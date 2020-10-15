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  3. Бразилия
Гремио
3:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
30' Желтая карточка
Guilherme Santos
31' Желтая карточка
Матеус Энрике
1:0
34' Гол
Соуза Диего
1:1
42' Гол
Nascimento Leite Matheus3
2:1
48' Гол
Pepe3
53' Красная карточка
Соуза Диего
54' Желтая карточка
Майкон Тьяго
3:1
66' Гол
Pepe3
80' Желтая карточка
Nascimento Leite Matheus3
81' Желтая карточка
Tonhao
90'+7
27
Vanderlei
III
2
Виктор
Феррас
3
Джеромел
Педро
38
Tonhao
32
Diogo
VII
7
Матеус
Энрике
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
18
Робиньо
Робсон
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
3
Кану
Рубенилсон
30
David
Sousa
6
Луис
Виктор
19
Caio
Alexandre
17
Carlos
Renteria
II
33
Guilherme
Santos
11
Nascimento
Leite
Matheus3
9
Pedro
Raul
7
Rhuan
Castro
Гремио
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 5 0.33
2. Соуза Диего 4 (1) 0.27
3. Isaque Elias Brito 2 0.13
4. Alisson II 1 0.07
5. Феррейра Факундо 1 0.07
6. Браз Давид 1 0.07
7. Thaciano 1 0.07
8. Darlan Mendes 1 0.07
9. Робиньо Робсон 0 0
10. Виктор Феррас 0 0
11. Ewerthon VI 0 0
12. Diogo VII 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 4 0.25
2. Caio Alexandre 4 0.25
3. Pedro Raul 3 0.19
4. Фернандо Луис IV 2 0.13
5. Луис Виктор 2 (2) 0.13
6. Назарио Бруно 1 0.06
7. Калу Саломон 1 0.06
8. Хонда Кейсуке 1 0.06
9. Кану Рубенилсон 0 0
10. Guilherme Santos 0 0
11. Kevin II 0 0
12. Rhuan Castro 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 5 1
2. Соуза Диего 2 1
3. Джеромел Педро 2 1
4. Кортез Бруно 2 1
5. Каннеманн Вальтер 3 0
6. Браз Давид 1 1
7. Фернандо Луис IV 1 1
8. Робиньо Робсон 2 0
9. Tonhao 2 0
10. Lucas Silva IV 2 0
11. Миранда Пауло 1 0
12. Виктор Феррас 1 0
13. Майкон Тьяго 1 0
14. Thaciano 1 0
15. Орехуэла Луис 1 0
16. Alisson II 1 0
17. Vanderlei III 1 0
18. Darlan Mendes 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 5 0
2. Federico Barrandeguy 3 1
3. Рафаэль Форстер 3 1
4. Nascimento Leite Matheus3 4 0
5. Marcelo Conceicao 3 0
6. Guilherme Santos 2 0
7. Кавальери Диего 1 0
8. Кану Рубенилсон 1 0
9. Луис Виктор 1 0
10. Danilo IV 1 0
11. Carlos Renteria II 1 0
12. Kevin II 1 0
13. Fernando Costanza 1 0
14. Pedro Raul 1 0
15. Roberto Fernandes1 1 0
16. Warley Leandro 1 0
17. Davi Araujo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Ботафого Рибейрао 0 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: + = -
Сантос 2:1 Гремио Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили
Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя
Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Гремио: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:2 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Гремио Серия A Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 3:3 Гремио Серия A Гремио 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 0 4 29 - 16 30
2. Фламенго 15 9 3 3 24 - 17 30
3. Интернасьональ 15 8 4 3 21 - 10 28
4. Сан-Паулу 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Сантос 0:0 16 6 7 3 21 - 17 25
6. Флуминенсе 15 7 3 5 22 - 17 24
7. Палмейрас 15 5 7 3 19 - 18 22
8. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
9. Спорт Ресифи 15 6 2 7 15 - 19 20
10. Гремио 15 4 8 3 17 - 15 20
11. Атлетико Гойяненсе 0:0 16 4 7 5 15 - 20 19
12. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
13. Сеара 15 5 3 7 17 - 21 18
14. Ботафого Рибейрао 16 3 9 4 17 - 20 18
15. Куритиба 16 4 4 8 13 - 20 16
16. Атлетико Паранаэнсе 14 4 3 7 11 - 15 15
17. Байя 15 4 3 8 18 - 23 15
18. Коринтианс 15 3 6 6 17 - 20 15
19. Брагантино 15 2 6 7 16 - 23 12
20. Гойяс 13 2 3 8 18 - 27 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Matheus бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Соуза Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Матеус Энрике получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Гильерме Оливейра Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.04 15.00 83.00
1.37 2.75 12.00
1.47 4.45 6.90
1.85 2.96 6.04

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
7.77 1.05 9.00 1.04 5.30 1.13 2.90 1.38 2.08 1.69 4.20 1.20 1.77 2.05 1.57 2.44 2.80 1.40 1.16 4.80 1.52 2.42 1.03 9.70 1.08 7.00
11.75 1.04 10.25 1.05 3.75 1.28 2.96 1.41 2.02 1.88 1.56 2.46 1.38 3.10 1.14 5.80 1.14 6.00 1.04 11.25
2.86 1.44 2.50 1.55 2.14 1.75 1.82 2.05 4.55 1.21 3.80 1.27 3.04 1.40 2.11 1.76 1.75 2.13 2.40 1.59 1.81 2.03 1.48 2.68 1.29 3.57 1.15 5.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 1.97 1.84 1.17 4.70 1.13 5.50 1.02 11.00
3.15 1.36 2.06 1.76 1.47 2.68 1.13 5.95 1.09 7.20
1.93 1.93 1.58 2.43 1.24 4.10 1.49 2.69 1.35 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.32 3.38 1.16 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао онлайн

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