Спорт Ресифи
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
1:0
53' ГолТиаго Невес
56' Желтая карточкаLeandro Barcia
66' Желтая карточкаIago Maidana
90' Желтая карточкаErick2
90' Красная карточкаPatric II
27
Luan
Polli
34
Adryelson
23
Raul
Prata
77
Marcao
VI
10
Мугни
Лукас
30
Тиаго
Невес
33
Marquinhos2
26
Erick2
27
Ivaldo
11
Nikao
20
Reinaldo
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
-
23 Raul PrataЗащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мугни ЛукасПолузащитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
-
33 Marquinhos2Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
- Защитник
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 HernaneНападающий
-
-
99 Mikael
-
-
1 Mailson2
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Erick2Защитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жоао ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖеуваниоПолузащитник
-
-
-
33 Lucas Halter
-
13 Khellven
-
Главный тренер: Eduardo Barros
Ход матча
46'
53'
1:0
56'
66'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Iago Maidana
|4 (3)
|0.21
|2.
|Тиаго Невес
|2
|0.11
|3.
|Leandro Barcia
|2
|0.11
|4.
|Marquinhos2
|2
|0.11
|5.
|Elton V
|2 (1)
|0.11
|6.
|Hernane
|2 (2)
|0.11
|7.
|Patric II
|1
|0.05
|8.
|Мугни Лукас
|1
|0.05
|9.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.05
|10.
|Marcao VI
|1
|0.05
|11.
|Mikael
|1
|0.05
|12.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|13.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|14.
|Betinho2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Eduardo III
|2
|0.11
|2.
|Victor Vitinho4
|2
|0.11
|3.
|Лео Ситтадини
|2
|0.11
|4.
|Renato Kayzer
|2
|0.11
|5.
|Жеуванио
|1
|0.06
|6.
|Abner2
|1
|0.06
|7.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.06
|8.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.06
|9.
|Christian Cardoso
|1
|0.06
|10.
|Nikao
|0
|0
|11.
|Thiago Heleno
|0
|0
|12.
|Leo Gomes
|0
|0
|13.
|Lucas Halter
|0
|0
|14.
|Erick2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Adryelson
|5
|0
|2.
|Marquinhos2
|5
|0
|3.
|Iago Maidana
|4
|0
|4.
|Patric II
|2
|1
|5.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|6.
|Marcao VI
|3
|0
|7.
|Betinho2
|3
|0
|8.
|Sander
|1
|1
|9.
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|10.
|Hernane
|2
|0
|11.
|Leandro Barcia
|2
|0
|12.
|Luan Polli
|2
|0
|13.
|Ronaldo II
|2
|0
|14.
|Ronaldo III
|0
|1
|15.
|Тиаго Невес
|1
|0
|16.
|Чико Флорес
|1
|0
|17.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|18.
|Мугни Лукас
|1
|0
|19.
|Ricardinho IV
|1
|0
|20.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|21.
|Elton V
|1
|0
|22.
|Marcos Serrato
|1
|0
|23.
|Bruno Roberto
|1
|0
|24.
|Mailson2
|1
|0
|25.
|Rafael Luiz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|7
|0
|2.
|Жеуванио
|4
|0
|3.
|Christian Cardoso
|4
|0
|4.
|Erick2
|4
|0
|5.
|Thiago Heleno
|3
|0
|6.
|Лео Ситтадини
|3
|0
|7.
|Abner2
|3
|0
|8.
|Jonatan VII
|2
|0
|9.
|Khellven
|2
|0
|10.
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|11.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|12.
|Энрике Педру II
|1
|0
|13.
|Nikao
|1
|0
|14.
|Фернандо Матос
|1
|0
|15.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|16.
|Renato Kayzer
|1
|0
|17.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|18.
|Leo Gomes
|1
|0
|19.
|Lucas Halter
|1
|0
|20.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|21.
|Kawan
|1
|0
|22.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|23.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спорт Ресифи
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|0
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +8 =3 -9Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао
Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Байя 1:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гремио 1:2 Спорт Ресифи Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Спорт Ресифи 0:1 Сантос Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:2 Сеара Спорт Ресифи 5:0 Petrolina Sfc Decisao 0:3 Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Атлетико Паранаэнсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|19
|10
|5
|4
|30 - 16
|35
|2.
|Фламенго
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|5.
|Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|6.
|Сантос
|3:1
|19
|8
|6
|5
|27 - 23
|30
|7.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|9.
|Гремио
|17
|5
|9
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Спорт Ресифи
|19
|7
|3
|9
|19 - 26
|24
|11.
|Коринтианс
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|5
|7
|7
|17 - 25
|22
|14.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|15.
|Байя
|1:3
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|16.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|17.
|Куритиба
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|18.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|4
|4
|10
|13 - 20
|16
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спорт Ресифи» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спорт Ресифи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спорт Ресифи» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.80
|1.40
|—
|—
|5.70
|1.12
|—
|—
|1.02
|11.00
|—
|—
|2.00
|1.81
|1.72
|2.12
|1.11
|5.80
|1.25
|3.70
|1.05
|8.50
|1.05
|8.30
|1.04
|9.00
|0.00
|16.00
|
|7.80
|1.09
|—
|—
|6.10
|1.13
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.51
|1.27
|3.84
|1.19
|4.80
|1.06
|9.40
|1.05
|10.25
|1.00
|20.00
|
|3.09
|1.39
|2.58
|1.53
|2.06
|1.81
|1.67
|2.27
|1.67
|2.26
|1.40
|3.04
|1.13
|6.17
|1.35
|3.25
|1.26
|3.97
|—
|—
|1.19
|4.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—