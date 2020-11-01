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  3. Бразилия
Форталеза
0:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
39' Желтая карточка
Yuri Cesar
55' Красная карточка
Роджер де Карвальо
63' Желтая карточка
Igor Juliao
0:1
75' Гол
Веллингтон Силва
80' Желтая карточка
Adriano Marlon
90'+5
143
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
4
Роджер
де
Карвальо
26
Жаксон
6
Carlinho
20
Romarinho3
15
Фелипе
153
Juninho
V
14
Ronald
159
Yuri
Cesar
155
David
VI
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
14
Danilo
IV
25
Hudson1
20
Yago
I
70
Caio
Paulista
10
Гансо
Пауло
15
Michel
Araujo
19
Wánderson
do
Carmo2
Форталеза
4-5-1
Флуминенсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 4 (1) 0.24
2. David VI 3 0.18
3. Bruno Melo 2 0.12
4. Romarinho3 2 0.12
5. Osvaldo 1 0.06
6. Juninho V 1 (1) 0.06
7. Gabriel Dias 1 0.06
8. Yuri Cesar 1 0.06
9. Фелипе 1 0.06
10. Tinga I 0 0
11. Ronald 0 0
Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 7 (4) 0.37
2. Fred II 2 0.11
3. Веллингтон Силва 2 0.11
4. Digao II 2 0.11
5. Эванилсон 2 0.11
6. Huan Nino2 2 0.11
7. Гансо Пауло 1 (1) 0.05
8. Энрике Луис 1 0.05
9. Danilo IV 1 0.05
10. Caio Paulista 1 0.05
11. Marcos Paulo2 1 0.05
12. Luccas Claro 1 0.05
13. Douglas XV 1 0.05
14. Yago I 1 0.05
15. Michel Araujo 1 0.05
16. Wánderson do Carmo2 1 0.05
17. Эжидио Перейра 0 0
18. Igor Juliao 0 0
19. Hudson1 0 0
20. Маркос Дос Сантос 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 5 1
2. Juninho V 5 0
3. Juan Quintero II 3 1
4. Paulo III 3 0
5. David VI 3 0
6. Bruno Melo 3 0
7. Gabriel Dias 1 1
8. Osvaldo 2 0
9. Жаксон 2 0
10. Romarinho3 2 0
11. Yuri Cesar 2 0
12. Роджер де Карвальо 0 1
13. Carlinho 1 0
14. Tinga I 1 0
15. Derley II 1 0
16. Mariano Vazquez 1 0
17. Ronald 1 0
18. Adriano Marlon 1 0
Флуминенсе
# Игрок      
1. Igor Juliao 5 0
2. Веллингтон Силва 4 0
3. Michel Araujo 4 0
4. Hudson1 2 1
5. Douglas XV 3 0
6. Fred II 3 0
7. Digao II 3 0
8. Yuri Oliveira Lima 3 0
9. Эванилсон 3 0
10. Андре 2 0
11. Нене Андерсон 2 0
12. Гансо Пауло 2 0
13. Danilo IV 2 0
14. Huan Nino2 2 0
15. Lucas Barcellos 0 1
16. Yago I 1 0
17. Fernando Pacheco2 1 0
18. Wánderson do Carmo2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2)
 Флуминенсе 22.22% (6) 7.41% (2) 14.81% (4) 7.41% (2) 18.52% (5) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: + = -
Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара
Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян Куритиба 0:0 Форталеза Орсомарсо 3:2 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Депортес Куиндио Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Депортес Куиндио 1:0 Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Унион Магдалена 2:1 Форталеза Сантос 1:1 Форталеза Форталеза 0:1 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Форталеза 1:0 Интернасьональ
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя
Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Флуминенсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Флуминенсе 0:0 Форталеза Серия A Форталеза 0:1 Флуминенсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 5 3 32 - 21 35
2. Интернасьональ 19 10 5 4 30 - 16 35
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 21 32
5. Сан-Паулу 15 7 6 2 20 - 13 27
6. Сантос 18 7 6 5 24 - 22 27
7. Палмейрас 17 6 7 4 22 - 20 25
8. Форталеза 17 6 6 5 16 - 12 24
9. Гремио 17 5 9 3 19 - 16 24
10. Коринтианс 19 6 6 7 22 - 26 24
11. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Атлетико Гойяненсе 19 5 7 7 17 - 25 22
13. Спорт Ресифи 18 6 3 9 18 - 26 21
14. Ботафого Рибейрао 18 3 11 4 19 - 22 20
15. Байя 17 5 4 8 22 - 25 19
16. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
17. Куритиба 19 5 4 10 16 - 24 19
18. Васко да Гама 16 5 3 8 19 - 24 18
19. Атлетико Паранаэнсе 17 4 4 9 13 - 19 16
20. Гойяс 16 2 5 9 19 - 30 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Yuri Cesar получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 1.52 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.04 3.40
  3.85 1.84 4.13

Самый высокий коэффициент на матч «Форталеза» – «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Форталеза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Форталеза» – «Флуминенсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.58 2.30 5.20 1.14 1.07 7.50 2.20 1.67 1.87 1.93 1.67 2.20 1.02 11.00 1.21 4.10 1.02 11.00 1.04 9.30 1.03 10.00 0.00 17.50
6.70 1.11 5.25 1.17 2.49 1.55 1.86 1.96 1.52 2.70 1.22 4.40 1.17 5.30 1.05 10.75 1.04 11.50 1.00 20.00
2.17 1.72 1.79 2.07 1.40 3.00 1.28 3.78 1.52 2.56 1.29 3.60 1.33 3.37 1.61 2.37 1.22 4.41 1.16 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.25 3.75 1.52 2.55 1.09 6.50 1.04 8.80
2.34 1.60 1.55 2.45 1.28 3.68 1.06 9.20 1.04 10.75
1.10 7.13 1.31 3.54 1.50 2.65 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10
2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
6.00 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Где смотреть матч Форталеза 0:1 Флуминенсе онлайн

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