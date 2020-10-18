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  3. Бразилия
Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 39'
Гремио
0' 39'
1
Tiago
Luis
Volpi
42
Габриэл
Барбоза
27
Коста
Диего
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
8
Че
Че
13
Luan5
11
Лусиано
Невес
26
Igor
Gomes
10
Алвес
Даниэл
30
Brenner
da
Silva
27
Vanderlei
III
17
Орехуэла
Луис
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
8
Майкон
Тьяго
7
Матеус
Энрике
23
Alisson
II
46
Isaque
Elias
Brito
25
Pepe3
19
Фернандо
Луис
IV
Сан-Паулу
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 5 0.33
2. Brenner da Silva 4 0.27
3. Рейналдо Мануэл 3 (3) 0.2
4. Витор Буэно 2 0.13
5. Pablo I 1 0.07
6. Алвес Даниэл 1 0.07
7. Эрнанес Лима 1 0.07
8. Igor Vinicius 0 0
9. Leo XV 0 0
10. Gonzalo Carneiro 0 0
11. Igor Gomes 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 5 0.31
2. Соуза Диего 4 (1) 0.25
3. Isaque Elias Brito 2 0.13
4. Alisson II 1 0.06
5. Феррейра Факундо 1 0.06
6. Браз Давид 1 0.06
7. Thaciano 1 0.06
8. Фернандо Луис IV 1 0.06
9. Darlan Mendes 1 0.06
10. Робиньо Робсон 0 0
11. Виктор Феррас 0 0
12. Ewerthon VI 0 0
13. Diogo VII 0 0

Карточки

Сан-Паулу
# Игрок      
1. Igor Vinicius 5 0
2. Рейналдо Мануэл 4 0
3. Лусиано Невес 3 0
4. Че Че 2 0
5. Brenner da Silva 2 0
6. Коста Диего 1 0
7. Алвес Даниэл 1 0
8. Эрнанес Лима 1 0
9. Хуанфран Торрес 1 0
10. Арболеда Роберт 1 0
11. Bruno VI 1 0
12. Pablo I 1 0
13. Витор Буэно 1 0
14. Leo XV 1 0
15. Lucas Perri 1 0
16. Lizeiro 1 0
17. Igor Gomes 1 0
18. Luan5 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 5 1
2. Соуза Диего 2 1
3. Джеромел Педро 2 1
4. Кортез Бруно 2 1
5. Каннеманн Вальтер 3 0
6. Браз Давид 1 1
7. Фернандо Луис IV 1 1
8. Робиньо Робсон 2 0
9. Tonhao 2 0
10. Lucas Silva IV 2 0
11. Миранда Пауло 1 0
12. Виктор Феррас 1 0
13. Майкон Тьяго 1 0
14. Thaciano 1 0
15. Орехуэла Луис 1 0
16. Alisson II 1 0
17. Vanderlei III 1 0
18. Darlan Mendes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Паулу 15% (3) 5% (1) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 30% (6)
 Гремио 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5) 17.65% (3) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: + = -
Форталеза 3:3 Сан-Паулу Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:1 Сан-Паулу
Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Сантос 2:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Брагантино Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Байя Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сан-Паулу 2:3 Мирасол Гуарани Асунсьон 1:3 Сан-Паулу
Гремио Последние 20 матчей: + = -
Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Сантос 2:1 Гремио Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ
Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Гремио 3:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A
Гремио 1:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:0 Гремио Гаушо 1 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Гремио Гаушо Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 10 1 4 30 - 17 31
2. Интернасьональ 16 9 4 3 26 - 13 31
3. Фламенго 16 9 4 3 25 - 18 31
4. Сан-Паулу 0:0 15 7 6 2 20 - 13 27
5. Сантос 17 7 6 4 23 - 19 27
6. Флуминенсе 17 7 5 5 25 - 20 26
7. Палмейрас 15 5 7 3 19 - 18 22
8. Атлетико Гойяненсе 17 5 7 5 17 - 21 22
9. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
10. Гремио 0:0 16 4 9 3 17 - 15 21
11. Спорт Ресифи 16 6 2 8 18 - 24 20
12. Сеара 16 5 4 7 19 - 23 19
13. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
14. Коринтианс 16 4 6 6 18 - 20 18
15. Ботафого Рибейрао 16 3 9 4 17 - 20 18
16. Байя 16 4 4 8 19 - 24 16
17. Атлетико Паранаэнсе 16 4 4 8 12 - 17 16
18. Куритиба 17 4 4 9 14 - 22 16
19. Брагантино 16 2 7 7 17 - 24 13
20. Гойяс 14 2 4 8 19 - 28 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Гремио
2.28
3.35
4.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.17 3.05 3.80
2.28 2.50 4.20
2.20 3.35 4.05
2.06 2.86 4.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.80 1.23 5.70 1.12 1.75 2.01 2.01 1.80 1.73 2.11 1.20 4.20 1.27 3.70 1.04 9.00 1.05 8.30 1.02 11.00 0.00 16.00
7.60 1.09 6.05 1.13 2.76 1.46 2.06 1.78 1.66 2.50 1.28 3.72 1.21 4.55 1.07 8.80 1.06 9.70 1.00 19.00
5.58 1.15 2.69 1.49 2.16 1.73 1.88 1.98 1.58 2.43 1.44 2.86 1.35 3.28 1.45 2.87 1.19 4.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.31 3.25 1.59 2.35 1.12 5.55 1.06 8.00
2.48 1.54 1.64 2.26 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
1.71 2.19 1.43 2.88 1.16 5.44 1.36 3.19 1.33 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70
3.20 1.35 2.14 1.71 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Сан-Паулу 0:0 Гремио онлайн

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