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  2. Матчи
  3. Бразилия
Флуминенсе
0:1
Конец матча
Гремио
0'
0:1
28' Гол
Pepe3
90' Желтая карточка
Diogo VII
90'+6
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
14
Danilo
IV
25
Hudson1
22
Douglas
XV
70
Caio
Paulista
15
Michel
Araujo
17
Веллингтон
Силва
9
Fred
II
1
Paulo
Victor
III
17
Орехуэла
Луис
14
Браз
Давид
38
Tonhao
32
Diogo
VII
15
Darlan
Mendes
7
Матеус
Энрике
33
Фернандо
Луис
IV
21
Jean
Pyerre
25
Pepe3
19
Diego
Churin
Флуминенсе
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 7 (4) 0.35
2. Fred II 2 0.1
3. Веллингтон Силва 2 0.1
4. Digao II 2 0.1
5. Эванилсон 2 0.1
6. Huan Nino2 2 0.1
7. Гансо Пауло 1 (1) 0.05
8. Энрике Луис 1 0.05
9. Danilo IV 1 0.05
10. Caio Paulista 1 0.05
11. Marcos Paulo2 1 0.05
12. Luccas Claro 1 0.05
13. Douglas XV 1 0.05
14. Yago I 1 0.05
15. Michel Araujo 1 0.05
16. Wánderson do Carmo2 1 0.05
17. Эжидио Перейра 0 0
18. Igor Juliao 0 0
19. Hudson1 0 0
20. Маркос Дос Сантос 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 6 0.32
2. Соуза Диего 4 (1) 0.21
3. Isaque Elias Brito 2 0.11
4. Феррейра Факундо 2 0.11
5. Браз Давид 2 0.11
6. Alisson II 1 0.05
7. Thaciano 1 0.05
8. Орехуэла Луис 1 0.05
9. Фернандо Луис IV 1 0.05
10. Darlan Mendes 1 0.05
11. Робиньо Робсон 0 0
12. Diego Churin 0 0
13. Виктор Феррас 0 0
14. Ewerthon VI 0 0
15. Diogo VII 0 0
16. Paulo Victor III 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Igor Juliao 5 0
2. Веллингтон Силва 4 0
3. Michel Araujo 4 0
4. Hudson1 2 1
5. Douglas XV 3 0
6. Fred II 3 0
7. Digao II 3 0
8. Yuri Oliveira Lima 3 0
9. Эванилсон 3 0
10. Андре 2 0
11. Нене Андерсон 2 0
12. Гансо Пауло 2 0
13. Danilo IV 2 0
14. Huan Nino2 2 0
15. Lucas Barcellos 0 1
16. Yago I 1 0
17. Fernando Pacheco2 1 0
18. Wánderson do Carmo2 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 5 1
2. Джеромел Педро 3 1
3. Каннеманн Вальтер 4 0
4. Соуза Диего 2 1
5. Кортез Бруно 2 1
6. Lucas Silva IV 3 0
7. Браз Давид 1 1
8. Фернандо Луис IV 1 1
9. Робиньо Робсон 2 0
10. Tonhao 2 0
11. Миранда Пауло 1 0
12. Виктор Феррас 1 0
13. Ewerthon VI 1 0
14. Diogo VII 1 0
15. Майкон Тьяго 1 0
16. Thaciano 1 0
17. Орехуэла Луис 1 0
18. Alisson II 1 0
19. Vanderlei III 1 0
20. Darlan Mendes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 22.22% (6) 7.41% (2) 14.81% (4) 7.41% (2) 18.52% (5) 29.63% (8)
 Гремио 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ
Гремио Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Жувентуд 0:1 Гремио Гремио 2:1 Брагантино Гремио 1:0 Жувентуд Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио
Гремио 1:1 Америка де Кали Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Сантос 2:1 Гремио Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Гремио Серия A Гремио 4:5 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Гремио Серия A
Гремио 0:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Кубок Гремио 3:1 Флуминенсе Кубок Гремио 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 0:0 Гремио Кубок Флуминенсе 1:0 Гремио Серия A Флуминенсе 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Флуминенсе Кубок Либертадорес
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 20 10 6 4 32 - 18 36
2. Атлетико Минейро 19 11 2 6 35 - 23 35
3. Фламенго 20 10 5 5 33 - 29 35
4. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 15 33
5. Флуминенсе 20 9 5 6 29 - 22 32
6. Палмейрас 19 8 7 4 26 - 20 31
7. Сантос 20 8 7 5 28 - 24 31
8. Гремио 19 7 9 3 22 - 17 30
9. Спорт Ресифи 20 7 4 9 19 - 26 25
10. Коринтианс 20 6 7 7 23 - 27 25
11. Форталеза 18 6 6 6 17 - 14 24
12. Сеара 19 6 6 7 23 - 26 24
13. Атлетико Гойяненсе 20 5 8 7 18 - 26 23
14. Байя 19 6 4 9 24 - 28 22
15. Ботафого Рибейрао 19 3 11 5 19 - 23 20
16. Куритиба 20 5 5 10 18 - 26 20
17. Брагантино 20 4 8 8 23 - 27 20
18. Васко да Гама 18 5 4 9 20 - 26 19
19. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 15 - 21 19
20. Гойяс 18 2 6 10 21 - 33 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Pepe бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 62.00 5.30 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 77.00 10.50 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.05 3.15
  29.03 4.68 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Флуминенсе» – «Гремио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Флуминенсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гремио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Флуминенсе» – «Гремио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.75 1.25 4.90 1.16 1.10 6.25 2.12 1.72 1.80 2.01 1.68 2.18 1.12 5.55 1.19 4.40 1.09 6.50 1.03 9.90 1.02 11.00 0.00 18.00
6.00 1.09 5.10 1.14 2.52 1.50 1.93 1.87 1.60 2.65 1.25 3.95 1.16 4.90 1.04 8.70 1.02 9.60 1.00 19.75
5.42 1.16 2.67 1.50 1.77 2.09 1.47 2.75 1.17 5.23 1.53 2.56 1.37 3.14 1.35 3.29 1.36 3.23 1.13 6.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 1.49 2.65 1.03 10.00 1.04 9.20 1.02 11.00
2.38 1.58 1.59 2.36 1.28 3.64 1.06 8.90 1.04 10.50
2.03 1.83 1.67 2.27 1.30 3.57 1.36 3.32 1.39 3.09 1.21 4.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.94 1.71 1.44 2.60 1.15 5.00
3.10 1.37 2.05 1.77 1.44 2.77 1.15 5.40 1.11 6.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Флуминенсе 0:1 Гремио онлайн

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