  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Коринтианс
0:2
Второй тайм: 57'
Фламенго
0'
0:1
32' Гол
Рибейро Эвертон
41' Желтая карточка
Xavier
42' Желтая карточка
Natan
45' Желтая карточка
Guilherme de Aguiar Camacho
45' Желтая карточка
Энрике Бруно
48' Желтая карточка
Отеро Ромуло
0:2
53' Гол
Витиньо Виктор
57'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Marllon
4
Жил
Карлос
6
Lucas
Piton
39
Xavier
20
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
11
Отеро
Ромуло
22
Mateus
Vital
37
Everaldo
17
Боселли
Мауро
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
31
Natan
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
11
Витиньо
Виктор
27
Энрике
Бруно
21
Педро
Гильерме
Коринтианс
4-2-3-1
Фламенго
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jo Alves II 3 0.18
2. Авелар Данило 2 0.12
3. Leo Natel 2 0.12
4. Angelo Araos 1 0.06
5. Фагнер Лемос 1 (1) 0.06
6. Отеро Ромуло 1 0.06
7. Жил Карлос 1 0.06
8. Everaldo 1 0.06
9. Рони 1 0.06
10. Рамиро 1 0.06
11. Луан 1 0.06
12. Mateus Vital 1 0.06
13. Gustavo Mosquito 1 0.06
14. Lucas Piton 0 0
15. Xavier 0 0
16. Gabriel Paulista VIII 0 0
17. Victor Cantillo 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 8 0.47
2. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.29
3. Рибейро Эвертон 4 0.24
4. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.18
5. Энрике Бруно 2 (1) 0.12
6. Луис Филипе 1 0.06
7. Линкольн 1 0.06
8. Лео Перейра 1 0.06
9. Энрике Густаво 1 0.06
10. Исла Маурисио 0 0
11. Диего Рибас 0 0
12. Виллиан Арао 0 0
13. Котулио Матеус 0 0
14. Роша Педро 0 0
15. Michael 3 0 0

Карточки

Коринтианс
# Игрок      
1. Фагнер Лемос 4 1
2. Авелар Данило 3 1
3. Gabriel Paulista VIII 4 0
4. Кассио Рамос 2 1
5. Рамиро 3 0
6. Angelo Araos 3 0
7. Мендес Бруно II 1 1
8. Рони 2 0
9. Xavier 2 0
10. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
11. Отеро Ромуло 2 0
12. Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
13. Mateus Vital 2 0
14. Everaldo 1 0
15. Мичел Маседо 1 0
16. Жил Карлос 1 0
17. Leo Natel 1 0
18. Victor Cantillo 1 0
19. Lucas Piton 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 6 0
2. Луис Филипе 3 0
3. Диего Рибас 3 0
4. Герсон Сантос 3 0
5. Рафинья Марсио 2 0
6. Рибейро Эвертон 2 0
7. Виллиан Арао 2 0
8. Габриэл Барбоза 2 0
9. Joao Lucas2 2 0
10. Алвес Диего 0 1
11. Линкольн 1 0
12. Исла Маурисио 1 0
13. Кайо Родриго 1 0
14. Витиньо Виктор 1 0
15. Natan 1 0
16. Тьяго Маия 1 0
17. Лео Перейра 1 0
18. Гильерме дос Сантос 1 0
19. Котулио Матеус 1 0
20. Тулер Матеус 1 0
21. Michael 3 1 0
22. Педро Гильерме 1 0
23. Мартинс Родригес 1 0
24. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коринтианс 17.65% (3) 11.76% (2) 23.53% (4) 5.88% (1) 5.88% (1) 35.29% (6)
 Фламенго 12% (3) 8% (2) 16% (4) 32% (8) 12% (3) 20% (5)

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Сеара 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Сантос Брагантино 0:0 Коринтианс
Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Коринтианс 3:2 Байя Флуминенсе 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Палмейрас Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:2 Коринтианс Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Форталеза Коринтианс 3:1 Куритиба Гремио 0:0 Коринтианс Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Коринтианс 1:0 Мирасол Брагантино 0:2 Коринтианс
Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи
Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго 4:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Кубок Коринтианс 0:1 Фламенго Кубок
Коринтианс 0:3 Фламенго Серия A Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Фламенго 0:0 Коринтианс Кубок Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 17 10 4 3 26 - 18 34
2. Атлетико Минейро 15 10 1 4 30 - 17 31
3. Интернасьональ 16 9 4 3 26 - 13 31
4. Сан-Паулу 15 7 6 2 20 - 13 27
5. Сантос 17 7 6 4 23 - 19 27
6. Флуминенсе 17 7 5 5 25 - 20 26
7. Палмейрас 15 5 7 3 19 - 18 22
8. Атлетико Гойяненсе 17 5 7 5 17 - 21 22
9. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
10. Гремио 16 4 9 3 17 - 15 21
11. Спорт Ресифи 16 6 2 8 18 - 24 20
12. Сеара 16 5 4 7 19 - 23 19
13. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
14. Ботафого Рибейрао 16 3 9 4 17 - 20 18
15. Коринтианс 0:1 17 4 6 7 18 - 21 18
16. Байя 16 4 4 8 19 - 24 16
17. Атлетико Паранаэнсе 16 4 4 8 12 - 17 16
18. Куритиба 17 4 4 9 14 - 22 16
19. Брагантино 16 2 7 7 17 - 24 13
20. Гойяс 14 2 4 8 19 - 28 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Гильерме де Агиар Камачо получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Natan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Xavier получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Энрике Густаво уходит с поля. Gabriel Noga выходит вместо него
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Рибейро Эвертон бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Фламенго
4.05
5.40
2.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
14.00 5.40 1.25
13.00 4.80 1.25
4.05 3.85 2.00
10.86 5.06 1.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 8.60 1.05 3.75 1.25 2.75 1.41 2.10 1.74 1.87 1.66 1.73 2.11 1.52 2.55 1.17 4.70 1.15 5.10 1.03 10.00 1.03 10.50 1.01 12.60
11.50 1.04 9.80 1.06 3.72 1.28 2.88 1.43 2.03 1.96 1.53 2.53 1.36 3.20 1.16 5.40 1.13 6.20 1.04 11.75
2.75 1.45 2.40 1.58 3.36 1.32 2.33 1.61 1.93 1.91 1.65 2.25 1.39 3.00 1.40 2.95 1.35 3.29 1.13 6.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.95 1.84 1.20 4.20 1.13 5.50 1.03 10.00
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.80
1.98 1.84 1.62 2.28 1.27 3.61 1.58 2.37 1.22 4.13 1.11 6.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.71 2.05 1.30 3.30
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Коринтианс 0:2 Фламенго онлайн

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