Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|3 (1)
|0.1
|2.
|Кротов Вячеслав
|2
|0.07
|3.
|Бизяк Ловро
|2 (1)
|0.07
|4.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.03
|6.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|7.
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|8.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|9.
|Вомбергар Андрес
|1
|0.03
|10.
|Сухов Александр
|0
|0
|11.
|Тилль Оливье
|0
|0
|12.
|Пуцко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мелкадзе Георгий
|6
|0.2
|2.
|Обухов Владимир
|6 (1)
|0.2
|3.
|Костюков Михаил
|4
|0.13
|4.
|Килин Антон
|2
|0.07
|5.
|Гогуа Седрик
|2
|0.07
|6.
|Ойеволе Адессойе
|1
|0.03
|7.
|Мамтов Хасан
|1
|0.03
|8.
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|9.
|Осипенко Максим
|1
|0.03
|10.
|Бенито
|1
|0.03
|11.
|Чуперка Валерий
|0
|0
|12.
|Тетрашвили Гурам
|0
|0
|13.
|Карасёв Павел
|0
|0
|14.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|15.
|Шелия Гиорги
|0
|0
|16.
|Аппаев Хызыр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карп Кэтэлин
|6
|0
|2.
|Пуцко Александр
|4
|1
|3.
|Фомин Даниил
|5
|0
|4.
|Сухов Александр
|4
|0
|5.
|Йокич Боян
|4
|0
|6.
|Беленов Александр
|3
|0
|7.
|Кротов Вячеслав
|3
|0
|8.
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|9.
|Бизяк Ловро
|2
|0
|10.
|Тилль Оливье
|2
|0
|11.
|Голубев Артём
|2
|0
|12.
|Табидзе Джемал
|2
|0
|13.
|Евсеев Вадим
|1
|0
|14.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|15.
|Аликин Павел
|1
|0
|16.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|17.
|Терентьев Денис
|1
|0
|18.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|19.
|Емельянов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуперка Валерий
|6
|3
|2.
|Мелкадзе Георгий
|7
|0
|3.
|Ойеволе Адессойе
|6
|0
|4.
|Тетрашвили Гурам
|6
|0
|5.
|Таказов Сослан
|4
|0
|6.
|Килин Антон
|4
|0
|7.
|Костюков Михаил
|3
|0
|8.
|Карасёв Павел
|3
|0
|9.
|Гогуа Седрик
|3
|0
|10.
|Шелия Гиорги
|2
|0
|11.
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|12.
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|13.
|Бенито
|2
|0
|14.
|Мамтов Хасан
|1
|0
|15.
|Обухов Владимир
|1
|0
|16.
|Маркелов Иван
|1
|0
|17.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|18.
|Осипенко Максим
|1
|0
|19.
|Филин Александр
|1
|0
|20.
|Хосонов Хетаг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|Тамбов
|12% (3)
|8% (2)
|16% (4)
|20% (5)
|36% (9)
|8% (2)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +8 =7 -5Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа
Тамбов Последние 20 матчей: +9 =5 -6Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов
Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Уфа
Последние игры между собой
Уфа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|44 - 10
|50
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 25
|41
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|39 - 34
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|29 - 22
|36
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 27
|28
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 23
|28
|9.
|Уфа
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|16 - 19
|27
|10.
|Тамбов
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 27
|25
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|26 - 41
|25
|12.
|Сочи
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 28
|24
|13.
|Оренбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|26 - 36
|23
|14.
|Рубин
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|12 - 22
|23
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 29
|22
|16.
|Ахмат
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|16 - 29
|20
Прогнозы на матч Уфа - Тамбов
Исход игры
Уфа
73.5% (50)
Ничья
22.1% (15)
Тамбов
4.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
25% (16)
Меньше
75% (48)
Обе команды забьют
Да
39.06% (25)
Нет
60.94% (39)
Популярный счёт
1:0 Уфа
48.5% (33)
2:1 Уфа
17.6% (12)
1:1 Ничья
13.2% (9)
0:0 Ничья
5.9% (4)
1:2 Тамбов
2.9% (2)
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