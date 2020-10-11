  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сантос
2:1
Конец матча
Гремио
0'
12' Желтая карточка
Робиньо Робсон
1:0
20' Пенальти
Marinho II
21' Желтая карточка
Jobson III
1:1
73' Гол
Соуза Диего
78' Желтая карточка
Браз Давид
2:1
79' Пенальти
Marinho II
90' Желтая карточка
Tonhao
90' Желтая карточка
Marinho II
90' Вторая желтая карточка
Браз Давид
90'+9
34
Жуан
Пауло
4
Para
I
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
21
Diego
Pituca
8
Jobson
III
11
Marinho
II
41
Jean
Mota
23
Arthur
VIII
9
Kaio
Jorge
27
Vanderlei
III
17
Орехуэла
Луис
28
Миранда
Пауло
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
16
Lucas
Silva
IV
20
Thaciano
19
Фернандо
Луис
IV
18
Робиньо
Робсон
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
Сантос
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 10 (4) 0.67
2. Madson II 3 0.2
3. Felipe Jonatan 2 0.13
4. Сотельдо Йеферсон 1 0.07
5. Arthur VIII 1 0.07
6. Perez Martinez Lucas VI 1 0.07
7. Marcos Leonardo 1 0.07
8. Jean Mota 0 0
9. Карлос Санчес II 0 0
10. Алисон II 0 0
11. Перес Луан 0 0
12. Lucas Braga 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 3 0.21
2. Соуза Диего 3 (1) 0.21
3. Isaque Elias Brito 2 0.14
4. Alisson II 1 0.07
5. Феррейра Факундо 1 0.07
6. Браз Давид 1 0.07
7. Thaciano 1 0.07
8. Фернандо Луис IV 1 0.07
9. Darlan Mendes 1 0.07
10. Робиньо Робсон 0 0
11. Ewerthon VI 0 0
12. Diogo VII 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 3 2
2. Perez Martinez Lucas VI 4 0
3. Felipe Jonatan 4 0
4. Сотельдо Йеферсон 3 0
5. Jobson III 3 0
6. Lucas Braga 3 0
7. Перес Луан 1 1
8. Para I 2 0
9. Marinho II 2 0
10. Diego Pituca 2 0
11. Kaio Jorge 2 0
12. Arthur VIII 0 1
13. Жуан Пауло 1 0
14. Карлос Санчес II 1 0
15. Alex Nascimento 1 0
16. Lucas Lourenco 1 0
17. Ivonei Junior 1 0
18. Marcos Leonardo 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 4 1
2. Джеромел Педро 2 1
3. Кортез Бруно 2 1
4. Каннеманн Вальтер 3 0
5. Браз Давид 1 1
6. Фернандо Луис IV 1 1
7. Соуза Диего 2 0
8. Робиньо Робсон 2 0
9. Lucas Silva IV 2 0
10. Миранда Пауло 1 0
11. Виктор Феррас 1 0
12. Thaciano 1 0
13. Орехуэла Луис 1 0
14. Tonhao 1 0
15. Alisson II 1 0
16. Vanderlei III 1 0
17. Darlan Mendes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 10.53% (2) 31.58% (6) 15.79% (3) 5.26% (1) 5.26% (1) 31.58% (6)
 Гремио 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: + = -
Сантос 3:0 Баре Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос Sao Raimundo RR1 2:0 Сантос
Пуэбла 0:2 Сантос Олимпия Асунсьон 2:3 Сантос Синоп 1:2 Сантос Сантос 1:1 Форталеза Сантос 0:4 Альтос Дельфин 1:2 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Толука 1:2 Сантос Жувентуде-МА 4:0 Сантос Сантос 0:0 Олимпия Асунсьон Тигрес 2:0 Сантос Сантос 2:2 Сан-Паулу Сантос 1:2 Пумас Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос Хуарес 1:1 Сантос
Гремио Последние 20 матчей: + = -
Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио
Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу

Последние игры между собой

Сантос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Гремио: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Сантос 0:3 Гремио Серия A Гремио 1:2 Сантос Серия A Сантос 0:0 Гремио Серия A Гремио 5:1 Сантос Серия A
Сантос 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Сантос Серия A Сантос 1:1 Гремио Серия A Гремио 3:2 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Гремио 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:3 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 0 4 29 - 16 30
2. Фламенго 14 8 3 3 22 - 16 27
3. Сан-Паулу 14 7 5 2 20 - 13 26
4. Интернасьональ 14 7 4 3 19 - 9 25
5. Флуминенсе 15 7 3 5 22 - 17 24
6. Сантос 15 6 6 3 21 - 17 24
7. Палмейрас 14 5 7 2 18 - 15 22
8. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
9. Спорт Ресифи 0:1 15 6 2 7 14 - 18 20
10. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
11. Ботафого Рибейрао 1:0 15 3 9 3 15 - 16 18
12. Гремио 14 3 8 3 14 - 14 17
13. Атлетико Гойяненсе 1:1 15 3 7 5 14 - 20 16
14. Атлетико Паранаэнсе 13 4 3 6 10 - 13 15
15. Сеара 14 4 3 7 15 - 20 15
16. Коринтианс 14 3 6 5 16 - 18 15
17. Байя 15 4 3 8 18 - 23 15
18. Куритиба 15 3 4 8 10 - 19 13
19. Брагантино 1:1 15 2 7 6 16 - 22 13
20. Гойяс 12 2 3 7 17 - 25 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Jobson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Marinho из команды Сантос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    12'
    Робиньо Робсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.10 7.30 100.00
1.47 3.50 9.00
3.52 3.18 2.43

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.50 1.12 6.70 1.09 3.60 1.25 2.18 1.68 1.84 1.97 1.58 1.92 1.30 3.15 1.15 5.00 1.08 7.30 1.02 11.00 1.01 13.50
8.00 1.09 6.35 1.12 2.96 1.41 2.21 1.68 1.73 2.35 1.33 3.36 1.25 4.05 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 16.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 1.68 2.15 1.14 5.20 1.08 7.20 1.01 12.60
2.56 1.51 1.67 2.20 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.59 1.58 2.28 1.22 4.00
3.38 1.32 2.21 1.67 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
5.00 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Сантос 2:1 Гремио онлайн

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