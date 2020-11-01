1:0
6' ГолПедро Гильерме
45
Victor
Hugo
31
Natan
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
27
Энрике
Бруно
8
Че
Че
3
Bruno
VI
13
Luan5
10
Алвес
Даниэл
26
Igor
Gomes
- Основной состав
-
45 Victor HugoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
-
-
19 Michael 3
-
41 Gabriel Noga
-
13 Joao Lucas2
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
-
8 Че ЧеЗащитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Leo XV
-
-
-
41 Junior6
-
9 Pablo I
-
36 Patryck
-
Главный тренер: Fernando Diniz
Ход матча
6'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|10
|0.53
|2.
|Габриэл Барбоза
|8 (2)
|0.42
|3.
|Рибейро Эвертон
|5
|0.26
|4.
|Энрике Бруно
|3 (1)
|0.16
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.16
|6.
|Диего Рибас
|1
|0.05
|7.
|Линкольн
|1
|0.05
|8.
|Луис Филипе
|1
|0.05
|9.
|Витиньо Виктор
|1
|0.05
|10.
|Natan
|1
|0.05
|11.
|Лео Перейра
|1
|0.05
|12.
|Энрике Густаво
|1
|0.05
|13.
|Исла Маурисио
|0
|0
|14.
|Виллиан Арао
|0
|0
|15.
|Котулио Матеус
|0
|0
|16.
|Роша Педро
|0
|0
|17.
|Герсон Сантос
|0
|0
|18.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|5
|0.31
|2.
|Brenner da Silva
|4
|0.25
|3.
|Рейналдо Мануэл
|3 (3)
|0.19
|4.
|Витор Буэно
|2
|0.13
|5.
|Pablo I
|1
|0.06
|6.
|Алвес Даниэл
|1
|0.06
|7.
|Эрнанес Лима
|1
|0.06
|8.
|Igor Vinicius
|0
|0
|9.
|Leo XV
|0
|0
|10.
|Gonzalo Carneiro
|0
|0
|11.
|Igor Gomes
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|6
|0
|2.
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|3.
|Луис Филипе
|4
|0
|4.
|Герсон Сантос
|4
|0
|5.
|Диего Рибас
|3
|0
|6.
|Виллиан Арао
|3
|0
|7.
|Тьяго Маия
|3
|0
|8.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|9.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|10.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|11.
|Natan
|2
|0
|12.
|Joao Lucas2
|2
|0
|13.
|Алвес Диего
|0
|1
|14.
|Линкольн
|1
|0
|15.
|Исла Маурисио
|1
|0
|16.
|Кайо Родриго
|1
|0
|17.
|Лео Перейра
|1
|0
|18.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|19.
|Котулио Матеус
|1
|0
|20.
|Энрике Густаво
|1
|0
|21.
|Тулер Матеус
|1
|0
|22.
|Michael 3
|1
|0
|23.
|Педро Гильерме
|1
|0
|24.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|25.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Igor Vinicius
|5
|0
|2.
|Рейналдо Мануэл
|4
|0
|3.
|Лусиано Невес
|3
|0
|4.
|Алвес Даниэл
|2
|0
|5.
|Витор Буэно
|2
|0
|6.
|Че Че
|2
|0
|7.
|Brenner da Silva
|2
|0
|8.
|Igor Gomes
|2
|0
|9.
|Luan5
|2
|0
|10.
|Коста Диего
|1
|0
|11.
|Эрнанес Лима
|1
|0
|12.
|Хуанфран Торрес
|1
|0
|13.
|Арболеда Роберт
|1
|0
|14.
|Bruno VI
|1
|0
|15.
|Pablo I
|1
|0
|16.
|Leo XV
|1
|0
|17.
|Lucas Perri
|1
|0
|18.
|Lizeiro
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|31.25% (10)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|Сан-Паулу
|15% (3)
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|30% (6)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго
Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио
Сан-Паулу Последние 20 матчей: + = -Ланус 3:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Форталеза Сан-Паулу 5:1 Депортиво Бинасьональ Сан-Паулу 0:0 Гремио
Форталеза 3:3 Сан-Паулу Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:1 Сан-Паулу Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Сантос 2:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Брагантино Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Байя
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сан-Паулу Серия A Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 0:1 Фламенго Товарищеские матчи Сан-Паулу 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:0
|19
|11
|5
|3
|33 - 21
|38
|2.
|Интернасьональ
|19
|10
|5
|4
|30 - 16
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|5.
|Сан-Паулу
|0:1
|16
|7
|6
|3
|20 - 14
|27
|6.
|Сантос
|18
|7
|6
|5
|24 - 22
|27
|7.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|9.
|Гремио
|17
|5
|9
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Коринтианс
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|11.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Спорт Ресифи
|0:0
|19
|6
|4
|9
|18 - 26
|22
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|5
|7
|7
|17 - 25
|22
|14.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|15.
|Байя
|17
|5
|4
|8
|22 - 25
|19
|16.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|17.
|Куритиба
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|18.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|18
|4
|5
|9
|13 - 19
|17
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фламенго» – «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фламенго» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фламенго» – «Сан-Паулу», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|9.70
|1.03
|3.95
|1.23
|3.10
|1.33
|—
|—
|2.08
|1.75
|1.87
|1.94
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.41
|2.80
|1.19
|4.40
|1.15
|5.00
|1.05
|8.80
|1.04
|9.40
|
|12.00
|1.04
|10.50
|1.05
|4.05
|1.25
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.13
|1.87
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.20
|4.75
|1.16
|5.55
|1.05
|10.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.84
|1.27
|3.01
|1.40
|2.39
|1.61
|2.06
|1.81
|1.83
|2.04
|1.59
|2.42
|1.49
|2.74
|1.38
|3.09
|—
|—
|1.13
|6.31
|—
|—
|—
|—