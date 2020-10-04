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  3. Бразилия
Фламенго
0:0
Первый тайм: 45'
Атлетико Паранаэнсе
0'
26' Желтая карточка
Gabriel Noga
26' Желтая карточка
Erick2
45'
45
Victor
Hugo
44
Исла
Маурисио
41
Gabriel
Noga
31
Natan
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
11
Витиньо
Виктор
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
21
Педро
Гильерме
1
Дос
Сантос
Адербар
97
Leo
Gomes
23
Агилар
Фелипе
27
Ivaldo
16
Abner2
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
15
Альварадо
Джейми
3
Лучо
Гонсалес
96
Carlos
Eduardo
III
79
Renato
Kayzer
10
Luis
Pereira
III
Фламенго
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

Ход матча

26'
Gabriel Noga
 
26'
 
Erick2

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.42
2. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.25
3. Педро Гильерме 3 0.25
4. Рибейро Эвертон 2 0.17
5. Луис Филипе 1 0.08
6. Исла Маурисио 0 0
7. Энрике Бруно 0 0
8. Котулио Матеус 0 0
9. Роша Педро 0 0
10. Michael 3 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Vitinho4 2 0.17
2. Жеуванио 1 0.08
3. Abner2 1 0.08
4. Фабиньо Энрике 1 0.08
5. Лео Ситтадини 1 0.08
6. Carlos Eduardo III 1 0.08
7. Раванелли Феррейра 1 0.08
8. Christian Cardoso 1 0.08
9. Lucas Halter 0 0
10. Erick2 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 3 0
2. Герсон Сантос 3 0
3. Рафинья Марсио 2 0
4. Рибейро Эвертон 2 0
5. Диего Рибас 2 0
6. Габриэл Барбоза 2 0
7. Joao Lucas2 2 0
8. Алвес Диего 0 1
9. Исла Маурисио 1 0
10. Луис Филипе 1 0
11. Кайо Родриго 1 0
12. Виллиан Арао 1 0
13. Гильерме дос Сантос 1 0
14. Котулио Матеус 1 0
15. Тулер Матеус 1 0
16. Michael 3 1 0
17. Педро Гильерме 1 0
18. Мартинс Родригес 1 0
19. Gabriel Noga 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 4 0
2. Thiago Heleno 3 0
3. Жеуванио 2 0
4. Jonatan VII 2 0
5. Khellven 2 0
6. Christian Cardoso 2 0
7. Erick2 2 0
8. Лучо Гонсалес 1 0
9. Энрике Педру II 1 0
10. Фернандо Матос 1 0
11. Азеведо Марсио 1 0
12. Лео Ситтадини 1 0
13. Агилар Фелипе 1 0
14. Lucas Halter 1 0
15. Альварадо Джейми 1 0
16. Kawan 1 0
17. Richard Almeida de Oliveira2 1 0
18. Victor Vitinho4 1 0
19. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 0 21.43% (3)
 Атлетико Паранаэнсе 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго
Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Атлетико Паранаэнсе: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Кубок Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 2:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Фламенго 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:4 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 8 0 3 21 - 13 24
2. Палмейрас 12 5 7 0 17 - 11 22
3. Интернасьональ 13 6 4 3 17 - 9 22
4. Сан-Паулу 0:1 12 5 4 3 14 - 13 19
5. Фламенго 0:0 12 5 4 3 14 - 14 19
6. Васко да Гама 11 5 3 3 16 - 11 18
7. Флуминенсе 13 5 3 5 17 - 15 18
8. Спорт Ресифи 12 5 2 5 12 - 13 17
9. Сантос 12 4 5 3 15 - 13 17
10. Форталеза 12 4 4 4 12 - 10 16
11. Атлетико Паранаэнсе 0:0 12 4 3 5 9 - 10 15
12. Атлетико Гойяненсе 12 3 5 4 13 - 16 14
13. Гремио 12 2 8 2 11 - 11 14
14. Сеара 13 4 2 7 15 - 20 14
15. Куритиба 1:0 13 4 2 7 9 - 16 14
16. Коринтианс 13 3 5 5 15 - 17 14
17. Байя 12 3 3 6 14 - 20 12
18. Брагантино 13 2 6 5 15 - 19 12
19. Ботафого Рибейрао 13 1 9 3 12 - 15 12
20. Гойяс 9 2 3 4 13 - 15 9
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Erick получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Gabriel Noga получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
1.68
4.15
7.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.50 3.95 7.00
1.68 3.25 5.70
1.55 4.15 6.30
1.76 3.33 5.61

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.00 1.10 8.80 1.06 2.30 1.58 2.85 1.40 2.14 1.71 1.42 2.75 1.75 2.07 1.55 2.46 1.12 5.55 1.15 4.90 1.02 11.00 1.03 10.00
11.50 1.04 9.80 1.06 3.72 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.54 2.51 1.36 3.18 1.16 5.35 1.13 6.15 1.04 11.75
6.19 1.13 2.76 1.47 2.17 1.72 1.89 1.97 1.60 2.40 1.45 2.81 1.36 3.22 1.72 2.18 1.49 2.68 1.18 5.06 1.12 6.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 1.99 1.88 1.03 10.00 1.11 5.70 1.02 11.00
3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.25 4.00 1.13 6.18 1.23 4.24 1.58 2.44 1.41 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.03 1.31 3.25
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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