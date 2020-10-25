Второй тайм

90' Abner получил желтую карточку от судьи

90' Г О О О О Л - Ferreira бьет в цель!

90' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

88' Г О О О О Л - Ferreira бьет в цель!

88' Г О О О О Л - Ferreira бьет в цель!

68' Carlos Eduardo уходит с поля. Fabinho выходит вместо него

65' Christian Cardoso получил желтую карточку от судьи

56' Г О О О О Л - Энрике Феррейра Тьяго Элено уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

53' Никао получил желтую карточку от судьи