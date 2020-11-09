Флуминенсе
0:1
Конец матча
Гремио
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
14
Danilo
IV
25
Hudson1
22
Douglas
XV
9
Fred
II
14
Браз
Давид
38
Tonhao
32
Diogo
VII
21
Jean
Pyerre
25
Pepe3
19
Diego
Churin
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
-
25 Hudson1Полузащитник
-
22 Douglas XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 АндреПолузащитник
-
7 LuccaПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
-
31 Calegari
-
26 Digao II
-
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
38 TonhaoЗащитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Jean PyerreПолузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
-
29 Соуза ДиегоНападающий
-
44 Ruan Neto
-
34 Lucas Araujo
-
11 Ewerthon VI
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
28'
0:1
46'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|7 (4)
|0.35
|2.
|Fred II
|2
|0.1
|3.
|Веллингтон Силва
|2
|0.1
|4.
|Digao II
|2
|0.1
|5.
|Эванилсон
|2
|0.1
|6.
|Huan Nino2
|2
|0.1
|7.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.05
|8.
|Энрике Луис
|1
|0.05
|9.
|Danilo IV
|1
|0.05
|10.
|Caio Paulista
|1
|0.05
|11.
|Marcos Paulo2
|1
|0.05
|12.
|Luccas Claro
|1
|0.05
|13.
|Douglas XV
|1
|0.05
|14.
|Yago I
|1
|0.05
|15.
|Michel Araujo
|1
|0.05
|16.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0.05
|17.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|18.
|Igor Juliao
|0
|0
|19.
|Hudson1
|0
|0
|20.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|6
|0.32
|2.
|Соуза Диего
|4 (1)
|0.21
|3.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.11
|4.
|Феррейра Факундо
|2
|0.11
|5.
|Браз Давид
|2
|0.11
|6.
|Alisson II
|1
|0.05
|7.
|Thaciano
|1
|0.05
|8.
|Орехуэла Луис
|1
|0.05
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.05
|10.
|Darlan Mendes
|1
|0.05
|11.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|12.
|Diego Churin
|0
|0
|13.
|Виктор Феррас
|0
|0
|14.
|Ewerthon VI
|0
|0
|15.
|Diogo VII
|0
|0
|16.
|Paulo Victor III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Igor Juliao
|5
|0
|2.
|Веллингтон Силва
|4
|0
|3.
|Michel Araujo
|4
|0
|4.
|Hudson1
|2
|1
|5.
|Douglas XV
|3
|0
|6.
|Fred II
|3
|0
|7.
|Digao II
|3
|0
|8.
|Yuri Oliveira Lima
|3
|0
|9.
|Эванилсон
|3
|0
|10.
|Андре
|2
|0
|11.
|Нене Андерсон
|2
|0
|12.
|Гансо Пауло
|2
|0
|13.
|Danilo IV
|2
|0
|14.
|Huan Nino2
|2
|0
|15.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|16.
|Yago I
|1
|0
|17.
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|18.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|5
|1
|2.
|Джеромел Педро
|3
|1
|3.
|Каннеманн Вальтер
|4
|0
|4.
|Соуза Диего
|2
|1
|5.
|Кортез Бруно
|2
|1
|6.
|Lucas Silva IV
|3
|0
|7.
|Браз Давид
|1
|1
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|9.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|10.
|Tonhao
|2
|0
|11.
|Миранда Пауло
|1
|0
|12.
|Виктор Феррас
|1
|0
|13.
|Ewerthon VI
|1
|0
|14.
|Diogo VII
|1
|0
|15.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|16.
|Thaciano
|1
|0
|17.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|18.
|Alisson II
|1
|0
|19.
|Vanderlei III
|1
|0
|20.
|Darlan Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
|Гремио
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +11 =4 -5Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ
Гремио Последние 20 матчей: +9 =6 -5Жувентуд 0:1 Гремио Гремио 2:1 Брагантино Гремио 1:0 Жувентуд Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио
Гремио 1:1 Америка де Кали Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Сантос 2:1 Гремио Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Гремио 0:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Кубок Гремио 3:1 Флуминенсе Кубок Гремио 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 0:0 Гремио Кубок Флуминенсе 1:0 Гремио Серия A Флуминенсе 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Флуминенсе Кубок Либертадорес
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|20
|10
|6
|4
|32 - 18
|36
|2.
|Атлетико Минейро
|19
|11
|2
|6
|35 - 23
|35
|3.
|Фламенго
|20
|10
|5
|5
|33 - 29
|35
|4.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|5.
|Флуминенсе
|20
|9
|5
|6
|29 - 22
|32
|6.
|Палмейрас
|19
|8
|7
|4
|26 - 20
|31
|7.
|Сантос
|20
|8
|7
|5
|28 - 24
|31
|8.
|Гремио
|19
|7
|9
|3
|22 - 17
|30
|9.
|Спорт Ресифи
|20
|7
|4
|9
|19 - 26
|25
|10.
|Коринтианс
|20
|6
|7
|7
|23 - 27
|25
|11.
|Форталеза
|18
|6
|6
|6
|17 - 14
|24
|12.
|Сеара
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|14.
|Байя
|19
|6
|4
|9
|24 - 28
|22
|15.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|11
|5
|19 - 23
|20
|16.
|Куритиба
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|17.
|Брагантино
|20
|4
|8
|8
|23 - 27
|20
|18.
|Васко да Гама
|18
|5
|4
|9
|20 - 26
|19
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|15 - 21
|19
|20.
|Гойяс
|18
|2
|6
|10
|21 - 33
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Флуминенсе» – «Гремио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Флуминенсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гремио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Флуминенсе» – «Гремио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.75
|1.25
|4.90
|1.16
|—
|—
|1.10
|6.25
|2.12
|1.72
|1.80
|2.01
|1.68
|2.18
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.19
|4.40
|1.09
|6.50
|1.03
|9.90
|1.02
|11.00
|0.00
|18.00
|
|6.00
|1.09
|5.10
|1.14
|—
|—
|2.52
|1.50
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.60
|2.65
|—
|—
|1.25
|3.95
|1.16
|4.90
|1.04
|8.70
|1.02
|9.60
|1.00
|19.75
|
|5.42
|1.16
|—
|—
|2.67
|1.50
|1.77
|2.09
|1.47
|2.75
|1.17
|5.23
|1.53
|2.56
|1.37
|3.14
|1.35
|3.29
|1.36
|3.23
|1.13
|6.19
|—
|—
|—
|—
|—
|—