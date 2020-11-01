1:0
10' ГолMadson II
2:0
26' ГолMarinho II
2:1
28' ГолDaniel XII
3:1
37' ГолJobson III
38' Желтая карточкаMadson II
42' Желтая карточкаJose Ferreira
65' Желтая карточкаЖуан Пауло
79' Желтая карточкаMarinho II
80' Желтая карточкаAnderson IV
90' Желтая карточкаSandry Santos
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
14
Перес
Луан
21
Diego
Pituca
41
Jean
Mota
11
Marinho
II
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
70
Fessin
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
6 LaercioПолузащитник
-
30 Lucas Braga
-
-
31 John Victor
-
23 Arthur VIII
-
-
-
-
-
39 Tailson
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
70 FessinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
11 РоссиНападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
-
99 Saldanha
-
-
36 Ramon1
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
10'
1:0
26'
2:0
28'
2:1
37'
3:1
38'
42'
64'
65'
79'
79'
80'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|12 (4)
|0.63
|2.
|Madson II
|4
|0.21
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2 (1)
|0.11
|4.
|Felipe Jonatan
|2
|0.11
|5.
|Jobson III
|1
|0.05
|6.
|Arthur VIII
|1
|0.05
|7.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.05
|8.
|Kaio Jorge
|1
|0.05
|9.
|Marcos Leonardo
|1
|0.05
|10.
|Jean Mota
|0
|0
|11.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|12.
|Алисон II
|0
|0
|13.
|Перес Луан
|0
|0
|14.
|Lucas Braga
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|4
|0.22
|2.
|Daniel XII
|3
|0.17
|3.
|Rodriguinho I
|3 (1)
|0.17
|4.
|Jose Elber
|2
|0.11
|5.
|Clayson
|2 (1)
|0.11
|6.
|Росси
|2
|0.11
|7.
|Saldanha
|2
|0.11
|8.
|Marco Antonio2
|1
|0.06
|9.
|Эрнандо
|1
|0.06
|10.
|Nino Paraiba
|1
|0.06
|11.
|Jose Ferreira
|1
|0.06
|12.
|Fessin
|1
|0.06
|13.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|14.
|Gregore
|0
|0
|15.
|Ronaldo VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|3
|2
|2.
|Felipe Jonatan
|5
|0
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|4
|0
|4.
|Jobson III
|4
|0
|5.
|Perez Martinez Lucas VI
|4
|0
|6.
|Перес Луан
|2
|1
|7.
|Para I
|3
|0
|8.
|Marinho II
|3
|0
|9.
|Diego Pituca
|3
|0
|10.
|Lucas Braga
|3
|0
|11.
|Kaio Jorge
|3
|0
|12.
|Arthur VIII
|1
|1
|13.
|Жуан Пауло
|2
|0
|14.
|Sandry Santos
|2
|0
|15.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|16.
|Madson II
|1
|0
|17.
|Alex Nascimento
|1
|0
|18.
|Lucas Lourenco
|1
|0
|19.
|Ivonei Junior
|1
|0
|20.
|Marcos Leonardo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росси
|5
|1
|2.
|Gregore
|5
|1
|3.
|Ronaldo VI
|4
|0
|4.
|Jose Ferreira
|2
|1
|5.
|Nino Paraiba
|3
|0
|6.
|Lucas Fonseca
|2
|0
|7.
|Gilberto IV
|2
|0
|8.
|Daniel XII
|2
|0
|9.
|Mendes Elias II
|2
|0
|10.
|Juninho Capixaba
|2
|0
|11.
|Marco Antonio2
|2
|0
|12.
|Jose Elber
|0
|1
|13.
|Saldanha
|1
|0
|14.
|Anderson IV
|1
|0
|15.
|Зе Карлос
|1
|0
|16.
|Alesson Batista
|1
|0
|17.
|Fernando Edson
|1
|0
|18.
|Ramon1
|1
|0
|19.
|Matheus Bahia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|16% (4)
|32% (8)
|20% (5)
|4% (1)
|4% (1)
|24% (6)
|Байя
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|0
|4.35% (1)
|43.48% (10)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: + = -Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер
Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Сантос 1:1 Пачука Куритиба 1:2 Сантос Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос Sao Raimundo RR1 2:0 Сантос Пуэбла 0:2 Сантос Олимпия Асунсьон 2:3 Сантос
Байя Последние 20 матчей: + = -Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя
Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя
Последние игры между собой
Сантос: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|19
|10
|5
|4
|30 - 16
|35
|2.
|Фламенго
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|5.
|Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|6.
|Сантос
|19
|8
|6
|5
|27 - 23
|30
|7.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|9.
|Гремио
|17
|5
|9
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Спорт Ресифи
|19
|7
|3
|9
|19 - 26
|24
|11.
|Коринтианс
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|5
|7
|7
|17 - 25
|22
|14.
|Васко да Гама
|1:0
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|15.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|16.
|Байя
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|17.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|18.
|Куритиба
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|4
|4
|10
|13 - 20
|16
|20.
|Гойяс
|0:1
|17
|2
|5
|10
|19 - 31
|11
Победитель
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