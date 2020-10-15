  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сантос
0:0
Перерыв
Атлетико Гойяненсе
0'
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
6
Laercio
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
4
Para
I
21
Diego
Pituca
30
Lucas
Braga
41
Jean
Mota
23
Arthur
VIII
9
Kaio
Jorge
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Eder
2
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Willian
Moraes
7
Janderson
10
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
11
Gustavo
V
9
Ze
Roberto
III
Сантос
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Nascimento Leite Matheus IIIV
Gustavo V

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 10 (4) 0.63
2. Madson II 3 0.19
3. Felipe Jonatan 2 0.13
4. Сотельдо Йеферсон 1 0.06
5. Arthur VIII 1 0.06
6. Perez Martinez Lucas VI 1 0.06
7. Marcos Leonardo 1 0.06
8. Jean Mota 0 0
9. Карлос Санчес II 0 0
10. Алисон II 0 0
11. Перес Луан 0 0
12. Lucas Braga 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 3 0.19
2. Gustavo V 2 0.13
3. Юри 2 0.13
4. Luis Pereira III 2 0.13
5. Janderson 1 0.06
6. Котулио Матеус 1 0.06
7. Edson III 1 0.06
8. Gilvan 1 0.06
9. Маркес Лукас 1 0.06
10. Jean V 1 0.06
11. Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
12. Nicolas Vichiatto 0 0
13. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
14. Henrique Souza Ewerthon III 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 3 2
2. Perez Martinez Lucas VI 4 0
3. Felipe Jonatan 4 0
4. Сотельдо Йеферсон 3 0
5. Jobson III 3 0
6. Lucas Braga 3 0
7. Перес Луан 1 1
8. Para I 2 0
9. Marinho II 2 0
10. Diego Pituca 2 0
11. Kaio Jorge 2 0
12. Arthur VIII 0 1
13. Жуан Пауло 1 0
14. Карлос Санчес II 1 0
15. Alex Nascimento 1 0
16. Lucas Lourenco 1 0
17. Ivonei Junior 1 0
18. Marcos Leonardo 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 2 1
2. Gilvan 3 0
3. Edson III 3 0
4. João Victor6 3 0
5. Юри 2 0
6. Gustavo V 2 0
7. Marlon Freitas 0 1
8. Маркес Лукас 1 0
9. Ze Roberto III 1 0
10. Moacir II 1 0
11. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
12. Renato Kayzer 1 0
13. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
14. Jean V 1 0
15. Eder 2 1 0
16. Matheus Frizzo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 10.53% (2) 31.58% (6) 15.79% (3) 5.26% (1) 5.26% (1) 31.58% (6)
 Атлетико Гойяненсе 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: + = -
Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре
Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос Sao Raimundo RR1 2:0 Сантос Пуэбла 0:2 Сантос Олимпия Асунсьон 2:3 Сантос Синоп 1:2 Сантос Сантос 1:1 Форталеза Сантос 0:4 Альтос Дельфин 1:2 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Толука 1:2 Сантос Жувентуде-МА 4:0 Сантос Сантос 0:0 Олимпия Асунсьон Тигрес 2:0 Сантос Сантос 2:2 Сан-Паулу Сантос 1:2 Пумас
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис

Последние игры между собой

Сантос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Кубок Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос Кубок Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос Серия A
Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 0 4 29 - 16 30
2. Фламенго 15 9 3 3 24 - 17 30
3. Интернасьональ 15 8 4 3 21 - 10 28
4. Сан-Паулу 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Сантос 0:0 16 6 7 3 21 - 17 25
6. Флуминенсе 15 7 3 5 22 - 17 24
7. Палмейрас 15 5 7 3 19 - 18 22
8. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
9. Спорт Ресифи 15 6 2 7 15 - 19 20
10. Гремио 15 4 8 3 17 - 15 20
11. Атлетико Гойяненсе 0:0 16 4 7 5 15 - 20 19
12. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
13. Сеара 15 5 3 7 17 - 21 18
14. Ботафого Рибейрао 16 3 9 4 17 - 20 18
15. Куритиба 16 4 4 8 13 - 20 16
16. Атлетико Паранаэнсе 14 4 3 7 11 - 15 15
17. Байя 15 4 3 8 18 - 23 15
18. Коринтианс 15 3 6 6 17 - 20 15
19. Брагантино 15 2 6 7 16 - 23 12
20. Гойяс 13 2 3 8 18 - 27 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 17'
    Gustavo Ferrareis уходит с поля. Matheus выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Атлетико Гойяненсе
2.50
3.58
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.17 3.35 3.40
2.20 2.90 3.55
1.96 3.86 4.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.55 1.12 7.20 1.05 2.15 1.65 2.40 1.57 1.99 1.82 1.37 2.95 1.70 2.15 1.37 2.95 1.10 6.25 1.13 6.30 1.02 11.00 1.03 10.50
9.40 1.02 8.20 1.05 3.10 1.35 2.40 1.57 1.84 2.18 1.38 3.04 1.30 3.40 1.08 6.50 1.06 7.00 1.02 15.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.15 1.77 2.05 1.07 7.50 1.11 6.60 1.05 8.50
3.00 1.39 2.03 1.79 1.41 2.91 1.14 5.75 1.09 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.60 2.21 1.27 3.80
3.85 1.26 2.38 1.58 1.61 2.32 1.23 4.20 1.17 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
Где смотреть матч Сантос 0:0 Атлетико Гойяненсе онлайн

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