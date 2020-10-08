  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гойяс
2:4
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
22' Гол
Моура Рафаэл
23' Желтая карточка
Брено Родригес
33' Желтая карточка
Yago I
39' Желтая карточка
Edson Ramos Silva2
1:1
40' Гол
Yago I
43' Желтая карточка
Fernando Pacheco2
1:2
52' Гол
Fred II
2:2
67' Пенальти
Моура Рафаэл
2:3
70' Гол
Нене Андерсон
2:4
76' Гол
Digao II
90' Желтая карточка
Эдилсон Мендеш
90'+9
23
Tadeu
I
33
Эдилсон
Мендеш
27
Fabio
Sanches
15
Heron
13
Jefferson
de
Oliveira4
31
Андраде
Виктор
56
Edson
Ramos
Silva2
5
Брено
Родригес
70
Vinicius5
18
Ignacio
Jara
9
Моура
Рафаэл
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
14
Danilo
IV
25
Hudson1
22
Douglas
XV
16
Fernando
Pacheco2
77
Нене
Андерсон
20
Yago
I
9
Fred
II
Гойяс
4-4-2
Флуминенсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моура Рафаэл 4 (2) 0.36
2. Vinicius5 3 0.27
3. Андраде Виктор 2 0.18
4. Бесса Даниэль 2 (1) 0.18
5. Rafael Vaz 1 0.09
6. David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.09
7. Ignacio Jara 1 0.09
8. Jefferson de Oliveira4 1 0.09
9. Виллальва Даниэль 0 0
10. Эдилсон Мендеш 0 0
11. Miguel Figueira 0 0
Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 6 (3) 0.43
2. Fred II 2 0.14
3. Digao II 2 0.14
4. Evanilson 2 0.14
5. Веллингтон Силва 1 0.07
6. Гансо Пауло 1 (1) 0.07
7. Douglas XV 1 0.07
8. Yago I 1 0.07
9. Michel Araujo 1 0.07
10. Huan Nino2 1 0.07
11. Wánderson do Carmo2 1 0.07
12. Эжидио Перейра 0 0
13. Hudson1 0 0
14. Маркос Дос Сантос 0 0
15. Igor Juliao 0 0
16. Caio Paulista 0 0
17. Marcos Paulo2 0 0

Карточки

Гойяс
# Игрок      
1. Rafael Vaz 3 1
2. Андраде Виктор 4 0
3. Бесса Даниэль 3 0
4. Эдилсон Мендеш 3 0
5. Сандро Раньери 3 0
6. David Omar Rodriguez Barrera II 1 1
7. Jefferson de Oliveira4 1 1
8. Брено Родригес 2 0
9. Dias IV 2 0
10. Edson Ramos Silva2 2 0
11. Фузато Даниэл 1 0
12. Фильо Марсело 1 0
13. Моура Рафаэл 1 0
14. Виллальва Даниэль 1 0
15. Mike I 1 0
16. Fabio Sanches 1 0
17. Зека 1 0
18. Juan Pintado 1 0
19. Heron 1 0
20. Miguel Figueira 1 0
21. Vinicius5 1 0
22. Lucao3 1 0
Флуминенсе
# Игрок      
1. Веллингтон Силва 3 0
2. Igor Juliao 3 0
3. Yuri Oliveira Lima 3 0
4. Michel Araujo 3 0
5. Evanilson 3 0
6. Hudson1 1 1
7. Нене Андерсон 2 0
8. Гансо Пауло 2 0
9. Douglas XV 2 0
10. Fred II 2 0
11. Huan Nino2 2 0
12. Lucas Barcellos 0 1
13. Андре 1 0
14. Danilo IV 1 0
15. Yago I 1 0
16. Digao II 1 0
17. Fernando Pacheco2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гойяс 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 0 13.33% (2) 33.33% (5)
 Флуминенсе 26.32% (5) 0 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гойяс 2:3 Сантос Сеара 2:2 Гойяс Гойяс 1:0 Интернасьональ Гойяс 3:3 Куритиба
Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Коринтианс Гойяс 1:2 Васко да Гама Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина
Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Флуминенсе: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Гойяс 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Гойяс Серия A Флуминенсе 3:0 Гойяс Кубок Гойяс 2:1 Флуминенсе Кубок
Флуминенсе 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 1:2 Флуминенсе Серия A Гойяс 0:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гойяс 1:0 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 2:1 Гойяс Копа Судамерикана Флуминенсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 1:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Флуминенсе Кубок Бразилии Флуминенсе 1:0 Гойяс Кубок Бразилии Флуминенсе 2:1 Гойяс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:3 Флуминенсе Серия A Гойяс 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:4 Гойяс Серия A Флуминенсе 1:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 2:2 Флуминенсе Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 9 0 4 26 - 16 27
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 15 24
3. Сан-Паулу 13 6 5 2 18 - 13 23
4. Интернасьональ 13 6 4 3 17 - 9 22
5. Палмейрас 13 5 7 1 18 - 13 22
6. Флуминенсе 14 6 3 5 21 - 17 21
7. Сантос 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Спорт Ресифи 14 6 2 6 14 - 17 20
9. Форталеза 14 5 5 4 14 - 11 20
10. Васко да Гама 13 5 3 5 17 - 18 18
11. Гремио 13 3 8 2 13 - 12 17
12. Байя 14 4 3 7 18 - 22 15
13. Коринтианс 14 3 6 5 16 - 18 15
14. Атлетико Гойяненсе 14 3 6 5 13 - 19 15
15. Ботафого Рибейрао 14 2 9 3 14 - 16 15
16. Атлетико Паранаэнсе 12 4 2 6 10 - 13 14
17. Сеара 13 4 2 7 15 - 20 14
18. Брагантино 13 2 6 5 15 - 19 12
19. Куритиба 14 3 3 8 10 - 19 12
20. Гойяс 11 2 3 6 17 - 22 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Fernando Pacheco получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Yago бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Ratinho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Yago получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Breno получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Моура Рафаэл бьет в цель!
  • 12'
    Андраде Виктор уходит с поля. Mike выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
20.00 4.70 1.22
3.36 3.36 2.14
5.02 1.66 4.03

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.75 6.75
8.00 1.05 6.80 1.09 5.25 1.13 2.39 1.58 1.97 1.84 3.05 1.35 1.37 2.95 2.05 1.72 1.10 6.80 1.18 4.50 1.01 13.50 1.02 11.00 1.32 3.20
9.60 1.06 8.00 1.08 3.20 1.36 2.44 1.57 1.80 2.12 1.40 3.00 1.26 3.94 1.11 6.85 1.09 7.70 1.02 15.00
4.90 1.19 2.40 1.60 3.40 1.33 2.31 1.65 3.21 1.36 2.67 1.50 2.12 1.76 1.68 2.23 1.49 2.69 1.85 2.01 1.54 2.53 1.24 4.18 1.13 6.10 1.25 4.06 1.13 6.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.76 2.06 1.60 2.25 1.08 6.60 1.07 7.50
2.77 1.44 1.84 1.96 1.37 3.10 1.11 6.60 1.08 7.90
2.34 1.63 1.93 1.94 1.49 2.70 1.32 3.45 1.40 3.02 1.22 4.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.52 1.58 2.30 1.22 4.10
3.64 1.28 2.38 1.57 1.61 2.32 1.21 4.40 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Гойяс 2:4 Флуминенсе онлайн

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