  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
2:1
Перерыв
Фламенго
0'
1:0
7' Гол
Эрнандес Абель
8' Желтая карточка
Rodrigo I
1:1
11' Гол
Педро Гильерме
16' Желтая карточка
Тьяго Маия
2:1
25' Гол
Galhardo Thiago
43' Желтая карточка
Витиньо Виктор
45' Желтая карточка
Энрике Густаво
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
4
Моледо
Родриго
35
Jose
Gabriel
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
23
Marcos
Guilherme
88
Patrick
I
99
Эрнандес
Абель
17
Galhardo
Thiago
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
31
Natan
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
5
Виллиан
Арао
7
Рибейро
Эвертон
11
Витиньо
Виктор
8
Герсон
Сантос
21
Педро
Гильерме
Интернасьональ
4-4-2
Фламенго
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.83
2. Patrick I 3 0.17
3. Герреро Паоло 3 0.17
4. Эденилсон дос Сантос 2 0.11
5. Эрнандес Абель 2 0.11
6. Бошилья Габриэл 1 0.06
7. Мусто Дамиан 1 0.06
8. Моледо Родриго 1 0.06
9. Yuri Alberto 1 0.06
10. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
11. Moises VII 0 0
12. Leandro Miguel Fernandez 0 0
13. Саравия Ренсо 0 0
14. Rodrigo I 0 0
15. Peglow 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 9 0.5
2. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.28
3. Рибейро Эвертон 4 0.22
4. Энрике Бруно 3 (1) 0.17
5. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.17
6. Диего Рибас 1 0.06
7. Линкольн 1 0.06
8. Луис Филипе 1 0.06
9. Витиньо Виктор 1 0.06
10. Natan 1 0.06
11. Лео Перейра 1 0.06
12. Энрике Густаво 1 0.06
13. Исла Маурисио 0 0
14. Виллиан Арао 0 0
15. Котулио Матеус 0 0
16. Роша Педро 0 0
17. Michael 3 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 6 0
2. Д'Алессандро Андрес 3 0
3. Эденилсон дос Сантос 3 0
4. Bruno Praxedes 3 0
5. Мусто Дамиан 1 1
6. Jose Gabriel 1 1
7. Marcelo Lomba 2 0
8. Бошилья Габриэл 2 0
9. Rodrigo I 2 0
10. Gustavo1 2 0
11. Jussa 2 0
12. William Pottker 0 1
13. Эрнандес Абель 1 0
14. Galhardo Thiago 1 0
15. Моледо Родриго 1 0
16. Энрике Педро 1 0
17. Саравия Ренсо 1 0
18. Marcos Guilherme 1 0
19. Марсело Родиней 1 0
20. Patrick I 1 0
21. Moises VII 1 0
22. Yuri Alberto 1 0
23. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
24. Фукс Бруно 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 6 0
2. Луис Филипе 4 0
3. Герсон Сантос 4 0
4. Диего Рибас 3 0
5. Тьяго Маия 3 0
6. Рафинья Марсио 2 0
7. Рибейро Эвертон 2 0
8. Виллиан Арао 2 0
9. Витиньо Виктор 2 0
10. Габриэл Барбоза 2 0
11. Joao Lucas2 2 0
12. Алвес Диего 0 1
13. Линкольн 1 0
14. Исла Маурисио 1 0
15. Кайо Родриго 1 0
16. Natan 1 0
17. Лео Перейра 1 0
18. Гильерме дос Сантос 1 0
19. Котулио Матеус 1 0
20. Энрике Густаво 1 0
21. Тулер Матеус 1 0
22. Michael 3 1 0
23. Педро Гильерме 1 0
24. Мартинс Родригес 1 0
25. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 11.11% (3) 25.93% (7) 14.81% (4) 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6)
 Фламенго 10% (3) 6.67% (2) 16.67% (5) 33.33% (10) 13.33% (4) 20% (6)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос
Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс
Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Фламенго 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 2:0 Интернасьональ Кубок Либертадорес Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A
Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Фламенго 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Интернасьональ Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 2:1 18 11 4 3 30 - 14 37
2. Фламенго 1:2 18 10 4 4 31 - 21 34
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Флуминенсе 18 8 5 5 28 - 21 29
5. Сан-Паулу 15 7 6 2 20 - 13 27
6. Сантос 18 7 6 5 24 - 22 27
7. Палмейрас 17 6 7 4 22 - 20 25
8. Форталеза 16 6 6 4 16 - 11 24
9. Сеара 17 6 4 7 21 - 24 22
10. Атлетико Гойяненсе 18 5 7 6 17 - 24 22
11. Гремио 0:1 17 4 9 4 17 - 16 21
12. Спорт Ресифи 18 6 3 9 18 - 26 21
13. Коринтианс 18 5 6 7 21 - 26 21
14. Байя 17 5 4 8 22 - 25 19
15. Атлетико Паранаэнсе 1:0 17 5 4 8 13 - 17 19
16. Ботафого Рибейрао 17 3 10 4 17 - 20 19
17. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
18. Васко да Гама 16 5 3 8 19 - 24 18
19. Куритиба 18 4 4 10 15 - 24 16
20. Гойяс 16 2 5 9 19 - 30 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Витиньо Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Thiago Galhardo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Тьяго Маия получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Rodrigo Lindoso получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Эрнандес Абель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьональ
Ничья
Фламенго
3.05
4.05
8.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.48 4.05 7.70
1.47 3.70 7.77
3.05 3.22 2.79
1.51 3.70 8.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
8.50 1.05 7.50 1.07 3.20 1.32 2.48 1.53 2.03 1.79 7.20 1.07 1.40 2.85 4.50 1.18 1.11 6.00 1.82 1.92 1.01 12.00 1.23 3.90 1.05 8.50
8.40 1.08 7.20 1.10 3.26 1.35 2.49 1.55 1.87 2.13 1.43 2.88 1.31 3.52 1.12 6.25 1.10 7.20 1.03 13.50
3.04 1.40 2.65 1.50 2.26 1.67 1.88 1.98 6.79 1.11 1.50 2.66 1.42 2.98 4.63 1.20 2.14 1.74 3.15 1.37 2.18 1.72 1.81 2.06 1.58 2.44 1.35 3.26 1.23 4.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.65 1.44 1.81 2.01 1.36 3.05 1.10 6.30 1.97 1.77 1.15 5.00
2.62 1.49 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
2.48 1.56 2.04 1.83 1.57 2.46 1.37 3.15 1.38 3.20 1.77 2.10 1.48 2.72 1.18 4.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.95
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Интернасьональ 2:1 Фламенго онлайн

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