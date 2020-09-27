Атлетико Минейро
1:0
Второй тайм: 51'
Гремио
1:0
11' ГолKeno
31
Everson
2
Guga3
16
Igor
Rabello
8
Jair
II
21
Alan
Franco2
11
Keno
23
Натан
Аллан
18
Саша
Эдуардо
14
Браз
Давид
32
Diogo
VII
25
Pepe3
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
-
-
26 Calebe
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
38 Marrony
-
33 Savio
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 RildoНападающий
-
34 Lucas Araujo
-
44 Ruan Neto
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
11'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|4 (1)
|0.36
|2.
|Alan Franco2
|3
|0.27
|3.
|Hyoran
|2
|0.18
|4.
|Натан Аллан
|2
|0.18
|5.
|Marrony
|2 (1)
|0.18
|6.
|Jair II
|1
|0.09
|7.
|Саварино Джефферсон
|1
|0.09
|8.
|Саша Эдуардо
|1
|0.09
|9.
|Ревер Умберто
|1
|0.09
|10.
|Igor Rabello
|1
|0.09
|11.
|Арана Гильерме
|0
|0
|12.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|13.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|14.
|Marquinhos vi
|0
|0
|15.
|Guga3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|2
|0.18
|2.
|Соуза Диего
|2 (1)
|0.18
|3.
|Alisson II
|1
|0.09
|4.
|Феррейра Факундо
|1
|0.09
|5.
|Thaciano
|1
|0.09
|6.
|Isaque Elias Brito
|1
|0.09
|7.
|Darlan Mendes
|1
|0.09
|8.
|Ewerthon VI
|0
|0
|9.
|Робиньо Робсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|3
|0
|2.
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|3.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|4.
|Hyoran
|1
|0
|5.
|Арана Гильерме
|1
|0
|6.
|Keno
|1
|0
|7.
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|8.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|9.
|Аллан Соуза
|1
|0
|10.
|Guga3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|3
|1
|2.
|Джеромел Педро
|2
|1
|3.
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|4.
|Соуза Диего
|2
|0
|5.
|Lucas Silva IV
|2
|0
|6.
|Фернандо Луис IV
|0
|1
|7.
|Виктор Феррас
|1
|0
|8.
|Кортез Бруно
|1
|0
|9.
|Робиньо Робсон
|1
|0
|10.
|Thaciano
|1
|0
|11.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|12.
|Alisson II
|1
|0
|13.
|Vanderlei III
|1
|0
|14.
|Darlan Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|0
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Гремио
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро
Гремио Последние 20 матчей: + = -Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза
Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ипиранга Эрешин Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гремио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Минейро 4:3 Гремио Серия A Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A Гремио 1:1 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 1:3 Гремио Кубок Гремио 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:3 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Гремио Серия A Атлетико Минейро 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Гремио 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 2:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:2 Гремио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|11
|8
|0
|3
|19 - 12
|24
|2.
|Интернасьональ
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|3.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|4.
|Палмейрас
|10
|4
|6
|0
|14 - 9
|18
|5.
|Васко да Гама
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|6.
|Фламенго
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|7.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Сантос
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|11
|4
|3
|4
|11 - 9
|15
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|4
|2
|5
|9 - 10
|14
|11.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|12.
|Сеара
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Гремио
|0:1
|11
|2
|7
|2
|9 - 8
|13
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|16.
|Куритиба
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|17.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|7
|2
|9 - 11
|10
|18.
|Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|19.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|20.
|Гойяс
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.00
|1.04
|4.60
|1.17
|—
|—
|2.90
|1.38
|2.17
|1.69
|1.87
|1.87
|1.77
|2.05
|1.57
|2.44
|—
|—
|1.45
|2.62
|1.16
|4.80
|1.05
|8.50
|1.03
|9.80
|1.03
|10.00
|10.50
|1.01
|9.60
|1.03
|3.78
|1.25
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.09
|1.91
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.36
|3.02
|1.15
|4.80
|1.11
|5.40
|1.02
|9.70
|—
|—
|8.93
|1.06
|6.93
|1.07
|3.49
|1.30
|—
|—
|2.74
|1.47
|—
|—
|1.94
|1.93
|—
|—
|1.51
|2.63
|—
|—
|1.34
|3.27
|1.14
|4.88
|1.11
|5.36
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|5.23
|1.17
|2.94
|1.42
|3.61
|1.30
|2.36
|1.61
|1.93
|1.94
|1.66
|2.27
|1.41
|2.98
|1.49
|2.69
|1.25
|3.99
|—
|—
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.03
|1.78
|—
|—
|2.13
|1.66
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.02
|11.00
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.15
|5.50
|1.10
|7.00
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.42
|—
|—
|1.97
|1.90
|—
|—
|1.44
|2.84
|—
|—
|1.12
|5.21
|1.09
|5.90
|1.02
|15.22
|1.01
|15.94
|2.94
|1.42
|2.42
|1.59
|1.89
|1.97
|1.55
|2.52
|1.29
|3.65
|1.15
|5.57
|1.27
|3.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—