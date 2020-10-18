27
Коста
Диего
3
Bruno
VI
8
Че
Че
13
Luan5
26
Igor
Gomes
10
Алвес
Даниэл
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
25
Pepe3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Коста ДиегоЗащитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
8 Че ЧеПолузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Paulo1
-
-
41 Junior6
-
9 Pablo I
-
16 Leo XV
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Полузащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Jean Pyerre
-
-
-
32 Diogo VII
-
11 Ewerthon VI
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|5
|0.33
|2.
|Brenner da Silva
|4
|0.27
|3.
|Рейналдо Мануэл
|3 (3)
|0.2
|4.
|Витор Буэно
|2
|0.13
|5.
|Pablo I
|1
|0.07
|6.
|Алвес Даниэл
|1
|0.07
|7.
|Эрнанес Лима
|1
|0.07
|8.
|Igor Vinicius
|0
|0
|9.
|Leo XV
|0
|0
|10.
|Gonzalo Carneiro
|0
|0
|11.
|Igor Gomes
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|5
|0.31
|2.
|Соуза Диего
|4 (1)
|0.25
|3.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.13
|4.
|Alisson II
|1
|0.06
|5.
|Феррейра Факундо
|1
|0.06
|6.
|Браз Давид
|1
|0.06
|7.
|Thaciano
|1
|0.06
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.06
|9.
|Darlan Mendes
|1
|0.06
|10.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|11.
|Виктор Феррас
|0
|0
|12.
|Ewerthon VI
|0
|0
|13.
|Diogo VII
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Igor Vinicius
|5
|0
|2.
|Рейналдо Мануэл
|4
|0
|3.
|Лусиано Невес
|3
|0
|4.
|Че Че
|2
|0
|5.
|Brenner da Silva
|2
|0
|6.
|Коста Диего
|1
|0
|7.
|Алвес Даниэл
|1
|0
|8.
|Эрнанес Лима
|1
|0
|9.
|Хуанфран Торрес
|1
|0
|10.
|Арболеда Роберт
|1
|0
|11.
|Bruno VI
|1
|0
|12.
|Pablo I
|1
|0
|13.
|Витор Буэно
|1
|0
|14.
|Leo XV
|1
|0
|15.
|Lucas Perri
|1
|0
|16.
|Lizeiro
|1
|0
|17.
|Igor Gomes
|1
|0
|18.
|Luan5
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|5
|1
|2.
|Соуза Диего
|2
|1
|3.
|Джеромел Педро
|2
|1
|4.
|Кортез Бруно
|2
|1
|5.
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|6.
|Браз Давид
|1
|1
|7.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|8.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|9.
|Tonhao
|2
|0
|10.
|Lucas Silva IV
|2
|0
|11.
|Миранда Пауло
|1
|0
|12.
|Виктор Феррас
|1
|0
|13.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|14.
|Thaciano
|1
|0
|15.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|16.
|Alisson II
|1
|0
|17.
|Vanderlei III
|1
|0
|18.
|Darlan Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Паулу
|15% (3)
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|30% (6)
|Гремио
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: + = -Форталеза 3:3 Сан-Паулу Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:1 Сан-Паулу
Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Сантос 2:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Брагантино Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Байя Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сан-Паулу 2:3 Мирасол Гуарани Асунсьон 1:3 Сан-Паулу
Гремио Последние 20 матчей: + = -Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Сантос 2:1 Гремио Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ
Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Гремио 1:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:0 Гремио Гаушо 1 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Гремио Гаушо Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Гремио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|10
|1
|4
|30 - 17
|31
|2.
|Интернасьональ
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|3.
|Фламенго
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|4.
|Сан-Паулу
|0:0
|15
|7
|6
|2
|20 - 13
|27
|5.
|Сантос
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|6.
|Флуминенсе
|17
|7
|5
|5
|25 - 20
|26
|7.
|Палмейрас
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|9.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|10.
|Гремио
|0:0
|16
|4
|9
|3
|17 - 15
|21
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|6
|2
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Сеара
|16
|5
|4
|7
|19 - 23
|19
|13.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|14.
|Коринтианс
|16
|4
|6
|6
|18 - 20
|18
|15.
|Ботафого Рибейрао
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|16.
|Байя
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|4
|4
|8
|12 - 17
|16
|18.
|Куритиба
|17
|4
|4
|9
|14 - 22
|16
|19.
|Брагантино
|16
|2
|7
|7
|17 - 24
|13
|20.
|Гойяс
|14
|2
|4
|8
|19 - 28
|10
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.80
|1.23
|5.70
|1.12
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|2.01
|1.80
|1.73
|2.11
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.27
|3.70
|1.04
|9.00
|1.05
|8.30
|1.02
|11.00
|0.00
|16.00
|7.60
|1.09
|6.05
|1.13
|—
|—
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.06
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.50
|—
|—
|1.28
|3.72
|1.21
|4.55
|1.07
|8.80
|1.06
|9.70
|1.00
|19.00
|5.58
|1.15
|—
|—
|2.69
|1.49
|2.16
|1.73
|1.88
|1.98
|1.58
|2.43
|1.44
|2.86
|1.35
|3.28
|1.45
|2.87
|—
|—
|1.19
|4.81
|—
|—
|—
|—
|—
|—