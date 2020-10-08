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  3. Бразилия
Сан-Паулу
3:0
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
21' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
41' Желтая карточка
Gilvan
43' Желтая карточка
Алвес Даниэл
1:0
45' Гол
Brenner da Silva
2:0
65' Гол
Габриэл Барбоза
3:0
71' Гол
Brenner da Silva
77' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
90' Желтая карточка
Юри
90'+5
1
Tiago
Luis
Volpi
20
Хуанфран
Торрес
27
Коста
Диего
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
13
Luan5
10
Алвес
Даниэл
26
Igor
Gomes
42
Габриэл
Барбоза
12
Витор
Буэно
30
Brenner
da
Silva
1
José
Maurisio
VII
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Маркес
Лукас
7
Janderson
10
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
11
Gustavo
V
9
Ze
Roberto
III
Сан-Паулу
4-1-4-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 5 0.38
2. Brenner da Silva 4 0.31
3. Габриэл Барбоза 3 0.23
4. Рейналдо Мануэл 2 (2) 0.15
5. Pablo I 1 0.08
6. Алвес Даниэл 1 0.08
7. Эрнанес Лима 1 0.08
8. Витор Буэно 1 0.08
9. Leo XV 0 0
10. Gonzalo Carneiro 0 0
11. Igor Gomes 0 0
12. Igor Vinicius 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 3 0.21
2. Gustavo V 2 0.14
3. Юри 2 0.14
4. Luis Pereira III 2 0.14
5. Edson III 1 0.07
6. Gilvan 1 0.07
7. Маркес Лукас 1 0.07
8. Jean V 1 0.07
9. Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
10. Janderson 0 0
11. Котулио Матеус 0 0
12. Nicolas Vichiatto 0 0
13. Henrique Souza Ewerthon III 0 0

Карточки

Сан-Паулу
# Игрок      
1. Рейналдо Мануэл 4 0
2. Igor Vinicius 4 0
3. Габриэл Барбоза 3 0
4. Лусиано Невес 3 0
5. Че Че 2 0
6. Brenner da Silva 2 0
7. Коста Диего 1 0
8. Алвес Даниэл 1 0
9. Эрнанес Лима 1 0
10. Хуанфран Торрес 1 0
11. Арболеда Роберт 1 0
12. Bruno VI 1 0
13. Pablo I 1 0
14. Витор Буэно 1 0
15. Leo XV 1 0
16. Lucas Perri 1 0
17. Lizeiro 1 0
18. Igor Gomes 1 0
19. Luan5 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 2 1
2. Gilvan 3 0
3. João Victor6 3 0
4. Юри 2 0
5. Gustavo V 2 0
6. Edson III 2 0
7. Marlon Freitas 0 1
8. Маркес Лукас 1 0
9. Ze Roberto III 1 0
10. Moacir II 1 0
11. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
12. Renato Kayzer 1 0
13. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
14. Jean V 1 0
15. Eder 2 1 0
16. Matheus Frizzo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Паулу 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 27.78% (5)
 Атлетико Гойяненсе 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Куритиба 1:1 Сан-Паулу Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу
Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Сантос 2:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Брагантино Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Байя Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сан-Паулу 2:3 Мирасол Гуарани Асунсьон 1:3 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:3 Брагантино Сан-Паулу 2:1 Сантос Сан-Паулу 3:0 ЛДУ Кито
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетико Гойяненсе 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Сан-Паулу 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 4:3 Сан-Паулу Серия A
Атлетико Гойяненсе 3:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 9 0 4 26 - 16 27
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 15 24
3. Сан-Паулу 13 6 5 2 18 - 13 23
4. Интернасьональ 13 6 4 3 17 - 9 22
5. Палмейрас 13 5 7 1 18 - 13 22
6. Флуминенсе 14 6 3 5 21 - 17 21
7. Сантос 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Спорт Ресифи 14 6 2 6 14 - 17 20
9. Форталеза 14 5 5 4 14 - 11 20
10. Васко да Гама 13 5 3 5 17 - 18 18
11. Гремио 13 3 8 2 13 - 12 17
12. Байя 14 4 3 7 18 - 22 15
13. Коринтианс 14 3 6 5 16 - 18 15
14. Атлетико Гойяненсе 14 3 6 5 13 - 19 15
15. Ботафого Рибейрао 14 2 9 3 14 - 16 15
16. Атлетико Паранаэнсе 12 4 2 6 10 - 13 14
17. Сеара 13 4 2 7 15 - 20 14
18. Брагантино 13 2 6 5 15 - 19 12
19. Куритиба 14 3 3 8 10 - 19 12
20. Гойяс 11 2 3 6 17 - 22 9
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Brenner da Silva бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Алвес Даниэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Gilvan получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Хуанфран Торрес уходит с поля. Igor Vinicius выходит вместо него
  • Желтая карточка
    21'
    Рейналдо Мануэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.17 5.50 26.00
1.59 3.98 5.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.60 1.25 7.50 1.07 2.42 1.52 2.50 1.53 2.03 1.79 1.27 3.55 1.40 2.80 1.35 3.05 1.11 6.00 1.02 11.00 1.01 12.00
9.80 1.06 8.10 1.08 3.20 1.36 2.44 1.57 1.81 2.10 1.41 2.95 1.28 3.72 1.11 6.70 1.09 7.60 1.02 14.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.20 1.84 1.97 1.07 7.50 1.10 6.10 1.07 7.50
2.83 1.43 1.85 1.95 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
5.40 1.14
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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