafael 2 0.18
4. Gabriel Veron 2 0.18
5. Raphael Veiga 2 0.18
6. Гомес Густаво 1 0.09
7. Patrick Carreiro 1 0.09
8. Gabriel Menino 0 0
9. Gustavo Scarpa 0 0
10. Уэсли Лопес 0 0
11. Matias Vina 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.45
2. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.27
3. Рибейро Эвертон 2 0.18
4. Педро Гильерме 2 0.18
5. Луис Филипе 1 0.09
6. Исла Маурисио 0 0
7. Энрике Бруно 0 0
8. Котулио Матеус 0 0
9. Роша Педро 0 0
10. Michael 3 0 0

Карточки

Палмейрас
# Игрок      
1. Ze Rafael 3 1
2. Luan IV 3 0
3. Лима Лукас III 2 0
4. do Nascimento Ramires Santos II 2 0
5. Gabriel Menino 2 0
6. Адриано Луис 1 0
7. Мело Фелипе 1 0
8. Гомес Густаво 1 0
9. Габриэль Сильва 1 0
10. Майке Роша 1 0
11. Данило 1 0
12. Gustavo Scarpa 1 0
13. Уэсли Лопес 1 0
14. Roni III 1 0
15. Matias Vina 1 0
16. Vitor Hugo III2 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 4 0
2. Герсон Сантос 3 0
3. Рафинья Марсио 2 0
4. Рибейро Эвертон 2 0
5. Диего Рибас 2 0
6. Габриэл Барбоза 2 0
7. Алвес Диего 0 1
8. Исла Маурисио 1 0
9. Луис Филипе 1 0
10. Кайо Родриго 1 0
11. Виллиан Арао 1 0
12. Котулио Матеус 1 0
13. Тулер Матеус 1 0
14. Michael 3 1 0
15. Joao Lucas2 1 0
16. Педро Гильерме 1 0
17. Мартинс Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 0 28.57% (4) 28.57% (4)
 Фламенго 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 0 23.08% (3)

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: + = -
Гуарани Асунсьон 0:0 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Боливар 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи
Коринтианс 0:2 Палмейрас Брагантино 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:1 Интернасьональ Байя 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Гойяс Флуминенсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Палмейрас 2:0 Санту-Андре Палмейрас 2:1 Агуа-Санта Коринтианс 1:0 Палмейрас Интер Лимейра 0:0 Палмейрас Палмейрас 3:1 Гуарани Асунсьон
Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго
Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Палмейрас 1:3 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Палмейрас Серия A Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Фламенго Серия A
Палмейрас 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:2 Фламенго Серия A Палмейрас 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 4:2 Палмейрас Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Фламенго Серия A Палмейрас 0:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 8 0 3 21 - 13 24
2. Интернасьональ 12 6 3 3 16 - 8 21
3. Сан-Паулу 11 5 4 2 14 - 12 19
4. Палмейрас 0:0 11 4 7 0 14 - 9 19
5. Васко да Гама 11 5 3 3 16 - 11 18
6. Фламенго 0:0 11 5 3 3 13 - 13 18
7. Спорт Ресифи 12 5 2 5 12 - 13 17
8. Сантос 11 4 4 3 14 - 12 16
9. Форталеза 11 4 3 4 11 - 9 15
10. Атлетико Паранаэнсе 11 4 2 5 9 - 10 14
11. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
12. Сеара 11 4 1 6 12 - 16 13
13. Гремио 11 2 7 2 10 - 10 13
14. Атлетико Гойяненсе 10 3 3 4 12 - 15 12
15. Коринтианс 11 3 3 5 15 - 17 12
16. Куритиба 11 3 2 6 8 - 12 11
17. Брагантино 12 2 5 5 15 - 19 11
18. Ботафого Рибейрао 10 1 7 2 9 - 11 10
19. Байя 11 2 3 6 12 - 19 9
20. Гойяс 8 2 2 4 11 - 13 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас
Ничья
Фламенго
1.67
6.15
9.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.25 5.30 10.50
1.25 5.50 14.00
1.33 6.95 10.25
1.26 5.73 11.67
1.47 4.19 7.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.11 9.80 1.02 2.25 1.60 3.40 1.29 2.10 1.70 1.40 2.80 1.87 1.93 1.68 2.25 1.12 5.55 1.23 3.95 1.02 11.00 1.07 8.80 1.02 11.00
12.75 1.00 9.40 1.03 4.33 1.20 3.15 1.36 2.30 1.76 1.73 2.11 1.44 2.69 1.17 4.50 1.12 5.05 1.02 8.90 1.03 8.30
8.96 1.06 8.30 1.07 4.25 1.22 3.36 1.32 2.16 1.69 1.69 2.16 1.45 2.74 1.22 4.25 1.17 4.99 1.04 10.70 1.03 11.89
3.08 1.39 2.72 1.48 2.36 1.62 1.98 1.88 1.76 2.12 1.57 2.46 1.74 2.16 1.58 2.47 1.27 3.87 1.16 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.40 2.80 2.17 1.69 1.02 11.00 1.17 4.70 1.04 9.00
3.30 1.33 2.40 1.61 1.55 2.45 1.19 4.70 1.12 6.10
3.24 1.34 2.19 1.67 1.52 2.52 1.18 4.82 1.10 6.85 1.01 15.59 1.01 16.30
2.28 1.66 1.87 1.99 1.44 2.86 1.29 3.66 1.50 2.71 1.33 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.81 1.93 1.47 2.60 1.28 3.45
4.60 1.20 3.20 1.35 1.91 1.90 1.39 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Где смотреть матч Палмейрас 0:0 Фламенго онлайн

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