Ботафого Рибейрао
0:1
Первый тайм: 44'
Флуминенсе
0:1
41' ГолFred II
2
Kevin
II
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
14
Danilo
IV
25
Hudson1
22
Douglas
XV
9
Fred
II
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
-
30 David Sousa
-
36 Eno
-
-
-
-
40 Saulo II
-
-
35 Wendel Lessa
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
-
25 Hudson1Полузащитник
-
22 Douglas XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
-
12 Лопес ЖоаоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
20 Yago I
-
-
26 Digao II
-
42 Wisney
-
Главный тренер: Odair Hellmann
Ход матча
41'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.23
|2.
|Pedro Raul
|2
|0.15
|3.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.15
|4.
|Назарио Бруно
|1
|0.08
|5.
|Калу Саломон
|1
|0.08
|6.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.08
|7.
|Caio Alexandre
|1
|0.08
|8.
|Guilherme Santos
|0
|0
|9.
|Rhuan Castro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|5 (3)
|0.38
|2.
|Fred II
|2
|0.15
|3.
|Evanilson
|2
|0.15
|4.
|Веллингтон Силва
|1
|0.08
|5.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.08
|6.
|Douglas XV
|1
|0.08
|7.
|Digao II
|1
|0.08
|8.
|Michel Araujo
|1
|0.08
|9.
|Huan Nino2
|1
|0.08
|10.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0.08
|11.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|12.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
|13.
|Igor Juliao
|0
|0
|14.
|Marcos Paulo2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|5
|0
|2.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|3.
|Danilo IV
|2
|0
|4.
|Рафаэль Форстер
|2
|0
|5.
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|6.
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|7.
|Кану Рубенилсон
|1
|0
|8.
|Луис Виктор
|1
|0
|9.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|10.
|Kevin II
|1
|0
|11.
|Fernando Costanza
|1
|0
|12.
|Pedro Raul
|1
|0
|13.
|Roberto Fernandes1
|1
|0
|14.
|Davi Araujo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон Силва
|3
|0
|2.
|Igor Juliao
|3
|0
|3.
|Yuri Oliveira Lima
|3
|0
|4.
|Evanilson
|3
|0
|5.
|Hudson1
|1
|1
|6.
|Нене Андерсон
|2
|0
|7.
|Гансо Пауло
|2
|0
|8.
|Douglas XV
|2
|0
|9.
|Fred II
|2
|0
|10.
|Michel Araujo
|2
|0
|11.
|Huan Nino2
|2
|0
|12.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|13.
|Андре
|1
|0
|14.
|Digao II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
|Флуминенсе
|33.33% (5)
|0
|20% (3)
|0
|13.33% (2)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос
Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Флуминенсе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Кубок Кариоки Ботафого Рибейрао 2:1 Флуминенсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Флуминенсе 2:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Флуминенсе 3:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|8
|0
|3
|21 - 13
|24
|2.
|Палмейрас
|12
|5
|7
|0
|17 - 11
|22
|3.
|Интернасьональ
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|4.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|5.
|Васко да Гама
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|6.
|Фламенго
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|7.
|Флуминенсе
|0:0
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|8.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|9.
|Сантос
|12
|4
|5
|3
|15 - 13
|17
|10.
|Форталеза
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|4
|2
|5
|9 - 10
|14
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|13.
|Гремио
|12
|2
|8
|2
|11 - 11
|14
|14.
|Сеара
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|15.
|Коринтианс
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Байя
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|17.
|Брагантино
|13
|2
|6
|5
|15 - 19
|12
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|13
|1
|9
|3
|11 - 14
|12
|19.
|Куритиба
|12
|3
|2
|7
|8 - 16
|11
|20.
|Гойяс
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.80
|1.23
|—
|—
|5.40
|1.14
|—
|—
|1.67
|2.12
|2.21
|1.66
|1.93
|1.87
|1.68
|2.20
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.03
|10.00
|1.04
|8.80
|1.03
|9.50
|0.00
|17.00
|7.20
|1.10
|—
|—
|5.55
|1.15
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.88
|1.94
|—
|—
|1.56
|2.58
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.18
|5.00
|1.06
|9.90
|1.05
|11.50
|1.00
|19.00
|3.62
|1.30
|3.08
|1.39
|2.53
|1.54
|1.96
|1.90
|1.68
|2.23
|1.49
|2.69
|1.53
|2.57
|1.69
|2.22
|1.19
|4.75
|1.44
|2.90
|—
|—
|1.16
|5.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—