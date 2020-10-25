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  3. Бразилия
Флуминенсе
1:1
Второй тайм: 46'
Сантос
0'
24' Желтая карточка
Michel Araujo
1:0
29' Гол
Luccas Claro
1:1
36' Гол
Marinho II
40' Желтая карточка
Douglas XV
45' Желтая карточка
Веллингтон Силва
46'
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
14
Danilo
IV
25
Hudson1
22
Douglas
XV
15
Michel
Araujo
77
Нене
Андерсон
70
Caio
Paulista
9
Fred
II
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
14
Перес
Луан
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
3
Felipe
Jonatan
6
Laercio
80
Marinho
II
21
Diego
Pituca
8
Jobson
III
10
Сотельдо
Йеферсон
30
Lucas
Braga
Флуминенсе
4-2-3-1
Сантос
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 7 (4) 0.39
2. Fred II 2 0.11
3. Digao II 2 0.11
4. Эванилсон 2 0.11
5. Веллингтон Силва 1 0.06
6. Энрике Луис 1 0.06
7. Danilo IV 1 0.06
8. Caio Paulista 1 0.06
9. Гансо Пауло 1 (1) 0.06
10. Luccas Claro 1 0.06
11. Douglas XV 1 0.06
12. Yago I 1 0.06
13. Michel Araujo 1 0.06
14. Huan Nino2 1 0.06
15. Wánderson do Carmo2 1 0.06
16. Эжидио Перейра 0 0
17. Hudson1 0 0
18. Маркос Дос Сантос 0 0
19. Igor Juliao 0 0
20. Marcos Paulo2 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 11 (4) 0.61
2. Madson II 3 0.17
3. Сотельдо Йеферсон 2 (1) 0.11
4. Felipe Jonatan 2 0.11
5. Arthur VIII 1 0.06
6. Perez Martinez Lucas VI 1 0.06
7. Kaio Jorge 1 0.06
8. Marcos Leonardo 1 0.06
9. Jean Mota 0 0
10. Карлос Санчес II 0 0
11. Алисон II 0 0
12. Перес Луан 0 0
13. Lucas Braga 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Igor Juliao 4 0
2. Michel Araujo 4 0
3. Веллингтон Силва 3 0
4. Douglas XV 3 0
5. Digao II 3 0
6. Yuri Oliveira Lima 3 0
7. Эванилсон 3 0
8. Hudson1 1 1
9. Андре 2 0
10. Нене Андерсон 2 0
11. Гансо Пауло 2 0
12. Fred II 2 0
13. Danilo IV 2 0
14. Huan Nino2 2 0
15. Lucas Barcellos 0 1
16. Yago I 1 0
17. Fernando Pacheco2 1 0
18. Wánderson do Carmo2 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 3 2
2. Jobson III 4 0
3. Perez Martinez Lucas VI 4 0
4. Felipe Jonatan 4 0
5. Сотельдо Йеферсон 3 0
6. Para I 3 0
7. Diego Pituca 3 0
8. Lucas Braga 3 0
9. Kaio Jorge 3 0
10. Перес Луан 1 1
11. Marinho II 2 0
12. Arthur VIII 0 1
13. Жуан Пауло 1 0
14. Карлос Санчес II 1 0
15. Alex Nascimento 1 0
16. Lucas Lourenco 1 0
17. Sandry Santos 1 0
18. Ivonei Junior 1 0
19. Marcos Leonardo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 26.09% (6) 4.35% (1) 17.39% (4) 4.35% (1) 17.39% (4) 30.43% (7)
 Сантос 14.29% (3) 33.33% (7) 14.29% (3) 4.76% (1) 4.76% (1) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе
Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе
Сантос Последние 20 матчей: + = -
Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Сантос 1:1 Пачука Куритиба 1:2 Сантос
Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос Sao Raimundo RR1 2:0 Сантос Пуэбла 0:2 Сантос Олимпия Асунсьон 2:3 Сантос Синоп 1:2 Сантос Сантос 1:1 Форталеза Сантос 0:4 Альтос Дельфин 1:2 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Сантос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Флуминенсе 1:1 Сантос Серия A Сантос 2:1 Флуминенсе Серия A Сантос 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Сантос Серия A
Сантос 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:2 Сантос Серия A Сантос 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:4 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 3:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 17 10 4 3 28 - 13 34
2. Фламенго 17 10 4 3 30 - 19 34
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Сантос 1:1 18 7 7 4 24 - 20 28
5. Сан-Паулу 15 7 6 2 20 - 13 27
6. Флуминенсе 1:1 18 7 6 5 26 - 21 27
7. Палмейрас 1:0 17 6 7 4 20 - 20 25
8. Форталеза 16 6 6 4 16 - 11 24
9. Сеара 17 6 4 7 21 - 24 22
10. Атлетико Гойяненсе 0:1 18 5 7 6 17 - 22 22
11. Гремио 16 4 9 3 17 - 15 21
12. Спорт Ресифи 18 6 3 9 18 - 26 21
13. Коринтианс 18 5 6 7 21 - 26 21
14. Байя 17 5 4 8 22 - 25 19
15. Ботафого Рибейрао 17 3 10 4 17 - 20 19
16. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
17. Васко да Гама 16 5 3 8 19 - 24 18
18. Атлетико Паранаэнсе 16 4 4 8 12 - 17 16
19. Куритиба 18 4 4 10 15 - 24 16
20. Гойяс 16 2 5 9 19 - 30 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Веллингтон Силва получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Нене Андерсон уходит с поля. Marcos Paulo выходит вместо него
  • Желтая карточка
    40'
    Dodi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Marinho бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Luccas Claro бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Michel Araujo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Сантос
2.80
3.40
3.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.80 2.35 3.70
2.70 2.37 3.50
2.53 3.40 3.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.40 1.13 6.30 1.10 2.13 1.66 2.18 1.69 1.83 1.97 3.50 1.27 1.30 3.35 1.55 2.35 1.07 7.30 1.13 5.40 1.01 14.50 1.02 11.00
8.30 1.08 6.75 1.11 2.88 1.43 2.15 1.72 1.70 2.41 1.31 3.52 1.22 4.40 1.08 8.30 1.06 9.20 1.01 18.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 1.66 2.21 1.11 5.80 1.07 7.30
2.62 1.49 1.71 2.14 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30
3.52 1.30 2.21 1.67 1.53 2.40 1.18 4.85 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Флуминенсе 1:1 Сантос онлайн

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