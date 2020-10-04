Фламенго
0:0
Первый тайм: 45'
Атлетико Паранаэнсе
26' Желтая карточкаGabriel Noga
26' Желтая карточкаErick2
45
Victor
Hugo
41
Gabriel
Noga
31
Natan
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
97
Leo
Gomes
27
Ivaldo
16
Abner2
- Основной состав
-
45 Victor HugoВратарь
- Защитник
-
41 Gabriel NogaЗащитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Leo GomesЗащитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖеуваниоНападающий
-
40 Жоао ВикторНападающий
- Нападающий
-
-
17 Bissoli
-
-
33 Lucas Halter
-
70 Лейте Бруно
-
26 Erick2
-
Главный тренер: Eduardo Barros
Ход матча
26'
26'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.42
|2.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.25
|3.
|Педро Гильерме
|3
|0.25
|4.
|Рибейро Эвертон
|2
|0.17
|5.
|Луис Филипе
|1
|0.08
|6.
|Исла Маурисио
|0
|0
|7.
|Энрике Бруно
|0
|0
|8.
|Котулио Матеус
|0
|0
|9.
|Роша Педро
|0
|0
|10.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho4
|2
|0.17
|2.
|Жеуванио
|1
|0.08
|3.
|Abner2
|1
|0.08
|4.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.08
|5.
|Лео Ситтадини
|1
|0.08
|6.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.08
|7.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.08
|8.
|Christian Cardoso
|1
|0.08
|9.
|Lucas Halter
|0
|0
|10.
|Erick2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|3
|0
|2.
|Герсон Сантос
|3
|0
|3.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|4.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|5.
|Диего Рибас
|2
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|7.
|Joao Lucas2
|2
|0
|8.
|Алвес Диего
|0
|1
|9.
|Исла Маурисио
|1
|0
|10.
|Луис Филипе
|1
|0
|11.
|Кайо Родриго
|1
|0
|12.
|Виллиан Арао
|1
|0
|13.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|14.
|Котулио Матеус
|1
|0
|15.
|Тулер Матеус
|1
|0
|16.
|Michael 3
|1
|0
|17.
|Педро Гильерме
|1
|0
|18.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|19.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|4
|0
|2.
|Thiago Heleno
|3
|0
|3.
|Жеуванио
|2
|0
|4.
|Jonatan VII
|2
|0
|5.
|Khellven
|2
|0
|6.
|Christian Cardoso
|2
|0
|7.
|Erick2
|2
|0
|8.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|9.
|Энрике Педру II
|1
|0
|10.
|Фернандо Матос
|1
|0
|11.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|12.
|Лео Ситтадини
|1
|0
|13.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|14.
|Lucas Halter
|1
|0
|15.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|16.
|Kawan
|1
|0
|17.
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0
|18.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|19.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|0
|21.43% (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго
Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Атлетико Паранаэнсе: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 2:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Фламенго 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:4 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|8
|0
|3
|21 - 13
|24
|2.
|Палмейрас
|12
|5
|7
|0
|17 - 11
|22
|3.
|Интернасьональ
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|4.
|Сан-Паулу
|0:1
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|5.
|Фламенго
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|6.
|Васко да Гама
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|7.
|Флуминенсе
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|8.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|9.
|Сантос
|12
|4
|5
|3
|15 - 13
|17
|10.
|Форталеза
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|12
|4
|3
|5
|9 - 10
|15
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|13.
|Гремио
|12
|2
|8
|2
|11 - 11
|14
|14.
|Сеара
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|15.
|Куритиба
|1:0
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|16.
|Коринтианс
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|17.
|Байя
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|18.
|Брагантино
|13
|2
|6
|5
|15 - 19
|12
|19.
|Ботафого Рибейрао
|13
|1
|9
|3
|12 - 15
|12
|20.
|Гойяс
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.00
|1.10
|8.80
|1.06
|—
|—
|2.30
|1.58
|—
|—
|2.85
|1.40
|2.14
|1.71
|1.42
|2.75
|1.75
|2.07
|1.55
|2.46
|1.12
|5.55
|1.15
|4.90
|1.02
|11.00
|1.03
|10.00
|11.50
|1.04
|9.80
|1.06
|—
|—
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.51
|1.36
|3.18
|1.16
|5.35
|1.13
|6.15
|1.04
|11.75
|6.19
|1.13
|—
|—
|2.76
|1.47
|2.17
|1.72
|1.89
|1.97
|1.60
|2.40
|1.45
|2.81
|1.36
|3.22
|1.72
|2.18
|1.49
|2.68
|1.18
|5.06
|—
|—
|1.12
|6.64
|—
|—