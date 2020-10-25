Флуминенсе
1:1
Второй тайм: 46'
Сантос
24' Желтая карточкаMichel Araujo
1:0
29' ГолLuccas Claro
1:1
36' ГолMarinho II
40' Желтая карточкаDouglas XV
45' Желтая карточкаВеллингтон Силва
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
14
Danilo
IV
25
Hudson1
22
Douglas
XV
9
Fred
II
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
14
Перес
Луан
6
Laercio
80
Marinho
II
21
Diego
Pituca
30
Lucas
Braga
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
-
25 Hudson1Полузащитник
-
22 Douglas XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
35 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Calegari
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 LaercioПолузащитник
-
80 Marinho IIПолузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
-
39 Tailson
-
-
29 Brayan
-
23 Arthur VIII
-
-
31 John Victor
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
24'
29'
1:0
36'
1:1
40'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|7 (4)
|0.39
|2.
|Fred II
|2
|0.11
|3.
|Digao II
|2
|0.11
|4.
|Эванилсон
|2
|0.11
|5.
|Веллингтон Силва
|1
|0.06
|6.
|Энрике Луис
|1
|0.06
|7.
|Danilo IV
|1
|0.06
|8.
|Caio Paulista
|1
|0.06
|9.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.06
|10.
|Luccas Claro
|1
|0.06
|11.
|Douglas XV
|1
|0.06
|12.
|Yago I
|1
|0.06
|13.
|Michel Araujo
|1
|0.06
|14.
|Huan Nino2
|1
|0.06
|15.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0.06
|16.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|17.
|Hudson1
|0
|0
|18.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
|19.
|Igor Juliao
|0
|0
|20.
|Marcos Paulo2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|11 (4)
|0.61
|2.
|Madson II
|3
|0.17
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2 (1)
|0.11
|4.
|Felipe Jonatan
|2
|0.11
|5.
|Arthur VIII
|1
|0.06
|6.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.06
|7.
|Kaio Jorge
|1
|0.06
|8.
|Marcos Leonardo
|1
|0.06
|9.
|Jean Mota
|0
|0
|10.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|11.
|Алисон II
|0
|0
|12.
|Перес Луан
|0
|0
|13.
|Lucas Braga
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Igor Juliao
|4
|0
|2.
|Michel Araujo
|4
|0
|3.
|Веллингтон Силва
|3
|0
|4.
|Douglas XV
|3
|0
|5.
|Digao II
|3
|0
|6.
|Yuri Oliveira Lima
|3
|0
|7.
|Эванилсон
|3
|0
|8.
|Hudson1
|1
|1
|9.
|Андре
|2
|0
|10.
|Нене Андерсон
|2
|0
|11.
|Гансо Пауло
|2
|0
|12.
|Fred II
|2
|0
|13.
|Danilo IV
|2
|0
|14.
|Huan Nino2
|2
|0
|15.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|16.
|Yago I
|1
|0
|17.
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|18.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|3
|2
|2.
|Jobson III
|4
|0
|3.
|Perez Martinez Lucas VI
|4
|0
|4.
|Felipe Jonatan
|4
|0
|5.
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|6.
|Para I
|3
|0
|7.
|Diego Pituca
|3
|0
|8.
|Lucas Braga
|3
|0
|9.
|Kaio Jorge
|3
|0
|10.
|Перес Луан
|1
|1
|11.
|Marinho II
|2
|0
|12.
|Arthur VIII
|0
|1
|13.
|Жуан Пауло
|1
|0
|14.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|15.
|Alex Nascimento
|1
|0
|16.
|Lucas Lourenco
|1
|0
|17.
|Sandry Santos
|1
|0
|18.
|Ivonei Junior
|1
|0
|19.
|Marcos Leonardo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|Сантос
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе
Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе
Сантос Последние 20 матчей: + = -Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Сантос 1:1 Пачука Куритиба 1:2 Сантос
Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос Sao Raimundo RR1 2:0 Сантос Пуэбла 0:2 Сантос Олимпия Асунсьон 2:3 Сантос Синоп 1:2 Сантос Сантос 1:1 Форталеза Сантос 0:4 Альтос Дельфин 1:2 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Сантос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|2.
|Фламенго
|17
|10
|4
|3
|30 - 19
|34
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Сантос
|1:1
|18
|7
|7
|4
|24 - 20
|28
|5.
|Сан-Паулу
|15
|7
|6
|2
|20 - 13
|27
|6.
|Флуминенсе
|1:1
|18
|7
|6
|5
|26 - 21
|27
|7.
|Палмейрас
|1:0
|17
|6
|7
|4
|20 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|16 - 11
|24
|9.
|Сеара
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|11.
|Гремио
|16
|4
|9
|3
|17 - 15
|21
|12.
|Спорт Ресифи
|18
|6
|3
|9
|18 - 26
|21
|13.
|Коринтианс
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|14.
|Байя
|17
|5
|4
|8
|22 - 25
|19
|15.
|Ботафого Рибейрао
|17
|3
|10
|4
|17 - 20
|19
|16.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|17.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|4
|4
|8
|12 - 17
|16
|19.
|Куритиба
|18
|4
|4
|10
|15 - 24
|16
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.40
|1.13
|6.30
|1.10
|2.13
|1.66
|2.18
|1.69
|1.83
|1.97
|3.50
|1.27
|1.30
|3.35
|1.55
|2.35
|1.07
|7.30
|1.13
|5.40
|1.01
|14.50
|1.02
|11.00
|8.30
|1.08
|6.75
|1.11
|2.88
|1.43
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.70
|2.41
|1.31
|3.52
|1.22
|4.40
|1.08
|8.30
|1.06
|9.20
|1.01
|18.25
|—
|—