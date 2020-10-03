  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гремио
1:1
Конец матча
Интернасьональ
0'
46' Желтая карточка
Куэста Виктор
49' Желтая карточка
Кортез Бруно
1:0
54' Гол
Pepe3
71' Красная карточка
Мусто Дамиан
1:1
73' Пенальти
Galhardo Thiago
83' Вторая желтая карточка
Кортез Бруно
90'+6
27
Vanderlei
III
17
Орехуэла
Луис
28
Миранда
Пауло
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
16
Lucas
Silva
IV
7
Матеус
Энрике
23
Alisson
II
15
Darlan
Mendes
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
5
Мусто
Дамиан
88
Patrick
I
99
Эрнандес
Абель
21
Бошилья
Габриэл
17
Galhardo
Thiago
Гремио
4-2-3-1
Интернасьональ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 3 0.25
2. Соуза Диего 2 (1) 0.17
3. Isaque Elias Brito 2 0.17
4. Alisson II 1 0.08
5. Феррейра Факундо 1 0.08
6. Thaciano 1 0.08
7. Darlan Mendes 1 0.08
8. Робиньо Робсон 0 0
9. Ewerthon VI 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 10 (4) 0.77
2. Герреро Паоло 3 0.23
3. Эденилсон дос Сантос 1 0.08
4. Бошилья Габриэл 1 0.08
5. Patrick I 1 0.08
6. Мусто Дамиан 1 0.08
7. Moises VII 0 0
8. Саравия Ренсо 0 0
9. Rodrigo I 0 0
10. Peglow 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 3 1
2. Джеромел Педро 2 1
3. Кортез Бруно 2 1
4. Каннеманн Вальтер 3 0
5. Фернандо Луис IV 1 1
6. Соуза Диего 2 0
7. Lucas Silva IV 2 0
8. Виктор Феррас 1 0
9. Робиньо Робсон 1 0
10. Thaciano 1 0
11. Орехуэла Луис 1 0
12. Alisson II 1 0
13. Vanderlei III 1 0
14. Darlan Mendes 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 4 0
2. Bruno Praxedes 3 0
3. Мусто Дамиан 1 1
4. Jose Gabriel 1 1
5. Д'Алессандро Андрес 2 0
6. Эденилсон дос Сантос 2 0
7. Бошилья Габриэл 2 0
8. Gustavo1 2 0
9. Jussa 2 0
10. William Pottker 0 1
11. Эрнандес Абель 1 0
12. Моледо Родриго 1 0
13. Энрике Педро 1 0
14. Marcelo Lomba 1 0
15. Саравия Ренсо 1 0
16. Marcos Guilherme 1 0
17. Марсело Родиней 1 0
18. Moises VII 1 0
19. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
20. Фукс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 0 9.09% (1) 27.27% (3) 36.36% (4) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Интернасьональ 11.76% (2) 23.53% (4) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: + = -
Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас
Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ипиранга Эрешин
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ
Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио

Последние игры между собой

Гремио: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Интернасьональ 0:1 Гремио Кубок Либертадорес Гремио 2:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 0:1 Гремио Гаушо Гремио 0:0 Интернасьональ Кубок Либертадорес
Интернасьональ 0:1 Гремио Gaucho 1st Group Stage Гремио 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 0:0 Гремио Гаушо Гремио 1:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:0 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Гремио Гаушо Гремио 3:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:2 Гремио Гаушо Гремио 2:2 Интернасьональ Гаушо 1 Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Гаушо Гремио 0:0 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 8 0 3 21 - 13 24
2. Интернасьональ 13 6 4 3 17 - 9 22
3. Палмейрас 1:1 12 4 8 0 16 - 11 20
4. Сан-Паулу 11 5 4 2 14 - 12 19
5. Васко да Гама 11 5 3 3 16 - 11 18
6. Фламенго 11 5 3 3 14 - 14 18
7. Флуминенсе 12 5 2 5 16 - 14 17
8. Спорт Ресифи 12 5 2 5 12 - 13 17
9. Сантос 12 4 5 3 15 - 13 17
10. Форталеза 12 4 4 4 12 - 10 16
11. Сеара 1:1 13 4 3 6 15 - 19 15
12. Атлетико Паранаэнсе 11 4 2 5 9 - 10 14
13. Атлетико Гойяненсе 12 3 5 4 13 - 16 14
14. Гремио 12 2 8 2 11 - 11 14
15. Коринтианс 12 3 4 5 15 - 17 13
16. Байя 12 3 3 6 14 - 20 12
17. Куритиба 12 3 2 7 8 - 16 11
18. Брагантино 12 2 5 5 15 - 19 11
19. Ботафого Рибейрао 12 1 8 3 11 - 14 11
20. Гойяс 9 2 3 4 13 - 15 9
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.60 1.23 9.50
2.85 1.58 10.50
2.52 3.04 3.62
3.58 1.41 13.74

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.65 1.44 4.30 1.20 1.97 1.77 1.96 1.85 1.66 2.21 1.67 2.20 1.65 2.15 1.14 5.10 1.07 7.50 1.02 11.50 1.01 12.00 1.01 20.00
5.90 1.14 4.40 1.22 2.23 1.67 1.67 2.23 1.44 3.25 1.15 5.55 1.12 6.50 1.03 13.75 1.02 14.75
2.76 1.47 2.28 1.66 1.79 2.08 1.50 2.64 1.93 1.93 1.58 2.44 1.24 4.17 1.49 2.70 1.45 2.77 1.12 6.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.27 3.55 1.47 2.70 1.09 6.50 1.03 9.60
2.21 1.67 1.44 2.77 1.23 4.20 1.04 11.00 1.03 12.50
1.12 6.35 1.32 3.46 1.42 2.94 1.28 3.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.74 1.98 1.35 3.05 1.09 6.60
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.13 6.05 1.07 8.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
6.30 1.09
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Где смотреть матч Гремио 1:1 Интернасьональ онлайн

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