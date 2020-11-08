Брагантино
0:0
Перерыв
Сантос
10' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
42' Желтая карточкаJean Mota
34
Weverson2
15
Итало
Хосе
28
Tomas
Cuello
33
Уртадо
Хан
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
14
Перес
Луан
21
Diego
Pituca
23
Arthur
VIII
41
Jean
Mota
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Weverson2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Итало ХосеПолузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
-
-
18 Chrigor
-
24 Cesar Haydar
-
21 Luis Phelipe
-
17 Weverton3
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
23 Arthur VIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
6 LaercioПолузащитник
-
-
4 Para I
-
31 John Victor
-
-
-
-
30 Lucas Braga
-
-
-
39 Tailson
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
42'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|7
|0.35
|2.
|Alerrandro
|5
|0.25
|3.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.1
|4.
|Leo Ortiz
|2
|0.1
|5.
|Итало Хосе
|1
|0.05
|6.
|Raul González II
|1
|0.05
|7.
|Bruno Tubarao
|1
|0.05
|8.
|Рикардо Риллер
|1
|0.05
|9.
|Уртадо Хан
|1
|0.05
|10.
|Luis Phelipe
|1
|0.05
|11.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|12.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|13.
|Matheus Jesus
|0
|0
|14.
|Робиньо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|12 (4)
|0.6
|2.
|Madson II
|4
|0.2
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2 (1)
|0.1
|4.
|Felipe Jonatan
|2
|0.1
|5.
|Jobson III
|1
|0.05
|6.
|Arthur VIII
|1
|0.05
|7.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.05
|8.
|Kaio Jorge
|1
|0.05
|9.
|Marcos Leonardo
|1
|0.05
|10.
|Jean Mota
|0
|0
|11.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|12.
|Алисон II
|0
|0
|13.
|Перес Луан
|0
|0
|14.
|Lucas Braga
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|8
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|4
|0
|3.
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|4.
|Matheus Jesus
|3
|0
|5.
|Claudinho III
|3
|0
|6.
|Бруно Фабрисио
|1
|1
|7.
|Weverson2
|1
|1
|8.
|Силва Адерлан
|2
|0
|9.
|Bruno Tubarao
|2
|0
|10.
|Morato
|0
|1
|11.
|Thonny Anderson
|0
|1
|12.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|13.
|Artur Guimaraes
|1
|0
|14.
|Уртадо Хан
|1
|0
|15.
|Leo Ortiz
|1
|0
|16.
|Кандидо Луан
|1
|0
|17.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|18.
|Luis Phelipe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|3
|2
|2.
|Felipe Jonatan
|5
|0
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|4
|0
|4.
|Jobson III
|4
|0
|5.
|Perez Martinez Lucas VI
|4
|0
|6.
|Перес Луан
|2
|1
|7.
|Para I
|3
|0
|8.
|Marinho II
|3
|0
|9.
|Diego Pituca
|3
|0
|10.
|Lucas Braga
|3
|0
|11.
|Kaio Jorge
|3
|0
|12.
|Arthur VIII
|1
|1
|13.
|Жуан Пауло
|2
|0
|14.
|Sandry Santos
|2
|0
|15.
|Jean Mota
|1
|0
|16.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|17.
|Madson II
|1
|0
|18.
|Alex Nascimento
|1
|0
|19.
|Lucas Lourenco
|1
|0
|20.
|Ivonei Junior
|1
|0
|21.
|Marcos Leonardo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брагантино
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|Сантос
|16% (4)
|32% (8)
|20% (5)
|4% (1)
|4% (1)
|24% (6)
Предыдущие игры
Брагантино Последние 20 матчей: +4 =6 -10Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс
Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао
Сантос Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос
Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Сантос 1:1 Пачука Куритиба 1:2 Сантос Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос
Последние игры между собой
Брагантино: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|20
|10
|6
|4
|32 - 18
|36
|2.
|Атлетико Минейро
|2:0
|19
|11
|2
|6
|33 - 23
|35
|3.
|Фламенго
|0:2
|20
|10
|5
|5
|33 - 27
|35
|4.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|5.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|6.
|Палмейрас
|19
|8
|7
|4
|26 - 20
|31
|7.
|Сантос
|0:0
|20
|8
|7
|5
|27 - 23
|31
|8.
|Гремио
|18
|6
|9
|3
|21 - 17
|27
|9.
|Коринтианс
|20
|6
|7
|7
|23 - 27
|25
|10.
|Форталеза
|18
|6
|6
|6
|17 - 14
|24
|11.
|Спорт Ресифи
|19
|7
|3
|9
|19 - 26
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|14.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|19
|3
|12
|4
|19 - 22
|21
|15.
|Байя
|0:0
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|16.
|Куритиба
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|17.
|Брагантино
|0:0
|20
|4
|8
|8
|22 - 26
|20
|18.
|Васко да Гама
|18
|5
|4
|9
|20 - 26
|19
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|15 - 21
|19
|20.
|Гойяс
|18
|2
|6
|10
|21 - 33
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брагантино» – «Сантос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брагантино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сантос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брагантино» – «Сантос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|3.50
|1.27
|8.10
|1.06
|1.62
|2.20
|2.60
|1.45
|2.15
|1.70
|1.17
|4.70
|1.47
|2.65
|1.03
|10.00
|1.13
|5.40
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|1.01
|12.60
|
|10.25
|1.05
|8.70
|1.07
|3.38
|1.33
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.87
|2.03
|1.45
|2.79
|1.33
|3.38
|1.15
|5.80
|1.11
|6.70
|1.03
|13.50
|—
|—