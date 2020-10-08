1:0
3' ГолФернандо Луис IV
2:0
11' ГолБраз Давид
26' Желтая карточкаМиранда Пауло
29' Желтая карточкаRamon Martinez III
2:1
72' ГолNathan VI
85' Желтая карточкаНеилтон Мейра
90' Желтая карточкаМатеус Энрике
14
Браз
Давид
32
Diogo
VII
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
84
Wilson
III
16
Натанаэл
35
Sabino2
98
Hugo
Moura
30
Robson
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
-
37 RildoНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
44 Ruan Neto
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Robson IVНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
99 Pablo Thomaz
-
-
Главный тренер: Jorginho
Ход матча
3'
1:0
11'
2:0
26'
72'
2:1
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|3
|0.23
|2.
|Соуза Диего
|2 (1)
|0.15
|3.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.15
|4.
|Alisson II
|1
|0.08
|5.
|Феррейра Факундо
|1
|0.08
|6.
|Браз Давид
|1
|0.08
|7.
|Thaciano
|1
|0.08
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.08
|9.
|Darlan Mendes
|1
|0.08
|10.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|11.
|Ewerthon VI
|0
|0
|12.
|Diogo VII
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|4 (1)
|0.29
|2.
|Sabino2
|3 (3)
|0.21
|3.
|William Matheus1
|1
|0.07
|4.
|Sassa II
|1
|0.07
|5.
|Nathan VI
|1
|0.07
|6.
|Giovanni Augusto
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|4
|1
|2.
|Джеромел Педро
|2
|1
|3.
|Кортез Бруно
|2
|1
|4.
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|5.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|6.
|Соуза Диего
|2
|0
|7.
|Lucas Silva IV
|2
|0
|8.
|Миранда Пауло
|1
|0
|9.
|Виктор Феррас
|1
|0
|10.
|Робиньо Робсон
|1
|0
|11.
|Thaciano
|1
|0
|12.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|13.
|Alisson II
|1
|0
|14.
|Vanderlei III
|1
|0
|15.
|Darlan Mendes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|4
|1
|2.
|Rene Junior
|1
|1
|3.
|Сасе Иан
|1
|1
|4.
|Jesus Igor
|1
|1
|5.
|Robson IV
|2
|0
|6.
|Sassa II
|2
|0
|7.
|Nathan VI
|2
|0
|8.
|Hugo Moura
|2
|0
|9.
|Wellissol
|2
|0
|10.
|Натанаэл
|0
|1
|11.
|Ruy
|1
|0
|12.
|Неилтон Мейра
|1
|0
|13.
|Matheus Galdezani
|1
|0
|14.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|15.
|Ramon Martinez III
|1
|0
|16.
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|17.
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|18.
|William Matheus1
|1
|0
|19.
|Matheus Bueno
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Куритиба
|20% (2)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +7 =9 -4Гремио 1:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио
Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио
Куритиба Последние 20 матчей: +8 =3 -9Куритиба 1:1 Сан-Паулу Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба
Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Гремио: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Куритиба: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Гремио 1:0 Куритиба Копа Суль-Минас-Рио Гремио 0:0 Куритиба Серия A Гремио 3:1 Куритиба Кубок Куритиба 0:1 Гремио Кубок Куритиба 2:0 Гремио Серия A Куритиба 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:3 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 4:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:1 Куритиба Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Куритиба Серия A Куритиба 3:2 Гремио Международные матчи (клубы) Гремио 1:0 Куритиба Международные матчи (клубы) Куритиба 2:1 Гремио Серия A Куритиба 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Куритиба Серия A Гремио 2:0 Куритиба Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:1
|13
|9
|1
|3
|26 - 15
|28
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|3.
|Сан-Паулу
|3:0
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|4.
|Палмейрас
|0:0
|13
|5
|8
|0
|17 - 11
|23
|5.
|Интернасьональ
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|6.
|Флуминенсе
|4:2
|14
|6
|3
|5
|21 - 17
|21
|7.
|Сантос
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|8.
|Спорт Ресифи
|14
|6
|2
|6
|14 - 17
|20
|9.
|Васко да Гама
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|10.
|Форталеза
|1:1
|14
|4
|6
|4
|13 - 11
|18
|11.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|12.
|Байя
|14
|4
|3
|7
|18 - 22
|15
|13.
|Коринтианс
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0:3
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|16.
|Сеара
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|17.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|14
|1
|10
|3
|12 - 15
|13
|18.
|Брагантино
|13
|2
|6
|5
|15 - 19
|12
|19.
|Куритиба
|14
|3
|3
|8
|10 - 19
|12
|20.
|Гойяс
|2:4
|11
|2
|3
|6
|17 - 22
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|9.20
|1.04
|6.80
|1.08
|3.05
|1.40
|—
|—
|2.30
|1.62
|1.91
|1.89
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.36
|3.10
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.01
|13.00
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|8.80
|1.07
|7.20
|1.10
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.09
|7.40
|—
|—
|1.07
|8.50
|1.01
|16.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.96
|1.42
|2.60
|1.53
|2.22
|1.70
|1.87
|2.01
|2.29
|1.65
|1.88
|1.98
|1.44
|2.84
|1.29
|3.65
|1.28
|3.74
|1.14
|5.88
|1.58
|2.43
|1.44
|2.84
|1.35
|3.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.75
|1.42
|—
|—
|1.78
|2.03
|—
|—
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|—
|—
|1.12
|5.55
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.37
|3.10
|—
|—
|1.10
|6.90
|—
|—
|1.07
|8.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.69
|1.50
|2.21
|1.71
|1.73
|2.19
|1.47
|2.78
|2.38
|1.61
|1.96
|1.91
|1.51
|2.62
|1.34
|3.35
|1.70
|2.21
|1.42
|2.92
|1.15
|5.66
|—
|—