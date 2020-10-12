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Спорт Ресифи
1:2
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
12' Желтая карточка
Patric II
0:1
29' Гол
Хонда Кейсуке
40' Желтая карточка
Рафаэль Форстер
0:2
45' Гол
Caio Alexandre
54' Вторая желтая карточка
Рафаэль Форстер
1:2
57' Гол
Тиаго Невес
76' Желтая карточка
Тиаго Невес
86' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
90' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
90'+7
27
Luan
Polli
2
Patric
II
34
Adryelson
46
Да
Силва
Лусиано
44
Чико
Флорес
20
Ricardinho
IV
77
Marcao
VI
11
Leandro
Barcia
30
Тиаго
Невес
33
Marquinhos2
9
Hernane
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
4
Хонда
Кейсуке
5
Рафаэль
Форстер
19
Caio
Alexandre
8
Калу
Саломон
9
Pedro
Raul
7
Rhuan
Castro
Спорт Ресифи
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Iago Maidana 4 (3) 0.27
2. Elton V 2 (1) 0.13
3. Hernane 2 (2) 0.13
4. Тиаго Невес 1 0.07
5. Patric II 1 0.07
6. Jonathan David Gomez 1 0.07
7. Мугни Лукас 1 0.07
8. Leandro Barcia 1 0.07
9. Marcao VI 1 0.07
10. Marquinhos2 1 0.07
11. Да Силва Лусиано 0 0
12. Рожерио Жозе 0 0
13. Betinho2 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Caio Alexandre 4 0.27
2. Nascimento Leite Matheus3 3 0.2
3. Pedro Raul 3 0.2
4. Луис Виктор 2 (2) 0.13
5. Назарио Бруно 1 0.07
6. Калу Саломон 1 0.07
7. Хонда Кейсуке 1 0.07
8. Фернандо Луис IV 1 0.07
9. Кану Рубенилсон 0 0
10. Guilherme Santos 0 0
11. Kevin II 0 0
12. Rhuan Castro 0 0

Карточки

Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Adryelson 4 0
2. Marquinhos2 4 0
3. Виллиан Фариас 3 0
4. Betinho2 3 0
5. Sander 1 1
6. Jonathan David Gomez 2 0
7. Hernane 2 0
8. Iago Maidana 2 0
9. Luan Polli 2 0
10. Ronaldo II 2 0
11. Patric II 2 0
12. Marcao VI 2 0
13. Ronaldo III 0 1
14. Тиаго Невес 1 0
15. Чико Флорес 1 0
16. Да Силва Лусиано 1 0
17. Leandro Barcia 1 0
18. Ricardinho IV 1 0
19. Рожерио Жозе 1 0
20. Elton V 1 0
21. Marcos Serrato 1 0
22. Bruno Roberto 1 0
23. Mailson2 1 0
24. Rafael Luiz 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 5 0
2. Federico Barrandeguy 3 1
3. Рафаэль Форстер 3 1
4. Marcelo Conceicao 3 0
5. Nascimento Leite Matheus3 3 0
6. Кавальери Диего 1 0
7. Кану Рубенилсон 1 0
8. Guilherme Santos 1 0
9. Луис Виктор 1 0
10. Danilo IV 1 0
11. Carlos Renteria II 1 0
12. Kevin II 1 0
13. Fernando Costanza 1 0
14. Pedro Raul 1 0
15. Roberto Fernandes1 1 0
16. Warley Leandro 1 0
17. Davi Araujo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спорт Ресифи 20% (3) 6.67% (1) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Ботафого Рибейрао 0 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Спорт Ресифи Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Байя 1:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе
Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гремио 1:2 Спорт Ресифи Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Спорт Ресифи 0:1 Сантос Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:2 Сеара Спорт Ресифи 5:0 Petrolina Sfc Decisao 0:3 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Витория Табокас Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Конфианса Спорт Ресифи 1:2 Santa Cruz PE1
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:1 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Спорт Ресифи 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А
Спорт Ресифи 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Спорт Ресифи Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Спорт Ресифи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 0 4 29 - 16 30
2. Интернасьональ 15 8 4 3 21 - 10 28
3. Фламенго 14 8 3 3 22 - 16 27
4. Сан-Паулу 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Флуминенсе 15 7 3 5 22 - 17 24
6. Сантос 15 6 6 3 21 - 17 24
7. Палмейрас 14 5 7 2 18 - 15 22
8. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
9. Спорт Ресифи 15 6 2 7 15 - 19 20
10. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
11. Сеара 15 5 3 7 17 - 21 18
12. Атлетико Гойяненсе 15 4 6 5 15 - 20 18
13. Ботафого Рибейрао 15 3 9 3 16 - 17 18
14. Гремио 14 3 8 3 14 - 14 17
15. Атлетико Паранаэнсе 14 4 3 7 11 - 15 15
16. Байя 15 4 3 8 18 - 23 15
17. Коринтианс 15 3 6 6 17 - 20 15
18. Куритиба 15 3 4 8 10 - 19 13
19. Брагантино 15 2 6 7 16 - 23 12
20. Гойяс 12 2 3 7 17 - 25 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Caio Alexandre бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Рафаэль Форстер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Хонда Кейсуке бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
15.00 4.05 1.35
6.50 4.05 1.27
2.52 2.99 3.12
8.35 2.92 1.69

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.20 1.10 6.20 1.10 4.40 1.18 2.15 1.71 1.81 1.99 4.40 1.18 1.29 3.40 1.48 2.55 1.07 7.50 1.38 2.90 0.00 14.50 1.08 7.00
6.60 1.07 5.50 1.12 2.78 1.41 2.14 1.71 1.66 2.35 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.30 1.04 7.80 1.01 18.50
5.87 1.14 2.79 1.46 2.22 1.69 1.94 1.92 3.32 1.34 2.23 1.69 1.83 2.04 3.45 1.32 2.77 1.46 2.02 1.84 1.37 3.09 1.20 4.58 1.66 2.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.80 1.65 2.25 1.18 4.50 1.07 7.50
2.43 1.56 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
1.71 2.18 1.43 2.88 1.16 5.45 1.39 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.60 1.53 2.39 1.19 4.30
3.32 1.33 2.24 1.65 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао онлайн

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