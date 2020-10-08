Гойяс
2:4
Конец матча
Флуминенсе
1:0
22' ГолМоура Рафаэл
23' Желтая карточкаБрено Родригес
33' Желтая карточкаYago I
39' Желтая карточкаEdson Ramos Silva2
1:1
40' ГолYago I
43' Желтая карточкаFernando Pacheco2
1:2
52' ГолFred II
2:2
67' ПенальтиМоура Рафаэл
2:3
70' ГолНене Андерсон
2:4
76' ГолDigao II
90' Желтая карточкаЭдилсон Мендеш
23
Tadeu
I
15
Heron
70
Vinicius5
18
Ignacio
Jara
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
14
Danilo
IV
25
Hudson1
22
Douglas
XV
20
Yago
I
9
Fred
II
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 HeronЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Vinicius5Полузащитник
-
18 Ignacio JaraНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 КажуЗащитник
-
44 Лукао ЛукасЗащитник
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
-
-
7 Mike I
-
17 Shaylon
-
-
Главный тренер: Thiago Larghi
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
14 Danilo IVЗащитник
-
25 Hudson1Полузащитник
-
22 Douglas XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
42 Wisney
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
Ход матча
12'
22'
1:0
23'
33'
46'
52'
1:2
67'
2:2
70'
2:3
76'
2:4
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моура Рафаэл
|4 (2)
|0.36
|2.
|Vinicius5
|3
|0.27
|3.
|Андраде Виктор
|2
|0.18
|4.
|Бесса Даниэль
|2 (1)
|0.18
|5.
|Rafael Vaz
|1
|0.09
|6.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.09
|7.
|Ignacio Jara
|1
|0.09
|8.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.09
|9.
|Виллальва Даниэль
|0
|0
|10.
|Эдилсон Мендеш
|0
|0
|11.
|Miguel Figueira
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|6 (3)
|0.43
|2.
|Fred II
|2
|0.14
|3.
|Digao II
|2
|0.14
|4.
|Evanilson
|2
|0.14
|5.
|Веллингтон Силва
|1
|0.07
|6.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.07
|7.
|Douglas XV
|1
|0.07
|8.
|Yago I
|1
|0.07
|9.
|Michel Araujo
|1
|0.07
|10.
|Huan Nino2
|1
|0.07
|11.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0.07
|12.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|13.
|Hudson1
|0
|0
|14.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
|15.
|Igor Juliao
|0
|0
|16.
|Caio Paulista
|0
|0
|17.
|Marcos Paulo2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Rafael Vaz
|3
|1
|2.
|Андраде Виктор
|4
|0
|3.
|Бесса Даниэль
|3
|0
|4.
|Эдилсон Мендеш
|3
|0
|5.
|Сандро Раньери
|3
|0
|6.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|1
|7.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|1
|8.
|Брено Родригес
|2
|0
|9.
|Dias IV
|2
|0
|10.
|Edson Ramos Silva2
|2
|0
|11.
|Фузато Даниэл
|1
|0
|12.
|Фильо Марсело
|1
|0
|13.
|Моура Рафаэл
|1
|0
|14.
|Виллальва Даниэль
|1
|0
|15.
|Mike I
|1
|0
|16.
|Fabio Sanches
|1
|0
|17.
|Зека
|1
|0
|18.
|Juan Pintado
|1
|0
|19.
|Heron
|1
|0
|20.
|Miguel Figueira
|1
|0
|21.
|Vinicius5
|1
|0
|22.
|Lucao3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон Силва
|3
|0
|2.
|Igor Juliao
|3
|0
|3.
|Yuri Oliveira Lima
|3
|0
|4.
|Michel Araujo
|3
|0
|5.
|Evanilson
|3
|0
|6.
|Hudson1
|1
|1
|7.
|Нене Андерсон
|2
|0
|8.
|Гансо Пауло
|2
|0
|9.
|Douglas XV
|2
|0
|10.
|Fred II
|2
|0
|11.
|Huan Nino2
|2
|0
|12.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|13.
|Андре
|1
|0
|14.
|Danilo IV
|1
|0
|15.
|Yago I
|1
|0
|16.
|Digao II
|1
|0
|17.
|Fernando Pacheco2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гойяс
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|0
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|Флуминенсе
|26.32% (5)
|0
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гойяс 2:3 Сантос Сеара 2:2 Гойяс Гойяс 1:0 Интернасьональ Гойяс 3:3 Куритиба
Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Коринтианс Гойяс 1:2 Васко да Гама Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина
Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Флуминенсе: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Флуминенсе 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 1:2 Флуминенсе Серия A Гойяс 0:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гойяс 1:0 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 2:1 Гойяс Копа Судамерикана Флуминенсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 1:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Флуминенсе Кубок Бразилии Флуминенсе 1:0 Гойяс Кубок Бразилии Флуминенсе 2:1 Гойяс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:3 Флуминенсе Серия A Гойяс 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:4 Гойяс Серия A Флуминенсе 1:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 2:2 Флуминенсе Кубок Бразилии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|0
|4
|26 - 16
|27
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|3.
|Сан-Паулу
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|4.
|Интернасьональ
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|5.
|Палмейрас
|13
|5
|7
|1
|18 - 13
|22
|6.
|Флуминенсе
|14
|6
|3
|5
|21 - 17
|21
|7.
|Сантос
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|8.
|Спорт Ресифи
|14
|6
|2
|6
|14 - 17
|20
|9.
|Форталеза
|14
|5
|5
|4
|14 - 11
|20
|10.
|Васко да Гама
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|11.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|12.
|Байя
|14
|4
|3
|7
|18 - 22
|15
|13.
|Коринтианс
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|15.
|Ботафого Рибейрао
|14
|2
|9
|3
|14 - 16
|15
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|17.
|Сеара
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|18.
|Брагантино
|13
|2
|6
|5
|15 - 19
|12
|19.
|Куритиба
|14
|3
|3
|8
|10 - 19
|12
|20.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|17 - 22
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|8.00
|1.05
|6.80
|1.09
|5.25
|1.13
|—
|—
|2.39
|1.58
|1.97
|1.84
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.37
|2.95
|—
|—
|2.05
|1.72
|1.10
|6.80
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.01
|13.50
|1.02
|11.00
|1.32
|3.20
|—
|—
|9.60
|1.06
|8.00
|1.08
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.11
|6.85
|1.09
|7.70
|—
|—
|1.02
|15.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.90
|1.19
|2.40
|1.60
|3.40
|1.33
|2.31
|1.65
|3.21
|1.36
|2.67
|1.50
|2.12
|1.76
|1.68
|2.23
|1.49
|2.69
|—
|—
|1.85
|2.01
|1.54
|2.53
|1.24
|4.18
|1.13
|6.10
|1.25
|4.06
|1.13
|6.24