Забрасывал рыбин в штрафную с правого фланга, правда здесь Кабахидзе так и не смог пробить по воротам в борьбе против Карпа.

Отдавал по флангу Карп на ход Урунову, но тот напоролся на Грицаенко, который в чистом подкате отобрал сферу.

Решился на дальний удар метров с двадцати семи Карп. Мяч откровенно свалился с ноги и полетел далеко на трибуны.

Прорывался по центру на скорости Карасёв, но напоролся на Никитина, который грамотно поставил корпус и без труда отобрал мяч.

Замена в перерыве произошла в составе "Тамбова". На второй тайм вышел Александр Каплиенко. Сменил он Евгения Шлякова.

С правого фланга Урунов навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Грицаенко и спокойно вынес мяч в центр поля.

Грамотно подставился на чужой половине поля Костюков и вынудил нарушить правила Урунова. Штрафной удар исполнят гости.

Со штрафного Карасёв навесил на дальнюю штангу, где пробил Костюков, но крайне неточным вышел этот выстрел.

Забрасывал Ойеволе на чужую половину поля в направлении Обухова, но тот проиграл скоростную дуэль Неделчару и потерял мяч.

Контролируют мяч в центре поля гости, но пройти массированную оборону в меньшинстве им пока не удается.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Урунов повреждение. Потребуется ему медицинская помощь.

Получил в центре поля Обухов по ногам от Сухова. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Тамбова".

Перехватил мяч в центре поля Урунов и тут же забросил на ход Бизяку, но тот нарушил правила в борьбе против Ойеволе.

Убежал по правому флангу Рыбин и от лицевой линии подал в штрафную, но здесь пробить Чуперке не позволил Неделчару.

Замена еще одна произошла в составе "Тамбова". Вместо Владимира Обухова шанс проявить себя получил Владимир Кабахидзе.

Кротова перед своей штрафной сбил в подкате Чуперка. Расценил это нарушение арбитр на желтую карточку.

Со штрафного навесил Карп на ближнюю штангу, где пытался пробить головой Никитин, но нарушил он правила в борьбе против Рыбина.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. После первого тайма минимальный перевес на стороне уфимской команды!

45' С углового навесил Чуперка на дальнюю штангу, где сумел в борьбе с защитником пробить Рыбин, но мяч прилетел точно в руки голкиперу.

45' Едва не обрезался на своей половине поля Чуперка, отдавая пас назад. Мяч перехватил Кротов, но подстраховал своего партнера Грицаенко и вынес мяч в подкате в аут.

45' Зацепился за мяч в штрафной соперника Кротов, обыграл защитника и покатил поперек на Бизяка, который расстреливал ворота с десяти метров. Лишь штанга спасла сейчас гостей от пропущенного гола.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма целых четыре минуты. Немного странное решение, ведь было не столь много остановок.

44' Диагональный пас исполнял Грицаенко на левый фланг, куда врывался Чуперка, но не смог он обработать мяч как следует, выпустив его за пределы поля.

43' Сухов тонко отдавал в штрафную на ход Кротову, но того не пустил к мячу, оттеснив корпусом Шляков и позволил сферы выйти за пределы поля.

42' Протащил мяч по правому флангу Урунов и навесил в штрафную, где головой пробил Карп, но на этот раз выше перекладины.

41' Дальний удар исполнил под перекладину Карп. в красивейшем прыжке Шелия сумел перевести мяч на угловой.

40' Прорвался по флангу Урунов, обыграл соперника, и с линии штрафной пробил по воротам, но Шелия ногами отбил мяч в сторону.

39' Длинный заброс исполнил Грицаенко в штрафную, куда врывался Карасёв, но опередил его Никитин и головой сбросил мяч в руки голкиперу.

38' Поднявшись на газон, Тетрашвили что-то наговорил в сторону арбитра. Судья в ярости показал прямую красную карточку футболисту "Тамбова".

37' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Тетрашвили. Держась за лицо не может футболист подняться на ноги.

36' Теперь уже Бизяк поборолся на фланге и сбросил вперед на Сухова, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

35' Зацепился за мяч Костюков перед чужой штрафной и сбросил на ход Обухову, но перехватил этот пас без проблем Никитин.

