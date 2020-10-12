Спорт Ресифи
1:2
Конец матча
Ботафого Рибейрао
12' Желтая карточкаPatric II
0:1
29' ГолХонда Кейсуке
40' Желтая карточкаРафаэль Форстер
0:2
45' ГолCaio Alexandre
54' Вторая желтая карточкаРафаэль Форстер
1:2
57' ГолТиаго Невес
76' Желтая карточкаТиаго Невес
86' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
90' Желтая карточкаJonathan David Gomez
27
Luan
Polli
34
Adryelson
44
Чико
Флорес
77
Marcao
VI
30
Тиаго
Невес
33
Marquinhos2
9
Hernane
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
- Полузащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
-
33 Marquinhos2Полузащитник
-
9 HernaneНападающий
- Запасные игроки
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мугни ЛукасПолузащитник
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
-
1 Mailson2
-
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
-
-
-
30 David Sousa
-
-
40 Saulo II
-
-
-
Главный тренер: Bruno Lazaroni
Ход матча
12'
29'
0:1
40'
45'
54'
57'
1:2
67'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Iago Maidana
|4 (3)
|0.27
|2.
|Elton V
|2 (1)
|0.13
|3.
|Hernane
|2 (2)
|0.13
|4.
|Тиаго Невес
|1
|0.07
|5.
|Patric II
|1
|0.07
|6.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.07
|7.
|Мугни Лукас
|1
|0.07
|8.
|Leandro Barcia
|1
|0.07
|9.
|Marcao VI
|1
|0.07
|10.
|Marquinhos2
|1
|0.07
|11.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|12.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|13.
|Betinho2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Caio Alexandre
|4
|0.27
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.2
|3.
|Pedro Raul
|3
|0.2
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.13
|5.
|Назарио Бруно
|1
|0.07
|6.
|Калу Саломон
|1
|0.07
|7.
|Хонда Кейсуке
|1
|0.07
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.07
|9.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|10.
|Guilherme Santos
|0
|0
|11.
|Kevin II
|0
|0
|12.
|Rhuan Castro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Adryelson
|4
|0
|2.
|Marquinhos2
|4
|0
|3.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|4.
|Betinho2
|3
|0
|5.
|Sander
|1
|1
|6.
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|7.
|Hernane
|2
|0
|8.
|Iago Maidana
|2
|0
|9.
|Luan Polli
|2
|0
|10.
|Ronaldo II
|2
|0
|11.
|Patric II
|2
|0
|12.
|Marcao VI
|2
|0
|13.
|Ronaldo III
|0
|1
|14.
|Тиаго Невес
|1
|0
|15.
|Чико Флорес
|1
|0
|16.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|17.
|Leandro Barcia
|1
|0
|18.
|Ricardinho IV
|1
|0
|19.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|20.
|Elton V
|1
|0
|21.
|Marcos Serrato
|1
|0
|22.
|Bruno Roberto
|1
|0
|23.
|Mailson2
|1
|0
|24.
|Rafael Luiz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|5
|0
|2.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|3.
|Рафаэль Форстер
|3
|1
|4.
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|5.
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0
|6.
|Кавальери Диего
|1
|0
|7.
|Кану Рубенилсон
|1
|0
|8.
|Guilherme Santos
|1
|0
|9.
|Луис Виктор
|1
|0
|10.
|Danilo IV
|1
|0
|11.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|12.
|Kevin II
|1
|0
|13.
|Fernando Costanza
|1
|0
|14.
|Pedro Raul
|1
|0
|15.
|Roberto Fernandes1
|1
|0
|16.
|Warley Leandro
|1
|0
|17.
|Davi Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спорт Ресифи
|20% (3)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|Ботафого Рибейрао
|0
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: + = -Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Байя 1:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе
Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гремио 1:2 Спорт Ресифи Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Спорт Ресифи 0:1 Сантос Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:2 Сеара Спорт Ресифи 5:0 Petrolina Sfc Decisao 0:3 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Витория Табокас Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Конфианса Спорт Ресифи 1:2 Santa Cruz PE1
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Спорт Ресифи 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Спорт Ресифи Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Спорт Ресифи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|2.
|Интернасьональ
|15
|8
|4
|3
|21 - 10
|28
|3.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|22 - 16
|27
|4.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|6.
|Сантос
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|7.
|Палмейрас
|14
|5
|7
|2
|18 - 15
|22
|8.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Спорт Ресифи
|15
|6
|2
|7
|15 - 19
|20
|10.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|11.
|Сеара
|15
|5
|3
|7
|17 - 21
|18
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|4
|6
|5
|15 - 20
|18
|13.
|Ботафого Рибейрао
|15
|3
|9
|3
|16 - 17
|18
|14.
|Гремио
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|16.
|Байя
|15
|4
|3
|8
|18 - 23
|15
|17.
|Коринтианс
|15
|3
|6
|6
|17 - 20
|15
|18.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|10 - 19
|13
|19.
|Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 23
|12
|20.
|Гойяс
|12
|2
|3
|7
|17 - 25
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.20
|1.10
|6.20
|1.10
|—
|—
|4.40
|1.18
|—
|—
|2.15
|1.71
|1.81
|1.99
|4.40
|1.18
|—
|—
|1.29
|3.40
|—
|—
|1.48
|2.55
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.38
|2.90
|0.00
|14.50
|1.08
|7.00
|6.60
|1.07
|5.50
|1.12
|—
|—
|2.78
|1.41
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.66
|2.35
|—
|—
|1.32
|3.38
|—
|—
|1.22
|4.10
|—
|—
|1.06
|7.30
|1.04
|7.80
|1.01
|18.50
|—
|—
|5.87
|1.14
|—
|—
|2.79
|1.46
|2.22
|1.69
|1.94
|1.92
|3.32
|1.34
|2.23
|1.69
|1.83
|2.04
|3.45
|1.32
|2.77
|1.46
|2.02
|1.84
|1.37
|3.09
|1.20
|4.58
|1.66
|2.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—