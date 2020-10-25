Интернасьональ
2:2
Конец матча
Фламенго
1:0
7' ГолЭрнандес Абель
8' Желтая карточкаRodrigo I
1:1
11' ГолПедро Гильерме
16' Желтая карточкаТьяго Маия
2:1
25' ГолGalhardo Thiago
43' Желтая карточкаВитиньо Виктор
45' Желтая карточкаЭнрике Густаво
71' Желтая карточкаMarcelo Lomba
72' Желтая карточкаNatan
72' Желтая карточкаGalhardo Thiago
75' Желтая карточкаМоледо Родриго
78' Желтая карточкаДурадо Родриго
83' Желтая карточкаВиллиан Арао
2:2
90' ГолРибейро Эвертон
35
Jose
Gabriel
6
Uendel
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
31
Natan
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Peglow
-
33 Gustavo1
-
-
-
20 Moises VII
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
-
40 Pepe4
-
19 Michael 3
-
41 Gabriel Noga
-
13 Joao Lucas2
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
7'
1:0
8'
11'
1:1
16'
25'
2:1
43'
45'
71'
72'
72'
75'
78'
83'
83'
84'
88'
90'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|15 (5)
|0.83
|2.
|Patrick I
|3
|0.17
|3.
|Герреро Паоло
|3
|0.17
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0.11
|5.
|Эрнандес Абель
|2
|0.11
|6.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.06
|7.
|Мусто Дамиан
|1
|0.06
|8.
|Моледо Родриго
|1
|0.06
|9.
|Yuri Alberto
|1
|0.06
|10.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|11.
|Moises VII
|0
|0
|12.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|13.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|14.
|Rodrigo I
|0
|0
|15.
|Peglow
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|9
|0.5
|2.
|Рибейро Эвертон
|5
|0.28
|3.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.28
|4.
|Энрике Бруно
|3 (1)
|0.17
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.17
|6.
|Диего Рибас
|1
|0.06
|7.
|Линкольн
|1
|0.06
|8.
|Луис Филипе
|1
|0.06
|9.
|Витиньо Виктор
|1
|0.06
|10.
|Natan
|1
|0.06
|11.
|Лео Перейра
|1
|0.06
|12.
|Энрике Густаво
|1
|0.06
|13.
|Исла Маурисио
|0
|0
|14.
|Виллиан Арао
|0
|0
|15.
|Котулио Матеус
|0
|0
|16.
|Роша Педро
|0
|0
|17.
|Герсон Сантос
|0
|0
|18.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|6
|0
|2.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|4.
|Marcelo Lomba
|3
|0
|5.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|6.
|Мусто Дамиан
|1
|1
|7.
|Jose Gabriel
|1
|1
|8.
|Galhardo Thiago
|2
|0
|9.
|Моледо Родриго
|2
|0
|10.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|11.
|Rodrigo I
|2
|0
|12.
|Gustavo1
|2
|0
|13.
|Jussa
|2
|0
|14.
|William Pottker
|0
|1
|15.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|16.
|Энрике Педро
|1
|0
|17.
|Дурадо Родриго
|1
|0
|18.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|19.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|20.
|Марсело Родиней
|1
|0
|21.
|Patrick I
|1
|0
|22.
|Moises VII
|1
|0
|23.
|Yuri Alberto
|1
|0
|24.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|25.
|Фукс Бруно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|6
|0
|2.
|Луис Филипе
|4
|0
|3.
|Герсон Сантос
|4
|0
|4.
|Диего Рибас
|3
|0
|5.
|Виллиан Арао
|3
|0
|6.
|Тьяго Маия
|3
|0
|7.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|8.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|9.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|10.
|Natan
|2
|0
|11.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|12.
|Joao Lucas2
|2
|0
|13.
|Алвес Диего
|0
|1
|14.
|Линкольн
|1
|0
|15.
|Исла Маурисио
|1
|0
|16.
|Кайо Родриго
|1
|0
|17.
|Лео Перейра
|1
|0
|18.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|19.
|Котулио Матеус
|1
|0
|20.
|Энрике Густаво
|1
|0
|21.
|Тулер Матеус
|1
|0
|22.
|Michael 3
|1
|0
|23.
|Педро Гильерме
|1
|0
|24.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|25.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|13.79% (4)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|Фламенго
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|31.25% (10)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс
Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Фламенго 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Интернасьональ Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|18
|10
|5
|3
|30 - 15
|35
|2.
|Фламенго
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|5.
|Сан-Паулу
|15
|7
|6
|2
|20 - 13
|27
|6.
|Сантос
|18
|7
|6
|5
|24 - 22
|27
|7.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|16 - 11
|24
|9.
|Гремио
|17
|5
|9
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Сеара
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|12.
|Спорт Ресифи
|18
|6
|3
|9
|18 - 26
|21
|13.
|Коринтианс
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|14.
|Байя
|17
|5
|4
|8
|22 - 25
|19
|15.
|Ботафого Рибейрао
|17
|3
|10
|4
|17 - 20
|19
|16.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|17.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|4
|4
|9
|13 - 19
|16
|19.
|Куритиба
|18
|4
|4
|10
|15 - 24
|16
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|8.50
|1.05
|7.50
|1.07
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.48
|1.53
|2.03
|1.79
|7.20
|1.07
|—
|—
|1.40
|2.85
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.11
|6.00
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.01
|12.00
|1.08
|7.00
|1.05
|8.50
|8.40
|1.08
|7.20
|1.10
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.87
|2.13
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.12
|6.25
|—
|—
|1.10
|7.20
|—
|—
|1.03
|13.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.40
|2.65
|1.50
|2.26
|1.67
|1.88
|1.98
|6.79
|1.11
|1.50
|2.66
|1.42
|2.98
|1.25
|4.07
|1.12
|6.38
|1.79
|2.07
|1.49
|2.67
|1.35
|3.27
|1.51
|2.61
|1.35
|3.26
|1.20
|4.67
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.65
|1.44
|—
|—
|1.81
|2.01
|—
|—
|1.36
|3.05
|1.10
|6.30
|1.97
|1.77
|—
|—
|—
|—
|1.15
|5.00
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.11
|6.40
|1.08
|7.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.56
|2.04
|1.83
|1.57
|2.46
|1.37
|3.15
|1.38
|3.20
|—
|—
|1.77
|2.10
|1.48
|2.72
|1.18
|4.94
|—
|—