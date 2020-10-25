  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
2:2
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
7' Гол
Эрнандес Абель
8' Желтая карточка
Rodrigo I
1:1
11' Гол
Педро Гильерме
16' Желтая карточка
Тьяго Маия
2:1
25' Гол
Galhardo Thiago
43' Желтая карточка
Витиньо Виктор
45' Желтая карточка
Энрике Густаво
71' Желтая карточка
Marcelo Lomba
72' Желтая карточка
Natan
72' Желтая карточка
Galhardo Thiago
75' Желтая карточка
Моледо Родриго
78' Желтая карточка
Дурадо Родриго
83' Желтая карточка
Виллиан Арао
2:2
90' Гол
Рибейро Эвертон
90'+10
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
4
Моледо
Родриго
35
Jose
Gabriel
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
23
Marcos
Guilherme
88
Patrick
I
99
Эрнандес
Абель
17
Galhardo
Thiago
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
31
Natan
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
5
Виллиан
Арао
7
Рибейро
Эвертон
11
Витиньо
Виктор
8
Герсон
Сантос
21
Педро
Гильерме
Интернасьональ
4-4-2
Фламенго
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.83
2. Patrick I 3 0.17
3. Герреро Паоло 3 0.17
4. Эденилсон дос Сантос 2 0.11
5. Эрнандес Абель 2 0.11
6. Бошилья Габриэл 1 0.06
7. Мусто Дамиан 1 0.06
8. Моледо Родриго 1 0.06
9. Yuri Alberto 1 0.06
10. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
11. Moises VII 0 0
12. Leandro Miguel Fernandez 0 0
13. Саравия Ренсо 0 0
14. Rodrigo I 0 0
15. Peglow 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 9 0.5
2. Рибейро Эвертон 5 0.28
3. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.28
4. Энрике Бруно 3 (1) 0.17
5. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.17
6. Диего Рибас 1 0.06
7. Линкольн 1 0.06
8. Луис Филипе 1 0.06
9. Витиньо Виктор 1 0.06
10. Natan 1 0.06
11. Лео Перейра 1 0.06
12. Энрике Густаво 1 0.06
13. Исла Маурисио 0 0
14. Виллиан Арао 0 0
15. Котулио Матеус 0 0
16. Роша Педро 0 0
17. Герсон Сантос 0 0
18. Michael 3 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 6 0
2. Д'Алессандро Андрес 3 0
3. Эденилсон дос Сантос 3 0
4. Marcelo Lomba 3 0
5. Bruno Praxedes 3 0
6. Мусто Дамиан 1 1
7. Jose Gabriel 1 1
8. Galhardo Thiago 2 0
9. Моледо Родриго 2 0
10. Бошилья Габриэл 2 0
11. Rodrigo I 2 0
12. Gustavo1 2 0
13. Jussa 2 0
14. William Pottker 0 1
15. Эрнандес Абель 1 0
16. Энрике Педро 1 0
17. Дурадо Родриго 1 0
18. Саравия Ренсо 1 0
19. Marcos Guilherme 1 0
20. Марсело Родиней 1 0
21. Patrick I 1 0
22. Moises VII 1 0
23. Yuri Alberto 1 0
24. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
25. Фукс Бруно 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 6 0
2. Луис Филипе 4 0
3. Герсон Сантос 4 0
4. Диего Рибас 3 0
5. Виллиан Арао 3 0
6. Тьяго Маия 3 0
7. Рафинья Марсио 2 0
8. Рибейро Эвертон 2 0
9. Витиньо Виктор 2 0
10. Natan 2 0
11. Габриэл Барбоза 2 0
12. Joao Lucas2 2 0
13. Алвес Диего 0 1
14. Линкольн 1 0
15. Исла Маурисио 1 0
16. Кайо Родриго 1 0
17. Лео Перейра 1 0
18. Гильерме дос Сантос 1 0
19. Котулио Матеус 1 0
20. Энрике Густаво 1 0
21. Тулер Матеус 1 0
22. Michael 3 1 0
23. Педро Гильерме 1 0
24. Мартинс Родригес 1 0
25. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 13.79% (4) 27.59% (8) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6)
 Фламенго 12.5% (4) 6.25% (2) 15.63% (5) 31.25% (10) 12.5% (4) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос
Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс
Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Фламенго 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 2:0 Интернасьональ Кубок Либертадорес Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A
Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Фламенго 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Интернасьональ Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 18 10 5 3 30 - 15 35
2. Фламенго 18 10 5 3 32 - 21 35
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Флуминенсе 18 8 5 5 28 - 21 29
5. Сан-Паулу 15 7 6 2 20 - 13 27
6. Сантос 18 7 6 5 24 - 22 27
7. Палмейрас 17 6 7 4 22 - 20 25
8. Форталеза 16 6 6 4 16 - 11 24
9. Гремио 17 5 9 3 19 - 16 24
10. Сеара 17 6 4 7 21 - 24 22
11. Атлетико Гойяненсе 18 5 7 6 17 - 24 22
12. Спорт Ресифи 18 6 3 9 18 - 26 21
13. Коринтианс 18 5 6 7 21 - 26 21
14. Байя 17 5 4 8 22 - 25 19
15. Ботафого Рибейрао 17 3 10 4 17 - 20 19
16. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
17. Васко да Гама 16 5 3 8 19 - 24 18
18. Атлетико Паранаэнсе 17 4 4 9 13 - 19 16
19. Куритиба 18 4 4 10 15 - 24 16
20. Гойяс 16 2 5 9 19 - 30 11
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Витиньо Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Thiago Galhardo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Тьяго Маия получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Rodrigo Lindoso получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Эрнандес Абель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.23 4.40 26.00
3.05 3.22 2.79
1.41 3.87 12.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
8.50 1.05 7.50 1.07 3.20 1.32 2.48 1.53 2.03 1.79 7.20 1.07 1.40 2.85 1.55 2.35 1.11 6.00 1.05 8.50 1.01 12.00 1.08 7.00 1.05 8.50
8.40 1.08 7.20 1.10 3.26 1.35 2.49 1.55 1.87 2.13 1.43 2.88 1.31 3.52 1.12 6.25 1.10 7.20 1.03 13.50
3.04 1.40 2.65 1.50 2.26 1.67 1.88 1.98 6.79 1.11 1.50 2.66 1.42 2.98 1.25 4.07 1.12 6.38 1.79 2.07 1.49 2.67 1.35 3.27 1.51 2.61 1.35 3.26 1.20 4.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.65 1.44 1.81 2.01 1.36 3.05 1.10 6.30 1.97 1.77 1.15 5.00
2.62 1.49 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
2.48 1.56 2.04 1.83 1.57 2.46 1.37 3.15 1.38 3.20 1.77 2.10 1.48 2.72 1.18 4.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.95
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Интернасьональ 2:2 Фламенго онлайн

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