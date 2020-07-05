Вольфсбергер
3:1
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена
Рапид Вена
1:0
23' ГолШмербок Марк-Андре
2:0
33' ГолВерницниг Кристофер
42' Желтая карточкаDalibor Velimirovic
45' Желтая карточкаШваб Штефан
3:0
72' ГолВайссман Шон
3:1
75' ГолКитагава Коя
77' Желтая карточкаAdrian Hajdari
15
Рнич
Неманья
21
Йойич
Милош
39
Любичич
Деян
30
Leo
Greiml
13
Шик
Торстен
29
Ercan
Kara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
21 Йойич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Любичич ДеянЗащитник
-
30 Leo GreimlЗащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ercan KaraНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ауэр ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
45 Niklas Hedl
-
-
-
46 Paul Gobara
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
23'
33'
45'
72'
3:0
75'
3:1
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|30 (2)
|0.94
|2.
|Линдль Михаэль
|8 (2)
|0.25
|3.
|Ньянгбо Андерсон
|7
|0.22
|4.
|Новак Михаэль
|4
|0.13
|5.
|Верницниг Кристофер
|4
|0.13
|6.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0.09
|7.
|Шмид Романо
|2
|0.06
|8.
|Рицмайер Марсель
|2
|0.06
|9.
|Шмербок Марк-Андре
|2
|0.06
|10.
|Гольнер Манфред
|2
|0.06
|11.
|Йойич Милош
|1
|0.03
|12.
|Шмиц Лукаш
|1
|0.03
|13.
|Дьенг Шейку
|1
|0.03
|14.
|Шмидт Александер
|0
|0
|15.
|Шпранглер Свен
|0
|0
|16.
|Lukas Schoefl
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|19
|0.59
|2.
|Шваб Штефан
|8 (3)
|0.25
|3.
|Аразе Кельвин
|5
|0.16
|4.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|4
|0.13
|5.
|Мург Томас
|3
|0.09
|6.
|Ульманн Максимилиан
|3
|0.09
|7.
|Ercan Kara
|3
|0.09
|8.
|Барац Матео
|3
|0.09
|9.
|Баджи Алиу
|3
|0.09
|10.
|Дибон Кристофер
|2
|0.06
|11.
|Шаберсбергер Филипп
|2
|0.06
|12.
|Китагава Коя
|2
|0.06
|13.
|Любичич Деян
|2
|0.06
|14.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.03
|15.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|16.
|Шик Торстен
|0
|0
|17.
|Dejan Petrovic II
|0
|0
|18.
|Стойкович Филип
|0
|0
|19.
|Yusuf Demir
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рнич Неманья
|9
|1
|2.
|Ляйтгеб Марио
|7
|0
|3.
|Шмид Романо
|6
|0
|4.
|Рицмайер Марсель
|5
|0
|5.
|Новак Михаэль
|5
|0
|6.
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|7.
|Вайссман Шон
|4
|0
|8.
|Шмиц Лукаш
|3
|0
|9.
|Линдль Михаэль
|2
|0
|10.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|11.
|Kai Stratznig
|2
|0
|12.
|Гольнер Манфред
|1
|0
|13.
|Кофлер Александр
|1
|0
|14.
|Йойич Милош
|1
|0
|15.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|16.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|17.
|Marcel Holzer
|1
|0
|18.
|Шмидт Александер
|1
|0
|19.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шваб Штефан
|6
|0
|2.
|Любичич Деян
|6
|0
|3.
|Фунтас Таксиархис
|5
|0
|4.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|5.
|Граховац Срджан
|4
|0
|6.
|Ульманн Максимилиан
|4
|0
|7.
|Стойкович Филип
|3
|0
|8.
|Dejan Petrovic II
|3
|0
|9.
|Leo Greiml
|3
|0
|10.
|Шик Торстен
|2
|0
|11.
|Дибон Кристофер
|2
|0
|12.
|Ауэр Штефан
|2
|0
|13.
|Мург Томас
|2
|0
|14.
|Китагава Коя
|2
|0
|15.
|Аразе Кельвин
|2
|0
|16.
|Барац Матео
|2
|0
|17.
|Баджи Алиу
|2
|0
|18.
|Dietmar Kuhbauer
|2
|0
|19.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|20.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|21.
|Ercan Kara
|1
|0
|22.
|Dalibor Velimirovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|8.06% (5)
|4.84% (3)
|16.13% (10)
|19.35% (12)
|27.42% (17)
|24.19% (15)
|Рапид Вена
|19.23% (10)
|13.46% (7)
|21.15% (11)
|15.38% (8)
|15.38% (8)
|15.38% (8)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер
Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:4 Хартберг Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 0:1 Хартберг
Хартберг 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Хорн Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Кубок ОеФБ Самсунг
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|32
|22
|8
|2
|110 - 34
|50
|2.
|Рапид Вена
|32
|17
|7
|8
|64 - 43
|38
|3.
|Вольфсбергер
|32
|15
|9
|8
|69 - 43
|35
|4.
|ЛАСК
|32
|20
|4
|8
|67 - 37
|31
|5.
|Хартберг
|32
|12
|6
|14
|52 - 74
|27
|6.
|Штурм
|32
|10
|5
|17
|46 - 60
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|32
|12
|11
|9
|49 - 47
|34
|2.
|Альтах
|32
|10
|8
|14
|45 - 53
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|32
|8
|10
|14
|39 - 65
|25
|4.
|Маттерсбург
|32
|8
|6
|18
|39 - 64
|21
|5.
|Адмира
|32
|6
|10
|16
|29 - 57
|18
|6.
|Сваровски Тироль
|32
|6
|8
|18
|34 - 66
|16