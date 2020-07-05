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  3. Австрия
Вольфсбергер
3:1
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
1:0
23' Гол
Шмербок Марк-Андре
2:0
33' Гол
Верницниг Кристофер
42' Желтая карточка
Dalibor Velimirovic
45' Желтая карточка
Шваб Штефан
3:0
72' Гол
Вайссман Шон
3:1
75' Гол
Китагава Коя
77' Желтая карточка
Adrian Hajdari
90'+5
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
15
Рнич
Неманья
4
Гольнер
Манфред
21
Йойич
Милош
19
Шпранглер
Свен
24
Верницниг
Кристофер
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
34
Шмербок
Марк-Андре
25
Гартлер
Пауль
47
Dalibor
Velimirovic
39
Любичич
Деян
30
Leo
Greiml
13
Шик
Торстен
16
Dejan
Petrovic
II
8
Шваб
Штефан
31
Ульманн
Максимилиан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
29
Ercan
Kara
9
Фунтас
Таксиархис
Вольфсбергер
4-3-1-2
Рапид Вена
3-4-1-2

Ход матча

23'
Шмербок Марк-Андре
1:0
33'
Верницниг Кристофер
(Линдль Михаэль)
2:0
42'
 
Dalibor Velimirovic
45'
 
Шваб Штефан
46'
 
Adrian Hajdari
Dalibor Velimirovic
46'
 
Аразе Кельвин
Кнасмюлльнер Кристоф
57'
Ляйтгеб Марио
Шпранглер Свен
 
58'
Шмиц Лукаш
Гольнер Манфред
 
58'
Дьенг Шейку
Шмербок Марк-Андре
 
70'
 
Китагава Коя
Фунтас Таксиархис
70'
 
Melih Ibrahimoglu
Ercan Kara
72'
Вайссман Шон
3:0
75'
3:1
Китагава Коя
77'
 
Adrian Hajdari
79'
 
Ауэр Штефан
Ульманн Максимилиан
79'
Гёллес Штефан
Йойич Милош
 
85'
Перич Штефан
Новак Михаэль
 

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 30 (2) 0.94
2. Линдль Михаэль 8 (2) 0.25
3. Ньянгбо Андерсон 7 0.22
4. Новак Михаэль 4 0.13
5. Верницниг Кристофер 4 0.13
6. Ляйтгеб Марио 3 0.09
7. Шмид Романо 2 0.06
8. Рицмайер Марсель 2 0.06
9. Шмербок Марк-Андре 2 0.06
10. Гольнер Манфред 2 0.06
11. Йойич Милош 1 0.03
12. Шмиц Лукаш 1 0.03
13. Дьенг Шейку 1 0.03
14. Шмидт Александер 0 0
15. Шпранглер Свен 0 0
16. Lukas Schoefl 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 19 0.59
2. Шваб Штефан 8 (3) 0.25
3. Аразе Кельвин 5 0.16
4. Кнасмюлльнер Кристоф 4 0.13
5. Мург Томас 3 0.09
6. Ульманн Максимилиан 3 0.09
7. Ercan Kara 3 0.09
8. Барац Матео 3 0.09
9. Баджи Алиу 3 0.09
10. Дибон Кристофер 2 0.06
11. Шаберсбергер Филипп 2 0.06
12. Китагава Коя 2 0.06
13. Любичич Деян 2 0.06
14. Хофманн Максимилиан 1 0.03
15. Мюлдюр Мерт 1 0.03
16. Шик Торстен 0 0
17. Dejan Petrovic II 0 0
18. Стойкович Филип 0 0
19. Yusuf Demir 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Рнич Неманья 9 1
2. Ляйтгеб Марио 7 0
3. Шмид Романо 6 0
4. Рицмайер Марсель 5 0
5. Новак Михаэль 5 0
6. Золльбауэр Михаэль 4 0
7. Вайссман Шон 4 0
8. Шмиц Лукаш 3 0
9. Линдль Михаэль 2 0
10. Баумгартнер Доминик 2 0
11. Kai Stratznig 2 0
12. Гольнер Манфред 1 0
13. Кофлер Александр 1 0
14. Йойич Милош 1 0
15. Дьенг Шейку 1 0
16. Шпранглер Свен 1 0
17. Marcel Holzer 1 0
18. Шмидт Александер 1 0
19. Ньянгбо Андерсон 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Шваб Штефан 6 0
2. Любичич Деян 6 0
3. Фунтас Таксиархис 5 0
4. Хофманн Максимилиан 5 0
5. Граховац Срджан 4 0
6. Ульманн Максимилиан 4 0
7. Стойкович Филип 3 0
8. Dejan Petrovic II 3 0
9. Leo Greiml 3 0
10. Шик Торстен 2 0
11. Дибон Кристофер 2 0
12. Ауэр Штефан 2 0
13. Мург Томас 2 0
14. Китагава Коя 2 0
15. Аразе Кельвин 2 0
16. Барац Матео 2 0
17. Баджи Алиу 2 0
18. Dietmar Kuhbauer 2 0
19. Зоннляйтнер Марио 1 0
20. Мюлдюр Мерт 1 0
21. Ercan Kara 1 0
22. Dalibor Velimirovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 8.06% (5) 4.84% (3) 16.13% (10) 19.35% (12) 27.42% (17) 24.19% (15)
 Рапид Вена 19.23% (10) 13.46% (7) 21.15% (11) 15.38% (8) 15.38% (8) 15.38% (8)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -
Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер
Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:4 Хартберг Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -
Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 0:1 Хартберг
Хартберг 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Хорн Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига
Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Кубок ОеФБ Самсунг

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 32 22 8 2 110 - 34 50
2. Рапид Вена 32 17 7 8 64 - 43 38
3. Вольфсбергер 32 15 9 8 69 - 43 35
4. ЛАСК 32 20 4 8 67 - 37 31
5. Хартберг 32 12 6 14 52 - 74 27
6. Штурм 32 10 5 17 46 - 60 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 32 12 11 9 49 - 47 34
2. Альтах 32 10 8 14 45 - 53 26
3. Санкт-Пёльтен 32 8 10 14 39 - 65 25
4. Маттерсбург 32 8 6 18 39 - 64 21
5. Адмира 32 6 10 16 29 - 57 18
6. Сваровски Тироль 32 6 8 18 34 - 66 16
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Dalibor Velimirovic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Верницниг Кристофер бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Шмербок Марк-Андре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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