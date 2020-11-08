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  3. Бразилия
Брагантино
1:1
Конец матча
Сантос
0'
10' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас
42' Желтая карточка
Jean Mota
57' Желтая карточка
Jobson III
0:1
64' Гол в свои ворота
Leo Ortiz
80' Желтая карточка
Sandry Santos
83' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
1:1
90' Гол
Leo Ortiz
90'+7
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
4
Лижжер
Морейра
34
Weverson2
35
Эвангелиста
Лукас
23
Raul
González
II
7
Artur
Guimaraes
15
Итало
Хосе
28
Tomas
Cuello
33
Уртадо
Хан
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
21
Diego
Pituca
23
Arthur
VIII
8
Jobson
III
41
Jean
Mota
10
Сотельдо
Йеферсон
9
Kaio
Jorge
Брагантино
4-2-3-1
Сантос
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 7 0.35
2. Alerrandro 5 0.25
3. Leo Ortiz 3 0.15
4. Эвангелиста Лукас 2 0.1
5. Итало Хосе 1 0.05
6. Raul González II 1 0.05
7. Bruno Tubarao 1 0.05
8. Рикардо Риллер 1 0.05
9. Уртадо Хан 1 0.05
10. Luis Phelipe 1 0.05
11. Artur Guimaraes 0 0
12. Лижжер Морейра 0 0
13. Matheus Jesus 0 0
14. Робиньо 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 12 (4) 0.6
2. Madson II 4 0.2
3. Сотельдо Йеферсон 2 (1) 0.1
4. Felipe Jonatan 2 0.1
5. Jobson III 1 0.05
6. Arthur VIII 1 0.05
7. Perez Martinez Lucas VI 1 0.05
8. Kaio Jorge 1 0.05
9. Marcos Leonardo 1 0.05
10. Jean Mota 0 0
11. Карлос Санчес II 0 0
12. Алисон II 0 0
13. Перес Луан 0 0
14. Lucas Braga 0 0

Карточки

Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 8 0
2. Эдимар Куритиба 4 0
3. Эвангелиста Лукас 3 0
4. Matheus Jesus 3 0
5. Claudinho III 3 0
6. Бруно Фабрисио 1 1
7. Weverson2 1 1
8. Силва Адерлан 2 0
9. Bruno Tubarao 2 0
10. Morato 0 1
11. Thonny Anderson 0 1
12. Коррея Уйллиан 1 0
13. Artur Guimaraes 1 0
14. Уртадо Хан 1 0
15. Leo Ortiz 1 0
16. Кандидо Луан 1 0
17. Leonardo Realpe 1 0
18. Luis Phelipe 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 3 2
2. Сотельдо Йеферсон 5 0
3. Jobson III 5 0
4. Felipe Jonatan 5 0
5. Perez Martinez Lucas VI 4 0
6. Перес Луан 2 1
7. Para I 3 0
8. Marinho II 3 0
9. Diego Pituca 3 0
10. Lucas Braga 3 0
11. Kaio Jorge 3 0
12. Sandry Santos 3 0
13. Arthur VIII 1 1
14. Жуан Пауло 2 0
15. Jean Mota 1 0
16. Карлос Санчес II 1 0
17. Madson II 1 0
18. Alex Nascimento 1 0
19. Lucas Lourenco 1 0
20. Ivonei Junior 1 0
21. Marcos Leonardo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брагантино 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6) 8.7% (2) 26.09% (6)
 Сантос 16% (4) 32% (8) 20% (5) 4% (1) 4% (1) 24% (6)

Предыдущие игры

Брагантино Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс
Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао
Сантос Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос
Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Сантос 1:1 Пачука Куритиба 1:2 Сантос Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос

Последние игры между собой

Брагантино: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Сантос 1:1 Брагантино Серия A Сантос 0:0 Брагантино Паулиста А1 Брагантино 1:4 Сантос Паулиста А1 Сантос 0:1 Брагантино Паулиста
Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 20 10 6 4 32 - 18 36
2. Атлетико Минейро 19 11 2 6 35 - 23 35
3. Фламенго 20 10 5 5 33 - 29 35
4. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 15 33
5. Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 21 32
6. Палмейрас 19 8 7 4 26 - 20 31
7. Сантос 20 8 7 5 28 - 24 31
8. Гремио 18 6 9 3 21 - 17 27
9. Коринтианс 20 6 7 7 23 - 27 25
10. Форталеза 18 6 6 6 17 - 14 24
11. Спорт Ресифи 19 7 3 9 19 - 26 24
12. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
13. Атлетико Гойяненсе 20 5 8 7 18 - 26 23
14. Байя 19 6 4 9 24 - 28 22
15. Ботафого Рибейрао 19 3 11 5 19 - 23 20
16. Куритиба 20 5 5 10 18 - 26 20
17. Брагантино 20 4 8 8 23 - 27 20
18. Васко да Гама 18 5 4 9 20 - 26 19
19. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 15 - 21 19
20. Гойяс 18 2 6 10 21 - 33 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Jean Mota получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Эвангелиста Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 45.00 8.00 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 4.90 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.45 3.28

Самый высокий коэффициент на матч «Брагантино» – «Сантос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брагантино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сантос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брагантино» – «Сантос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.20 1.62 8.10 1.06 1.37 2.95 2.60 1.45 2.15 1.70 1.02 11.00 1.47 2.65 1.01 12.60 1.13 5.40 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60
10.25 1.05 8.70 1.07 3.38 1.33 2.69 1.48 1.87 2.03 1.45 2.79 1.33 3.38 1.15 5.80 1.11 6.70 1.03 13.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.17 4.70 1.89 1.91 1.14 5.20 1.11 5.80 1.07 7.50
2.91 1.41 1.95 1.85 1.42 2.88 1.13 5.85 1.09 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
3.85 1.26 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Брагантино 1:1 Сантос онлайн

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