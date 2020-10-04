  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
0:1
Первый тайм: 44'
Флуминенсе
0'
0:1
41' Гол
Fred II
44'
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
17
Carlos
Renteria
II
5
Рафаэль
Форстер
19
Caio
Alexandre
8
Калу
Саломон
11
Nascimento
Leite
Matheus3
7
Rhuan
Castro
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
3
Matheus
Ferraz
14
Danilo
IV
25
Hudson1
22
Douglas
XV
15
Michel
Araujo
77
Нене
Андерсон
16
Fernando
Pacheco2
9
Fred
II
Ботафого Рибейрао
4-3-3
Флуминенсе
4-2-3-1

Ход матча

41'
0:1
Fred II

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 3 0.23
2. Pedro Raul 2 0.15
3. Луис Виктор 2 (2) 0.15
4. Назарио Бруно 1 0.08
5. Калу Саломон 1 0.08
6. Фернандо Луис IV 1 0.08
7. Caio Alexandre 1 0.08
8. Guilherme Santos 0 0
9. Rhuan Castro 0 0
Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 5 (3) 0.38
2. Fred II 2 0.15
3. Evanilson 2 0.15
4. Веллингтон Силва 1 0.08
5. Гансо Пауло 1 (1) 0.08
6. Douglas XV 1 0.08
7. Digao II 1 0.08
8. Michel Araujo 1 0.08
9. Huan Nino2 1 0.08
10. Wánderson do Carmo2 1 0.08
11. Эжидио Перейра 0 0
12. Маркос Дос Сантос 0 0
13. Igor Juliao 0 0
14. Marcos Paulo2 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 5 0
2. Federico Barrandeguy 3 1
3. Danilo IV 2 0
4. Рафаэль Форстер 2 0
5. Marcelo Conceicao 2 0
6. Nascimento Leite Matheus3 2 0
7. Кану Рубенилсон 1 0
8. Луис Виктор 1 0
9. Carlos Renteria II 1 0
10. Kevin II 1 0
11. Fernando Costanza 1 0
12. Pedro Raul 1 0
13. Roberto Fernandes1 1 0
14. Davi Araujo 1 0
Флуминенсе
# Игрок      
1. Веллингтон Силва 3 0
2. Igor Juliao 3 0
3. Yuri Oliveira Lima 3 0
4. Evanilson 3 0
5. Hudson1 1 1
6. Нене Андерсон 2 0
7. Гансо Пауло 2 0
8. Douglas XV 2 0
9. Fred II 2 0
10. Michel Araujo 2 0
11. Huan Nino2 2 0
12. Lucas Barcellos 0 1
13. Андре 1 0
14. Digao II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 45.45% (5)
 Флуминенсе 33.33% (5) 0 20% (3) 0 13.33% (2) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос
Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Флуминенсе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Товарищеские матчи Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Товарищеские матчи Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Кубок Кариоки Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кариока
Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Кубок Кариоки Ботафого Рибейрао 2:1 Флуминенсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Флуминенсе 2:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Флуминенсе 3:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 8 0 3 21 - 13 24
2. Палмейрас 12 5 7 0 17 - 11 22
3. Интернасьональ 13 6 4 3 17 - 9 22
4. Сан-Паулу 11 5 4 2 14 - 12 19
5. Васко да Гама 11 5 3 3 16 - 11 18
6. Фламенго 11 5 3 3 14 - 14 18
7. Флуминенсе 0:0 13 5 3 5 16 - 14 18
8. Спорт Ресифи 12 5 2 5 12 - 13 17
9. Сантос 12 4 5 3 15 - 13 17
10. Форталеза 12 4 4 4 12 - 10 16
11. Атлетико Паранаэнсе 11 4 2 5 9 - 10 14
12. Атлетико Гойяненсе 12 3 5 4 13 - 16 14
13. Гремио 12 2 8 2 11 - 11 14
14. Сеара 13 4 2 7 15 - 20 14
15. Коринтианс 13 3 5 5 15 - 17 14
16. Байя 12 3 3 6 14 - 20 12
17. Брагантино 13 2 6 5 15 - 19 12
18. Ботафого Рибейрао 0:0 13 1 9 3 11 - 14 12
19. Куритиба 12 3 2 7 8 - 16 11
20. Гойяс 9 2 3 4 13 - 15 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Фред бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Флуминенсе
3.54
3.02
2.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.05 2.95 2.60
2.85 2.45 2.90
2.91 3.02 2.67
3.54 2.37 2.93

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.80 1.23 5.40 1.14 1.67 2.12 2.21 1.66 1.93 1.87 1.68 2.20 1.18 4.50 1.21 4.10 1.03 10.00 1.04 8.80 1.03 9.50 0.00 17.00
7.20 1.10 5.55 1.15 2.60 1.51 1.88 1.94 1.56 2.58 1.22 4.30 1.18 5.00 1.06 9.90 1.05 11.50 1.00 19.00
3.62 1.30 3.08 1.39 2.53 1.54 1.96 1.90 1.68 2.23 1.49 2.69 1.53 2.57 1.69 2.22 1.19 4.75 1.44 2.90 1.16 5.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.30 1.55 2.46 1.11 5.80 1.04 8.50
2.43 1.56 1.57 2.38 1.28 3.64 1.06 9.10 1.04 10.50
1.19 4.79 1.38 3.10 1.13 6.22 1.35 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.71 1.47 2.60 1.15 4.90
3.00 1.39 2.03 1.79 1.46 2.72 1.13 5.90 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный