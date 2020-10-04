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Фламенго
3:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
26' Желтая карточка
Gabriel Noga
26' Желтая карточка
Erick2
45' Желтая карточка
Луис Филипе
1:0
56' Гол
Педро Гильерме
2:0
59' Пенальти
Энрике Бруно
65' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
67' Желтая карточка
Энрике Бруно
2:1
67' Гол
Renato Kayzer
3:1
77' Гол
Рибейро Эвертон
90' Желтая карточка
Веллингтон III
90' Желтая карточка
Christian Cardoso
90'+5
45
Victor
Hugo
44
Исла
Маурисио
41
Gabriel
Noga
31
Natan
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
11
Витиньо
Виктор
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
21
Педро
Гильерме
1
Дос
Сантос
Адербар
97
Leo
Gomes
23
Агилар
Фелипе
27
Ivaldo
16
Abner2
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
15
Альварадо
Джейми
3
Лучо
Гонсалес
96
Carlos
Eduardo
III
79
Renato
Kayzer
10
Luis
Pereira
III
Фламенго
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.42
2. Педро Гильерме 4 0.33
3. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.25
4. Рибейро Эвертон 3 0.25
5. Энрике Бруно 1 (1) 0.08
6. Луис Филипе 1 0.08
7. Исла Маурисио 0 0
8. Котулио Матеус 0 0
9. Роша Педро 0 0
10. Michael 3 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Vitinho4 2 0.17
2. Жеуванио 1 0.08
3. Abner2 1 0.08
4. Фабиньо Энрике 1 0.08
5. Лео Ситтадини 1 0.08
6. Carlos Eduardo III 1 0.08
7. Раванелли Феррейра 1 0.08
8. Renato Kayzer 1 0.08
9. Christian Cardoso 1 0.08
10. Leo Gomes 0 0
11. Lucas Halter 0 0
12. Erick2 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 4 0
2. Герсон Сантос 3 0
3. Рафинья Марсио 2 0
4. Луис Филипе 2 0
5. Рибейро Эвертон 2 0
6. Диего Рибас 2 0
7. Габриэл Барбоза 2 0
8. Joao Lucas2 2 0
9. Алвес Диего 0 1
10. Исла Маурисио 1 0
11. Кайо Родриго 1 0
12. Виллиан Арао 1 0
13. Гильерме дос Сантос 1 0
14. Котулио Матеус 1 0
15. Тулер Матеус 1 0
16. Michael 3 1 0
17. Педро Гильерме 1 0
18. Мартинс Родригес 1 0
19. Gabriel Noga 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 5 0
2. Thiago Heleno 3 0
3. Christian Cardoso 3 0
4. Жеуванио 2 0
5. Jonatan VII 2 0
6. Khellven 2 0
7. Erick2 2 0
8. Richard Almeida de Oliveira2 2 0
9. Лучо Гонсалес 1 0
10. Энрике Педру II 1 0
11. Фернандо Матос 1 0
12. Азеведо Марсио 1 0
13. Лео Ситтадини 1 0
14. Агилар Фелипе 1 0
15. Lucas Halter 1 0
16. Альварадо Джейми 1 0
17. Kawan 1 0
18. Victor Vitinho4 1 0
19. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 29.41% (5) 0 23.53% (4)
 Атлетико Паранаэнсе 10% (1) 20% (2) 20% (2) 0 20% (2) 30% (3)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго
Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Атлетико Паранаэнсе: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Кубок Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 2:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Фламенго 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:4 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 8 0 3 21 - 13 24
2. Палмейрас 12 5 7 0 17 - 11 22
3. Интернасьональ 13 6 4 3 17 - 9 22
4. Фламенго 12 6 3 3 17 - 15 21
5. Сан-Паулу 12 5 5 2 15 - 13 20
6. Васко да Гама 11 5 3 3 16 - 11 18
7. Флуминенсе 13 5 3 5 17 - 15 18
8. Спорт Ресифи 0:0 13 5 3 5 12 - 13 18
9. Сантос 1:1 13 4 6 3 16 - 14 18
10. Форталеза 0:0 13 4 5 4 12 - 10 17
11. Атлетико Гойяненсе 0:0 13 3 6 4 13 - 16 15
12. Атлетико Паранаэнсе 12 4 2 6 10 - 13 14
13. Гремио 12 2 8 2 11 - 11 14
14. Сеара 13 4 2 7 15 - 20 14
15. Коринтианс 13 3 5 5 15 - 17 14
16. Байя 0:0 13 3 4 6 14 - 20 13
17. Куритиба 13 3 3 7 9 - 17 12
18. Брагантино 13 2 6 5 15 - 19 12
19. Ботафого Рибейрао 13 1 9 3 12 - 15 12
20. Гойяс 1:1 10 2 4 4 14 - 16 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Филипе Луис получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Erick получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Gabriel Noga получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.11 6.80 35.00
1.55 4.15 6.30
1.87 2.97 5.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5
4.20 1.20 8.80 1.06 1.77 1.97 2.85 1.40 2.14 1.71 1.22 4.00 1.75 2.07 1.55 2.46 2.00 1.76 1.15 4.90 1.17 4.70 1.03 10.00
11.50 1.04 9.80 1.06 3.72 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.54 2.51 1.36 3.18 1.16 5.35 1.13 6.15 1.04 11.75
4.71 1.20 3.21 1.36 2.21 1.70 1.83 2.04 1.59 2.42 1.36 3.24 1.45 2.81 3.00 1.40 2.44 1.58 1.88 1.98 1.53 2.57 1.37 3.16 1.66 2.28 1.38 3.10 1.12 6.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 1.99 1.88 1.03 10.00 1.11 5.70 1.02 11.00
3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.25 4.00 1.13 6.18 1.23 4.24 1.58 2.44 1.41 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.03 1.31 3.25
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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