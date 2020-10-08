Фламенго
3:0
Конец матча
Спорт Ресифи
14' Желтая карточкаPatric II
1:0
51' ГолПедро Гильерме
2:0
55' ГолЭнрике Густаво
59' Желтая карточкаMarcao VI
3:0
60' ГолПедро Гильерме
72' Желтая карточкаAdryelson
45
Victor
Hugo
31
Natan
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
27
Luan
Polli
34
Adryelson
12
Sander
77
Marcao
VI
30
Тиаго
Невес
10
Мугни
Лукас
33
Marquinhos2
9
Hernane
- Основной состав
-
45 Victor HugoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
-
19 Michael 3
-
41 Gabriel Noga
-
40 Pepe4
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
-
12 SanderЗащитник
- Полузащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
-
10 Мугни ЛукасПолузащитник
-
33 Marquinhos2Полузащитник
-
9 HernaneНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
-
28 Joao Igor
-
-
-
1 Mailson2
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
Ход матча
14'
51'
1:0
55'
2:0
59'
60'
3:0
72'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|6
|0.46
|2.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.38
|3.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.23
|4.
|Рибейро Эвертон
|3
|0.23
|5.
|Энрике Бруно
|1 (1)
|0.08
|6.
|Луис Филипе
|1
|0.08
|7.
|Энрике Густаво
|1
|0.08
|8.
|Исла Маурисио
|0
|0
|9.
|Диего Рибас
|0
|0
|10.
|Котулио Матеус
|0
|0
|11.
|Роша Педро
|0
|0
|12.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Iago Maidana
|4 (3)
|0.29
|2.
|Elton V
|2 (1)
|0.14
|3.
|Hernane
|2 (2)
|0.14
|4.
|Patric II
|1
|0.07
|5.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.07
|6.
|Мугни Лукас
|1
|0.07
|7.
|Leandro Barcia
|1
|0.07
|8.
|Marcao VI
|1
|0.07
|9.
|Marquinhos2
|1
|0.07
|10.
|Тиаго Невес
|0
|0
|11.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|12.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|13.
|Betinho2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|4
|0
|2.
|Герсон Сантос
|3
|0
|3.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|4.
|Луис Филипе
|2
|0
|5.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|6.
|Диего Рибас
|2
|0
|7.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|8.
|Joao Lucas2
|2
|0
|9.
|Алвес Диего
|0
|1
|10.
|Исла Маурисио
|1
|0
|11.
|Кайо Родриго
|1
|0
|12.
|Виллиан Арао
|1
|0
|13.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|14.
|Котулио Матеус
|1
|0
|15.
|Тулер Матеус
|1
|0
|16.
|Michael 3
|1
|0
|17.
|Педро Гильерме
|1
|0
|18.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|19.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Adryelson
|4
|0
|2.
|Marquinhos2
|4
|0
|3.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|4.
|Betinho2
|3
|0
|5.
|Sander
|1
|1
|6.
|Hernane
|2
|0
|7.
|Iago Maidana
|2
|0
|8.
|Luan Polli
|2
|0
|9.
|Ronaldo II
|2
|0
|10.
|Marcao VI
|2
|0
|11.
|Ronaldo III
|0
|1
|12.
|Чико Флорес
|1
|0
|13.
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|14.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|15.
|Leandro Barcia
|1
|0
|16.
|Ricardinho IV
|1
|0
|17.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|18.
|Elton V
|1
|0
|19.
|Patric II
|1
|0
|20.
|Marcos Serrato
|1
|0
|21.
|Bruno Roberto
|1
|0
|22.
|Mailson2
|1
|0
|23.
|Rafael Luiz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|40% (8)
|0
|20% (4)
|Спорт Ресифи
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =3 -5Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго
Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +9 =3 -8Байя 1:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи
Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гремио 1:2 Спорт Ресифи Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Спорт Ресифи 0:1 Сантос Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:2 Сеара Спорт Ресифи 5:0 Petrolina Sfc Decisao 0:3 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Витория Табокас Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Конфианса Спорт Ресифи 1:2 Santa Cruz PE1 Сеара 2:1 Спорт Ресифи
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Спорт Ресифи 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:2 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:1
|13
|9
|1
|3
|26 - 15
|28
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|3.
|Сан-Паулу
|3:0
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|4.
|Палмейрас
|0:0
|13
|5
|8
|0
|17 - 11
|23
|5.
|Интернасьональ
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|6.
|Флуминенсе
|4:2
|14
|6
|3
|5
|21 - 17
|21
|7.
|Сантос
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|8.
|Спорт Ресифи
|14
|6
|2
|6
|14 - 17
|20
|9.
|Васко да Гама
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|10.
|Форталеза
|1:1
|14
|4
|6
|4
|13 - 11
|18
|11.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|12.
|Байя
|14
|4
|3
|7
|18 - 22
|15
|13.
|Коринтианс
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0:3
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|16.
|Сеара
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|17.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|14
|1
|10
|3
|12 - 15
|13
|18.
|Брагантино
|13
|2
|6
|5
|15 - 19
|12
|19.
|Куритиба
|14
|3
|3
|8
|10 - 19
|12
|20.
|Гойяс
|2:4
|11
|2
|3
|6
|17 - 22
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|4.50
|1.18
|10.50
|1.02
|—
|—
|1.85
|1.90
|—
|—
|3.60
|1.27
|—
|—
|1.25
|3.75
|2.05
|1.77
|1.81
|2.00
|1.73
|2.11
|2.90
|2.48
|—
|—
|1.21
|3.70
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.06
|7.40
|1.01
|7.00
|1.01
|12.00
|13.00
|1.00
|11.75
|1.01
|—
|—
|4.60
|1.19
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.43
|1.69
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.49
|2.54
|—
|—
|1.22
|3.88
|—
|—
|1.16
|4.60
|1.05
|7.70
|1.04
|8.10
|—
|—
|—
|—
|3.22
|1.36
|2.22
|1.69
|1.84
|2.02
|1.61
|2.37
|1.38
|3.10
|1.84
|2.02
|1.65
|2.30
|1.47
|2.74
|1.67
|2.27
|1.52
|2.60
|2.70
|1.48
|2.20
|1.71
|1.68
|2.25
|1.42
|2.93
|1.18
|5.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—