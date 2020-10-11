Флуминенсе
1:0
Конец матча
Байя
45' Желтая карточкаDanilo IV
54' Желтая карточкаDaniel XII
1:0
72' ПенальтиНене Андерсон
90' Желтая карточкаDigao II
90' Желтая карточкаLucas Fonseca
90' Желтая карточкаMarco Antonio2
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
14
Danilo
IV
25
Hudson1
22
Douglas
XV
20
Yago
I
9
Fred
II
14
Эрнандо
26
Gregore
11
Росси
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
14 Danilo IVЗащитник
-
25 Hudson1Полузащитник
-
22 Douglas XVПолузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 АндреПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисНападающий
-
-
-
40 Luan Chagas
-
31 Calegari
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
- Вратарь
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РоссиНападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Saldanha
-
70 Fessin
-
-
-
36 Ramon1
-
-
-
-
77 Mateus Claus
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
45'
54'
67'
72'
1:0
78'
83'
90'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|7 (4)
|0.47
|2.
|Fred II
|2
|0.13
|3.
|Digao II
|2
|0.13
|4.
|Evanilson
|2
|0.13
|5.
|Веллингтон Силва
|1
|0.07
|6.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.07
|7.
|Douglas XV
|1
|0.07
|8.
|Yago I
|1
|0.07
|9.
|Michel Araujo
|1
|0.07
|10.
|Huan Nino2
|1
|0.07
|11.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0.07
|12.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|13.
|Hudson1
|0
|0
|14.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
|15.
|Igor Juliao
|0
|0
|16.
|Caio Paulista
|0
|0
|17.
|Marcos Paulo2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|3 (1)
|0.2
|2.
|Jose Elber
|2
|0.13
|3.
|Gilberto IV
|2
|0.13
|4.
|Clayson
|2 (1)
|0.13
|5.
|Росси
|2
|0.13
|6.
|Saldanha
|2
|0.13
|7.
|Marco Antonio2
|1
|0.07
|8.
|Эрнандо
|1
|0.07
|9.
|Nino Paraiba
|1
|0.07
|10.
|Jose Ferreira
|1
|0.07
|11.
|Daniel XII
|1
|0.07
|12.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|13.
|Gregore
|0
|0
|14.
|Ronaldo VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон Силва
|3
|0
|2.
|Igor Juliao
|3
|0
|3.
|Yuri Oliveira Lima
|3
|0
|4.
|Michel Araujo
|3
|0
|5.
|Evanilson
|3
|0
|6.
|Hudson1
|1
|1
|7.
|Нене Андерсон
|2
|0
|8.
|Гансо Пауло
|2
|0
|9.
|Douglas XV
|2
|0
|10.
|Fred II
|2
|0
|11.
|Danilo IV
|2
|0
|12.
|Digao II
|2
|0
|13.
|Huan Nino2
|2
|0
|14.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|15.
|Андре
|1
|0
|16.
|Yago I
|1
|0
|17.
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|5
|1
|2.
|Росси
|4
|0
|3.
|Ronaldo VI
|4
|0
|4.
|Nino Paraiba
|3
|0
|5.
|Daniel XII
|2
|0
|6.
|Juninho Capixaba
|2
|0
|7.
|Marco Antonio2
|2
|0
|8.
|Jose Ferreira
|0
|1
|9.
|Saldanha
|1
|0
|10.
|Lucas Fonseca
|1
|0
|11.
|Зе Карлос
|1
|0
|12.
|Gilberto IV
|1
|0
|13.
|Ramon1
|1
|0
|14.
|Matheus Bahia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|25% (5)
|0
|20% (4)
|5% (1)
|20% (4)
|30% (6)
|Байя
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|38.89% (7)
|0
|0
|38.89% (7)
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе
Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе
Байя Последние 20 матчей: + = -Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя
Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Байя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|2.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|22 - 16
|27
|3.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|4.
|Интернасьональ
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|6.
|Сантос
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|7.
|Палмейрас
|14
|5
|7
|2
|18 - 15
|22
|8.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Спорт Ресифи
|0:1
|15
|6
|2
|7
|14 - 18
|20
|10.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|11.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|12.
|Гремио
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|3
|6
|10 - 13
|15
|15.
|Сеара
|14
|4
|3
|7
|15 - 20
|15
|16.
|Коринтианс
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|17.
|Байя
|15
|4
|3
|8
|18 - 23
|15
|18.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|10 - 19
|13
|19.
|Брагантино
|1:1
|15
|2
|7
|6
|16 - 22
|13
|20.
|Гойяс
|12
|2
|3
|7
|17 - 25
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.25
|1.60
|—
|—
|6.90
|1.09
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|2.33
|1.60
|1.93
|1.87
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.03
|10.00
|1.08
|6.60
|1.02
|11.00
|1.01
|14.00
|8.50
|1.07
|—
|—
|7.30
|1.10
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.25
|4.05
|1.10
|7.10
|1.08
|8.00
|1.02
|15.50
|2.27
|1.66
|1.89
|1.97
|1.49
|2.68
|1.33
|3.36
|1.49
|2.69
|1.27
|3.82
|1.55
|2.52
|1.41
|2.96
|1.11
|7.08
|1.52
|2.60
|—
|—
|1.24
|4.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—