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Атлетико Паранаэнсе
1:2
Конец матча
Гремио
0'
29' Желтая карточка
Ewerthon VI
1:0
44' Гол
Carlos Eduardo III
53' Желтая карточка
Nikao
1:1
56' Гол в свои ворота
Thiago Heleno
65' Желтая карточка
Christian Cardoso
1:2
88' Гол
Феррейра Факундо
90' Желтая карточка
Abner2
90'+6
1
Дос
Сантос
Адербар
26
Erick2
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
5
Веллингтон
III
88
Christian
Cardoso
11
Nikao
3
Лучо
Гонсалес
96
Carlos
Eduardo
III
79
Renato
Kayzer
1
Paulo
Victor
III
17
Орехуэла
Луис
38
Tonhao
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
16
Lucas
Silva
IV
15
Darlan
Mendes
19
Фернандо
Луис
IV
20
Thaciano
11
Ewerthon
VI
46
Isaque
Elias
Brito
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Eduardo III 2 0.12
2. Victor Vitinho4 2 0.12
3. Лео Ситтадини 2 0.12
4. Renato Kayzer 2 0.12
5. Жеуванио 1 0.06
6. Abner2 1 0.06
7. Фабиньо Энрике 1 0.06
8. Раванелли Феррейра 1 0.06
9. Christian Cardoso 1 0.06
10. Nikao 0 0
11. Thiago Heleno 0 0
12. Leo Gomes 0 0
13. Lucas Halter 0 0
14. Erick2 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 5 0.29
2. Соуза Диего 4 (1) 0.24
3. Феррейра Факундо 2 0.12
4. Isaque Elias Brito 2 0.12
5. Alisson II 1 0.06
6. Браз Давид 1 0.06
7. Thaciano 1 0.06
8. Фернандо Луис IV 1 0.06
9. Darlan Mendes 1 0.06
10. Робиньо Робсон 0 0
11. Виктор Феррас 0 0
12. Ewerthon VI 0 0
13. Diogo VII 0 0
14. Paulo Victor III 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 7 0
2. Жеуванио 4 0
3. Christian Cardoso 4 0
4. Thiago Heleno 3 0
5. Лео Ситтадини 3 0
6. Erick2 3 0
7. Abner2 3 0
8. Jonatan VII 2 0
9. Khellven 2 0
10. Richard Almeida de Oliveira2 2 0
11. Лучо Гонсалес 1 0
12. Энрике Педру II 1 0
13. Nikao 1 0
14. Фернандо Матос 1 0
15. Азеведо Марсио 1 0
16. Renato Kayzer 1 0
17. Агилар Фелипе 1 0
18. Leo Gomes 1 0
19. Lucas Halter 1 0
20. Альварадо Джейми 1 0
21. Kawan 1 0
22. Victor Vitinho4 1 0
23. Pedrinho VI4 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 5 1
2. Джеромел Педро 3 1
3. Каннеманн Вальтер 4 0
4. Соуза Диего 2 1
5. Кортез Бруно 2 1
6. Браз Давид 1 1
7. Фернандо Луис IV 1 1
8. Робиньо Робсон 2 0
9. Tonhao 2 0
10. Lucas Silva IV 2 0
11. Миранда Пауло 1 0
12. Виктор Феррас 1 0
13. Ewerthon VI 1 0
14. Майкон Тьяго 1 0
15. Thaciano 1 0
16. Орехуэла Луис 1 0
17. Alisson II 1 0
18. Vanderlei III 1 0
19. Darlan Mendes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 0 23.08% (3) 23.08% (3)
 Гремио 11.11% (2) 5.56% (1) 22.22% (4) 27.78% (5) 16.67% (3) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Гремио Последние 20 матчей: + = -
Гремио 1:1 Америка де Кали Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Сантос 2:1 Гремио
Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Гремио: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Кубок Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио Кубок Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:1 Гремио Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 18 10 5 3 30 - 15 35
2. Фламенго 18 10 5 3 32 - 21 35
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Флуминенсе 18 8 5 5 28 - 21 29
5. Сан-Паулу 15 7 6 2 20 - 13 27
6. Сантос 18 7 6 5 24 - 22 27
7. Палмейрас 17 6 7 4 22 - 20 25
8. Форталеза 16 6 6 4 16 - 11 24
9. Гремио 17 5 9 3 19 - 16 24
10. Сеара 17 6 4 7 21 - 24 22
11. Атлетико Гойяненсе 18 5 7 6 17 - 24 22
12. Спорт Ресифи 18 6 3 9 18 - 26 21
13. Коринтианс 18 5 6 7 21 - 26 21
14. Байя 17 5 4 8 22 - 25 19
15. Ботафого Рибейрао 17 3 10 4 17 - 20 19
16. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
17. Васко да Гама 16 5 3 8 19 - 24 18
18. Атлетико Паранаэнсе 17 4 4 9 13 - 19 16
19. Куритиба 18 4 4 10 15 - 24 16
20. Гойяс 16 2 5 9 19 - 30 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Carlos Eduardo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Кардосо Сильва Эвертон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
6.50 1.30 6.50
2.39 3.06 3.22
7.60 1.21 8.94

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.85 1.38 5.20 1.14 2.90 1.38 2.21 1.67 1.88 1.92 1.67 2.20 1.32 3.20 1.21 4.10 1.01 12.60 1.04 9.20 1.03 10.00 0.00 17.50
6.25 1.08 5.05 1.14 2.43 1.53 1.84 1.96 1.54 2.64 1.22 4.30 1.14 5.25 1.03 9.90 1.01 9.90
4.58 1.21 3.25 1.35 2.29 1.65 3.19 1.36 2.60 1.52 2.00 1.87 1.58 2.43 1.24 4.15 1.12 6.47 1.36 3.23 1.18 4.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.10 6.25 1.53 2.50 1.09 6.50 1.05 8.70 1.03 10.00
2.40 1.57 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 9.00 1.04 10.50
1.52 2.60 1.30 3.62 1.36 3.19 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.45 2.65 1.14 5.10
3.00 1.39 1.93 1.87 1.44 2.77 1.13 5.85 1.09 7.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.20
Букмекер Да Нет
5.55 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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