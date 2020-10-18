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  3. Бразилия
Сан-Паулу
0:0
Конец матча
Гремио
0'
52' Желтая карточка
Джеромел Педро
62' Желтая карточка
Igor Gomes
63' Желтая карточка
Алвес Даниэл
73' Желтая карточка
Luan5
75' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
80' Желтая карточка
Витор Буэно
90'+6
1
Tiago
Luis
Volpi
42
Габриэл
Барбоза
27
Коста
Диего
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
8
Че
Че
13
Luan5
11
Лусиано
Невес
26
Igor
Gomes
10
Алвес
Даниэл
30
Brenner
da
Silva
27
Vanderlei
III
17
Орехуэла
Луис
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
8
Майкон
Тьяго
7
Матеус
Энрике
23
Alisson
II
46
Isaque
Elias
Brito
25
Pepe3
19
Фернандо
Луис
IV
Сан-Паулу
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 5 0.33
2. Brenner da Silva 4 0.27
3. Рейналдо Мануэл 3 (3) 0.2
4. Витор Буэно 2 0.13
5. Pablo I 1 0.07
6. Алвес Даниэл 1 0.07
7. Эрнанес Лима 1 0.07
8. Igor Vinicius 0 0
9. Leo XV 0 0
10. Gonzalo Carneiro 0 0
11. Igor Gomes 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 5 0.31
2. Соуза Диего 4 (1) 0.25
3. Isaque Elias Brito 2 0.13
4. Alisson II 1 0.06
5. Феррейра Факундо 1 0.06
6. Браз Давид 1 0.06
7. Thaciano 1 0.06
8. Фернандо Луис IV 1 0.06
9. Darlan Mendes 1 0.06
10. Робиньо Робсон 0 0
11. Виктор Феррас 0 0
12. Ewerthon VI 0 0
13. Diogo VII 0 0

Карточки

Сан-Паулу
# Игрок      
1. Igor Vinicius 5 0
2. Рейналдо Мануэл 4 0
3. Лусиано Невес 3 0
4. Алвес Даниэл 2 0
5. Витор Буэно 2 0
6. Че Че 2 0
7. Brenner da Silva 2 0
8. Igor Gomes 2 0
9. Luan5 2 0
10. Коста Диего 1 0
11. Эрнанес Лима 1 0
12. Хуанфран Торрес 1 0
13. Арболеда Роберт 1 0
14. Bruno VI 1 0
15. Pablo I 1 0
16. Leo XV 1 0
17. Lucas Perri 1 0
18. Lizeiro 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 5 1
2. Джеромел Педро 3 1
3. Каннеманн Вальтер 4 0
4. Соуза Диего 2 1
5. Кортез Бруно 2 1
6. Браз Давид 1 1
7. Фернандо Луис IV 1 1
8. Робиньо Робсон 2 0
9. Tonhao 2 0
10. Lucas Silva IV 2 0
11. Миранда Пауло 1 0
12. Виктор Феррас 1 0
13. Майкон Тьяго 1 0
14. Thaciano 1 0
15. Орехуэла Луис 1 0
16. Alisson II 1 0
17. Vanderlei III 1 0
18. Darlan Mendes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Паулу 15% (3) 5% (1) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 30% (6)
 Гремио 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5) 17.65% (3) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: + = -
Форталеза 3:3 Сан-Паулу Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:1 Сан-Паулу
Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Сантос 2:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Брагантино Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Байя Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сан-Паулу 2:3 Мирасол Гуарани Асунсьон 1:3 Сан-Паулу
Гремио Последние 20 матчей: + = -
Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Сантос 2:1 Гремио Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ
Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Гремио 3:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A
Гремио 1:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Сан-Паулу 1:0 Гремио Гаушо 1 Сан-Паулу 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:2 Гремио Гаушо Гремио 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Сан-Паулу Гаушо Гремио 0:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 10 1 4 30 - 17 31
2. Интернасьональ 16 9 4 3 26 - 13 31
3. Фламенго 16 9 4 3 25 - 18 31
4. Сан-Паулу 15 7 6 2 20 - 13 27
5. Сантос 17 7 6 4 23 - 19 27
6. Флуминенсе 17 7 5 5 25 - 20 26
7. Палмейрас 15 5 7 3 19 - 18 22
8. Атлетико Гойяненсе 17 5 7 5 17 - 21 22
9. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
10. Гремио 16 4 9 3 17 - 15 21
11. Спорт Ресифи 16 6 2 8 18 - 24 20
12. Сеара 16 5 4 7 19 - 23 19
13. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
14. Коринтианс 16 4 6 6 18 - 20 18
15. Ботафого Рибейрао 16 3 9 4 17 - 20 18
16. Байя 16 4 4 8 19 - 24 16
17. Атлетико Паранаэнсе 16 4 4 8 12 - 17 16
18. Куритиба 17 4 4 9 14 - 22 16
19. Брагантино 16 2 7 7 17 - 24 13
20. Гойяс 14 2 4 8 19 - 28 10
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.60 1.45 5.50
3.00 1.92 4.40
2.20 3.35 4.05
5.44 1.45 5.62

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.31 1.57 5.70 1.12 1.27 3.55 2.01 1.80 1.73 2.11 1.04 9.00 1.27 3.70 1.04 9.00 1.05 8.30 1.02 11.00 0.00 16.00
7.60 1.09 6.05 1.13 2.76 1.46 2.06 1.78 1.66 2.50 1.28 3.72 1.21 4.55 1.07 8.80 1.06 9.70 1.00 19.00
1.54 2.54 1.32 3.48 1.47 2.74 1.32 3.45 1.24 4.15 1.47 2.75 1.58 2.43 1.44 2.86 1.11 6.89 1.45 2.87 1.19 4.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.31 3.25 1.59 2.35 1.12 5.55 1.06 8.00
2.48 1.54 1.64 2.26 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
1.19 4.76 1.43 2.88 1.16 5.44 1.36 3.19 1.33 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70
3.20 1.35 2.14 1.71 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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