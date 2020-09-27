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  3. Бразилия
Атлетико Минейро
1:0
Второй тайм: 51'
Гремио
0'
1:0
11' Гол
Keno
51'
31
Everson
2
Guga3
3
Алонсо
Хуниор
16
Igor
Rabello
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
21
Alan
Franco2
11
Keno
70
Саварино
Джефферсон
23
Натан
Аллан
18
Саша
Эдуардо
1
Paulo
Victor
III
2
Виктор
Феррас
28
Миранда
Пауло
14
Браз
Давид
32
Diogo
VII
16
Lucas
Silva
IV
15
Darlan
Mendes
18
Робиньо
Робсон
7
Матеус
Энрике
25
Pepe3
46
Isaque
Elias
Brito
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

11'
Keno
(Саварино Джефферсон)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 4 (1) 0.36
2. Alan Franco2 3 0.27
3. Hyoran 2 0.18
4. Натан Аллан 2 0.18
5. Marrony 2 (1) 0.18
6. Jair II 1 0.09
7. Саварино Джефферсон 1 0.09
8. Саша Эдуардо 1 0.09
9. Ревер Умберто 1 0.09
10. Igor Rabello 1 0.09
11. Арана Гильерме 0 0
12. Феррейра Мариано 0 0
13. Алонсо Хуниор 0 0
14. Marquinhos vi 0 0
15. Guga3 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 2 0.18
2. Соуза Диего 2 (1) 0.18
3. Alisson II 1 0.09
4. Феррейра Факундо 1 0.09
5. Thaciano 1 0.09
6. Isaque Elias Brito 1 0.09
7. Darlan Mendes 1 0.09
8. Ewerthon VI 0 0
9. Робиньо Робсон 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 3 0
2. Алонсо Хуниор 2 0
3. Рафаэл Пирес 0 1
4. Hyoran 1 0
5. Арана Гильерме 1 0
6. Keno 1 0
7. Саварино Джефферсон 1 0
8. Gabriel Paulista XVI 1 0
9. Аллан Соуза 1 0
10. Guga3 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 3 1
2. Джеромел Педро 2 1
3. Каннеманн Вальтер 3 0
4. Соуза Диего 2 0
5. Lucas Silva IV 2 0
6. Фернандо Луис IV 0 1
7. Виктор Феррас 1 0
8. Кортез Бруно 1 0
9. Робиньо Робсон 1 0
10. Thaciano 1 0
11. Орехуэла Луис 1 0
12. Alisson II 1 0
13. Vanderlei III 1 0
14. Darlan Mendes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 0 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Гремио 0 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро
Гремио Последние 20 матчей: + = -
Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза
Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ипиранга Эрешин Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гремио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Минейро 1:4 Гремио Серия A Гремио 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Гремио Серия A Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 4:3 Гремио Серия A Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A Гремио 1:1 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 1:3 Гремио Кубок Гремио 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:3 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Гремио Серия A Атлетико Минейро 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Гремио 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 2:0 Гремио Серия A Атлетико Минейро 1:2 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:0 11 8 0 3 19 - 12 24
2. Интернасьональ 12 6 3 3 16 - 8 21
3. Сан-Паулу 11 5 4 2 14 - 12 19
4. Палмейрас 10 4 6 0 14 - 9 18
5. Васко да Гама 10 5 2 3 15 - 10 17
6. Фламенго 10 5 2 3 13 - 13 17
7. Спорт Ресифи 12 5 2 5 12 - 13 17
8. Сантос 11 4 4 3 14 - 12 16
9. Форталеза 11 4 3 4 11 - 9 15
10. Атлетико Паранаэнсе 11 4 2 5 9 - 10 14
11. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
12. Сеара 11 4 1 6 12 - 16 13
13. Гремио 0:1 11 2 7 2 9 - 8 13
14. Атлетико Гойяненсе 10 3 3 4 12 - 15 12
15. Коринтианс 11 3 3 5 15 - 17 12
16. Куритиба 11 3 2 6 8 - 12 11
17. Ботафого Рибейрао 10 1 7 2 9 - 11 10
18. Брагантино 11 2 4 5 14 - 18 10
19. Байя 11 2 3 6 12 - 19 9
20. Гойяс 8 2 2 4 11 - 13 8
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Keno бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Гремио
1.79
6.50
5.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.22 6.50 12.00
1.17 5.90 18.00
1.79 3.98 5.25
1.78 3.65 4.53
1.23 5.54 17.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.00 1.04 4.60 1.17 2.90 1.38 2.17 1.69 1.87 1.87 1.77 2.05 1.57 2.44 1.45 2.62 1.16 4.80 1.05 8.50 1.03 9.80 1.03 10.00
10.50 1.01 9.60 1.03 3.78 1.25 2.95 1.40 2.09 1.91 1.57 2.40 1.36 3.02 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.70
8.93 1.06 6.93 1.07 3.49 1.30 2.74 1.47 1.94 1.93 1.51 2.63 1.34 3.27 1.14 4.88 1.11 5.36 1.04 10.70 1.03 11.89
5.23 1.17 2.94 1.42 3.61 1.30 2.36 1.61 1.93 1.94 1.66 2.27 1.41 2.98 1.49 2.69 1.25 3.99 1.18 4.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.03 1.78 2.13 1.66 1.14 5.20 1.03 10.00 1.02 11.00
3.20 1.35 2.06 1.76 1.48 2.65 1.15 5.50 1.10 7.00
2.91 1.42 1.97 1.90 1.44 2.84 1.12 5.21 1.09 5.90 1.02 15.22 1.01 15.94
2.94 1.42 2.42 1.59 1.89 1.97 1.55 2.52 1.29 3.65 1.15 5.57 1.27 3.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.25
4.20 1.23 2.88 1.42 1.74 2.09 1.32 3.38 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
1.89 1.90
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:0 Гремио онлайн

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