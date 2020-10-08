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  2. Матчи
  3. Бразилия
Гремио
2:1
Конец матча
Куритиба
0'
1:0
3' Гол
Фернандо Луис IV
2:0
11' Гол
Браз Давид
26' Желтая карточка
Миранда Пауло
29' Желтая карточка
Ramon Martinez III
2:1
72' Гол
Nathan VI
85' Желтая карточка
Неилтон Мейра
90' Желтая карточка
Матеус Энрике
90'+6
27
Vanderlei
III
2
Виктор
Феррас
28
Миранда
Пауло
14
Браз
Давид
32
Diogo
VII
16
Lucas
Silva
IV
7
Матеус
Энрике
19
Фернандо
Луис
IV
18
Робиньо
Робсон
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
84
Wilson
III
16
Натанаэл
3
Родолфо
Дантас
35
Sabino2
18
Гильерме
дос
Сантос
27
Ramon
Martinez
III
98
Hugo
Moura
36
Матеус
де
Салес
21
Gabriel
Paulista
VI
6
William
Matheus1
30
Robson
IV
Гремио
4-2-3-1
Куритиба
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 3 0.23
2. Соуза Диего 2 (1) 0.15
3. Isaque Elias Brito 2 0.15
4. Alisson II 1 0.08
5. Феррейра Факундо 1 0.08
6. Браз Давид 1 0.08
7. Thaciano 1 0.08
8. Фернандо Луис IV 1 0.08
9. Darlan Mendes 1 0.08
10. Робиньо Робсон 0 0
11. Ewerthon VI 0 0
12. Diogo VII 0 0
Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 4 (1) 0.29
2. Sabino2 3 (3) 0.21
3. William Matheus1 1 0.07
4. Sassa II 1 0.07
5. Nathan VI 1 0.07
6. Giovanni Augusto 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 4 1
2. Джеромел Педро 2 1
3. Кортез Бруно 2 1
4. Каннеманн Вальтер 3 0
5. Фернандо Луис IV 1 1
6. Соуза Диего 2 0
7. Lucas Silva IV 2 0
8. Миранда Пауло 1 0
9. Виктор Феррас 1 0
10. Робиньо Робсон 1 0
11. Thaciano 1 0
12. Орехуэла Луис 1 0
13. Alisson II 1 0
14. Vanderlei III 1 0
15. Darlan Mendes 1 0
Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 4 1
2. Rene Junior 1 1
3. Сасе Иан 1 1
4. Jesus Igor 1 1
5. Robson IV 2 0
6. Sassa II 2 0
7. Nathan VI 2 0
8. Hugo Moura 2 0
9. Wellissol 2 0
10. Натанаэл 0 1
11. Ruy 1 0
12. Неилтон Мейра 1 0
13. Matheus Galdezani 1 0
14. Патрик де Оливейра 1 0
15. Ramon Martinez III 1 0
16. Martin Sarrafiore 1 0
17. Jonatan Moreira III 1 0
18. William Matheus1 1 0
19. Matheus Bueno 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 30.77% (4) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Куритиба 20% (2) 0 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Гремио 1:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио
Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио
Куритиба Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Куритиба 1:1 Сан-Паулу Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба
Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Гремио: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Куритиба: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Куритиба 0:1 Гремио Серия A Гремио 2:0 Куритиба Серия A Куритиба 4:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Куритиба Серия A
Гремио 1:0 Куритиба Копа Суль-Минас-Рио Гремио 0:0 Куритиба Серия A Гремио 3:1 Куритиба Кубок Куритиба 0:1 Гремио Кубок Куритиба 2:0 Гремио Серия A Куритиба 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:3 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 4:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:1 Куритиба Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Куритиба Серия A Куритиба 3:2 Гремио Международные матчи (клубы) Гремио 1:0 Куритиба Международные матчи (клубы) Куритиба 2:1 Гремио Серия A Куритиба 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Куритиба Серия A Гремио 2:0 Куритиба Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:1 13 9 1 3 26 - 15 28
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 15 24
3. Сан-Паулу 3:0 13 6 5 2 18 - 13 23
4. Палмейрас 0:0 13 5 8 0 17 - 11 23
5. Интернасьональ 13 6 4 3 17 - 9 22
6. Флуминенсе 4:2 14 6 3 5 21 - 17 21
7. Сантос 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Спорт Ресифи 14 6 2 6 14 - 17 20
9. Васко да Гама 13 5 3 5 17 - 18 18
10. Форталеза 1:1 14 4 6 4 13 - 11 18
11. Гремио 13 3 8 2 13 - 12 17
12. Байя 14 4 3 7 18 - 22 15
13. Коринтианс 14 3 6 5 16 - 18 15
14. Атлетико Гойяненсе 0:3 14 3 6 5 13 - 19 15
15. Атлетико Паранаэнсе 12 4 2 6 10 - 13 14
16. Сеара 13 4 2 7 15 - 20 14
17. Ботафого Рибейрао 0:0 14 1 10 3 12 - 15 13
18. Брагантино 13 2 6 5 15 - 19 12
19. Куритиба 14 3 3 8 10 - 19 12
20. Гойяс 2:4 11 2 3 6 17 - 22 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Robson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Ramon Martinez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Миранда Пауло получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Guilherme уходит с поля. Giovanni Augusto выходит вместо него
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Браз Давид бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Фернандо Луис IV бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.10 7.80 66.00
1.11 6.50 44.00
1.49 4.00 7.80
1.18 6.88 17.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.20 1.04 6.80 1.08 3.05 1.40 2.30 1.62 1.91 1.89 2.48 1.50 1.36 3.10 1.44 2.65 1.09 6.50 1.03 10.00 1.01 13.00 1.02 11.00 1.02 11.00
8.80 1.07 7.20 1.10 3.05 1.39 2.33 1.62 1.75 2.19 1.36 3.20 1.26 3.94 1.09 7.40 1.07 8.50 1.01 16.75
2.96 1.42 2.60 1.53 2.22 1.70 1.87 2.01 2.29 1.65 1.88 1.98 1.44 2.84 1.29 3.65 1.28 3.74 1.14 5.88 1.58 2.43 1.44 2.84 1.35 3.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.75 1.42 1.78 2.03 1.35 3.05 1.09 6.50 1.17 4.70 1.12 5.55
2.72 1.46 1.77 2.05 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
2.69 1.50 2.21 1.71 1.73 2.19 1.47 2.78 2.38 1.61 1.96 1.91 1.51 2.62 1.34 3.35 1.70 2.21 1.42 2.92 1.15 5.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 1.58 2.35 1.22 4.20
3.45 1.31 2.30 1.62 1.57 2.40 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
4.40 1.15
Где смотреть матч Гремио 2:1 Куритиба онлайн

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