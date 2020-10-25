Атлетико Гойяненсе
0:3
Конец матча
Палмейрас
0:1
20' ГолУэсли Лопес
45' Желтая карточкаLuan IV
53' Желтая карточкаRaphael Veiga
0:2
55' ГолАдриано Луис
59' Желтая карточкаJanderson
0:3
64' ГолАдриано Луис
82' Желтая карточкаRoni III
88' Желтая карточкаGustavo Scarpa
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
11
Gustavo
V
13
Luan
IV
30
Мело
Фелипе
17
Винья
Матиас
11
Roni
III
47
Уэсли
Лопес
10
Адриано
Луис
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 НатанаэлЗащитник
-
15 GilvanЗащитник
-
14 Маркес ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
20 ЮриНападающий
-
-
13 Arnaldo II
-
-
Главный тренер: Eduardo Souza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Roni IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Renan Victor
-
-
3 Emerson2
-
72 Vinicius III
-
Главный тренер: Andrey Lopes
Ход матча
20'
0:1
45'
53'
55'
0:2
59'
64'
0:3
79'
82'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|3
|0.17
|2.
|Gustavo V
|2
|0.11
|3.
|Юри
|2
|0.11
|4.
|Luis Pereira III
|2
|0.11
|5.
|Janderson
|1
|0.06
|6.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.06
|7.
|Котулио Матеус
|1
|0.06
|8.
|Edson III
|1
|0.06
|9.
|Gilvan
|1
|0.06
|10.
|Маркес Лукас
|1
|0.06
|11.
|Ze Roberto III
|1
|0.06
|12.
|Jean V
|1
|0.06
|13.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|14.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|15.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|16.
|João Victor6
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриано Луис
|6 (2)
|0.35
|2.
|Виллиан Сикейра
|4
|0.24
|3.
|Gabriel Veron
|3
|0.18
|4.
|Raphael Veiga
|3
|0.18
|5.
|Ze Rafael
|2
|0.12
|6.
|Patrick Carreiro
|2
|0.12
|7.
|Уэсли Лопес
|1
|0.06
|8.
|Гомес Густаво
|1
|0.06
|9.
|Менино Габриэль
|0
|0
|10.
|Gustavo Scarpa
|0
|0
|11.
|Винья Матиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|João Victor6
|5
|0
|2.
|Dudu V1
|2
|1
|3.
|Gilvan
|3
|0
|4.
|Gustavo V
|3
|0
|5.
|Edson III
|3
|0
|6.
|Marlon Freitas
|1
|1
|7.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|1
|8.
|Юри
|2
|0
|9.
|Eder 2
|2
|0
|10.
|Willian Moraes
|0
|1
|11.
|Маркес Лукас
|1
|0
|12.
|Ze Roberto III
|1
|0
|13.
|Moacir II
|1
|0
|14.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|15.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|16.
|Renato Kayzer
|1
|0
|17.
|Jean V
|1
|0
|18.
|Janderson
|1
|0
|19.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ze Rafael
|6
|1
|2.
|Luan IV
|4
|0
|3.
|Лима Лукас III
|4
|0
|4.
|Гомес Густаво
|2
|1
|5.
|Мело Фелипе
|3
|0
|6.
|Менино Габриэль
|3
|0
|7.
|Данило
|2
|0
|8.
|Gustavo Scarpa
|2
|0
|9.
|Уэсли Лопес
|2
|0
|10.
|do Nascimento Ramires Santos II
|2
|0
|11.
|Roni III
|2
|0
|12.
|Винья Матиас
|2
|0
|13.
|Адриано Луис
|1
|0
|14.
|Габриэль Сильва
|1
|0
|15.
|Роша Маркос
|1
|0
|16.
|Майке Роша
|1
|0
|17.
|Энрике Бруно
|1
|0
|18.
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|19.
|Raphael Veiga
|1
|0
|20.
|Lucas Esteves
|1
|0
|21.
|Vitor Hugo III2
|1
|0
|22.
|Gabriel Veron
|1
|0
|23.
|Patrick Carreiro
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|Палмейрас
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе
Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго
Палмейрас Последние 20 матчей: + = -Палмейрас 5:0 Тигре Форталеза 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:3 Куритиба Палмейрас 0:2 Сан-Паулу
Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сеара Палмейрас 5:0 Боливар Палмейрас 1:1 Фламенго Гуарани Асунсьон 0:0 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Боливар 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Коринтианс 0:2 Палмейрас Брагантино 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:1 Интернасьональ Байя 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Гойяс Флуминенсе 1:1 Палмейрас
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Палмейрас: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Палмейрас 1:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:1 Палмейрас Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 3:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:3 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 1:0 Атлетико Гойяненсе Кубок Бразилии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|2:1
|18
|11
|4
|3
|30 - 14
|37
|2.
|Фламенго
|1:2
|18
|10
|4
|4
|31 - 21
|34
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|5.
|Сан-Паулу
|15
|7
|6
|2
|20 - 13
|27
|6.
|Сантос
|18
|7
|6
|5
|24 - 22
|27
|7.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|16 - 11
|24
|9.
|Сеара
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|11.
|Гремио
|0:1
|17
|4
|9
|4
|17 - 16
|21
|12.
|Спорт Ресифи
|18
|6
|3
|9
|18 - 26
|21
|13.
|Коринтианс
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|14.
|Байя
|17
|5
|4
|8
|22 - 25
|19
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|17
|5
|4
|8
|13 - 17
|19
|16.
|Ботафого Рибейрао
|17
|3
|10
|4
|17 - 20
|19
|17.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|18.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|19.
|Куритиба
|18
|4
|4
|10
|15 - 24
|16
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11