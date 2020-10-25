Интернасьональ
2:1
Перерыв
Фламенго
1:0
7' ГолЭрнандес Абель
8' Желтая карточкаRodrigo I
1:1
11' ГолПедро Гильерме
16' Желтая карточкаТьяго Маия
2:1
25' ГолGalhardo Thiago
43' Желтая карточкаВитиньо Виктор
45' Желтая карточкаЭнрике Густаво
35
Jose
Gabriel
6
Uendel
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
31
Natan
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Peglow
-
33 Gustavo1
-
-
-
20 Moises VII
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
-
40 Pepe4
-
19 Michael 3
-
41 Gabriel Noga
-
13 Joao Lucas2
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
7'
1:0
8'
11'
1:1
16'
25'
2:1
43'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|15 (5)
|0.83
|2.
|Patrick I
|3
|0.17
|3.
|Герреро Паоло
|3
|0.17
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0.11
|5.
|Эрнандес Абель
|2
|0.11
|6.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.06
|7.
|Мусто Дамиан
|1
|0.06
|8.
|Моледо Родриго
|1
|0.06
|9.
|Yuri Alberto
|1
|0.06
|10.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|11.
|Moises VII
|0
|0
|12.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|13.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|14.
|Rodrigo I
|0
|0
|15.
|Peglow
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|9
|0.5
|2.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.28
|3.
|Рибейро Эвертон
|4
|0.22
|4.
|Энрике Бруно
|3 (1)
|0.17
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.17
|6.
|Диего Рибас
|1
|0.06
|7.
|Линкольн
|1
|0.06
|8.
|Луис Филипе
|1
|0.06
|9.
|Витиньо Виктор
|1
|0.06
|10.
|Natan
|1
|0.06
|11.
|Лео Перейра
|1
|0.06
|12.
|Энрике Густаво
|1
|0.06
|13.
|Исла Маурисио
|0
|0
|14.
|Виллиан Арао
|0
|0
|15.
|Котулио Матеус
|0
|0
|16.
|Роша Педро
|0
|0
|17.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|6
|0
|2.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|4.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|5.
|Мусто Дамиан
|1
|1
|6.
|Jose Gabriel
|1
|1
|7.
|Marcelo Lomba
|2
|0
|8.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|9.
|Rodrigo I
|2
|0
|10.
|Gustavo1
|2
|0
|11.
|Jussa
|2
|0
|12.
|William Pottker
|0
|1
|13.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|14.
|Galhardo Thiago
|1
|0
|15.
|Моледо Родриго
|1
|0
|16.
|Энрике Педро
|1
|0
|17.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|18.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|19.
|Марсело Родиней
|1
|0
|20.
|Patrick I
|1
|0
|21.
|Moises VII
|1
|0
|22.
|Yuri Alberto
|1
|0
|23.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|24.
|Фукс Бруно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|6
|0
|2.
|Луис Филипе
|4
|0
|3.
|Герсон Сантос
|4
|0
|4.
|Диего Рибас
|3
|0
|5.
|Тьяго Маия
|3
|0
|6.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|7.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|8.
|Виллиан Арао
|2
|0
|9.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|10.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|11.
|Joao Lucas2
|2
|0
|12.
|Алвес Диего
|0
|1
|13.
|Линкольн
|1
|0
|14.
|Исла Маурисио
|1
|0
|15.
|Кайо Родриго
|1
|0
|16.
|Natan
|1
|0
|17.
|Лео Перейра
|1
|0
|18.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|19.
|Котулио Матеус
|1
|0
|20.
|Энрике Густаво
|1
|0
|21.
|Тулер Матеус
|1
|0
|22.
|Michael 3
|1
|0
|23.
|Педро Гильерме
|1
|0
|24.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|25.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|Фламенго
|10% (3)
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|33.33% (10)
|13.33% (4)
|20% (6)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс
Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Фламенго 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Интернасьональ Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|2:1
|18
|11
|4
|3
|30 - 14
|37
|2.
|Фламенго
|1:2
|18
|10
|4
|4
|31 - 21
|34
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|5.
|Сан-Паулу
|15
|7
|6
|2
|20 - 13
|27
|6.
|Сантос
|18
|7
|6
|5
|24 - 22
|27
|7.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|16 - 11
|24
|9.
|Сеара
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|11.
|Гремио
|0:1
|17
|4
|9
|4
|17 - 16
|21
|12.
|Спорт Ресифи
|18
|6
|3
|9
|18 - 26
|21
|13.
|Коринтианс
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|14.
|Байя
|17
|5
|4
|8
|22 - 25
|19
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|17
|5
|4
|8
|13 - 17
|19
|16.
|Ботафого Рибейрао
|17
|3
|10
|4
|17 - 20
|19
|17.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|18.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|19.
|Куритиба
|18
|4
|4
|10
|15 - 24
|16
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|8.50
|1.05
|7.50
|1.07
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.48
|1.53
|2.03
|1.79
|7.20
|1.07
|—
|—
|1.40
|2.85
|4.50
|1.18
|—
|—
|1.11
|6.00
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.01
|12.00
|1.23
|3.90
|1.05
|8.50
|8.40
|1.08
|7.20
|1.10
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.87
|2.13
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.12
|6.25
|—
|—
|1.10
|7.20
|—
|—
|1.03
|13.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.40
|2.65
|1.50
|2.26
|1.67
|1.88
|1.98
|6.79
|1.11
|1.50
|2.66
|1.42
|2.98
|4.63
|1.20
|2.14
|1.74
|3.15
|1.37
|2.18
|1.72
|1.81
|2.06
|1.58
|2.44
|1.35
|3.26
|1.23
|4.28
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.65
|1.44
|—
|—
|1.81
|2.01
|—
|—
|1.36
|3.05
|1.10
|6.30
|1.97
|1.77
|—
|—
|—
|—
|1.15
|5.00
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.11
|6.40
|1.08
|7.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.56
|2.04
|1.83
|1.57
|2.46
|1.37
|3.15
|1.38
|3.20
|—
|—
|1.77
|2.10
|1.48
|2.72
|1.18
|4.94
|—
|—