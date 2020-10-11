12' Желтая карточкаРобиньо Робсон
1:0
20' ПенальтиMarinho II
21' Желтая карточкаJobson III
1:1
73' ГолСоуза Диего
78' Желтая карточкаБраз Давид
2:1
79' ПенальтиMarinho II
90' Желтая карточкаTonhao
90' Желтая карточкаMarinho II
90' Вторая желтая карточкаБраз Давид
34
Жуан
Пауло
4
Para
I
14
Перес
Луан
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
41
Jean
Mota
23
Arthur
VIII
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
20
Thaciano
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
4 Para IЗащитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIПолузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
23 Arthur VIIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
39 Tailson
-
6 Laercio
-
-
-
13 Madson II
-
-
-
-
31 John Victor
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 RildoНападающий
-
-
-
44 Ruan Neto
-
11 Ewerthon VI
-
-
32 Diogo VII
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
12'
20'
1:0
21'
53'
73'
1:1
78'
79'
2:1
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|10 (4)
|0.67
|2.
|Madson II
|3
|0.2
|3.
|Felipe Jonatan
|2
|0.13
|4.
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.07
|5.
|Arthur VIII
|1
|0.07
|6.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.07
|7.
|Marcos Leonardo
|1
|0.07
|8.
|Jean Mota
|0
|0
|9.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|10.
|Алисон II
|0
|0
|11.
|Перес Луан
|0
|0
|12.
|Lucas Braga
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|3
|0.21
|2.
|Соуза Диего
|3 (1)
|0.21
|3.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.14
|4.
|Alisson II
|1
|0.07
|5.
|Феррейра Факундо
|1
|0.07
|6.
|Браз Давид
|1
|0.07
|7.
|Thaciano
|1
|0.07
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.07
|9.
|Darlan Mendes
|1
|0.07
|10.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|11.
|Ewerthon VI
|0
|0
|12.
|Diogo VII
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|3
|2
|2.
|Perez Martinez Lucas VI
|4
|0
|3.
|Felipe Jonatan
|4
|0
|4.
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|5.
|Jobson III
|3
|0
|6.
|Lucas Braga
|3
|0
|7.
|Перес Луан
|1
|1
|8.
|Para I
|2
|0
|9.
|Marinho II
|2
|0
|10.
|Diego Pituca
|2
|0
|11.
|Kaio Jorge
|2
|0
|12.
|Arthur VIII
|0
|1
|13.
|Жуан Пауло
|1
|0
|14.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|15.
|Alex Nascimento
|1
|0
|16.
|Lucas Lourenco
|1
|0
|17.
|Ivonei Junior
|1
|0
|18.
|Marcos Leonardo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|4
|1
|2.
|Джеромел Педро
|2
|1
|3.
|Кортез Бруно
|2
|1
|4.
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|5.
|Браз Давид
|1
|1
|6.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|7.
|Соуза Диего
|2
|0
|8.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|9.
|Lucas Silva IV
|2
|0
|10.
|Миранда Пауло
|1
|0
|11.
|Виктор Феррас
|1
|0
|12.
|Thaciano
|1
|0
|13.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|14.
|Tonhao
|1
|0
|15.
|Alisson II
|1
|0
|16.
|Vanderlei III
|1
|0
|17.
|Darlan Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|Гремио
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: + = -Сантос 3:0 Баре Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос Sao Raimundo RR1 2:0 Сантос
Пуэбла 0:2 Сантос Олимпия Асунсьон 2:3 Сантос Синоп 1:2 Сантос Сантос 1:1 Форталеза Сантос 0:4 Альтос Дельфин 1:2 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Толука 1:2 Сантос Жувентуде-МА 4:0 Сантос Сантос 0:0 Олимпия Асунсьон Тигрес 2:0 Сантос Сантос 2:2 Сан-Паулу Сантос 1:2 Пумас Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос Хуарес 1:1 Сантос
Гремио Последние 20 матчей: + = -Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио
Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу
Последние игры между собой
Сантос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Гремио: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|2.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|22 - 16
|27
|3.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|4.
|Интернасьональ
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|6.
|Сантос
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|7.
|Палмейрас
|14
|5
|7
|2
|18 - 15
|22
|8.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Спорт Ресифи
|0:1
|15
|6
|2
|7
|14 - 18
|20
|10.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|11.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|12.
|Гремио
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|3
|6
|10 - 13
|15
|15.
|Сеара
|14
|4
|3
|7
|15 - 20
|15
|16.
|Коринтианс
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|17.
|Байя
|15
|4
|3
|8
|18 - 23
|15
|18.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|10 - 19
|13
|19.
|Брагантино
|1:1
|15
|2
|7
|6
|16 - 22
|13
|20.
|Гойяс
|12
|2
|3
|7
|17 - 25
|9