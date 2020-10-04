Фламенго
3:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
26' Желтая карточкаGabriel Noga
26' Желтая карточкаErick2
45' Желтая карточкаЛуис Филипе
1:0
56' ГолПедро Гильерме
2:0
59' ПенальтиЭнрике Бруно
65' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira2
67' Желтая карточкаЭнрике Бруно
2:1
67' ГолRenato Kayzer
3:1
77' ГолРибейро Эвертон
90' Желтая карточкаВеллингтон III
90' Желтая карточкаChristian Cardoso
45
Victor
Hugo
41
Gabriel
Noga
31
Natan
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
97
Leo
Gomes
27
Ivaldo
16
Abner2
- Основной состав
-
45 Victor HugoВратарь
- Защитник
-
41 Gabriel NogaЗащитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Leo GomesЗащитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖеуваниоНападающий
-
40 Жоао ВикторНападающий
- Нападающий
-
-
17 Bissoli
-
-
33 Lucas Halter
-
70 Лейте Бруно
-
26 Erick2
-
Главный тренер: Eduardo Barros
Ход матча
26'
26'
45'
56'
1:0
59'
2:0
60'
67'
67'
2:1
77'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.42
|2.
|Педро Гильерме
|4
|0.33
|3.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.25
|4.
|Рибейро Эвертон
|3
|0.25
|5.
|Энрике Бруно
|1 (1)
|0.08
|6.
|Луис Филипе
|1
|0.08
|7.
|Исла Маурисио
|0
|0
|8.
|Котулио Матеус
|0
|0
|9.
|Роша Педро
|0
|0
|10.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho4
|2
|0.17
|2.
|Жеуванио
|1
|0.08
|3.
|Abner2
|1
|0.08
|4.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.08
|5.
|Лео Ситтадини
|1
|0.08
|6.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.08
|7.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.08
|8.
|Renato Kayzer
|1
|0.08
|9.
|Christian Cardoso
|1
|0.08
|10.
|Leo Gomes
|0
|0
|11.
|Lucas Halter
|0
|0
|12.
|Erick2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|4
|0
|2.
|Герсон Сантос
|3
|0
|3.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|4.
|Луис Филипе
|2
|0
|5.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|6.
|Диего Рибас
|2
|0
|7.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|8.
|Joao Lucas2
|2
|0
|9.
|Алвес Диего
|0
|1
|10.
|Исла Маурисио
|1
|0
|11.
|Кайо Родриго
|1
|0
|12.
|Виллиан Арао
|1
|0
|13.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|14.
|Котулио Матеус
|1
|0
|15.
|Тулер Матеус
|1
|0
|16.
|Michael 3
|1
|0
|17.
|Педро Гильерме
|1
|0
|18.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|19.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|5
|0
|2.
|Thiago Heleno
|3
|0
|3.
|Christian Cardoso
|3
|0
|4.
|Жеуванио
|2
|0
|5.
|Jonatan VII
|2
|0
|6.
|Khellven
|2
|0
|7.
|Erick2
|2
|0
|8.
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|9.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|10.
|Энрике Педру II
|1
|0
|11.
|Фернандо Матос
|1
|0
|12.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|13.
|Лео Ситтадини
|1
|0
|14.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|15.
|Lucas Halter
|1
|0
|16.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|17.
|Kawan
|1
|0
|18.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|19.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|0
|23.53% (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|30% (3)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго
Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Атлетико Паранаэнсе: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 2:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Фламенго 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:4 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|8
|0
|3
|21 - 13
|24
|2.
|Палмейрас
|12
|5
|7
|0
|17 - 11
|22
|3.
|Интернасьональ
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|4.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|5.
|Сан-Паулу
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|6.
|Васко да Гама
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|7.
|Флуминенсе
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|8.
|Спорт Ресифи
|0:0
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Сантос
|1:1
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|10.
|Форталеза
|0:0
|13
|4
|5
|4
|12 - 10
|17
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|13.
|Гремио
|12
|2
|8
|2
|11 - 11
|14
|14.
|Сеара
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|15.
|Коринтианс
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Байя
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|17.
|Куритиба
|13
|3
|3
|7
|9 - 17
|12
|18.
|Брагантино
|13
|2
|6
|5
|15 - 19
|12
|19.
|Ботафого Рибейрао
|13
|1
|9
|3
|12 - 15
|12
|20.
|Гойяс
|1:1
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|4.20
|1.20
|8.80
|1.06
|—
|—
|1.77
|1.97
|—
|—
|2.85
|1.40
|2.14
|1.71
|1.22
|4.00
|1.75
|2.07
|1.55
|2.46
|—
|—
|2.00
|1.76
|1.15
|4.90
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.03
|10.00
|11.50
|1.04
|9.80
|1.06
|—
|—
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.51
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.16
|5.35
|1.13
|6.15
|—
|—
|1.04
|11.75
|4.71
|1.20
|3.21
|1.36
|2.21
|1.70
|1.83
|2.04
|1.59
|2.42
|1.36
|3.24
|1.45
|2.81
|3.00
|1.40
|2.44
|1.58
|1.88
|1.98
|1.53
|2.57
|1.37
|3.16
|—
|—
|1.66
|2.28
|1.38
|3.10
|1.12
|6.60