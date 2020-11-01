Форталеза
0:1
Конец матча
Флуминенсе
39' Желтая карточкаYuri Cesar
55' Красная карточкаРоджер де Карвальо
63' Желтая карточкаIgor Juliao
0:1
75' ГолВеллингтон Силва
80' Желтая карточкаAdriano Marlon
143
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
26
Жаксон
6
Carlinho
20
Romarinho3
15
Фелипе
153
Juninho
V
14
Ronald
159
Yuri
Cesar
155
David
VI
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
14
Danilo
IV
25
Hudson1
20
Yago
I
10
Гансо
Пауло
- Основной состав
-
143 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
153 Juninho VПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
159 Yuri CesarПолузащитник
-
155 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 BergsonНападающий
- Нападающий
-
38 Паулу ЖоауНападающий
-
23 Max Walef
-
149 Derley II
-
-
2 Tinga I
-
77 Igor Torres
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
-
25 Hudson1Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 LuccaПолузащитник
-
35 АндреПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Digao II
-
31 Calegari
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
Ход матча
39'
63'
71'
75'
0:1
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|4 (1)
|0.24
|2.
|David VI
|3
|0.18
|3.
|Bruno Melo
|2
|0.12
|4.
|Romarinho3
|2
|0.12
|5.
|Osvaldo
|1
|0.06
|6.
|Juninho V
|1 (1)
|0.06
|7.
|Gabriel Dias
|1
|0.06
|8.
|Yuri Cesar
|1
|0.06
|9.
|Фелипе
|1
|0.06
|10.
|Tinga I
|0
|0
|11.
|Ronald
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|7 (4)
|0.37
|2.
|Fred II
|2
|0.11
|3.
|Веллингтон Силва
|2
|0.11
|4.
|Digao II
|2
|0.11
|5.
|Эванилсон
|2
|0.11
|6.
|Huan Nino2
|2
|0.11
|7.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.05
|8.
|Энрике Луис
|1
|0.05
|9.
|Danilo IV
|1
|0.05
|10.
|Caio Paulista
|1
|0.05
|11.
|Marcos Paulo2
|1
|0.05
|12.
|Luccas Claro
|1
|0.05
|13.
|Douglas XV
|1
|0.05
|14.
|Yago I
|1
|0.05
|15.
|Michel Araujo
|1
|0.05
|16.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0.05
|17.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|18.
|Igor Juliao
|0
|0
|19.
|Hudson1
|0
|0
|20.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|5
|1
|2.
|Juninho V
|5
|0
|3.
|Juan Quintero II
|3
|1
|4.
|Paulo III
|3
|0
|5.
|David VI
|3
|0
|6.
|Bruno Melo
|3
|0
|7.
|Gabriel Dias
|1
|1
|8.
|Osvaldo
|2
|0
|9.
|Жаксон
|2
|0
|10.
|Romarinho3
|2
|0
|11.
|Yuri Cesar
|2
|0
|12.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|13.
|Carlinho
|1
|0
|14.
|Tinga I
|1
|0
|15.
|Derley II
|1
|0
|16.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|17.
|Ronald
|1
|0
|18.
|Adriano Marlon
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Igor Juliao
|5
|0
|2.
|Веллингтон Силва
|4
|0
|3.
|Michel Araujo
|4
|0
|4.
|Hudson1
|2
|1
|5.
|Douglas XV
|3
|0
|6.
|Fred II
|3
|0
|7.
|Digao II
|3
|0
|8.
|Yuri Oliveira Lima
|3
|0
|9.
|Эванилсон
|3
|0
|10.
|Андре
|2
|0
|11.
|Нене Андерсон
|2
|0
|12.
|Гансо Пауло
|2
|0
|13.
|Danilo IV
|2
|0
|14.
|Huan Nino2
|2
|0
|15.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|16.
|Yago I
|1
|0
|17.
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|18.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Форталеза
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|Флуминенсе
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: + = -Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара
Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян Куритиба 0:0 Форталеза Орсомарсо 3:2 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Депортес Куиндио Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Депортес Куиндио 1:0 Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Унион Магдалена 2:1 Форталеза Сантос 1:1 Форталеза Форталеза 0:1 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Форталеза 1:0 Интернасьональ
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя
Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Флуминенсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|2.
|Интернасьональ
|19
|10
|5
|4
|30 - 16
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|5.
|Сан-Паулу
|15
|7
|6
|2
|20 - 13
|27
|6.
|Сантос
|18
|7
|6
|5
|24 - 22
|27
|7.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|9.
|Гремио
|17
|5
|9
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Коринтианс
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|11.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|5
|7
|7
|17 - 25
|22
|13.
|Спорт Ресифи
|18
|6
|3
|9
|18 - 26
|21
|14.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|15.
|Байя
|17
|5
|4
|8
|22 - 25
|19
|16.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|17.
|Куритиба
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|18.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|4
|4
|9
|13 - 19
|16
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Форталеза» – «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Форталеза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Форталеза» – «Флуминенсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|1.58
|2.30
|—
|—
|5.20
|1.14
|—
|—
|1.07
|7.50
|2.20
|1.67
|1.87
|1.93
|1.67
|2.20
|1.02
|11.00
|1.21
|4.10
|1.02
|11.00
|1.04
|9.30
|1.03
|10.00
|0.00
|17.50
|
|6.70
|1.11
|—
|—
|5.25
|1.17
|—
|—
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.52
|2.70
|1.22
|4.40
|1.17
|5.30
|1.05
|10.75
|1.04
|11.50
|1.00
|20.00
|
|2.17
|1.72
|1.79
|2.07
|1.40
|3.00
|1.28
|3.78
|1.52
|2.56
|1.29
|3.60
|1.33
|3.37
|1.61
|2.37
|1.22
|4.41
|—
|—
|1.16
|5.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—