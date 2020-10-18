Коринтианс
0:2
Второй тайм: 57'
Фламенго
0:1
32' ГолРибейро Эвертон
41' Желтая карточкаXavier
42' Желтая карточкаNatan
45' Желтая карточкаGuilherme de Aguiar Camacho
45' Желтая карточкаЭнрике Бруно
48' Желтая карточкаОтеро Ромуло
0:2
53' ГолВитиньо Виктор
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Marllon
39
Xavier
11
Отеро
Ромуло
22
Mateus
Vital
37
Everaldo
31
Natan
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро РомулоПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
7 ЛуанНападающий
-
-
18 Leo Natel
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
19 Michael 3
-
41 Gabriel Noga
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
32'
0:1
41'
42'
45'
48'
53'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|3
|0.18
|2.
|Авелар Данило
|2
|0.12
|3.
|Leo Natel
|2
|0.12
|4.
|Angelo Araos
|1
|0.06
|5.
|Фагнер Лемос
|1 (1)
|0.06
|6.
|Отеро Ромуло
|1
|0.06
|7.
|Жил Карлос
|1
|0.06
|8.
|Everaldo
|1
|0.06
|9.
|Рони
|1
|0.06
|10.
|Рамиро
|1
|0.06
|11.
|Луан
|1
|0.06
|12.
|Mateus Vital
|1
|0.06
|13.
|Gustavo Mosquito
|1
|0.06
|14.
|Lucas Piton
|0
|0
|15.
|Xavier
|0
|0
|16.
|Gabriel Paulista VIII
|0
|0
|17.
|Victor Cantillo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|8
|0.47
|2.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.29
|3.
|Рибейро Эвертон
|4
|0.24
|4.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.18
|5.
|Энрике Бруно
|2 (1)
|0.12
|6.
|Луис Филипе
|1
|0.06
|7.
|Линкольн
|1
|0.06
|8.
|Лео Перейра
|1
|0.06
|9.
|Энрике Густаво
|1
|0.06
|10.
|Исла Маурисио
|0
|0
|11.
|Диего Рибас
|0
|0
|12.
|Виллиан Арао
|0
|0
|13.
|Котулио Матеус
|0
|0
|14.
|Роша Педро
|0
|0
|15.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фагнер Лемос
|4
|1
|2.
|Авелар Данило
|3
|1
|3.
|Gabriel Paulista VIII
|4
|0
|4.
|Кассио Рамос
|2
|1
|5.
|Рамиро
|3
|0
|6.
|Angelo Araos
|3
|0
|7.
|Мендес Бруно II
|1
|1
|8.
|Рони
|2
|0
|9.
|Xavier
|2
|0
|10.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|11.
|Отеро Ромуло
|2
|0
|12.
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|13.
|Mateus Vital
|2
|0
|14.
|Everaldo
|1
|0
|15.
|Мичел Маседо
|1
|0
|16.
|Жил Карлос
|1
|0
|17.
|Leo Natel
|1
|0
|18.
|Victor Cantillo
|1
|0
|19.
|Lucas Piton
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|6
|0
|2.
|Луис Филипе
|3
|0
|3.
|Диего Рибас
|3
|0
|4.
|Герсон Сантос
|3
|0
|5.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|6.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|7.
|Виллиан Арао
|2
|0
|8.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|9.
|Joao Lucas2
|2
|0
|10.
|Алвес Диего
|0
|1
|11.
|Линкольн
|1
|0
|12.
|Исла Маурисио
|1
|0
|13.
|Кайо Родриго
|1
|0
|14.
|Витиньо Виктор
|1
|0
|15.
|Natan
|1
|0
|16.
|Тьяго Маия
|1
|0
|17.
|Лео Перейра
|1
|0
|18.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|19.
|Котулио Матеус
|1
|0
|20.
|Тулер Матеус
|1
|0
|21.
|Michael 3
|1
|0
|22.
|Педро Гильерме
|1
|0
|23.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|24.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коринтианс
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|Фламенго
|12% (3)
|8% (2)
|16% (4)
|32% (8)
|12% (3)
|20% (5)
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: + = -Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Сеара 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Сантос Брагантино 0:0 Коринтианс
Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Коринтианс 3:2 Байя Флуминенсе 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Палмейрас Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:2 Коринтианс Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Форталеза Коринтианс 3:1 Куритиба Гремио 0:0 Коринтианс Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Коринтианс 1:0 Мирасол Брагантино 0:2 Коринтианс
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи
Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Коринтианс 0:3 Фламенго Серия A Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Фламенго 0:0 Коринтианс Кубок Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:0
|17
|10
|4
|3
|26 - 18
|34
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|10
|1
|4
|30 - 17
|31
|3.
|Интернасьональ
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|4.
|Сан-Паулу
|15
|7
|6
|2
|20 - 13
|27
|5.
|Сантос
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|6.
|Флуминенсе
|17
|7
|5
|5
|25 - 20
|26
|7.
|Палмейрас
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|9.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|10.
|Гремио
|16
|4
|9
|3
|17 - 15
|21
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|6
|2
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Сеара
|16
|5
|4
|7
|19 - 23
|19
|13.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|14.
|Ботафого Рибейрао
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|15.
|Коринтианс
|0:1
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|16.
|Байя
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|4
|4
|8
|12 - 17
|16
|18.
|Куритиба
|17
|4
|4
|9
|14 - 22
|16
|19.
|Брагантино
|16
|2
|7
|7
|17 - 24
|13
|20.
|Гойяс
|14
|2
|4
|8
|19 - 28
|10
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.50
|1.05
|8.60
|1.05
|3.75
|1.25
|—
|—
|2.75
|1.41
|2.10
|1.74
|1.87
|1.66
|1.73
|2.11
|1.52
|2.55
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.15
|5.10
|1.03
|10.00
|1.03
|10.50
|1.01
|12.60
|11.50
|1.04
|9.80
|1.06
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.03
|1.96
|—
|—
|1.53
|2.53
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.16
|5.40
|1.13
|6.20
|1.04
|11.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.45
|2.40
|1.58
|3.36
|1.32
|2.33
|1.61
|1.93
|1.91
|1.65
|2.25
|1.39
|3.00
|1.40
|2.95
|1.35
|3.29
|—
|—
|1.13
|6.44
|—
|—
|—
|—