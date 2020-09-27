Атлетико Паранаэнсе
1:0
Конец матча
Байя
26' Желтая карточкаErick2
40' Желтая карточкаSaldanha
53' Желтая карточкаJonatan VII
57' Желтая карточкаThiago Heleno
1:0
70' ГолChristian Cardoso
1:0
83' Не забитый пенальтиClayson
89' Желтая карточкаАльварадо Джейми
16
Abner2
26
Erick2
29
Pedrinho
VI4
14
Эрнандо
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Pedrinho VI4Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
97 Leo Gomes
-
-
17 Bissoli
-
-
33 Lucas Halter
-
Главный тренер: Eduardo Barros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 ClaysonПолузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
-
71 Jadson III
-
70 Fessin
-
77 Mateus Claus
-
-
-
36 Ramon1
-
-
-
99 Saldanha
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
26'
32'
40'
46'
53'
57'
70'
1:0
72'
83'
1:0
86'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho4
|2
|0.18
|2.
|Жеуванио
|1
|0.09
|3.
|Abner2
|1
|0.09
|4.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.09
|5.
|Лео Ситтадини
|1
|0.09
|6.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.09
|7.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.09
|8.
|Christian Cardoso
|1
|0.09
|9.
|Lucas Halter
|0
|0
|10.
|Erick2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|3 (1)
|0.27
|2.
|Jose Elber
|1
|0.09
|3.
|Marco Antonio2
|1
|0.09
|4.
|Росси
|1
|0.09
|5.
|Эрнандо
|1
|0.09
|6.
|Saldanha
|1
|0.09
|7.
|Nino Paraiba
|1
|0.09
|8.
|Jose Ferreira
|1
|0.09
|9.
|Daniel XII
|1
|0.09
|10.
|Clayson
|1 (1)
|0.09
|11.
|Gilberto IV
|0
|0
|12.
|Ronaldo VI
|0
|0
|13.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|14.
|Gregore
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|4
|0
|2.
|Thiago Heleno
|3
|0
|3.
|Жеуванио
|2
|0
|4.
|Jonatan VII
|2
|0
|5.
|Khellven
|2
|0
|6.
|Christian Cardoso
|2
|0
|7.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|8.
|Энрике Педру II
|1
|0
|9.
|Фернандо Матос
|1
|0
|10.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|11.
|Лео Ситтадини
|1
|0
|12.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|13.
|Lucas Halter
|1
|0
|14.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|15.
|Kawan
|1
|0
|16.
|Erick2
|1
|0
|17.
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0
|18.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|19.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|4
|1
|2.
|Ronaldo VI
|4
|0
|3.
|Nino Paraiba
|3
|0
|4.
|Росси
|2
|0
|5.
|Jose Ferreira
|0
|1
|6.
|Saldanha
|1
|0
|7.
|Зе Карлос
|1
|0
|8.
|Daniel XII
|1
|0
|9.
|Juninho Capixaba
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Байя
|0
|25% (3)
|33.33% (4)
|0
|0
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе Коло-Коло 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Байя Последние 20 матчей: + = -Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя
Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианса Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя Серия A Байя 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 4:1 Байя Серия A Байя 6:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Байя Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Байя Кубок Бразилии Байя 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|11
|8
|0
|3
|19 - 12
|24
|2.
|Интернасьональ
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|3.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|4.
|Палмейрас
|10
|4
|6
|0
|14 - 9
|18
|5.
|Васко да Гама
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|6.
|Фламенго
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|7.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Сантос
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|11
|4
|3
|4
|11 - 9
|15
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|4
|2
|5
|9 - 10
|14
|11.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|12.
|Сеара
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Гремио
|0:1
|11
|2
|7
|2
|9 - 8
|13
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|16.
|Куритиба
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|17.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|7
|2
|9 - 11
|10
|18.
|Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|19.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|20.
|Гойяс
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.05
|1.72
|—
|—
|5.70
|1.12
|—
|—
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.99
|1.82
|1.72
|2.12
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.02
|11.00
|1.05
|8.40
|1.04
|9.10
|0.00
|16.00
|—
|—
|6.55
|1.07
|—
|—
|5.45
|1.12
|—
|—
|2.60
|1.47
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.51
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.18
|4.60
|1.04
|8.40
|1.03
|9.00
|1.00
|19.00
|—
|—
|6.49
|1.11
|—
|—
|5.39
|1.15
|—
|—
|2.70
|1.46
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.28
|3.65
|1.21
|4.38
|1.07
|8.30
|1.06
|8.96
|1.01
|16.10
|1.01
|16.56
|1.93
|1.94
|1.59
|2.42
|1.26
|3.89
|1.52
|2.59
|1.41
|2.97
|1.22
|4.35
|1.40
|3.04
|1.69
|2.22
|1.13
|6.20
|1.44
|2.89
|—
|—
|1.18
|4.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—