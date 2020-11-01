  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сантос
3:1
Второй тайм: 45'
Байя
0'
1:0
10' Гол
Madson II
2:0
26' Гол
Marinho II
2:1
28' Гол
Daniel XII
3:1
37' Гол
Jobson III
38' Желтая карточка
Madson II
42' Желтая карточка
Jose Ferreira
45'
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
21
Diego
Pituca
8
Jobson
III
41
Jean
Mota
11
Marinho
II
9
Kaio
Jorge
10
Сотельдо
Йеферсон
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
4
Anderson
IV
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
70
Fessin
8
Daniel
XII
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Сантос
4-3-3
Байя
4-2-3-1

Ход матча

10'
Madson II
1:0
26'
Marinho II
(Jobson III)
2:0
28'
2:1
Daniel XII
(Nino Paraiba)
37'
Jobson III
(Marinho II)
3:1
38'
Madson II
 
42'
 
Jose Ferreira

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 12 (4) 0.63
2. Madson II 4 0.21
3. Сотельдо Йеферсон 2 (1) 0.11
4. Felipe Jonatan 2 0.11
5. Jobson III 1 0.05
6. Arthur VIII 1 0.05
7. Perez Martinez Lucas VI 1 0.05
8. Kaio Jorge 1 0.05
9. Marcos Leonardo 1 0.05
10. Jean Mota 0 0
11. Карлос Санчес II 0 0
12. Алисон II 0 0
13. Перес Луан 0 0
14. Lucas Braga 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 4 0.22
2. Daniel XII 3 0.17
3. Rodriguinho I 3 (1) 0.17
4. Jose Elber 2 0.11
5. Clayson 2 (1) 0.11
6. Росси 2 0.11
7. Saldanha 2 0.11
8. Marco Antonio2 1 0.06
9. Эрнандо 1 0.06
10. Nino Paraiba 1 0.06
11. Jose Ferreira 1 0.06
12. Fessin 1 0.06
13. Juninho Capixaba 0 0
14. Gregore 0 0
15. Ronaldo VI 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 3 2
2. Felipe Jonatan 5 0
3. Сотельдо Йеферсон 4 0
4. Jobson III 4 0
5. Perez Martinez Lucas VI 4 0
6. Перес Луан 2 1
7. Para I 3 0
8. Diego Pituca 3 0
9. Lucas Braga 3 0
10. Kaio Jorge 3 0
11. Arthur VIII 1 1
12. Marinho II 2 0
13. Жуан Пауло 1 0
14. Карлос Санчес II 1 0
15. Madson II 1 0
16. Alex Nascimento 1 0
17. Lucas Lourenco 1 0
18. Sandry Santos 1 0
19. Ivonei Junior 1 0
20. Marcos Leonardo 1 0
Байя
# Игрок      
1. Росси 5 1
2. Gregore 5 1
3. Ronaldo VI 4 0
4. Jose Ferreira 2 1
5. Nino Paraiba 3 0
6. Lucas Fonseca 2 0
7. Gilberto IV 2 0
8. Daniel XII 2 0
9. Mendes Elias II 2 0
10. Juninho Capixaba 2 0
11. Marco Antonio2 2 0
12. Jose Elber 0 1
13. Saldanha 1 0
14. Зе Карлос 1 0
15. Alesson Batista 1 0
16. Fernando Edson 1 0
17. Ramon1 1 0
18. Matheus Bahia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 13.64% (3) 31.82% (7) 18.18% (4) 4.55% (1) 4.55% (1) 27.27% (6)
 Байя 4.55% (1) 13.64% (3) 31.82% (7) 0 4.55% (1) 45.45% (10)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: + = -
Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер
Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Сантос 1:1 Пачука Куритиба 1:2 Сантос Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос Sao Raimundo RR1 2:0 Сантос Пуэбла 0:2 Сантос Олимпия Асунсьон 2:3 Сантос
Байя Последние 20 матчей: + = -
Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя
Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя

Последние игры между собой

Сантос: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Сантос 1:0 Байя Серия A Байя 0:1 Сантос Серия A Сантос 2:0 Байя Серия A Байя 1:0 Сантос Серия A
Байя 3:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Байя Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 19 10 5 4 30 - 16 35
2. Фламенго 19 10 5 4 33 - 25 35
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 21 32
5. Сан-Паулу 16 8 6 2 24 - 14 30
6. Сантос 3:1 19 8 6 5 27 - 23 30
7. Палмейрас 17 6 7 4 22 - 20 25
8. Форталеза 17 6 6 5 16 - 12 24
9. Гремио 17 5 9 3 19 - 16 24
10. Спорт Ресифи 19 7 3 9 19 - 26 24
11. Коринтианс 19 6 6 7 22 - 26 24
12. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
13. Атлетико Гойяненсе 19 5 7 7 17 - 25 22
14. Ботафого Рибейрао 18 3 11 4 19 - 22 20
15. Байя 1:3 18 5 4 9 23 - 28 19
16. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
17. Куритиба 19 5 4 10 16 - 24 19
18. Васко да Гама 16 5 3 8 19 - 24 18
19. Атлетико Паранаэнсе 18 4 4 10 13 - 20 16
20. Гойяс 16 2 5 9 19 - 30 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Juninho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Madson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Jobson бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Danielzinho бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Мариньо бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Madson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Байя
1.42
4.50
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.40 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 9.50 26.00

Самый высокий коэффициент на матч «Сантос» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сантос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сантос» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
8.50 1.05 7.60 1.08 6.50 1.09 2.50 1.52 2.05 1.77 2.42 1.52 1.41 2.80 1.47 2.55 1.10 5.90 3.90 1.23 1.01 13.00 1.65 2.15 1.17 4.70 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.83 1.98 1.87 1.87 1.09 6.50 1.14 5.20
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.48 1.64 2.18 1.23 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Сантос 3:1 Байя онлайн

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