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  3. Бразилия
Спорт Ресифи
0:0
Первый тайм: 14'
Атлетико Паранаэнсе
0' 14'
27
Luan
Polli
2
Patric
II
6
Iago
Maidana
34
Adryelson
23
Raul
Prata
77
Marcao
VI
20
Ricardinho
IV
10
Мугни
Лукас
30
Тиаго
Невес
33
Marquinhos2
11
Leandro
Barcia
1
Дос
Сантос
Адербар
26
Erick2
23
Агилар
Фелипе
27
Ivaldo
6
Азеведо
Марсио
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
88
Christian
Cardoso
11
Nikao
18
Лео
Ситтадини
20
Reinaldo
79
Renato
Kayzer
Спорт Ресифи
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Iago Maidana 4 (3) 0.21
2. Leandro Barcia 2 0.11
3. Marquinhos2 2 0.11
4. Elton V 2 (1) 0.11
5. Hernane 2 (2) 0.11
6. Тиаго Невес 1 0.05
7. Мугни Лукас 1 0.05
8. Patric II 1 0.05
9. Jonathan David Gomez 1 0.05
10. Marcao VI 1 0.05
11. Mikael 1 0.05
12. Да Силва Лусиано 0 0
13. Рожерио Жозе 0 0
14. Betinho2 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Eduardo III 2 0.11
2. Victor Vitinho4 2 0.11
3. Лео Ситтадини 2 0.11
4. Renato Kayzer 2 0.11
5. Жеуванио 1 0.06
6. Abner2 1 0.06
7. Фабиньо Энрике 1 0.06
8. Раванелли Феррейра 1 0.06
9. Christian Cardoso 1 0.06
10. Nikao 0 0
11. Thiago Heleno 0 0
12. Leo Gomes 0 0
13. Lucas Halter 0 0
14. Erick2 0 0

Карточки

Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Adryelson 5 0
2. Marquinhos2 5 0
3. Виллиан Фариас 3 0
4. Iago Maidana 3 0
5. Marcao VI 3 0
6. Betinho2 3 0
7. Sander 1 1
8. Jonathan David Gomez 2 0
9. Hernane 2 0
10. Luan Polli 2 0
11. Ronaldo II 2 0
12. Patric II 2 0
13. Ronaldo III 0 1
14. Тиаго Невес 1 0
15. Чико Флорес 1 0
16. Да Силва Лусиано 1 0
17. Мугни Лукас 1 0
18. Leandro Barcia 1 0
19. Ricardinho IV 1 0
20. Рожерио Жозе 1 0
21. Elton V 1 0
22. Marcos Serrato 1 0
23. Bruno Roberto 1 0
24. Mailson2 1 0
25. Rafael Luiz 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 7 0
2. Жеуванио 4 0
3. Christian Cardoso 4 0
4. Thiago Heleno 3 0
5. Лео Ситтадини 3 0
6. Erick2 3 0
7. Abner2 3 0
8. Jonatan VII 2 0
9. Khellven 2 0
10. Richard Almeida de Oliveira2 2 0
11. Лучо Гонсалес 1 0
12. Энрике Педру II 1 0
13. Nikao 1 0
14. Фернандо Матос 1 0
15. Азеведо Марсио 1 0
16. Renato Kayzer 1 0
17. Агилар Фелипе 1 0
18. Leo Gomes 1 0
19. Lucas Halter 1 0
20. Альварадо Джейми 1 0
21. Kawan 1 0
22. Victor Vitinho4 1 0
23. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спорт Ресифи 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5) 22.22% (4) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Атлетико Паранаэнсе 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 0 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао
Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Байя 1:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гремио 1:2 Спорт Ресифи Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Спорт Ресифи 0:1 Сантос Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:2 Сеара Спорт Ресифи 5:0 Petrolina Sfc Decisao 0:3 Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Спорт Ресифи: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Атлетико Паранаэнсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе 4:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 19 11 5 3 33 - 21 38
2. Интернасьональ 19 10 5 4 30 - 16 35
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 21 32
5. Сан-Паулу 0:1 16 7 6 3 20 - 14 27
6. Сантос 18 7 6 5 24 - 22 27
7. Палмейрас 17 6 7 4 22 - 20 25
8. Форталеза 17 6 6 5 16 - 12 24
9. Гремио 17 5 9 3 19 - 16 24
10. Коринтианс 19 6 6 7 22 - 26 24
11. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Спорт Ресифи 0:0 19 6 4 9 18 - 26 22
13. Атлетико Гойяненсе 19 5 7 7 17 - 25 22
14. Ботафого Рибейрао 18 3 11 4 19 - 22 20
15. Байя 17 5 4 8 22 - 25 19
16. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
17. Куритиба 19 5 4 10 16 - 24 19
18. Васко да Гама 16 5 3 8 19 - 24 18
19. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 4 5 9 13 - 19 17
20. Гойяс 16 2 5 9 19 - 30 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спорт Ресифи
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.10
3.20
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.20 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.05 2.46
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.16 2.49
  3.06 3.04 2.56

Самый высокий коэффициент на матч «Спорт Ресифи» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спорт Ресифи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спорт Ресифи» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.70 1.07 5.70 1.12 2.60 1.45 2.00 1.81 1.72 2.12 1.57 2.41 1.25 3.70 1.18 4.50 1.05 8.30 1.04 9.00 0.00 16.00
7.80 1.09 6.10 1.13 2.69 1.48 2.00 1.83 1.59 2.51 1.27 3.84 1.19 4.80 1.06 9.40 1.05 10.25 1.00 20.00
7.43 1.11 2.68 1.49 2.34 1.62 2.01 1.85 1.72 2.17 1.56 2.49 1.19 4.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.57 2.40 1.27 3.55 1.05 8.20
2.50 1.53 1.64 2.26 1.31 3.45 1.07 8.20 1.05 9.60
2.51 1.55 2.06 1.81 1.59 2.42 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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