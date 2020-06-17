  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Уфа
 
Позже
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 3 (1) 0.1
2. Кротов Вячеслав 2 0.07
3. Бизяк Ловро 2 (1) 0.07
4. Игбун Сильвестр 2 0.07
5. Козлов Андрей 1 0.03
6. Алиев Азер 1 0.03
7. Табидзе Джемал 1 0.03
8. Карп Кэтэлин 1 0.03
9. Вомбергар Андрес 1 0.03
10. Сухов Александр 0 0
11. Тилль Оливье 0 0
12. Пуцко Александр 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мелкадзе Георгий 6 0.2
2. Обухов Владимир 6 (1) 0.2
3. Костюков Михаил 4 0.13
4. Килин Антон 2 0.07
5. Гогуа Седрик 2 0.07
6. Ойеволе Адессойе 1 0.03
7. Мамтов Хасан 1 0.03
8. Таказов Сослан 1 0.03
9. Осипенко Максим 1 0.03
10. Бенито 1 0.03
11. Чуперка Валерий 0 0
12. Тетрашвили Гурам 0 0
13. Карасёв Павел 0 0
14. Рыбин Алексей 0 0
15. Шелия Гиорги 0 0
16. Аппаев Хызыр 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Карп Кэтэлин 6 0
2. Пуцко Александр 4 1
3. Фомин Даниил 5 0
4. Сухов Александр 4 0
5. Йокич Боян 4 0
6. Беленов Александр 3 0
7. Кротов Вячеслав 3 0
8. Вомбергар Андрес 3 0
9. Бизяк Ловро 2 0
10. Тилль Оливье 2 0
11. Голубев Артём 2 0
12. Табидзе Джемал 2 0
13. Евсеев Вадим 1 0
14. Сысуев Дмитрий 1 0
15. Аликин Павел 1 0
16. Игбун Сильвестр 1 0
17. Терентьев Денис 1 0
18. Неделчару Ионуц 1 0
19. Емельянов Данила 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 6 3
2. Мелкадзе Георгий 7 0
3. Ойеволе Адессойе 6 0
4. Тетрашвили Гурам 6 0
5. Таказов Сослан 4 0
6. Килин Антон 4 0
7. Костюков Михаил 3 0
8. Карасёв Павел 3 0
9. Гогуа Седрик 3 0
10. Шелия Гиорги 2 0
11. Аппаев Хызыр 2 0
12. Грицаенко Алексей 2 0
13. Бенито 2 0
14. Мамтов Хасан 1 0
15. Обухов Владимир 1 0
16. Маркелов Иван 1 0
17. Рыбин Алексей 1 0
18. Осипенко Максим 1 0
19. Филин Александр 1 0
20. Хосонов Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 42.86% (6)
 Тамбов 12% (3) 8% (2) 16% (4) 20% (5) 36% (9) 8% (2)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа
Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички Уфа 0:1 Шлёнск Уфа 0:2 Уйпешт Ахмат 0:1 Уфа Крылья Советов 0:1 Уфа Уфа 1:1 Сочи Оренбург 0:0 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва
Тамбов Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов
Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Уфа

Последние игры между собой

Уфа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Уфа 4:0 Тамбов Секретный матч РПЛ Тамбов 3:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 15 5 2 44 - 10 50
2. Локомотив Москва Заявка 22 12 5 5 32 - 25 41
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 22 11 5 6 39 - 34 38
5. ЦСКА Москва Заявка 22 10 6 6 29 - 22 36
6. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 4 10 25 - 27 28
8. Спартак Москва Заявка 22 8 4 10 24 - 23 28
9. Уфа Заявка 22 6 9 7 16 - 19 27
10. Тамбов Заявка 22 7 4 11 26 - 27 25
11. Урал Заявка 22 6 7 9 26 - 41 25
12. Сочи Заявка 22 6 6 10 26 - 28 24
13. Оренбург Заявка 22 6 5 11 26 - 36 23
14. Рубин Заявка 22 5 8 9 12 - 22 23
15. Крылья Советов Заявка 22 6 4 12 22 - 29 22
16. Ахмат Заявка 22 4 8 10 16 - 29 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21.06.2020, осталось 2 дня 3 часа 7 минут.


    • Прогнозы 68
    Уфа 73.5% (50)
    X 22.1% (15)
    Тамбов 4.4% (3)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Уфа - Тамбов

    Исход игры
    Уфа
    73.5% (50)
    Ничья
    22.1% (15)
    Тамбов
    4.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (16)
    Меньше
    75% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    39.06% (25)
    Нет
    60.94% (39)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    48.5% (33)
    2:1 Уфа
    17.6% (12)
    1:1 Ничья
    13.2% (9)
    0:0 Ничья
    5.9% (4)
    1:2 Тамбов
    2.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     