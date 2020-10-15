Сантос
0:0
Перерыв
Атлетико Гойяненсе
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
6
Laercio
14
Перес
Луан
4
Para
I
21
Diego
Pituca
30
Lucas
Braga
41
Jean
Mota
23
Arthur
VIII
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
11
Gustavo
V
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
-
6 LaercioЗащитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
4 Para IПолузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
23 Arthur VIIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
31 John Victor
-
-
-
-
-
-
39 Tailson
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 GilvanЗащитник
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
14 Маркес ЛукасПолузащитник
-
21 ЮриНападающий
- Нападающий
-
13 Arnaldo II
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|10 (4)
|0.63
|2.
|Madson II
|3
|0.19
|3.
|Felipe Jonatan
|2
|0.13
|4.
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.06
|5.
|Arthur VIII
|1
|0.06
|6.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.06
|7.
|Marcos Leonardo
|1
|0.06
|8.
|Jean Mota
|0
|0
|9.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|10.
|Алисон II
|0
|0
|11.
|Перес Луан
|0
|0
|12.
|Lucas Braga
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|3
|0.19
|2.
|Gustavo V
|2
|0.13
|3.
|Юри
|2
|0.13
|4.
|Luis Pereira III
|2
|0.13
|5.
|Janderson
|1
|0.06
|6.
|Котулио Матеус
|1
|0.06
|7.
|Edson III
|1
|0.06
|8.
|Gilvan
|1
|0.06
|9.
|Маркес Лукас
|1
|0.06
|10.
|Jean V
|1
|0.06
|11.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|12.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|13.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|14.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|3
|2
|2.
|Perez Martinez Lucas VI
|4
|0
|3.
|Felipe Jonatan
|4
|0
|4.
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|5.
|Jobson III
|3
|0
|6.
|Lucas Braga
|3
|0
|7.
|Перес Луан
|1
|1
|8.
|Para I
|2
|0
|9.
|Marinho II
|2
|0
|10.
|Diego Pituca
|2
|0
|11.
|Kaio Jorge
|2
|0
|12.
|Arthur VIII
|0
|1
|13.
|Жуан Пауло
|1
|0
|14.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|15.
|Alex Nascimento
|1
|0
|16.
|Lucas Lourenco
|1
|0
|17.
|Ivonei Junior
|1
|0
|18.
|Marcos Leonardo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dudu V1
|2
|1
|2.
|Gilvan
|3
|0
|3.
|Edson III
|3
|0
|4.
|João Victor6
|3
|0
|5.
|Юри
|2
|0
|6.
|Gustavo V
|2
|0
|7.
|Marlon Freitas
|0
|1
|8.
|Маркес Лукас
|1
|0
|9.
|Ze Roberto III
|1
|0
|10.
|Moacir II
|1
|0
|11.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|12.
|Renato Kayzer
|1
|0
|13.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|0
|14.
|Jean V
|1
|0
|15.
|Eder 2
|1
|0
|16.
|Matheus Frizzo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|Атлетико Гойяненсе
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: + = -Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре
Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос Sao Raimundo RR1 2:0 Сантос Пуэбла 0:2 Сантос Олимпия Асунсьон 2:3 Сантос Синоп 1:2 Сантос Сантос 1:1 Форталеза Сантос 0:4 Альтос Дельфин 1:2 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Толука 1:2 Сантос Жувентуде-МА 4:0 Сантос Сантос 0:0 Олимпия Асунсьон Тигрес 2:0 Сантос Сантос 2:2 Сан-Паулу Сантос 1:2 Пумас
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис
Последние игры между собой
Сантос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|2.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|24 - 17
|30
|3.
|Интернасьональ
|15
|8
|4
|3
|21 - 10
|28
|4.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Сантос
|0:0
|16
|6
|7
|3
|21 - 17
|25
|6.
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|7.
|Палмейрас
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|8.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Спорт Ресифи
|15
|6
|2
|7
|15 - 19
|20
|10.
|Гремио
|15
|4
|8
|3
|17 - 15
|20
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|16
|4
|7
|5
|15 - 20
|19
|12.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|13.
|Сеара
|15
|5
|3
|7
|17 - 21
|18
|14.
|Ботафого Рибейрао
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|15.
|Куритиба
|16
|4
|4
|8
|13 - 20
|16
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|17.
|Байя
|15
|4
|3
|8
|18 - 23
|15
|18.
|Коринтианс
|15
|3
|6
|6
|17 - 20
|15
|19.
|Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 23
|12
|20.
|Гойяс
|13
|2
|3
|8
|18 - 27
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.55
|1.12
|7.20
|1.05
|2.15
|1.65
|2.40
|1.57
|1.99
|1.82
|1.37
|2.95
|1.70
|2.15
|1.37
|2.95
|1.10
|6.25
|1.13
|6.30
|1.02
|11.00
|1.03
|10.50
|9.40
|1.02
|8.20
|1.05
|3.10
|1.35
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.84
|2.18
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.30
|3.40
|1.08
|6.50
|1.06
|7.00
|1.02
|15.50