  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Фламенго
3:0
Конец матча
Спорт Ресифи
0'
14' Желтая карточка
Patric II
1:0
51' Гол
Педро Гильерме
2:0
55' Гол
Энрике Густаво
59' Желтая карточка
Marcao VI
3:0
60' Гол
Педро Гильерме
72' Желтая карточка
Adryelson
90'+5
45
Victor
Hugo
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
31
Natan
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
21
Педро
Гильерме
27
Luan
Polli
2
Patric
II
6
Iago
Maidana
34
Adryelson
12
Sander
20
Ricardinho
IV
77
Marcao
VI
30
Тиаго
Невес
10
Мугни
Лукас
33
Marquinhos2
9
Hernane
Фламенго
4-2-3-1
Спорт Ресифи
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 6 0.46
2. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.38
3. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.23
4. Рибейро Эвертон 3 0.23
5. Энрике Бруно 1 (1) 0.08
6. Луис Филипе 1 0.08
7. Энрике Густаво 1 0.08
8. Исла Маурисио 0 0
9. Диего Рибас 0 0
10. Котулио Матеус 0 0
11. Роша Педро 0 0
12. Michael 3 0 0
Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Iago Maidana 4 (3) 0.29
2. Elton V 2 (1) 0.14
3. Hernane 2 (2) 0.14
4. Patric II 1 0.07
5. Jonathan David Gomez 1 0.07
6. Мугни Лукас 1 0.07
7. Leandro Barcia 1 0.07
8. Marcao VI 1 0.07
9. Marquinhos2 1 0.07
10. Тиаго Невес 0 0
11. Да Силва Лусиано 0 0
12. Рожерио Жозе 0 0
13. Betinho2 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 4 0
2. Герсон Сантос 3 0
3. Рафинья Марсио 2 0
4. Луис Филипе 2 0
5. Рибейро Эвертон 2 0
6. Диего Рибас 2 0
7. Габриэл Барбоза 2 0
8. Joao Lucas2 2 0
9. Алвес Диего 0 1
10. Исла Маурисио 1 0
11. Кайо Родриго 1 0
12. Виллиан Арао 1 0
13. Гильерме дос Сантос 1 0
14. Котулио Матеус 1 0
15. Тулер Матеус 1 0
16. Michael 3 1 0
17. Педро Гильерме 1 0
18. Мартинс Родригес 1 0
19. Gabriel Noga 1 0
Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Adryelson 4 0
2. Marquinhos2 4 0
3. Виллиан Фариас 3 0
4. Betinho2 3 0
5. Sander 1 1
6. Hernane 2 0
7. Iago Maidana 2 0
8. Luan Polli 2 0
9. Ronaldo II 2 0
10. Marcao VI 2 0
11. Ronaldo III 0 1
12. Чико Флорес 1 0
13. Jonathan David Gomez 1 0
14. Да Силва Лусиано 1 0
15. Leandro Barcia 1 0
16. Ricardinho IV 1 0
17. Рожерио Жозе 1 0
18. Elton V 1 0
19. Patric II 1 0
20. Marcos Serrato 1 0
21. Bruno Roberto 1 0
22. Mailson2 1 0
23. Rafael Luiz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 15% (3) 10% (2) 15% (3) 40% (8) 0 20% (4)
 Спорт Ресифи 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго
Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Байя 1:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи
Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гремио 1:2 Спорт Ресифи Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Спорт Ресифи 0:1 Сантос Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:2 Сеара Спорт Ресифи 5:0 Petrolina Sfc Decisao 0:3 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Витория Табокас Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Конфианса Спорт Ресифи 1:2 Santa Cruz PE1 Сеара 2:1 Спорт Ресифи

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Спорт Ресифи 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 4:1 Спорт Ресифи Серия A Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:0 Фламенго Серия A
Спорт Ресифи 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:2 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:1 13 9 1 3 26 - 15 28
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 15 24
3. Сан-Паулу 3:0 13 6 5 2 18 - 13 23
4. Палмейрас 0:0 13 5 8 0 17 - 11 23
5. Интернасьональ 13 6 4 3 17 - 9 22
6. Флуминенсе 4:2 14 6 3 5 21 - 17 21
7. Сантос 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Спорт Ресифи 14 6 2 6 14 - 17 20
9. Васко да Гама 13 5 3 5 17 - 18 18
10. Форталеза 1:1 14 4 6 4 13 - 11 18
11. Гремио 13 3 8 2 13 - 12 17
12. Байя 14 4 3 7 18 - 22 15
13. Коринтианс 14 3 6 5 16 - 18 15
14. Атлетико Гойяненсе 0:3 14 3 6 5 13 - 19 15
15. Атлетико Паранаэнсе 12 4 2 6 10 - 13 14
16. Сеара 13 4 2 7 15 - 20 14
17. Ботафого Рибейрао 0:0 14 1 10 3 12 - 15 13
18. Брагантино 13 2 6 5 15 - 19 12
19. Куритиба 14 3 3 8 10 - 19 12
20. Гойяс 2:4 11 2 3 6 17 - 22 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.67 2.95 7.00
1.38 5.60 8.80
1.68 3.07 7.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.18 10.50 1.02 1.85 1.90 3.60 1.27 1.25 3.75 2.05 1.77 1.81 2.00 1.73 2.11 2.90 2.48 1.21 3.70 1.04 9.00 1.06 7.40 1.01 7.00 1.01 12.00
13.00 1.00 11.75 1.01 4.60 1.19 3.68 1.28 2.43 1.69 1.79 2.02 1.49 2.54 1.22 3.88 1.16 4.60 1.05 7.70 1.04 8.10
3.22 1.36 2.22 1.69 1.84 2.02 1.61 2.37 1.38 3.10 1.84 2.02 1.65 2.30 1.47 2.74 1.67 2.27 1.52 2.60 2.70 1.48 2.20 1.71 1.68 2.25 1.42 2.93 1.18 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.18 4.50 2.33 1.60 1.20 4.20 1.19 4.30 1.02 11.00
3.64 1.28 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.25 1.14 5.65
1.88 1.98 1.55 2.50 1.99 1.87 1.60 2.39 1.55 2.53 1.37 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.41 2.70 1.30 3.30
4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.40 2.95 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.20 1.27
Где смотреть матч Фламенго 3:0 Спорт Ресифи онлайн

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