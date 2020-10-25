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Атлетико Гойяненсе
0:3
Конец матча
Палмейрас
0'
0:1
20' Гол
Уэсли Лопес
45' Желтая карточка
Luan IV
53' Желтая карточка
Raphael Veiga
0:2
55' Гол
Адриано Луис
59' Желтая карточка
Janderson
0:3
64' Гол
Адриано Луис
82' Желтая карточка
Roni III
88' Желтая карточка
Gustavo Scarpa
90'+6
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Eder
2
6
Nicolas
Vichiatto
5
Gabriel
Baralhas
8
Marlon
Freitas
11
Gustavo
V
10
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
7
Janderson
9
Ze
Roberto
III
21
Перейра
Вевертон
25
Менино
Габриэль
13
Luan
IV
30
Мело
Фелипе
17
Винья
Матиас
5
Patrick
Carreiro
8
Ze
Rafael
11
Roni
III
23
Raphael
Veiga
47
Уэсли
Лопес
10
Адриано
Луис
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Палмейрас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 3 0.17
2. Gustavo V 2 0.11
3. Юри 2 0.11
4. Luis Pereira III 2 0.11
5. Janderson 1 0.06
6. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.06
7. Котулио Матеус 1 0.06
8. Edson III 1 0.06
9. Gilvan 1 0.06
10. Маркес Лукас 1 0.06
11. Ze Roberto III 1 0.06
12. Jean V 1 0.06
13. Nicolas Vichiatto 0 0
14. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
15. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
16. João Victor6 0 0
Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриано Луис 6 (2) 0.35
2. Виллиан Сикейра 4 0.24
3. Gabriel Veron 3 0.18
4. Raphael Veiga 3 0.18
5. Ze Rafael 2 0.12
6. Patrick Carreiro 2 0.12
7. Уэсли Лопес 1 0.06
8. Гомес Густаво 1 0.06
9. Менино Габриэль 0 0
10. Gustavo Scarpa 0 0
11. Винья Матиас 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. João Victor6 5 0
2. Dudu V1 2 1
3. Gilvan 3 0
4. Gustavo V 3 0
5. Edson III 3 0
6. Marlon Freitas 1 1
7. Henrique Souza Ewerthon III 1 1
8. Юри 2 0
9. Eder 2 2 0
10. Willian Moraes 0 1
11. Маркес Лукас 1 0
12. Ze Roberto III 1 0
13. Moacir II 1 0
14. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
15. Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
16. Renato Kayzer 1 0
17. Jean V 1 0
18. Janderson 1 0
19. Matheus Frizzo 1 0
Палмейрас
# Игрок      
1. Ze Rafael 6 1
2. Luan IV 4 0
3. Лима Лукас III 4 0
4. Гомес Густаво 2 1
5. Мело Фелипе 3 0
6. Менино Габриэль 3 0
7. Данило 2 0
8. Gustavo Scarpa 2 0
9. Уэсли Лопес 2 0
10. do Nascimento Ramires Santos II 2 0
11. Roni III 2 0
12. Винья Матиас 2 0
13. Адриано Луис 1 0
14. Габриэль Сильва 1 0
15. Роша Маркос 1 0
16. Майке Роша 1 0
17. Энрике Бруно 1 0
18. Жаилсон Марселино 1 0
19. Raphael Veiga 1 0
20. Lucas Esteves 1 0
21. Vitor Hugo III2 1 0
22. Gabriel Veron 1 0
23. Patrick Carreiro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3)
 Палмейрас 9.09% (2) 13.64% (3) 18.18% (4) 9.09% (2) 22.73% (5) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе
Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго
Палмейрас Последние 20 матчей: + = -
Палмейрас 5:0 Тигре Форталеза 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:3 Куритиба Палмейрас 0:2 Сан-Паулу
Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сеара Палмейрас 5:0 Боливар Палмейрас 1:1 Фламенго Гуарани Асунсьон 0:0 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Боливар 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Коринтианс 0:2 Палмейрас Брагантино 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:1 Интернасьональ Байя 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Гойяс Флуминенсе 1:1 Палмейрас

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Палмейрас: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе 1:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:3 Палмейрас Бразильская серия Б Палмейрас 1:0 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б
Палмейрас 1:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:1 Палмейрас Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 3:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:3 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 1:0 Атлетико Гойяненсе Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 2:1 18 11 4 3 30 - 14 37
2. Фламенго 1:2 18 10 4 4 31 - 21 34
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Флуминенсе 18 8 5 5 28 - 21 29
5. Сан-Паулу 15 7 6 2 20 - 13 27
6. Сантос 18 7 6 5 24 - 22 27
7. Палмейрас 17 6 7 4 22 - 20 25
8. Форталеза 16 6 6 4 16 - 11 24
9. Сеара 17 6 4 7 21 - 24 22
10. Атлетико Гойяненсе 18 5 7 6 17 - 24 22
11. Гремио 0:1 17 4 9 4 17 - 16 21
12. Спорт Ресифи 18 6 3 9 18 - 26 21
13. Коринтианс 18 5 6 7 21 - 26 21
14. Байя 17 5 4 8 22 - 25 19
15. Атлетико Паранаэнсе 1:0 17 5 4 8 13 - 17 19
16. Ботафого Рибейрао 17 3 10 4 17 - 20 19
17. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
18. Васко да Гама 16 5 3 8 19 - 24 18
19. Куритиба 18 4 4 10 15 - 24 16
20. Гойяс 16 2 5 9 19 - 30 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Luan Garcia получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Wesley бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
44.00 12.00 1.03
3.60 3.12 2.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.25 1.13 5.90 1.11 3.45 1.28 2.04 1.77 1.75 2.08 2.55 1.47 1.27 3.60 1.68 2.11 1.06 8.00 1.08 7.00 0.00 15.50
7.40 1.10 6.25 1.13 2.76 1.46 2.04 1.80 1.61 2.46 1.29 3.68 1.20 4.70 1.07 8.80 1.06 9.70 1.01 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 1.59 2.33 1.32 3.20 1.06 8.00 1.01 12.60
2.45 1.55 1.65 2.24 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.64 1.50 2.48 1.17 4.60
3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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