Спорт Ресифи
0:0
Первый тайм: 14'
Атлетико Паранаэнсе
27
Luan
Polli
34
Adryelson
23
Raul
Prata
77
Marcao
VI
10
Мугни
Лукас
30
Тиаго
Невес
33
Marquinhos2
26
Erick2
27
Ivaldo
11
Nikao
20
Reinaldo
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
-
23 Raul PrataЗащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мугни ЛукасПолузащитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
-
33 Marquinhos2Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
- Защитник
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 HernaneНападающий
-
-
99 Mikael
-
-
1 Mailson2
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Erick2Защитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жоао ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖеуваниоПолузащитник
-
-
-
33 Lucas Halter
-
13 Khellven
-
Главный тренер: Eduardo Barros
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Iago Maidana
|4 (3)
|0.21
|2.
|Leandro Barcia
|2
|0.11
|3.
|Marquinhos2
|2
|0.11
|4.
|Elton V
|2 (1)
|0.11
|5.
|Hernane
|2 (2)
|0.11
|6.
|Тиаго Невес
|1
|0.05
|7.
|Мугни Лукас
|1
|0.05
|8.
|Patric II
|1
|0.05
|9.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.05
|10.
|Marcao VI
|1
|0.05
|11.
|Mikael
|1
|0.05
|12.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|13.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|14.
|Betinho2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Eduardo III
|2
|0.11
|2.
|Victor Vitinho4
|2
|0.11
|3.
|Лео Ситтадини
|2
|0.11
|4.
|Renato Kayzer
|2
|0.11
|5.
|Жеуванио
|1
|0.06
|6.
|Abner2
|1
|0.06
|7.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.06
|8.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.06
|9.
|Christian Cardoso
|1
|0.06
|10.
|Nikao
|0
|0
|11.
|Thiago Heleno
|0
|0
|12.
|Leo Gomes
|0
|0
|13.
|Lucas Halter
|0
|0
|14.
|Erick2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Adryelson
|5
|0
|2.
|Marquinhos2
|5
|0
|3.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|4.
|Iago Maidana
|3
|0
|5.
|Marcao VI
|3
|0
|6.
|Betinho2
|3
|0
|7.
|Sander
|1
|1
|8.
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|9.
|Hernane
|2
|0
|10.
|Luan Polli
|2
|0
|11.
|Ronaldo II
|2
|0
|12.
|Patric II
|2
|0
|13.
|Ronaldo III
|0
|1
|14.
|Тиаго Невес
|1
|0
|15.
|Чико Флорес
|1
|0
|16.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|17.
|Мугни Лукас
|1
|0
|18.
|Leandro Barcia
|1
|0
|19.
|Ricardinho IV
|1
|0
|20.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|21.
|Elton V
|1
|0
|22.
|Marcos Serrato
|1
|0
|23.
|Bruno Roberto
|1
|0
|24.
|Mailson2
|1
|0
|25.
|Rafael Luiz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|7
|0
|2.
|Жеуванио
|4
|0
|3.
|Christian Cardoso
|4
|0
|4.
|Thiago Heleno
|3
|0
|5.
|Лео Ситтадини
|3
|0
|6.
|Erick2
|3
|0
|7.
|Abner2
|3
|0
|8.
|Jonatan VII
|2
|0
|9.
|Khellven
|2
|0
|10.
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|11.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|12.
|Энрике Педру II
|1
|0
|13.
|Nikao
|1
|0
|14.
|Фернандо Матос
|1
|0
|15.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|16.
|Renato Kayzer
|1
|0
|17.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|18.
|Leo Gomes
|1
|0
|19.
|Lucas Halter
|1
|0
|20.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|21.
|Kawan
|1
|0
|22.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|23.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спорт Ресифи
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|0
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +8 =3 -9Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао
Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Байя 1:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гремио 1:2 Спорт Ресифи Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Спорт Ресифи 0:1 Сантос Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:2 Сеара Спорт Ресифи 5:0 Petrolina Sfc Decisao 0:3 Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Атлетико Паранаэнсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:0
|19
|11
|5
|3
|33 - 21
|38
|2.
|Интернасьональ
|19
|10
|5
|4
|30 - 16
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|5.
|Сан-Паулу
|0:1
|16
|7
|6
|3
|20 - 14
|27
|6.
|Сантос
|18
|7
|6
|5
|24 - 22
|27
|7.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|9.
|Гремио
|17
|5
|9
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Коринтианс
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|11.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Спорт Ресифи
|0:0
|19
|6
|4
|9
|18 - 26
|22
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|5
|7
|7
|17 - 25
|22
|14.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|15.
|Байя
|17
|5
|4
|8
|22 - 25
|19
|16.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|17.
|Куритиба
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|18.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|18
|4
|5
|9
|13 - 19
|17
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спорт Ресифи» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спорт Ресифи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спорт Ресифи» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.70
|1.07
|5.70
|1.12
|2.60
|1.45
|—
|—
|2.00
|1.81
|1.72
|2.12
|1.57
|2.41
|1.25
|3.70
|1.18
|4.50
|1.05
|8.30
|1.04
|9.00
|0.00
|16.00
|
|7.80
|1.09
|6.10
|1.13
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.51
|1.27
|3.84
|1.19
|4.80
|1.06
|9.40
|1.05
|10.25
|1.00
|20.00
|
|7.43
|1.11
|—
|—
|2.68
|1.49
|2.34
|1.62
|2.01
|1.85
|1.72
|2.17
|1.56
|2.49
|—
|—
|1.19
|4.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—