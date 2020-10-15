Гремио
3:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
30' Желтая карточкаGuilherme Santos
31' Желтая карточкаМатеус Энрике
1:0
34' ГолСоуза Диего
1:1
42' ГолNascimento Leite Matheus3
2:1
48' ГолPepe3
53' Красная карточкаСоуза Диего
54' Желтая карточкаМайкон Тьяго
3:1
66' ГолPepe3
80' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus3
81' Желтая карточкаTonhao
38
Tonhao
32
Diogo
VII
23
Alisson
II
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Jean Pyerre
-
11 Ewerthon VI
-
-
-
44 Ruan Neto
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
-
30 David SousaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Cicero II
-
40 Saulo II
-
-
21 Romildo
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Lazaroni
Ход матча
30'
31'
34'
1:0
42'
48'
2:1
53'
54'
66'
3:1
81'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|5
|0.33
|2.
|Соуза Диего
|4 (1)
|0.27
|3.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.13
|4.
|Alisson II
|1
|0.07
|5.
|Феррейра Факундо
|1
|0.07
|6.
|Браз Давид
|1
|0.07
|7.
|Thaciano
|1
|0.07
|8.
|Darlan Mendes
|1
|0.07
|9.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|10.
|Виктор Феррас
|0
|0
|11.
|Ewerthon VI
|0
|0
|12.
|Diogo VII
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|4
|0.25
|2.
|Caio Alexandre
|4
|0.25
|3.
|Pedro Raul
|3
|0.19
|4.
|Фернандо Луис IV
|2
|0.13
|5.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.13
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.06
|7.
|Калу Саломон
|1
|0.06
|8.
|Хонда Кейсуке
|1
|0.06
|9.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|10.
|Guilherme Santos
|0
|0
|11.
|Kevin II
|0
|0
|12.
|Rhuan Castro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|5
|1
|2.
|Соуза Диего
|2
|1
|3.
|Джеромел Педро
|2
|1
|4.
|Кортез Бруно
|2
|1
|5.
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|6.
|Браз Давид
|1
|1
|7.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|8.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|9.
|Tonhao
|2
|0
|10.
|Lucas Silva IV
|2
|0
|11.
|Миранда Пауло
|1
|0
|12.
|Виктор Феррас
|1
|0
|13.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|14.
|Thaciano
|1
|0
|15.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|16.
|Alisson II
|1
|0
|17.
|Vanderlei III
|1
|0
|18.
|Darlan Mendes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|5
|0
|2.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|3.
|Рафаэль Форстер
|3
|1
|4.
|Nascimento Leite Matheus3
|4
|0
|5.
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|6.
|Guilherme Santos
|2
|0
|7.
|Кавальери Диего
|1
|0
|8.
|Кану Рубенилсон
|1
|0
|9.
|Луис Виктор
|1
|0
|10.
|Danilo IV
|1
|0
|11.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|12.
|Kevin II
|1
|0
|13.
|Fernando Costanza
|1
|0
|14.
|Pedro Raul
|1
|0
|15.
|Roberto Fernandes1
|1
|0
|16.
|Warley Leandro
|1
|0
|17.
|Davi Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Ботафого Рибейрао
|0
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: + = -Сантос 2:1 Гремио Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили
Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя
Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Гремио: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:2 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Гремио Серия A Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 3:3 Гремио Серия A Гремио 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гремио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|2.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|24 - 17
|30
|3.
|Интернасьональ
|15
|8
|4
|3
|21 - 10
|28
|4.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Сантос
|0:0
|16
|6
|7
|3
|21 - 17
|25
|6.
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|7.
|Палмейрас
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|8.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Спорт Ресифи
|15
|6
|2
|7
|15 - 19
|20
|10.
|Гремио
|15
|4
|8
|3
|17 - 15
|20
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|16
|4
|7
|5
|15 - 20
|19
|12.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|13.
|Сеара
|15
|5
|3
|7
|17 - 21
|18
|14.
|Ботафого Рибейрао
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|15.
|Куритиба
|16
|4
|4
|8
|13 - 20
|16
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|17.
|Байя
|15
|4
|3
|8
|18 - 23
|15
|18.
|Коринтианс
|15
|3
|6
|6
|17 - 20
|15
|19.
|Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 23
|12
|20.
|Гойяс
|13
|2
|3
|8
|18 - 27
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.77
|1.05
|9.00
|1.04
|5.30
|1.13
|—
|—
|2.90
|1.38
|2.08
|1.69
|4.20
|1.20
|1.77
|2.05
|1.57
|2.44
|—
|—
|2.80
|1.40
|—
|—
|1.16
|4.80
|—
|—
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.03
|9.70
|1.08
|7.00
|11.75
|1.04
|10.25
|1.05
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.38
|3.10
|—
|—
|1.14
|5.80
|—
|—
|1.14
|6.00
|—
|—
|1.04
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.86
|1.44
|2.50
|1.55
|2.14
|1.75
|1.82
|2.05
|4.55
|1.21
|3.80
|1.27
|3.04
|1.40
|2.11
|1.76
|1.75
|2.13
|2.40
|1.59
|1.81
|2.03
|1.48
|2.68
|1.29
|3.57
|1.15
|5.43
|—
|—
|—
|—