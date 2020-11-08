Интернасьональ
2:2
Второй тайм: 81'
Куритиба
14' Желтая карточкаРодолфо Дантас
1:0
33' ГолYuri Alberto
1:1
48' ГолGiovanni Augusto
48' Желтая карточкаHeitor Rodrigues da Fonseca
53' Красная карточкаHeitor Rodrigues da Fonseca
2:1
59' ГолGustavo1
2:2
74' ГолSabino2
35
Jose
Gabriel
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
84
Wilson
III
35
Sabino2
98
Hugo
Moura
30
Robson
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Peglow
-
-
33 Gustavo1
-
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
-
98 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Robson IVНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 НатанаэлЗащитник
-
33 Мело АртурПолузащитник
-
39 Сасе ИанПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jorginho
Ход матча
14'
33'
48'
59'
2:1
74'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|15 (5)
|0.75
|2.
|Patrick I
|3
|0.15
|3.
|Герреро Паоло
|3
|0.15
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0.1
|5.
|Эрнандес Абель
|2
|0.1
|6.
|Yuri Alberto
|2
|0.1
|7.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.05
|8.
|Мусто Дамиан
|1
|0.05
|9.
|Моледо Родриго
|1
|0.05
|10.
|Gustavo1
|1
|0.05
|11.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|12.
|Moises VII
|0
|0
|13.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|14.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|15.
|Rodrigo I
|0
|0
|16.
|Peglow
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|6 (1)
|0.3
|2.
|Sabino2
|4 (3)
|0.2
|3.
|Giovanni Augusto
|3
|0.15
|4.
|William Matheus1
|1
|0.05
|5.
|Matheus Galdezani
|1
|0.05
|6.
|Sassa II
|1
|0.05
|7.
|Nathan VI
|1
|0.05
|8.
|Rodrigo Muniz
|1
|0.05
|9.
|Неилтон Мейра
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|7
|0
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|3.
|Galhardo Thiago
|2
|1
|4.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|5.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|6.
|Marcelo Lomba
|3
|0
|7.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|8.
|Мусто Дамиан
|1
|1
|9.
|Jose Gabriel
|1
|1
|10.
|Моледо Родриго
|2
|0
|11.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|12.
|Rodrigo I
|2
|0
|13.
|Gustavo1
|2
|0
|14.
|Jussa
|2
|0
|15.
|William Pottker
|0
|1
|16.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|17.
|Leandro Miguel Fernandez
|1
|0
|18.
|Энрике Педро
|1
|0
|19.
|Дурадо Родриго
|1
|0
|20.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|21.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|22.
|Danilo XVI
|1
|0
|23.
|Марсело Родиней
|1
|0
|24.
|Patrick I
|1
|0
|25.
|Moises VII
|1
|0
|26.
|Yuri Alberto
|1
|0
|27.
|Фукс Бруно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|5
|1
|2.
|Nathan VI
|5
|0
|3.
|Сасе Иан
|2
|1
|4.
|Robson IV
|3
|0
|5.
|Hugo Moura
|3
|0
|6.
|Rene Junior
|1
|1
|7.
|Jesus Igor
|1
|1
|8.
|Matheus Galdezani
|2
|0
|9.
|Sassa II
|2
|0
|10.
|William Matheus1
|2
|0
|11.
|Wellissol
|2
|0
|12.
|Натанаэл
|0
|1
|13.
|Ruy
|1
|0
|14.
|Неилтон Мейра
|1
|0
|15.
|Матеус де Салес
|1
|0
|16.
|Оливейра Рикардо II
|1
|0
|17.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|18.
|Ramon Martinez III
|1
|0
|19.
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|20.
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|21.
|Sabino2
|1
|0
|22.
|Matheus Bueno
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|13.79% (4)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|Куритиба
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +9 =6 -5Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго
Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ
Куритиба Последние 20 матчей: +5 =4 -11Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба
Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Куритиба: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Куритиба 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Куритиба Серия A Интернасьональ 4:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Куритиба 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Куритиба Серия A Интернасьональ 1:1 Куритиба Серия A Куритиба 1:1 Интернасьональ Серия A Куритиба 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Куритиба Серия A Куритиба 1:0 Интернасьональ Кубок Бразилии Интернасьональ 3:1 Куритиба Кубок Бразилии Куритиба 4:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Куритиба Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|2:2
|20
|10
|6
|4
|32 - 18
|36
|2.
|Фламенго
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|3.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|4.
|Атлетико Минейро
|18
|10
|2
|6
|31 - 23
|32
|5.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|6.
|Палмейрас
|1:0
|19
|8
|7
|4
|26 - 20
|31
|7.
|Сантос
|19
|8
|6
|5
|27 - 23
|30
|8.
|Гремио
|18
|6
|9
|3
|21 - 17
|27
|9.
|Коринтианс
|20
|6
|7
|7
|23 - 27
|25
|10.
|Форталеза
|18
|6
|6
|6
|17 - 14
|24
|11.
|Спорт Ресифи
|19
|7
|3
|9
|19 - 26
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|14.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|15.
|Куритиба
|2:2
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|16.
|Байя
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|17.
|Васко да Гама
|0:1
|18
|5
|4
|9
|20 - 26
|19
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|15 - 21
|19
|19.
|Брагантино
|19
|4
|7
|8
|22 - 26
|19
|20.
|Гойяс
|18
|2
|6
|10
|21 - 33
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интернасьональ» – «Куритиба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интернасьональ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Куритиба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интернасьональ» – «Куритиба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|5.10
|1.14
|5.20
|1.14
|—
|—
|2.80
|1.40
|2.21
|1.67
|1.88
|1.92
|1.70
|2.15
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.04
|9.20
|1.52
|2.42
|0.00
|17.00
|1.05
|8.50
|
|7.20
|1.10
|5.55
|1.15
|—
|—
|2.53
|1.53
|—
|—
|1.88
|1.94
|—
|—
|1.53
|2.67
|—
|—
|1.23
|4.30
|1.17
|5.25
|—
|—
|1.05
|10.75
|1.04
|11.50
|1.00
|20.00
|—
|—
|
|5.41
|1.16
|3.77
|1.28
|2.44
|1.58
|3.28
|1.35
|2.65
|1.50
|2.03
|1.83
|1.59
|2.41
|1.41
|2.98
|1.40
|3.04
|—
|—
|1.15
|5.68
|1.75
|2.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—