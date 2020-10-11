  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Флуминенсе
1:0
Конец матча
Байя
0'
45' Желтая карточка
Danilo IV
54' Желтая карточка
Daniel XII
1:0
72' Пенальти
Нене Андерсон
90' Желтая карточка
Digao II
90' Желтая карточка
Lucas Fonseca
90' Желтая карточка
Marco Antonio2
90'+10
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
14
Danilo
IV
25
Hudson1
22
Douglas
XV
20
Yago
I
77
Нене
Андерсон
16
Fernando
Pacheco2
9
Fred
II
1
Douglas
Friedrich
14
Эрнандо
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
26
Gregore
5
Mendes
Elias
II
8
Daniel
XII
11
Росси
9
Gilberto
IV
25
Clayson
Флуминенсе
4-5-1
Байя
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 7 (4) 0.47
2. Fred II 2 0.13
3. Digao II 2 0.13
4. Evanilson 2 0.13
5. Веллингтон Силва 1 0.07
6. Гансо Пауло 1 (1) 0.07
7. Douglas XV 1 0.07
8. Yago I 1 0.07
9. Michel Araujo 1 0.07
10. Huan Nino2 1 0.07
11. Wánderson do Carmo2 1 0.07
12. Эжидио Перейра 0 0
13. Hudson1 0 0
14. Маркос Дос Сантос 0 0
15. Igor Juliao 0 0
16. Caio Paulista 0 0
17. Marcos Paulo2 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodriguinho I 3 (1) 0.2
2. Jose Elber 2 0.13
3. Gilberto IV 2 0.13
4. Clayson 2 (1) 0.13
5. Росси 2 0.13
6. Saldanha 2 0.13
7. Marco Antonio2 1 0.07
8. Эрнандо 1 0.07
9. Nino Paraiba 1 0.07
10. Jose Ferreira 1 0.07
11. Daniel XII 1 0.07
12. Juninho Capixaba 0 0
13. Gregore 0 0
14. Ronaldo VI 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Веллингтон Силва 3 0
2. Igor Juliao 3 0
3. Yuri Oliveira Lima 3 0
4. Michel Araujo 3 0
5. Evanilson 3 0
6. Hudson1 1 1
7. Нене Андерсон 2 0
8. Гансо Пауло 2 0
9. Douglas XV 2 0
10. Fred II 2 0
11. Danilo IV 2 0
12. Digao II 2 0
13. Huan Nino2 2 0
14. Lucas Barcellos 0 1
15. Андре 1 0
16. Yago I 1 0
17. Fernando Pacheco2 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 5 1
2. Росси 4 0
3. Ronaldo VI 4 0
4. Nino Paraiba 3 0
5. Daniel XII 2 0
6. Juninho Capixaba 2 0
7. Marco Antonio2 2 0
8. Jose Ferreira 0 1
9. Saldanha 1 0
10. Lucas Fonseca 1 0
11. Зе Карлос 1 0
12. Gilberto IV 1 0
13. Ramon1 1 0
14. Matheus Bahia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 25% (5) 0 20% (4) 5% (1) 20% (4) 30% (6)
 Байя 5.56% (1) 16.67% (3) 38.89% (7) 0 0 38.89% (7)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -
Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе
Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе
Байя Последние 20 матчей: + = -
Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя
Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Байя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Флуминенсе 2:0 Байя Серия A Байя 3:2 Флуминенсе Серия A Байя 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Байя Серия A
Флуминенсе 1:1 Байя Серия A Байя 1:1 Флуминенсе Серия A Байя 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Байя Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 0 4 29 - 16 30
2. Фламенго 14 8 3 3 22 - 16 27
3. Сан-Паулу 14 7 5 2 20 - 13 26
4. Интернасьональ 14 7 4 3 19 - 9 25
5. Флуминенсе 15 7 3 5 22 - 17 24
6. Сантос 15 6 6 3 21 - 17 24
7. Палмейрас 14 5 7 2 18 - 15 22
8. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
9. Спорт Ресифи 0:1 15 6 2 7 14 - 18 20
10. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
11. Ботафого Рибейрао 1:0 15 3 9 3 15 - 16 18
12. Гремио 14 3 8 3 14 - 14 17
13. Атлетико Гойяненсе 1:1 15 3 7 5 14 - 20 16
14. Атлетико Паранаэнсе 13 4 3 6 10 - 13 15
15. Сеара 14 4 3 7 15 - 20 15
16. Коринтианс 14 3 6 5 16 - 18 15
17. Байя 15 4 3 8 18 - 23 15
18. Куритиба 15 3 4 8 10 - 19 13
19. Брагантино 1:1 15 2 7 6 16 - 22 13
20. Гойяс 12 2 3 7 17 - 25 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Danilo получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.09 8.00 100.00
1.18 4.90 29.00
2.40 3.22 3.10
3.40 1.89 4.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.25 1.60 6.90 1.09 1.27 3.55 2.33 1.60 1.93 1.87 1.08 7.00 1.35 3.05 1.03 10.00 1.08 6.60 1.02 11.00 1.01 14.00
8.50 1.07 7.30 1.10 2.96 1.41 2.33 1.62 1.73 2.23 1.38 3.10 1.25 4.05 1.10 7.10 1.08 8.00 1.02 15.50
2.27 1.66 1.89 1.97 1.49 2.68 1.33 3.36 1.49 2.69 1.27 3.82 1.55 2.52 1.41 2.96 1.11 7.08 1.52 2.60 1.24 4.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.28 3.45 1.74 2.10 1.14 5.20 1.06 6.80
2.68 1.47 1.79 2.02 1.38 3.04 1.10 6.90 1.07 8.50
1.21 4.49 1.11 7.10 1.16 5.42 1.44 2.86 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.57 1.59 2.28 1.21 4.10
3.38 1.32 2.38 1.58 1.57 2.36 1.22 4.25 1.14 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
Где смотреть матч Флуминенсе 1:0 Байя онлайн

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