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  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
1:1
Первый тайм: 45'
Брагантино
0'
0:1
20' Гол
Claudinho III
1:1
28' Гол
Janderson
45'
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Eder
2
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
7
Janderson
10
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
11
Gustavo
V
9
Ze
Roberto
III
1
Сезар
Жулио
V
23
Raul
González
II
3
Leo
Ortiz
4
Лижжер
Морейра
6
Эдимар
Куритиба
25
Рикардо
Риллер
8
Коррея
Уйллиан
10
Claudinho
III
22
Леандриньо
15
Итало
Хосе
20
Bruno
Tubarao
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Брагантино
4-3-3

Ход матча

20'
0:1
Claudinho III
28'
Janderson
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 3 0.2
2. Gustavo V 2 0.13
3. Юри 2 0.13
4. Luis Pereira III 2 0.13
5. Janderson 1 0.07
6. Edson III 1 0.07
7. Gilvan 1 0.07
8. Маркес Лукас 1 0.07
9. Jean V 1 0.07
10. Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
11. Котулио Матеус 0 0
12. Nicolas Vichiatto 0 0
13. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alerrandro 5 0.33
2. Claudinho III 4 0.27
3. Эвангелиста Лукас 2 0.13
4. Leo Ortiz 2 0.13
5. Bruno Tubarao 1 0.07
6. Raul González II 1 0.07
7. Luis Phelipe 1 0.07
8. Artur Guimaraes 0 0
9. Итало Хосе 0 0
10. Лижжер Морейра 0 0
11. Matheus Jesus 0 0
12. Робиньо 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 2 1
2. Gilvan 3 0
3. João Victor6 3 0
4. Юри 2 0
5. Gustavo V 2 0
6. Edson III 2 0
7. Marlon Freitas 0 1
8. Маркес Лукас 1 0
9. Ze Roberto III 1 0
10. Moacir II 1 0
11. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
12. Renato Kayzer 1 0
13. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
14. Jean V 1 0
15. Eder 2 1 0
16. Matheus Frizzo 1 0
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 8 0
2. Эдимар Куритиба 4 0
3. Matheus Jesus 3 0
4. Бруно Фабрисио 1 1
5. Эвангелиста Лукас 2 0
6. Claudinho III 2 0
7. Bruno Tubarao 2 0
8. Morato 0 1
9. Thonny Anderson 0 1
10. Weverson2 0 1
11. Коррея Уйллиан 1 0
12. Силва Адерлан 1 0
13. Artur Guimaraes 1 0
14. Кандидо Луан 1 0
15. Leonardo Realpe 1 0
16. Luis Phelipe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Брагантино 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус
Брагантино Последние 20 матчей: + = -
Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара
Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Брагантино: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе 1:1 Брагантино Серия B Брагантино 3:0 Атлетико Гойяненсе Серия B Брагантино 1:2 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:0 Брагантино Серия B
Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Серия B Брагантино 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:0 Брагантино Бразильская серия Б Брагантино 2:1 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Бразильская серия Б Брагантино 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 3:1 Брагантино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 0 4 29 - 16 30
2. Фламенго 14 8 3 3 22 - 16 27
3. Сан-Паулу 14 7 5 2 20 - 13 26
4. Интернасьональ 14 7 4 3 19 - 9 25
5. Флуминенсе 15 7 3 5 22 - 17 24
6. Сантос 15 6 6 3 21 - 17 24
7. Палмейрас 14 5 7 2 18 - 15 22
8. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
9. Спорт Ресифи 0:1 15 6 2 7 14 - 18 20
10. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
11. Ботафого Рибейрао 1:0 15 3 9 3 15 - 16 18
12. Гремио 14 3 8 3 14 - 14 17
13. Атлетико Гойяненсе 1:1 15 3 7 5 14 - 20 16
14. Атлетико Паранаэнсе 13 4 3 6 10 - 13 15
15. Сеара 14 4 3 7 15 - 20 15
16. Коринтианс 14 3 6 5 16 - 18 15
17. Байя 15 4 3 8 18 - 23 15
18. Куритиба 15 3 4 8 10 - 19 13
19. Брагантино 1:1 15 2 7 6 16 - 22 13
20. Гойяс 12 2 3 7 17 - 25 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Janderson бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Claudinho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Брагантино
2.70
3.05
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.45 3.05 3.15
2.70 2.55 3.60
2.51 2.95 3.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.00 1.10 6.90 1.06 2.42 1.52 2.33 1.45 1.98 1.87 4.30 1.18 1.37 2.95 1.85 1.90 1.13 6.60 1.25 3.75 1.02 11.00 1.05 8.50
6.80 1.06 5.95 1.10 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.30 3.40 1.09 6.20 1.06 6.70 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 1.75 2.08 1.14 5.20 1.12 6.70 1.14 5.20
2.50 1.53 1.73 2.11 1.37 3.10 1.12 5.90 1.08 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.51 1.61 2.23 1.28 3.85
3.52 1.30 2.38 1.58 1.65 2.24 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.30 1.32
Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 1:1 Брагантино онлайн

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