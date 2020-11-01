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Фламенго
1:0
Первый тайм: 14'
Сан-Паулу
0'
1:0
6' Гол
Педро Гильерме
14'
45
Victor
Hugo
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
31
Natan
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
11
Витиньо
Виктор
27
Энрике
Бруно
21
Педро
Гильерме
1
Tiago
Luis
Volpi
8
Че
Че
4
Коста
Диего
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
21
Габриэл
Барбоза
13
Luan5
10
Алвес
Даниэл
26
Igor
Gomes
11
Лусиано
Невес
30
Brenner
da
Silva
Фламенго
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 10 0.53
2. Габриэл Барбоза 8 (2) 0.42
3. Рибейро Эвертон 5 0.26
4. Энрике Бруно 3 (1) 0.16
5. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.16
6. Диего Рибас 1 0.05
7. Линкольн 1 0.05
8. Луис Филипе 1 0.05
9. Витиньо Виктор 1 0.05
10. Natan 1 0.05
11. Лео Перейра 1 0.05
12. Энрике Густаво 1 0.05
13. Исла Маурисио 0 0
14. Виллиан Арао 0 0
15. Котулио Матеус 0 0
16. Роша Педро 0 0
17. Герсон Сантос 0 0
18. Michael 3 0 0
Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 5 0.31
2. Brenner da Silva 4 0.25
3. Рейналдо Мануэл 3 (3) 0.19
4. Витор Буэно 2 0.13
5. Pablo I 1 0.06
6. Алвес Даниэл 1 0.06
7. Эрнанес Лима 1 0.06
8. Igor Vinicius 0 0
9. Leo XV 0 0
10. Gonzalo Carneiro 0 0
11. Igor Gomes 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 6 0
2. Габриэл Барбоза 5 0
3. Луис Филипе 4 0
4. Герсон Сантос 4 0
5. Диего Рибас 3 0
6. Виллиан Арао 3 0
7. Тьяго Маия 3 0
8. Рафинья Марсио 2 0
9. Рибейро Эвертон 2 0
10. Витиньо Виктор 2 0
11. Natan 2 0
12. Joao Lucas2 2 0
13. Алвес Диего 0 1
14. Линкольн 1 0
15. Исла Маурисио 1 0
16. Кайо Родриго 1 0
17. Лео Перейра 1 0
18. Гильерме дос Сантос 1 0
19. Котулио Матеус 1 0
20. Энрике Густаво 1 0
21. Тулер Матеус 1 0
22. Michael 3 1 0
23. Педро Гильерме 1 0
24. Мартинс Родригес 1 0
25. Gabriel Noga 1 0
Сан-Паулу
# Игрок      
1. Igor Vinicius 5 0
2. Рейналдо Мануэл 4 0
3. Лусиано Невес 3 0
4. Алвес Даниэл 2 0
5. Витор Буэно 2 0
6. Че Че 2 0
7. Brenner da Silva 2 0
8. Igor Gomes 2 0
9. Luan5 2 0
10. Коста Диего 1 0
11. Эрнанес Лима 1 0
12. Хуанфран Торрес 1 0
13. Арболеда Роберт 1 0
14. Bruno VI 1 0
15. Pablo I 1 0
16. Leo XV 1 0
17. Lucas Perri 1 0
18. Lizeiro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 12.5% (4) 6.25% (2) 15.63% (5) 31.25% (10) 12.5% (4) 21.88% (7)
 Сан-Паулу 15% (3) 5% (1) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 30% (6)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго
Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио
Сан-Паулу Последние 20 матчей: + = -
Ланус 3:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Форталеза Сан-Паулу 5:1 Депортиво Бинасьональ Сан-Паулу 0:0 Гремио
Форталеза 3:3 Сан-Паулу Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:1 Сан-Паулу Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Сантос 2:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Брагантино Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Байя

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Фламенго 0:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Сан-Паулу Серия A
Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сан-Паулу Серия A Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 0:1 Фламенго Товарищеские матчи Сан-Паулу 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:1 Фламенго Серия A Сан-Паулу 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 19 11 5 3 33 - 21 38
2. Интернасьональ 19 10 5 4 30 - 16 35
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 21 32
5. Сан-Паулу 0:1 16 7 6 3 20 - 14 27
6. Сантос 18 7 6 5 24 - 22 27
7. Палмейрас 17 6 7 4 22 - 20 25
8. Форталеза 17 6 6 5 16 - 12 24
9. Гремио 17 5 9 3 19 - 16 24
10. Коринтианс 19 6 6 7 22 - 26 24
11. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Спорт Ресифи 0:0 19 6 4 9 18 - 26 22
13. Атлетико Гойяненсе 19 5 7 7 17 - 25 22
14. Ботафого Рибейрао 18 3 11 4 19 - 22 20
15. Байя 17 5 4 8 22 - 25 19
16. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
17. Куритиба 19 5 4 10 16 - 24 19
18. Васко да Гама 16 5 3 8 19 - 24 18
19. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 4 5 9 13 - 19 17
20. Гойяс 16 2 5 9 19 - 30 11
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Сан-Паулу
1.88
3.80
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.70 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.80 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.75 5.00
  1.88 3.58 4.29

Самый высокий коэффициент на матч «Фламенго» – «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фламенго» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фламенго» – «Сан-Паулу», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.70 1.03 3.95 1.23 3.10 1.33 2.08 1.75 1.87 1.94 1.64 2.26 1.41 2.80 1.19 4.40 1.15 5.00 1.05 8.80 1.04 9.40
12.00 1.04 10.50 1.05 4.05 1.25 3.10 1.38 2.13 1.87 1.62 2.33 1.42 2.91 1.20 4.75 1.16 5.55 1.05 10.25
3.84 1.27 3.01 1.40 2.39 1.61 2.06 1.81 1.83 2.04 1.59 2.42 1.49 2.74 1.38 3.09 1.13 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.71 1.48 2.55 1.16 4.80
3.15 1.36 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.30
3.10 1.38 2.55 1.53 2.00 1.86 1.61 2.37 1.43 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.17
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
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