34' Выскакивал Бизяк на ворота соперника после заброса от Карпа, но арбитр останови атаку, зафиксировав офсайд.

33' С правого фланга забрасывал в штрафную соперника Карасёв в направлении Чуперки, но того опередил Неделчару и вынес мяч в ату.

32' Потерял мяч на фланге Урунов и вынужден был сбивать соперника. Судья все видел и назначил штрафной удар.

31' Устроили потасовку в центре поля Кротов и Тетрашвили. Судья с большим трудом разнял футболистов, после чего показал обоим по желтой карточке.

30' Мог выскакивать на ворота Кротов после заброса от Неделчару, но вышел за пределы штрафной площади Шелия и ногами вынес мяч подальше.

29' В верховой борьбе против Грицаенко подтолкнул соперника в спину Карп. Фол в атаке зафиксировал судья в этом эпизоде.

28' С углового Фомин навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Никитин, но в борьбе с соперником не смог он дотянуться до мяча.

27' Со штрафного закручивал в дальний угол Кротов, но прочитал эпизод Шелия и спокойно перевел мяч на угловой.

26' Перед своей штрафной Грицаенко перекинул через бедро Кротова. Заслуженная желтая карточка за такую грубость была показана нарушителю.

25' Мог убегать на ворота соперника Кротов после заброса от Карпа, но тот не смог оторваться от Грицаенко и потерял сферу.

24' С правого фланга теперь уже навесил Карасёв, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел за боковую линию.

23' Урунов на фланге обороны свалил Карасёва. Штрафной удар в пользу тамбовчан назначил судья в этом эпизоде.

22' Протащил мяч к штрафной соперника с фланга Чуперка и подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

21' Участники сегодняшнего матча так же присоединились к акции в поддержку медиков, которая проходит на двадцатой минуте каждого поединка тура РПЛ.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Даниил Фомин! Уверенно пробил фомин с одиннадцатиметровой отметки верхом в правый от себя угол. Шелия хоть и угадал направление полета мяча, но дотянуться до него не смог.

19' Судья пошел смотреть эпизод самостоятельно. После небольшой паузы уверенно показал он на "точку". Это пенальти!

18' Уже длительное время судья консультируется с видеоассистентами насчет предыдущего эпизода. Ждем вердиката.

17' Ворвался в штрафную соперника Кротов, красиво убрал под себя и упал на газон после подката защитника. Судья не стал назначать пенальти.

16' Пробивал головой Йокич после подачи с фланга от Урунова. Мяч залетел точно в дальний угол, но судья отменил гол из-за офсайда.

15' Долго контролируют мяч в центре поля хозяева, но до по-настоящему опасных моментов дело пока не доходит.

14' Убегал в контратаку по центру Обухов и протолкнул мяч на Чуперку, который пробил по воротам, но принял этот выстрел на себя Никитин.

13' Ворвался на скорости в штрафную соперника Урунов и подал на дальнюю штангу, где пробил Йокич, но рядом со штангой пролетела сфера.

12' Разрезным пасом Костюков запустил в штрафную соперника Обухова, но того корпусом от мяча грамотно оттеснил Табидзе.

11' С фланга навесил Йокич в штрафную на Бизяка, но до того мяч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Филин.

10' По флангу забросил Рыбин на ход Костюкову, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.

9' Урунов поймал мяч на фланге и тут же подал на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Бизяк, но не дотянулся до мяча.

8' В медленном темпе проходит старт сегодняшнего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

7' Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде небольшое повреждение Грицаенко. Без помощи медиков здесь не обойтись.

6' В верховой борьбе против Йокича получил по голове Грицаенко. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Тамбова".

5' Догнал мяч у лицевой линии Бизяк и подал в штрафную, где мог пробивать Йокич, но немного не дотянулся до мяча.

4' Со штрафного навесил Карасёв на дальнюю штангу, где пробил головой Костюков, но выше перекладины пролетела сфера.

3' Получил по ногам перед чужой штрафной Шляков от Неделчару. Опасный стандарт будут исполнять гости.

2' Хозяева будут играть сегодня в Фиолетовых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы. Активнее встречу начали уфимцы.