Интернасьональ
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
1:0
20' ГолGalhardo Thiago
1:1
26' ГолЛусиано Невес
59' Желтая карточкаЭрнандес Абель
60' Красная карточкаJose Gabriel
66' Желтая карточкаHeitor Rodrigues da Fonseca
35
Jose
Gabriel
20
Moises
VII
27
Коста
Диего
16
Leo
XV
8
Че
Че
26
Igor
Gomes
10
Алвес
Даниэл
9
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Rodrigo I
-
-
33 Gustavo1
-
-
25 Jussa
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Коста ДиегоЗащитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
8 Че ЧеПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
-
12 Витор БуэноНападающий
- Нападающий
-
3 Bruno VI
-
13 Luan5
-
38 Paulo1
-
41 Junior6
-
-
23 Lucas Perri
-
Главный тренер: Fernando Diniz
Ход матча
20'
1:0
26'
1:1
59'
60'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|9 (3)
|0.75
|2.
|Герреро Паоло
|3
|0.25
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.08
|4.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.08
|5.
|Patrick I
|1
|0.08
|6.
|Мусто Дамиан
|1
|0.08
|7.
|Moises VII
|0
|0
|8.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|9.
|Rodrigo I
|0
|0
|10.
|Peglow
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|5
|0.45
|2.
|Brenner da Silva
|2
|0.18
|3.
|Габриэл Барбоза
|2
|0.18
|4.
|Pablo I
|1
|0.09
|5.
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.09
|6.
|Алвес Даниэл
|1
|0.09
|7.
|Эрнанес Лима
|1
|0.09
|8.
|Витор Буэно
|1
|0.09
|9.
|Leo XV
|0
|0
|10.
|Gonzalo Carneiro
|0
|0
|11.
|Igor Vinicius
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|3
|0
|2.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|3.
|Jose Gabriel
|1
|1
|4.
|Д'Алессандро Андрес
|2
|0
|5.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|6.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|7.
|Gustavo1
|2
|0
|8.
|Jussa
|2
|0
|9.
|William Pottker
|0
|1
|10.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|11.
|Мусто Дамиан
|1
|0
|12.
|Моледо Родриго
|1
|0
|13.
|Энрике Педро
|1
|0
|14.
|Marcelo Lomba
|1
|0
|15.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|16.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|17.
|Марсело Родиней
|1
|0
|18.
|Moises VII
|1
|0
|19.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|20.
|Фукс Бруно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Igor Vinicius
|4
|0
|2.
|Рейналдо Мануэл
|3
|0
|3.
|Че Че
|2
|0
|4.
|Лусиано Невес
|2
|0
|5.
|Brenner da Silva
|2
|0
|6.
|Коста Диего
|1
|0
|7.
|Эрнанес Лима
|1
|0
|8.
|Арболеда Роберт
|1
|0
|9.
|Bruno VI
|1
|0
|10.
|Pablo I
|1
|0
|11.
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|12.
|Витор Буэно
|1
|0
|13.
|Leo XV
|1
|0
|14.
|Lucas Perri
|1
|0
|15.
|Lizeiro
|1
|0
|16.
|Igor Gomes
|1
|0
|17.
|Luan5
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|Сан-Паулу
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ
Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Сан-Жозе-дус-Кампус 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ
Сан-Паулу Последние 20 матчей: + = -ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Сантос 2:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Брагантино
Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Байя Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сан-Паулу 2:3 Мирасол Гуарани Асунсьон 1:3 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:3 Брагантино Сан-Паулу 2:1 Сантос Сан-Паулу 3:0 ЛДУ Кито Ботафого 1:0 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Понте-Прета
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Сан-Паулу: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Гаушо 1 Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Сан-Паулу Гаушо Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Гаушо Сан-Паулу 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Интернасьональ Гаушо Сан-Паулу 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:3 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:1 Интернасьональ Серия A Сан-Паулу 0:1 Интернасьональ Серия A Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|11
|8
|0
|3
|19 - 12
|24
|2.
|Интернасьональ
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|3.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|4.
|Палмейрас
|10
|4
|6
|0
|14 - 9
|18
|5.
|Васко да Гама
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|6.
|Фламенго
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|7.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Сантос
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|11
|4
|3
|4
|11 - 9
|15
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|4
|2
|5
|9 - 10
|14
|11.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|12.
|Сеара
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Гремио
|0:1
|11
|2
|7
|2
|9 - 8
|13
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|16.
|Куритиба
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|17.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|7
|2
|9 - 11
|10
|18.
|Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|19.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|20.
|Гойяс
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.40
|1.13
|5.40
|1.13
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.94
|1.86
|1.68
|2.18
|1.48
|2.55
|—
|—
|1.23
|3.95
|—
|—
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.05
|8.70
|1.08
|7.00
|0.00
|16.50
|1.02
|11.00
|6.15
|1.08
|5.05
|1.14
|2.49
|1.51
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.57
|2.74
|—
|—
|1.23
|4.20
|—
|—
|1.16
|5.00
|—
|—
|1.03
|9.30
|1.02
|9.50
|—
|—
|—
|—
|6.17
|1.12
|4.99
|1.17
|2.55
|1.51
|—
|—
|1.91
|1.88
|—
|—
|1.53
|2.49
|—
|—
|1.24
|4.02
|—
|—
|1.18
|4.82
|—
|—
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|—
|—
|—
|—
|7.25
|1.10
|—
|—
|5.04
|1.18
|2.19
|1.71
|3.54
|1.31
|2.39
|1.61
|1.33
|3.35
|1.17
|4.98
|1.91
|1.95
|1.56
|2.48
|1.40
|3.01
|1.36
|3.19
|—
|—
|1.13
|6.13
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|1.77
|1.97
|—
|—
|1.55
|2.44
|—
|—
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.05
|8.40
|1.27
|3.55
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.28
|3.68
|—
|—
|1.06
|8.90
|1.04
|10.50
|2.39
|1.57
|—
|—
|1.57
|2.39
|—
|—
|1.29
|3.57
|—
|—
|1.07
|8.30
|1.05
|9.74
|2.36
|1.62
|1.94
|1.92
|1.50
|2.66
|1.33
|3.40
|1.61
|2.38
|1.36
|3.23
|1.12
|6.69
|1.13
|6.24