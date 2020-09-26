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  3. Бразилия
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 19'
Сан-Паулу
0' 19'
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
35
Jose
Gabriel
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
5
Мусто
Дамиан
23
Marcos
Guilherme
17
Galhardo
Thiago
21
Бошилья
Габриэл
99
Эрнандес
Абель
1
Tiago
Luis
Volpi
2
Igor
Vinicius
27
Коста
Диего
16
Leo
XV
6
Рейналдо
Мануэл
8
Че
Че
26
Igor
Gomes
42
Габриэл
Барбоза
10
Алвес
Даниэл
11
Лусиано
Невес
9
Pablo
I
Интернасьональ
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 8 (3) 0.67
2. Герреро Паоло 3 0.25
3. Эденилсон дос Сантос 1 0.08
4. Бошилья Габриэл 1 0.08
5. Patrick I 1 0.08
6. Мусто Дамиан 1 0.08
7. Саравия Ренсо 0 0
8. Rodrigo I 0 0
9. Moises VII 0 0
10. Peglow 0 0
Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 4 0.36
2. Brenner da Silva 2 0.18
3. Габриэл Барбоза 2 0.18
4. Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.09
5. Алвес Даниэл 1 0.09
6. Эрнанес Лима 1 0.09
7. Pablo I 1 0.09
8. Витор Буэно 1 0.09
9. Leo XV 0 0
10. Gonzalo Carneiro 0 0
11. Igor Vinicius 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 3 0
2. Bruno Praxedes 3 0
3. Д'Алессандро Андрес 2 0
4. Эденилсон дос Сантос 2 0
5. Бошилья Габриэл 2 0
6. Gustavo1 2 0
7. Jussa 2 0
8. William Pottker 0 1
9. Мусто Дамиан 1 0
10. Моледо Родриго 1 0
11. Энрике Педро 1 0
12. Marcelo Lomba 1 0
13. Саравия Ренсо 1 0
14. Marcos Guilherme 1 0
15. Марсело Родиней 1 0
16. Moises VII 1 0
17. Jose Gabriel 1 0
18. Фукс Бруно 1 0
Сан-Паулу
# Игрок      
1. Igor Vinicius 4 0
2. Рейналдо Мануэл 3 0
3. Че Че 2 0
4. Лусиано Невес 2 0
5. Brenner da Silva 2 0
6. Коста Диего 1 0
7. Эрнанес Лима 1 0
8. Арболеда Роберт 1 0
9. Bruno VI 1 0
10. Pablo I 1 0
11. Габриэл Барбоза 1 0
12. Витор Буэно 1 0
13. Leo XV 1 0
14. Lucas Perri 1 0
15. Lizeiro 1 0
16. Igor Gomes 1 0
17. Luan5 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4)
 Сан-Паулу 23.08% (3) 0 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ
Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Сан-Жозе-дус-Кампус 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +9 =4 -7
ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Сантос 2:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Брагантино
Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Байя Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сан-Паулу 2:3 Мирасол Гуарани Асунсьон 1:3 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:3 Брагантино Сан-Паулу 2:1 Сантос Сан-Паулу 3:0 ЛДУ Кито Ботафого 1:0 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Понте-Прета

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Сан-Паулу: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Сан-Паулу 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Серия A Интернасьональ 3:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Серия A
Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Гаушо 1 Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Сан-Паулу Гаушо Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Гаушо Сан-Паулу 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Интернасьональ Гаушо Сан-Паулу 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:3 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:1 Интернасьональ Серия A Сан-Паулу 0:1 Интернасьональ Серия A Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 7 0 3 18 - 12 21
2. Интернасьональ 0:0 12 6 3 3 15 - 7 21
3. Сан-Паулу 0:0 11 5 4 2 13 - 11 19
4. Палмейрас 10 4 6 0 14 - 9 18
5. Васко да Гама 10 5 2 3 15 - 10 17
6. Фламенго 10 5 2 3 13 - 13 17
7. Спорт Ресифи 12 5 2 5 12 - 13 17
8. Сантос 11 4 4 3 14 - 12 16
9. Форталеза 11 4 3 4 11 - 9 15
10. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
11. Гремио 10 2 7 1 9 - 7 13
12. Сеара 11 4 1 6 12 - 16 13
13. Атлетико Гойяненсе 10 3 3 4 12 - 15 12
14. Коринтианс 11 3 3 5 15 - 17 12
15. Атлетико Паранаэнсе 0:0 11 3 3 5 8 - 10 12
16. Куритиба 11 3 2 6 8 - 12 11
17. Ботафого Рибейрао 10 1 7 2 9 - 11 10
18. Брагантино 11 2 4 5 14 - 18 10
19. Байя 0:0 11 2 4 5 12 - 18 10
20. Гойяс 8 2 2 4 11 - 13 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьональ
Ничья
Сан-Паулу
2.47
3.18
4.13
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.35 3.20 3.15
2.37 2.85 3.25
2.47 3.18 3.55
2.03 3.13 4.13
2.37 3.13 3.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.40 1.13 5.40 1.13 2.05 1.72 1.94 1.86 1.68 2.18 1.33 3.15 1.23 3.95 1.09 6.50 1.05 8.70 1.04 9.50 0.00 16.50
6.15 1.08 5.05 1.14 2.49 1.51 1.88 1.92 1.57 2.74 1.23 4.20 1.16 5.00 1.03 9.30 1.02 9.50
6.17 1.12 4.99 1.17 2.55 1.51 1.91 1.88 1.53 2.49 1.24 4.02 1.18 4.82 1.06 8.96 1.05 9.74
7.25 1.10 2.51 1.55 2.19 1.71 1.86 2.00 1.62 2.35 1.49 2.70 1.14 5.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 1.97 1.55 2.44 1.10 6.25 1.05 8.40
2.36 1.59 1.57 2.40 1.28 3.68 1.06 8.90 1.04 10.50
2.39 1.57 1.57 2.39 1.29 3.57 1.07 8.30 1.05 9.74
2.36 1.62 1.94 1.92 1.50 2.66 1.33 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.72 1.47 2.55 1.15 5.00
3.00 1.39 1.99 1.82 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
2.25 1.64
Букмекер Да Нет
5.70 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Где смотреть матч Интернасьональ 0:0 Сан-Паулу онлайн

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