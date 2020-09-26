  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 20'
Байя
0' 20'
1
Дос
Сантос
Адербар
2
Jonatan
VII
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
26
Erick2
5
Веллингтон
III
88
Christian
Cardoso
7
Фабиньо
Энрике
18
Лео
Ситтадини
29
Pedrinho
VI4
1
Douglas
Friedrich
35
Fernando
Edson
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
18
Рамирес
Эрик
II
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
10
Rodriguinho
I
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Байя
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Vitinho4 2 0.18
2. Жеуванио 1 0.09
3. Фабиньо Энрике 1 0.09
4. Лео Ситтадини 1 0.09
5. Carlos Eduardo III 1 0.09
6. Раванелли Феррейра 1 0.09
7. Abner2 1 0.09
8. Lucas Halter 0 0
9. Erick2 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodriguinho I 3 (1) 0.27
2. Jose Elber 1 0.09
3. Marco Antonio2 1 0.09
4. Росси 1 0.09
5. Эрнандо 1 0.09
6. Saldanha 1 0.09
7. Nino Paraiba 1 0.09
8. Jose Ferreira 1 0.09
9. Daniel XII 1 0.09
10. Clayson 1 (1) 0.09
11. Gilberto IV 0 0
12. Ronaldo VI 0 0
13. Juninho Capixaba 0 0
14. Gregore 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 4 0
2. Thiago Heleno 2 0
3. Жеуванио 2 0
4. Khellven 2 0
5. Christian Cardoso 2 0
6. Лучо Гонсалес 1 0
7. Энрике Педру II 1 0
8. Фернандо Матос 1 0
9. Азеведо Марсио 1 0
10. Jonatan VII 1 0
11. Лео Ситтадини 1 0
12. Агилар Фелипе 1 0
13. Lucas Halter 1 0
14. Kawan 1 0
15. Richard Almeida de Oliveira2 1 0
16. Victor Vitinho4 1 0
17. Pedrinho VI4 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 4 1
2. Ronaldo VI 4 0
3. Nino Paraiba 3 0
4. Росси 2 0
5. Jose Ferreira 0 1
6. Зе Карлос 1 0
7. Daniel XII 1 0
8. Juninho Capixaba 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 0 37.5% (3)
 Байя 0 25% (3) 33.33% (4) 0 0 41.67% (5)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе Коло-Коло 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Байя Последние 20 матчей: + = -
Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя
Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианса Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Байя Копа Судамерикана Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя Серия A Байя 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 4:1 Байя Серия A Байя 6:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Байя Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Байя Кубок Бразилии Байя 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 7 0 3 18 - 12 21
2. Интернасьональ 0:0 12 6 3 3 15 - 7 21
3. Сан-Паулу 0:0 11 5 4 2 13 - 11 19
4. Палмейрас 10 4 6 0 14 - 9 18
5. Васко да Гама 10 5 2 3 15 - 10 17
6. Фламенго 10 5 2 3 13 - 13 17
7. Спорт Ресифи 12 5 2 5 12 - 13 17
8. Сантос 11 4 4 3 14 - 12 16
9. Форталеза 11 4 3 4 11 - 9 15
10. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
11. Гремио 10 2 7 1 9 - 7 13
12. Сеара 11 4 1 6 12 - 16 13
13. Атлетико Гойяненсе 10 3 3 4 12 - 15 12
14. Коринтианс 11 3 3 5 15 - 17 12
15. Атлетико Паранаэнсе 0:0 11 3 3 5 8 - 10 12
16. Куритиба 11 3 2 6 8 - 12 11
17. Ботафого Рибейрао 10 1 7 2 9 - 11 10
18. Брагантино 11 2 4 5 14 - 18 10
19. Байя 0:0 11 2 4 5 12 - 18 10
20. Гойяс 8 2 2 4 11 - 13 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Байя
2.28
3.23
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.05 3.90
2.28 3.10 3.50
2.20 3.20 3.54
2.05 3.23 3.88
2.25 3.02 3.70

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.60 1.07 5.70 1.12 2.60 1.45 1.99 1.82 1.72 2.12 1.55 2.44 1.25 3.75 1.18 4.50 1.05 8.40 1.04 9.10 0.00 16.00
6.55 1.07 5.45 1.12 2.60 1.47 1.98 1.83 1.59 2.51 1.26 3.85 1.18 4.60 1.04 8.40 1.03 9.00 1.00 19.00
6.49 1.11 5.39 1.15 2.70 1.46 2.04 1.77 1.59 2.35 1.28 3.65 1.21 4.38 1.07 8.30 1.06 8.96 1.01 16.10 1.01 16.56
7.29 1.10 2.62 1.51 2.29 1.65 1.96 1.90 1.69 2.22 1.54 2.55 1.44 2.89 1.18 4.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.57 2.40 1.27 3.55 1.05 8.20
2.43 1.56 1.61 2.32 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
2.49 1.53 1.64 2.25 1.32 3.36 1.08 7.75 1.06 8.96
2.43 1.58 2.00 1.86 1.54 2.53 1.35 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.67 1.49 2.50 1.18 4.70
3.15 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.77
2.13 1.71
Букмекер Да Нет
5.60 1.13
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 0:0 Байя онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный