Атлетико Паранаэнсе
1:0
Перерыв
Гремио
29' Желтая карточкаEwerthon VI
1:0
44' ГолCarlos Eduardo III
26
Erick2
16
Abner2
11
Nikao
38
Tonhao
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
20
Thaciano
11
Ewerthon
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Erick2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
-
8 ЖеуваниоПолузащитник
-
70 Лейте Бруно
-
-
-
-
33 Lucas Halter
-
Главный тренер: Eduardo Barros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
-
11 Ewerthon VIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
25 Pepe3
-
32 Diogo VII
-
-
-
34 Lucas Araujo
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
29'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho4
|2
|0.12
|2.
|Лео Ситтадини
|2
|0.12
|3.
|Renato Kayzer
|2
|0.12
|4.
|Жеуванио
|1
|0.06
|5.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.06
|6.
|Abner2
|1
|0.06
|7.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.06
|8.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.06
|9.
|Christian Cardoso
|1
|0.06
|10.
|Nikao
|0
|0
|11.
|Leo Gomes
|0
|0
|12.
|Lucas Halter
|0
|0
|13.
|Erick2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|5
|0.29
|2.
|Соуза Диего
|4 (1)
|0.24
|3.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.12
|4.
|Alisson II
|1
|0.06
|5.
|Феррейра Факундо
|1
|0.06
|6.
|Браз Давид
|1
|0.06
|7.
|Thaciano
|1
|0.06
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.06
|9.
|Darlan Mendes
|1
|0.06
|10.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|11.
|Виктор Феррас
|0
|0
|12.
|Ewerthon VI
|0
|0
|13.
|Diogo VII
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|7
|0
|2.
|Жеуванио
|4
|0
|3.
|Thiago Heleno
|3
|0
|4.
|Лео Ситтадини
|3
|0
|5.
|Christian Cardoso
|3
|0
|6.
|Erick2
|3
|0
|7.
|Jonatan VII
|2
|0
|8.
|Khellven
|2
|0
|9.
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|10.
|Abner2
|2
|0
|11.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|12.
|Энрике Педру II
|1
|0
|13.
|Фернандо Матос
|1
|0
|14.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|15.
|Renato Kayzer
|1
|0
|16.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|17.
|Leo Gomes
|1
|0
|18.
|Lucas Halter
|1
|0
|19.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|20.
|Kawan
|1
|0
|21.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|22.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|5
|1
|2.
|Джеромел Педро
|3
|1
|3.
|Каннеманн Вальтер
|4
|0
|4.
|Соуза Диего
|2
|1
|5.
|Кортез Бруно
|2
|1
|6.
|Браз Давид
|1
|1
|7.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|8.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|9.
|Tonhao
|2
|0
|10.
|Lucas Silva IV
|2
|0
|11.
|Миранда Пауло
|1
|0
|12.
|Виктор Феррас
|1
|0
|13.
|Ewerthon VI
|1
|0
|14.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|15.
|Thaciano
|1
|0
|16.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|17.
|Alisson II
|1
|0
|18.
|Vanderlei III
|1
|0
|19.
|Darlan Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|25% (3)
|25% (3)
|Гремио
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Гремио Последние 20 матчей: + = -Гремио 1:1 Америка де Кали Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Сантос 2:1 Гремио
Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Гремио: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио Кубок Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:1 Гремио Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Кубок Бразилии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|2:1
|18
|11
|4
|3
|30 - 14
|37
|2.
|Фламенго
|1:2
|18
|10
|4
|4
|31 - 21
|34
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|5.
|Сан-Паулу
|15
|7
|6
|2
|20 - 13
|27
|6.
|Сантос
|18
|7
|6
|5
|24 - 22
|27
|7.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|16 - 11
|24
|9.
|Сеара
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|11.
|Гремио
|0:1
|17
|4
|9
|4
|17 - 16
|21
|12.
|Спорт Ресифи
|18
|6
|3
|9
|18 - 26
|21
|13.
|Коринтианс
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|14.
|Байя
|17
|5
|4
|8
|22 - 25
|19
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|17
|5
|4
|8
|13 - 17
|19
|16.
|Ботафого Рибейрао
|17
|3
|10
|4
|17 - 20
|19
|17.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|18.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|19.
|Куритиба
|18
|4
|4
|10
|15 - 24
|16
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.85
|1.38
|5.20
|1.14
|—
|—
|1.42
|2.75
|2.21
|1.67
|1.88
|1.92
|1.67
|2.20
|1.09
|6.50
|1.21
|4.10
|1.08
|7.00
|1.04
|9.20
|1.03
|10.00
|0.00
|17.50
|6.25
|1.08
|5.05
|1.14
|—
|—
|2.43
|1.53
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.54
|2.64
|1.22
|4.30
|1.14
|5.25
|1.03
|9.90
|1.01
|9.90
|—
|—
|4.58
|1.21
|3.25
|1.35
|2.29
|1.65
|3.16
|1.37
|2.58
|1.53
|1.99
|1.87
|1.59
|2.42
|1.41
|2.97
|—
|—
|1.18
|5.28
|—
|—
|—
|—
|—
|—