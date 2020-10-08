Сан-Паулу
3:0
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
21' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
41' Желтая карточкаGilvan
43' Желтая карточкаАлвес Даниэл
1:0
45' ГолBrenner da Silva
2:0
65' ГолГабриэл Барбоза
3:0
71' ГолBrenner da Silva
77' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
90' Желтая карточкаЮри
27
Коста
Диего
3
Bruno
VI
13
Luan5
10
Алвес
Даниэл
26
Igor
Gomes
12
Витор
Буэно
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
11
Gustavo
V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Коста ДиегоЗащитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
8 Че ЧеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Junior6
-
16 Leo XV
-
38 Paulo1
-
-
23 Lucas Perri
-
9 Pablo I
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
3 Eder 2Защитник
-
4 GilvanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 НатанаэлЗащитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
- Полузащитник
-
22 ЮриНападающий
-
14 Arnaldo II
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
21'
41'
43'
45'
1:0
60'
65'
2:0
70'
71'
77'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|5
|0.38
|2.
|Brenner da Silva
|4
|0.31
|3.
|Габриэл Барбоза
|3
|0.23
|4.
|Рейналдо Мануэл
|2 (2)
|0.15
|5.
|Pablo I
|1
|0.08
|6.
|Алвес Даниэл
|1
|0.08
|7.
|Эрнанес Лима
|1
|0.08
|8.
|Витор Буэно
|1
|0.08
|9.
|Leo XV
|0
|0
|10.
|Gonzalo Carneiro
|0
|0
|11.
|Igor Gomes
|0
|0
|12.
|Igor Vinicius
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|3
|0.21
|2.
|Gustavo V
|2
|0.14
|3.
|Юри
|2
|0.14
|4.
|Luis Pereira III
|2
|0.14
|5.
|Edson III
|1
|0.07
|6.
|Gilvan
|1
|0.07
|7.
|Маркес Лукас
|1
|0.07
|8.
|Jean V
|1
|0.07
|9.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|10.
|Janderson
|0
|0
|11.
|Котулио Матеус
|0
|0
|12.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|13.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рейналдо Мануэл
|4
|0
|2.
|Igor Vinicius
|4
|0
|3.
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|4.
|Лусиано Невес
|3
|0
|5.
|Че Че
|2
|0
|6.
|Brenner da Silva
|2
|0
|7.
|Коста Диего
|1
|0
|8.
|Алвес Даниэл
|1
|0
|9.
|Эрнанес Лима
|1
|0
|10.
|Хуанфран Торрес
|1
|0
|11.
|Арболеда Роберт
|1
|0
|12.
|Bruno VI
|1
|0
|13.
|Pablo I
|1
|0
|14.
|Витор Буэно
|1
|0
|15.
|Leo XV
|1
|0
|16.
|Lucas Perri
|1
|0
|17.
|Lizeiro
|1
|0
|18.
|Igor Gomes
|1
|0
|19.
|Luan5
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dudu V1
|2
|1
|2.
|Gilvan
|3
|0
|3.
|João Victor6
|3
|0
|4.
|Юри
|2
|0
|5.
|Gustavo V
|2
|0
|6.
|Edson III
|2
|0
|7.
|Marlon Freitas
|0
|1
|8.
|Маркес Лукас
|1
|0
|9.
|Ze Roberto III
|1
|0
|10.
|Moacir II
|1
|0
|11.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|12.
|Renato Kayzer
|1
|0
|13.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|0
|14.
|Jean V
|1
|0
|15.
|Eder 2
|1
|0
|16.
|Matheus Frizzo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Паулу
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|Атлетико Гойяненсе
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =6 -6Куритиба 1:1 Сан-Паулу Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу
Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Сантос 2:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Брагантино Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Байя Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сан-Паулу 2:3 Мирасол Гуарани Асунсьон 1:3 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:3 Брагантино Сан-Паулу 2:1 Сантос Сан-Паулу 3:0 ЛДУ Кито
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|0
|4
|26 - 16
|27
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|3.
|Сан-Паулу
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|4.
|Интернасьональ
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|5.
|Палмейрас
|13
|5
|7
|1
|18 - 13
|22
|6.
|Флуминенсе
|14
|6
|3
|5
|21 - 17
|21
|7.
|Сантос
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|8.
|Спорт Ресифи
|14
|6
|2
|6
|14 - 17
|20
|9.
|Форталеза
|14
|5
|5
|4
|14 - 11
|20
|10.
|Васко да Гама
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|11.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|12.
|Байя
|14
|4
|3
|7
|18 - 22
|15
|13.
|Коринтианс
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|15.
|Ботафого Рибейрао
|14
|2
|9
|3
|14 - 16
|15
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|17.
|Сеара
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|18.
|Брагантино
|13
|2
|6
|5
|15 - 19
|12
|19.
|Куритиба
|14
|3
|3
|8
|10 - 19
|12
|20.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|17 - 22
|9