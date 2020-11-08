  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
2:2
Второй тайм: 81'
Куритиба
0'
14' Желтая карточка
Родолфо Дантас
1:0
33' Гол
Yuri Alberto
1:1
48' Гол
Giovanni Augusto
48' Желтая карточка
Heitor Rodrigues da Fonseca
53' Красная карточка
Heitor Rodrigues da Fonseca
2:1
59' Гол
Gustavo1
2:2
74' Гол
Sabino2
81'
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
35
Jose
Gabriel
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
23
Marcos
Guilherme
8
Эденилсон
дос
Сантос
88
Patrick
I
99
Эрнандес
Абель
11
Yuri
Alberto
84
Wilson
III
2
Jonatan
Moreira
III
3
Родолфо
Дантас
35
Sabino2
94
Матеус
де
Андраде
98
Hugo
Moura
36
Матеус
де
Салес
90
Giovanni
Augusto
10
Неилтон
Мейра
9
Оливейра
Рикардо
II
30
Robson
IV
Интернасьональ
4-1-3-2
Куритиба
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.75
2. Patrick I 3 0.15
3. Герреро Паоло 3 0.15
4. Эденилсон дос Сантос 2 0.1
5. Эрнандес Абель 2 0.1
6. Yuri Alberto 2 0.1
7. Бошилья Габриэл 1 0.05
8. Мусто Дамиан 1 0.05
9. Моледо Родриго 1 0.05
10. Gustavo1 1 0.05
11. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
12. Moises VII 0 0
13. Leandro Miguel Fernandez 0 0
14. Саравия Ренсо 0 0
15. Rodrigo I 0 0
16. Peglow 0 0
Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 6 (1) 0.3
2. Sabino2 4 (3) 0.2
3. Giovanni Augusto 3 0.15
4. William Matheus1 1 0.05
5. Matheus Galdezani 1 0.05
6. Sassa II 1 0.05
7. Nathan VI 1 0.05
8. Rodrigo Muniz 1 0.05
9. Неилтон Мейра 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 7 0
2. Эденилсон дос Сантос 4 0
3. Galhardo Thiago 2 1
4. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
5. Д'Алессандро Андрес 3 0
6. Marcelo Lomba 3 0
7. Bruno Praxedes 3 0
8. Мусто Дамиан 1 1
9. Jose Gabriel 1 1
10. Моледо Родриго 2 0
11. Бошилья Габриэл 2 0
12. Rodrigo I 2 0
13. Gustavo1 2 0
14. Jussa 2 0
15. William Pottker 0 1
16. Эрнандес Абель 1 0
17. Leandro Miguel Fernandez 1 0
18. Энрике Педро 1 0
19. Дурадо Родриго 1 0
20. Саравия Ренсо 1 0
21. Marcos Guilherme 1 0
22. Danilo XVI 1 0
23. Марсело Родиней 1 0
24. Patrick I 1 0
25. Moises VII 1 0
26. Yuri Alberto 1 0
27. Фукс Бруно 1 0
Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 5 1
2. Nathan VI 5 0
3. Сасе Иан 2 1
4. Robson IV 3 0
5. Hugo Moura 3 0
6. Rene Junior 1 1
7. Jesus Igor 1 1
8. Matheus Galdezani 2 0
9. Sassa II 2 0
10. William Matheus1 2 0
11. Wellissol 2 0
12. Натанаэл 0 1
13. Ruy 1 0
14. Неилтон Мейра 1 0
15. Матеус де Салес 1 0
16. Оливейра Рикардо II 1 0
17. Патрик де Оливейра 1 0
18. Ramon Martinez III 1 0
19. Martin Sarrafiore 1 0
20. Jonatan Moreira III 1 0
21. Sabino2 1 0
22. Matheus Bueno 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 13.79% (4) 27.59% (8) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6)
 Куритиба 31.25% (5) 6.25% (1) 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго
Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ
Куритиба Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба
Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Куритиба: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Куритиба 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Куритиба Серия A Куритиба 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Куритиба Копа Суль-Минас-Рио
Куритиба 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Куритиба Серия A Интернасьональ 4:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Куритиба 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Куритиба Серия A Интернасьональ 1:1 Куритиба Серия A Куритиба 1:1 Интернасьональ Серия A Куритиба 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Куритиба Серия A Куритиба 1:0 Интернасьональ Кубок Бразилии Интернасьональ 3:1 Куритиба Кубок Бразилии Куритиба 4:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Куритиба Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 2:2 20 10 6 4 32 - 18 36
2. Фламенго 19 10 5 4 33 - 25 35
3. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 15 33
4. Атлетико Минейро 18 10 2 6 31 - 23 32
5. Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 21 32
6. Палмейрас 1:0 19 8 7 4 26 - 20 31
7. Сантос 19 8 6 5 27 - 23 30
8. Гремио 18 6 9 3 21 - 17 27
9. Коринтианс 20 6 7 7 23 - 27 25
10. Форталеза 18 6 6 6 17 - 14 24
11. Спорт Ресифи 19 7 3 9 19 - 26 24
12. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
13. Атлетико Гойяненсе 20 5 8 7 18 - 26 23
14. Ботафого Рибейрао 18 3 11 4 19 - 22 20
15. Куритиба 2:2 20 5 5 10 18 - 26 20
16. Байя 18 5 4 9 23 - 28 19
17. Васко да Гама 0:1 18 5 4 9 20 - 26 19
18. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 15 - 21 19
19. Брагантино 19 4 7 8 22 - 26 19
20. Гойяс 18 2 6 10 21 - 33 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Yuri Alberto бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Родолфо Дантас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьональ
Ничья
Куритиба
1.77
5.90
5.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.19 5.90 24.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 1.47 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.42 5.20
  1.34 4.02 16.53

Самый высокий коэффициент на матч «Интернасьональ» – «Куритиба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интернасьональ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Куритиба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интернасьональ» – «Куритиба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.10 1.14 5.20 1.14 2.80 1.40 2.21 1.67 1.88 1.92 1.70 2.15 1.40 2.80 1.21 4.10 1.08 7.00 1.04 9.20 1.52 2.42 0.00 17.00 1.05 8.50
7.20 1.10 5.55 1.15 2.53 1.53 1.88 1.94 1.53 2.67 1.23 4.30 1.17 5.25 1.05 10.75 1.04 11.50 1.00 20.00
5.41 1.16 3.77 1.28 2.44 1.58 3.28 1.35 2.65 1.50 2.03 1.83 1.59 2.41 1.41 2.98 1.40 3.04 1.15 5.68 1.75 2.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 1.97 1.57 2.40 1.10 6.25 1.06 8.20
2.43 1.56 1.57 2.40 1.28 3.68 1.06 9.00 1.04 10.50
1.65 2.30 1.38 3.09 1.13 6.24 1.34 3.33 1.17 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.79 1.42 2.70 1.13 5.40
3.00 1.39 1.97 1.83 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
6.00 1.11
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Где смотреть матч Интернасьональ 2:2 Куритиба онлайн

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