Спорт Ресифи
0:1
Первый тайм: 42'
Ботафого Рибейрао
12' Желтая карточкаPatric II
0:1
29' ГолХонда Кейсуке
27
Luan
Polli
34
Adryelson
44
Чико
Флорес
77
Marcao
VI
30
Тиаго
Невес
33
Marquinhos2
9
Hernane
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
- Полузащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
-
33 Marquinhos2Полузащитник
-
9 HernaneНападающий
- Запасные игроки
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мугни ЛукасПолузащитник
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
-
1 Mailson2
-
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
-
-
-
30 David Sousa
-
-
40 Saulo II
-
-
-
Главный тренер: Bruno Lazaroni
Ход матча
12'
29'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Iago Maidana
|4 (3)
|0.27
|2.
|Elton V
|2 (1)
|0.13
|3.
|Hernane
|2 (2)
|0.13
|4.
|Patric II
|1
|0.07
|5.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.07
|6.
|Мугни Лукас
|1
|0.07
|7.
|Leandro Barcia
|1
|0.07
|8.
|Marcao VI
|1
|0.07
|9.
|Marquinhos2
|1
|0.07
|10.
|Тиаго Невес
|0
|0
|11.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|12.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|13.
|Betinho2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.2
|2.
|Pedro Raul
|3
|0.2
|3.
|Caio Alexandre
|3
|0.2
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.13
|5.
|Назарио Бруно
|1
|0.07
|6.
|Калу Саломон
|1
|0.07
|7.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.07
|8.
|Guilherme Santos
|0
|0
|9.
|Kevin II
|0
|0
|10.
|Rhuan Castro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Adryelson
|4
|0
|2.
|Marquinhos2
|4
|0
|3.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|4.
|Betinho2
|3
|0
|5.
|Sander
|1
|1
|6.
|Hernane
|2
|0
|7.
|Iago Maidana
|2
|0
|8.
|Luan Polli
|2
|0
|9.
|Ronaldo II
|2
|0
|10.
|Patric II
|2
|0
|11.
|Marcao VI
|2
|0
|12.
|Ronaldo III
|0
|1
|13.
|Чико Флорес
|1
|0
|14.
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|15.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|16.
|Leandro Barcia
|1
|0
|17.
|Ricardinho IV
|1
|0
|18.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|19.
|Elton V
|1
|0
|20.
|Marcos Serrato
|1
|0
|21.
|Bruno Roberto
|1
|0
|22.
|Mailson2
|1
|0
|23.
|Rafael Luiz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|5
|0
|2.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|3.
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0
|4.
|Рафаэль Форстер
|2
|0
|5.
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|6.
|Кавальери Диего
|1
|0
|7.
|Кану Рубенилсон
|1
|0
|8.
|Guilherme Santos
|1
|0
|9.
|Луис Виктор
|1
|0
|10.
|Danilo IV
|1
|0
|11.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|12.
|Kevin II
|1
|0
|13.
|Fernando Costanza
|1
|0
|14.
|Pedro Raul
|1
|0
|15.
|Roberto Fernandes1
|1
|0
|16.
|Warley Leandro
|1
|0
|17.
|Davi Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спорт Ресифи
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Ботафого Рибейрао
|0
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: + = -Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Байя 1:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе
Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гремио 1:2 Спорт Ресифи Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Спорт Ресифи 0:1 Сантос Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:2 Сеара Спорт Ресифи 5:0 Petrolina Sfc Decisao 0:3 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Витория Табокас Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Конфианса Спорт Ресифи 1:2 Santa Cruz PE1
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Спорт Ресифи 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Спорт Ресифи Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Спорт Ресифи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|2.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|22 - 16
|27
|3.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|4.
|Интернасьональ
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|6.
|Сантос
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|7.
|Палмейрас
|14
|5
|7
|2
|18 - 15
|22
|8.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Спорт Ресифи
|0:1
|15
|6
|2
|7
|14 - 18
|20
|10.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|11.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|12.
|Гремио
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|3
|6
|10 - 13
|15
|15.
|Сеара
|14
|4
|3
|7
|15 - 20
|15
|16.
|Коринтианс
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|17.
|Байя
|15
|4
|3
|8
|18 - 23
|15
|18.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|10 - 19
|13
|19.
|Брагантино
|1:1
|15
|2
|7
|6
|16 - 22
|13
|20.
|Гойяс
|12
|2
|3
|7
|17 - 25
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.20
|1.10
|6.20
|1.10
|—
|—
|4.40
|1.18
|—
|—
|2.15
|1.71
|1.81
|1.99
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.29
|3.40
|1.23
|3.90
|1.07
|7.50
|1.03
|10.00
|0.00
|14.50
|6.60
|1.07
|5.50
|1.12
|—
|—
|2.78
|1.41
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.66
|2.35
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.22
|4.10
|1.06
|7.30
|1.04
|7.80
|1.01
|18.50
|5.87
|1.14
|—
|—
|2.79
|1.46
|2.22
|1.69
|1.94
|1.92
|1.65
|2.31
|1.48
|2.70
|1.38
|3.10
|1.47
|2.76
|—
|—
|1.21
|4.54
|—
|—
|—
|—
|—
|—