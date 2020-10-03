Гремио
1:1
Конец матча
Интернасьональ
46' Желтая карточкаКуэста Виктор
49' Желтая карточкаКортез Бруно
1:0
54' ГолPepe3
71' Красная карточкаМусто Дамиан
1:1
73' ПенальтиGalhardo Thiago
83' Вторая желтая карточкаКортез Бруно
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
44 Ruan Neto
-
32 Diogo VII
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Peglow
-
25 Jussa
-
-
33 Gustavo1
-
19 Rodrigo I
-
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
Ход матча
46'
49'
54'
1:0
71'
73'
1:1
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|3
|0.25
|2.
|Соуза Диего
|2 (1)
|0.17
|3.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.17
|4.
|Alisson II
|1
|0.08
|5.
|Феррейра Факундо
|1
|0.08
|6.
|Thaciano
|1
|0.08
|7.
|Darlan Mendes
|1
|0.08
|8.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|9.
|Ewerthon VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|10 (4)
|0.77
|2.
|Герреро Паоло
|3
|0.23
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.08
|4.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.08
|5.
|Patrick I
|1
|0.08
|6.
|Мусто Дамиан
|1
|0.08
|7.
|Moises VII
|0
|0
|8.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|9.
|Rodrigo I
|0
|0
|10.
|Peglow
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|3
|1
|2.
|Джеромел Педро
|2
|1
|3.
|Кортез Бруно
|2
|1
|4.
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|5.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|6.
|Соуза Диего
|2
|0
|7.
|Lucas Silva IV
|2
|0
|8.
|Виктор Феррас
|1
|0
|9.
|Робиньо Робсон
|1
|0
|10.
|Thaciano
|1
|0
|11.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|12.
|Alisson II
|1
|0
|13.
|Vanderlei III
|1
|0
|14.
|Darlan Mendes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|4
|0
|2.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|3.
|Мусто Дамиан
|1
|1
|4.
|Jose Gabriel
|1
|1
|5.
|Д'Алессандро Андрес
|2
|0
|6.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|7.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|8.
|Gustavo1
|2
|0
|9.
|Jussa
|2
|0
|10.
|William Pottker
|0
|1
|11.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|12.
|Моледо Родриго
|1
|0
|13.
|Энрике Педро
|1
|0
|14.
|Marcelo Lomba
|1
|0
|15.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|16.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|17.
|Марсело Родиней
|1
|0
|18.
|Moises VII
|1
|0
|19.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|20.
|Фукс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Интернасьональ
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: + = -Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас
Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ипиранга Эрешин
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ
Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио
Последние игры между собой
Гремио: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Интернасьональ 0:1 Гремио Gaucho 1st Group Stage Гремио 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 0:0 Гремио Гаушо Гремио 1:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:0 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Гремио Гаушо Гремио 3:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:2 Гремио Гаушо Гремио 2:2 Интернасьональ Гаушо 1 Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Гаушо Гремио 0:0 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|8
|0
|3
|21 - 13
|24
|2.
|Интернасьональ
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|3.
|Палмейрас
|1:1
|12
|4
|8
|0
|16 - 11
|20
|4.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|5.
|Васко да Гама
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|6.
|Фламенго
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|7.
|Флуминенсе
|12
|5
|2
|5
|16 - 14
|17
|8.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|9.
|Сантос
|12
|4
|5
|3
|15 - 13
|17
|10.
|Форталеза
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|11.
|Сеара
|1:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|4
|2
|5
|9 - 10
|14
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|14.
|Гремио
|12
|2
|8
|2
|11 - 11
|14
|15.
|Коринтианс
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Байя
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|17.
|Куритиба
|12
|3
|2
|7
|8 - 16
|11
|18.
|Брагантино
|12
|2
|5
|5
|15 - 19
|11
|19.
|Ботафого Рибейрао
|12
|1
|8
|3
|11 - 14
|11
|20.
|Гойяс
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.65
|1.44
|—
|—
|4.30
|1.20
|—
|—
|1.97
|1.77
|1.96
|1.85
|1.66
|2.21
|1.67
|2.20
|1.65
|2.15
|1.14
|5.10
|1.07
|7.50
|1.02
|11.50
|1.01
|12.00
|1.01
|20.00
|5.90
|1.14
|—
|—
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.23
|1.67
|—
|—
|1.67
|2.23
|—
|—
|1.44
|3.25
|1.15
|5.55
|1.12
|6.50
|1.03
|13.75
|1.02
|14.75
|—
|—
|2.76
|1.47
|2.28
|1.66
|1.79
|2.08
|1.50
|2.64
|1.93
|1.93
|1.58
|2.44
|1.24
|4.17
|1.49
|2.70
|1.45
|2.77
|—
|—
|1.12
|6.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—