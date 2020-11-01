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  2. Матчи
  3. Бразилия
Сантос
3:1
Конец матча
Байя
0'
1:0
10' Гол
Madson II
2:0
26' Гол
Marinho II
2:1
28' Гол
Daniel XII
3:1
37' Гол
Jobson III
38' Желтая карточка
Madson II
42' Желтая карточка
Jose Ferreira
65' Желтая карточка
Жуан Пауло
79' Желтая карточка
Marinho II
80' Желтая карточка
Anderson IV
90' Желтая карточка
Sandry Santos
90'+5
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
21
Diego
Pituca
8
Jobson
III
41
Jean
Mota
11
Marinho
II
9
Kaio
Jorge
10
Сотельдо
Йеферсон
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
4
Anderson
IV
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
70
Fessin
8
Daniel
XII
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Сантос
4-3-3
Байя
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 12 (4) 0.63
2. Madson II 4 0.21
3. Сотельдо Йеферсон 2 (1) 0.11
4. Felipe Jonatan 2 0.11
5. Jobson III 1 0.05
6. Arthur VIII 1 0.05
7. Perez Martinez Lucas VI 1 0.05
8. Kaio Jorge 1 0.05
9. Marcos Leonardo 1 0.05
10. Jean Mota 0 0
11. Карлос Санчес II 0 0
12. Алисон II 0 0
13. Перес Луан 0 0
14. Lucas Braga 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 4 0.22
2. Daniel XII 3 0.17
3. Rodriguinho I 3 (1) 0.17
4. Jose Elber 2 0.11
5. Clayson 2 (1) 0.11
6. Росси 2 0.11
7. Saldanha 2 0.11
8. Marco Antonio2 1 0.06
9. Эрнандо 1 0.06
10. Nino Paraiba 1 0.06
11. Jose Ferreira 1 0.06
12. Fessin 1 0.06
13. Juninho Capixaba 0 0
14. Gregore 0 0
15. Ronaldo VI 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 3 2
2. Felipe Jonatan 5 0
3. Сотельдо Йеферсон 4 0
4. Jobson III 4 0
5. Perez Martinez Lucas VI 4 0
6. Перес Луан 2 1
7. Para I 3 0
8. Marinho II 3 0
9. Diego Pituca 3 0
10. Lucas Braga 3 0
11. Kaio Jorge 3 0
12. Arthur VIII 1 1
13. Жуан Пауло 2 0
14. Sandry Santos 2 0
15. Карлос Санчес II 1 0
16. Madson II 1 0
17. Alex Nascimento 1 0
18. Lucas Lourenco 1 0
19. Ivonei Junior 1 0
20. Marcos Leonardo 1 0
Байя
# Игрок      
1. Росси 5 1
2. Gregore 5 1
3. Ronaldo VI 4 0
4. Jose Ferreira 2 1
5. Nino Paraiba 3 0
6. Lucas Fonseca 2 0
7. Gilberto IV 2 0
8. Daniel XII 2 0
9. Mendes Elias II 2 0
10. Juninho Capixaba 2 0
11. Marco Antonio2 2 0
12. Jose Elber 0 1
13. Saldanha 1 0
14. Anderson IV 1 0
15. Зе Карлос 1 0
16. Alesson Batista 1 0
17. Fernando Edson 1 0
18. Ramon1 1 0
19. Matheus Bahia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 16% (4) 32% (8) 20% (5) 4% (1) 4% (1) 24% (6)
 Байя 4.35% (1) 17.39% (4) 30.43% (7) 0 4.35% (1) 43.48% (10)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: + = -
Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер
Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Сантос 1:1 Пачука Куритиба 1:2 Сантос Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос Sao Raimundo RR1 2:0 Сантос Пуэбла 0:2 Сантос Олимпия Асунсьон 2:3 Сантос
Байя Последние 20 матчей: + = -
Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя
Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя

Последние игры между собой

Сантос: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Сантос 1:0 Байя Серия A Байя 0:1 Сантос Серия A Сантос 2:0 Байя Серия A Байя 1:0 Сантос Серия A
Байя 3:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Байя Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 19 10 5 4 30 - 16 35
2. Фламенго 19 10 5 4 33 - 25 35
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 21 32
5. Сан-Паулу 16 8 6 2 24 - 14 30
6. Сантос 19 8 6 5 27 - 23 30
7. Палмейрас 17 6 7 4 22 - 20 25
8. Форталеза 17 6 6 5 16 - 12 24
9. Гремио 17 5 9 3 19 - 16 24
10. Спорт Ресифи 19 7 3 9 19 - 26 24
11. Коринтианс 19 6 6 7 22 - 26 24
12. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
13. Атлетико Гойяненсе 19 5 7 7 17 - 25 22
14. Васко да Гама 1:0 17 6 3 8 20 - 24 21
15. Ботафого Рибейрао 18 3 11 4 19 - 22 20
16. Байя 18 5 4 9 23 - 28 19
17. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
18. Куритиба 19 5 4 10 16 - 24 19
19. Атлетико Паранаэнсе 18 4 4 10 13 - 20 16
20. Гойяс 0:1 17 2 5 10 19 - 31 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Juninho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Madson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Jobson бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Danielzinho бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Мариньо бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Madson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 11.00 38.00

Самый высокий коэффициент на матч «Сантос» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сантос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сантос» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
8.50 1.05 7.60 1.08 6.50 1.09 2.50 1.52 2.05 1.77 2.42 1.52 1.41 2.80 1.47 2.55 1.10 5.90 1.44 2.65 1.01 13.00 1.35 3.05 1.07 7.50 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.83 1.98 1.87 1.87 1.09 6.50 1.14 5.20
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.48 1.64 2.18 1.23 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Сантос 3:1 Байя онлайн

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