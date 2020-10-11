Атлетико Гойяненсе
1:1
Первый тайм: 45'
Брагантино
0:1
20' ГолClaudinho III
1:1
28' ГолJanderson
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
11
Gustavo
V
22
Леандриньо
15
Итало
Хосе
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
14 Маркес ЛукасПолузащитник
-
21 ЮриНападающий
-
-
13 Arnaldo II
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ЛеандриньоНападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 MoratoПолузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
-
17 Weverton3
-
27 Wescley VIII
-
34 Weverson2
-
28 Tomas Cuello
-
21 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
20'
0:1
28'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|3
|0.2
|2.
|Gustavo V
|2
|0.13
|3.
|Юри
|2
|0.13
|4.
|Luis Pereira III
|2
|0.13
|5.
|Janderson
|1
|0.07
|6.
|Edson III
|1
|0.07
|7.
|Gilvan
|1
|0.07
|8.
|Маркес Лукас
|1
|0.07
|9.
|Jean V
|1
|0.07
|10.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|11.
|Котулио Матеус
|0
|0
|12.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|13.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alerrandro
|5
|0.33
|2.
|Claudinho III
|4
|0.27
|3.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.13
|4.
|Leo Ortiz
|2
|0.13
|5.
|Bruno Tubarao
|1
|0.07
|6.
|Raul González II
|1
|0.07
|7.
|Luis Phelipe
|1
|0.07
|8.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|9.
|Итало Хосе
|0
|0
|10.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|11.
|Matheus Jesus
|0
|0
|12.
|Робиньо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dudu V1
|2
|1
|2.
|Gilvan
|3
|0
|3.
|João Victor6
|3
|0
|4.
|Юри
|2
|0
|5.
|Gustavo V
|2
|0
|6.
|Edson III
|2
|0
|7.
|Marlon Freitas
|0
|1
|8.
|Маркес Лукас
|1
|0
|9.
|Ze Roberto III
|1
|0
|10.
|Moacir II
|1
|0
|11.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|12.
|Renato Kayzer
|1
|0
|13.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|0
|14.
|Jean V
|1
|0
|15.
|Eder 2
|1
|0
|16.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|8
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|4
|0
|3.
|Matheus Jesus
|3
|0
|4.
|Бруно Фабрисио
|1
|1
|5.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|6.
|Claudinho III
|2
|0
|7.
|Bruno Tubarao
|2
|0
|8.
|Morato
|0
|1
|9.
|Thonny Anderson
|0
|1
|10.
|Weverson2
|0
|1
|11.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|12.
|Силва Адерлан
|1
|0
|13.
|Artur Guimaraes
|1
|0
|14.
|Кандидо Луан
|1
|0
|15.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|16.
|Luis Phelipe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Брагантино
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус
Брагантино Последние 20 матчей: + = -Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара
Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Брагантино: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Серия B Брагантино 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:0 Брагантино Бразильская серия Б Брагантино 2:1 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Бразильская серия Б Брагантино 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 3:1 Брагантино Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|2.
|Фламенго
|14
|8
|3
|3
|22 - 16
|27
|3.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|4.
|Интернасьональ
|14
|7
|4
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|6.
|Сантос
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|7.
|Палмейрас
|14
|5
|7
|2
|18 - 15
|22
|8.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Спорт Ресифи
|0:1
|15
|6
|2
|7
|14 - 18
|20
|10.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|11.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|12.
|Гремио
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|3
|6
|10 - 13
|15
|15.
|Сеара
|14
|4
|3
|7
|15 - 20
|15
|16.
|Коринтианс
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|17.
|Байя
|15
|4
|3
|8
|18 - 23
|15
|18.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|10 - 19
|13
|19.
|Брагантино
|1:1
|15
|2
|7
|6
|16 - 22
|13
|20.
|Гойяс
|12
|2
|3
|7
|17 - 25
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.00
|1.10
|6.90
|1.06
|2.42
|1.52
|2.33
|1.45
|1.98
|1.87
|4.30
|1.18
|1.37
|2.95
|1.85
|1.90
|1.13
|6.60
|1.25
|3.75
|1.02
|11.00
|1.05
|8.50
|6.80
|1.06
|5.95
|1.10
|3.04
|1.36
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.76
|2.18
|1.37
|3.10
|1.30
|3.40
|1.09
|6.20
|1.06
|6.70
|1.01
|10.50
|—
|—