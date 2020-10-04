Форталеза
0:0
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
27' Желтая карточкаJuninho V
31' Желтая карточкаGustavo V
45' Желтая карточкаTinga I
54' Желтая карточкаYuri Cesar
56' Желтая карточкаJoão Victor6
58' Желтая карточкаФелипе
90' Желтая карточкаZe Roberto III
90' Желтая карточкаМаркес Лукас
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
25
Paulo
III
6
Carlinho
15
Фелипе
20
Romarinho3
57
Yuri
Cesar
17
David
VI
1
Jean
V
3
Eder
2
11
Gustavo
V
9
Юри
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
57 Yuri CesarПолузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Энрике ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
14 Ronald
-
23 Max Walef
-
29 Tiago Orobo
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
- Защитник
-
3 Eder 2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
-
9 ЮриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
-
14 Dudu V1
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
27'
31'
45'
46'
54'
56'
58'
60'
72'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|4 (1)
|0.31
|2.
|Romarinho3
|2
|0.15
|3.
|Juninho V
|1 (1)
|0.08
|4.
|Osvaldo
|1
|0.08
|5.
|Gabriel Dias
|1
|0.08
|6.
|Yuri Cesar
|1
|0.08
|7.
|Bruno Melo
|1
|0.08
|8.
|Фелипе
|1
|0.08
|9.
|David VI
|0
|0
|10.
|Tinga I
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|3
|0.23
|2.
|Gustavo V
|2
|0.15
|3.
|Юри
|2
|0.15
|4.
|Luis Pereira III
|2
|0.15
|5.
|Edson III
|1
|0.08
|6.
|Gilvan
|1
|0.08
|7.
|Маркес Лукас
|1
|0.08
|8.
|Jean V
|1
|0.08
|9.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|10.
|Janderson
|0
|0
|11.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|12.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Juninho V
|5
|0
|2.
|Фелипе
|4
|0
|3.
|Juan Quintero II
|2
|1
|4.
|Osvaldo
|2
|0
|5.
|Paulo III
|2
|0
|6.
|Жаксон
|2
|0
|7.
|David VI
|2
|0
|8.
|Bruno Melo
|2
|0
|9.
|Romarinho3
|2
|0
|10.
|Gabriel Dias
|0
|1
|11.
|Carlinho
|1
|0
|12.
|Tinga I
|1
|0
|13.
|Derley II
|1
|0
|14.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|15.
|Ronald
|1
|0
|16.
|Yuri Cesar
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dudu V1
|2
|1
|2.
|João Victor6
|3
|0
|3.
|Gilvan
|2
|0
|4.
|Gustavo V
|2
|0
|5.
|Edson III
|2
|0
|6.
|Marlon Freitas
|0
|1
|7.
|Юри
|1
|0
|8.
|Moacir II
|1
|0
|9.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|10.
|Renato Kayzer
|1
|0
|11.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|0
|12.
|Jean V
|1
|0
|13.
|Eder 2
|1
|0
|14.
|Matheus Frizzo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Форталеза
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Атлетико Гойяненсе
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: + = -Депортес Куиндио 1:0 Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Унион Магдалена 2:1 Форталеза Сантос 1:1 Форталеза
Форталеза 0:1 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Форталеза 1:0 Интернасьональ Гремио 1:1 Форталеза Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Фламенго 2:1 Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Форталеза 3:0 Брагантино Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро
Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Атлетико Гойяненсе: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|8
|0
|3
|21 - 13
|24
|2.
|Палмейрас
|12
|5
|7
|0
|17 - 11
|22
|3.
|Интернасьональ
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|4.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|5.
|Сан-Паулу
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|6.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|7.
|Сантос
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|8.
|Васко да Гама
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|9.
|Флуминенсе
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|10.
|Форталеза
|13
|4
|5
|4
|12 - 10
|17
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|13.
|Гремио
|12
|2
|8
|2
|11 - 11
|14
|14.
|Сеара
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|15.
|Коринтианс
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Байя
|13
|3
|3
|7
|15 - 22
|12
|17.
|Куритиба
|13
|3
|3
|7
|9 - 17
|12
|18.
|Брагантино
|13
|2
|6
|5
|15 - 19
|12
|19.
|Ботафого Рибейрао
|13
|1
|9
|3
|12 - 15
|12
|20.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.38
|2.90
|5.40
|1.13
|1.02
|11.00
|2.15
|1.70
|1.93
|1.88
|1.67
|2.20
|1.03
|10.00
|1.22
|3.95
|1.02
|11.00
|1.05
|8.90
|1.04
|10.00
|0.00
|17.00
|7.30
|1.10
|5.65
|1.15
|2.61
|1.55
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.52
|2.57
|1.25
|4.05
|1.17
|5.15
|1.05
|10.25
|1.04
|11.25
|—
|—