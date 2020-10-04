  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Форталеза
0:0
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
27' Желтая карточка
Juninho V
31' Желтая карточка
Gustavo V
45' Желтая карточка
Tinga I
54' Желтая карточка
Yuri Cesar
56' Желтая карточка
João Victor6
58' Желтая карточка
Фелипе
90' Желтая карточка
Ze Roberto III
90' Желтая карточка
Маркес Лукас
90'+8
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
4
Роджер
де
Карвальо
25
Paulo
III
6
Carlinho
15
Фелипе
5
Juninho
V
28
Adriano
Marlon
20
Romarinho3
57
Yuri
Cesar
17
David
VI
1
Jean
V
2
João
Victor6
3
Eder
2
4
Маркес
Лукас
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
7
Janderson
10
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
11
Gustavo
V
9
Юри
Форталеза
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 4 (1) 0.31
2. Romarinho3 2 0.15
3. Juninho V 1 (1) 0.08
4. Osvaldo 1 0.08
5. Gabriel Dias 1 0.08
6. Yuri Cesar 1 0.08
7. Bruno Melo 1 0.08
8. Фелипе 1 0.08
9. David VI 0 0
10. Tinga I 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 3 0.23
2. Gustavo V 2 0.15
3. Юри 2 0.15
4. Luis Pereira III 2 0.15
5. Edson III 1 0.08
6. Gilvan 1 0.08
7. Маркес Лукас 1 0.08
8. Jean V 1 0.08
9. Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
10. Janderson 0 0
11. Nicolas Vichiatto 0 0
12. Henrique Souza Ewerthon III 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Juninho V 5 0
2. Фелипе 4 0
3. Juan Quintero II 2 1
4. Osvaldo 2 0
5. Paulo III 2 0
6. Жаксон 2 0
7. David VI 2 0
8. Bruno Melo 2 0
9. Romarinho3 2 0
10. Gabriel Dias 0 1
11. Carlinho 1 0
12. Tinga I 1 0
13. Derley II 1 0
14. Mariano Vazquez 1 0
15. Ronald 1 0
16. Yuri Cesar 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 2 1
2. João Victor6 3 0
3. Gilvan 2 0
4. Gustavo V 2 0
5. Edson III 2 0
6. Marlon Freitas 0 1
7. Юри 1 0
8. Moacir II 1 0
9. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
10. Renato Kayzer 1 0
11. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
12. Jean V 1 0
13. Eder 2 1 0
14. Matheus Frizzo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3) 8.33% (1)
 Атлетико Гойяненсе 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: + = -
Депортес Куиндио 1:0 Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Унион Магдалена 2:1 Форталеза Сантос 1:1 Форталеза
Форталеза 0:1 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Форталеза 1:0 Интернасьональ Гремио 1:1 Форталеза Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Фламенго 2:1 Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Форталеза 3:0 Брагантино Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро
Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Атлетико Гойяненсе: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе 1:2 Форталеза Серия B Форталеза 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Форталеза 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 3:1 Форталеза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 8 0 3 21 - 13 24
2. Палмейрас 12 5 7 0 17 - 11 22
3. Интернасьональ 13 6 4 3 17 - 9 22
4. Фламенго 12 6 3 3 17 - 15 21
5. Сан-Паулу 12 5 5 2 15 - 13 20
6. Спорт Ресифи 13 6 2 5 14 - 14 20
7. Сантос 13 5 5 3 18 - 15 20
8. Васко да Гама 11 5 3 3 16 - 11 18
9. Флуминенсе 13 5 3 5 17 - 15 18
10. Форталеза 13 4 5 4 12 - 10 17
11. Атлетико Гойяненсе 13 3 6 4 13 - 16 15
12. Атлетико Паранаэнсе 12 4 2 6 10 - 13 14
13. Гремио 12 2 8 2 11 - 11 14
14. Сеара 13 4 2 7 15 - 20 14
15. Коринтианс 13 3 5 5 15 - 17 14
16. Байя 13 3 3 7 15 - 22 12
17. Куритиба 13 3 3 7 9 - 17 12
18. Брагантино 13 2 6 5 15 - 19 12
19. Ботафого Рибейрао 13 1 9 3 12 - 15 12
20. Гойяс 10 2 3 5 15 - 18 9
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Маркес Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Ze Roberto получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 84'
    Юри уходит с поля. Everton Felipe выходит вместо него
  • 76'
    Romarinho уходит с поля. Фрагапане Франко выходит вместо него
  • 76'
    Chico уходит с поля. Котулио Матеус выходит вместо него
  • 76'
    Gustavo Ferrareis уходит с поля. Натанаэл выходит вместо него
  • 72'
    Yuri Cesar уходит с поля. Лоренсо Фильо Освальдо выходит вместо него
  • Желтая карточка
    64'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Tinga бьет в цель!
  • 60'
    Joao Victor уходит с поля. Dudu выходит вместо него
  • 60'
    Janderson уходит с поля. Ze Roberto выходит вместо него
  • Желтая карточка
    58'
    Felipe получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    56'
    Joao Victor получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    54'
    Yuri Cesar получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Marlon Adriano уходит с поля. Ronald выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Tinga получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Gustavo Ferrareis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Juninho получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.45 1.70 5.90
4.70 1.35 8.00
2.43 3.12 3.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.38 2.90 5.40 1.13 1.02 11.00 2.15 1.70 1.93 1.88 1.67 2.20 1.03 10.00 1.22 3.95 1.02 11.00 1.05 8.90 1.04 10.00 0.00 17.00
7.30 1.10 5.65 1.15 2.61 1.55 1.91 1.91 1.52 2.57 1.25 4.05 1.17 5.15 1.05 10.25 1.04 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.13 5.40 1.55 2.46 1.09 6.50 1.05 8.50 1.03 10.00
2.43 1.56 1.59 2.36 1.28 3.64 1.06 8.80 1.05 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.72 1.47 2.60 1.15 5.00
3.10 1.37 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный