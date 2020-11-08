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  3. Бразилия
Атлетико Минейро
2:0
Перерыв
Фламенго
0'
1:0
4' Гол
Саша Эдуардо
2:0
8' Гол
Keno
26' Желтая карточка
Тьяго Маия
42' Желтая карточка
Франко Алан
45' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
45' Желтая карточка
Арана Гильерме
31
Everson
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
2
Guga3
21
Франко
Алан
29
Аллан
Соуза
13
Арана
Гильерме
70
Саварино
Джефферсон
18
Саша
Эдуардо
11
Keno
45
Victor
Hugo
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
31
Natan
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
33
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
8
Герсон
Сантос
27
Энрике
Бруно
21
Педро
Гильерме
Атлетико Минейро
3-4-3
Фламенго
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 9 (3) 0.47
2. Саварино Джефферсон 3 0.16
3. Саша Эдуардо 3 0.16
4. Натан Аллан 3 0.16
5. Marrony 3 (1) 0.16
6. Франко Алан 3 0.16
7. Hyoran 2 0.11
8. Арана Гильерме 2 0.11
9. Jair II 1 0.05
10. Ревер Умберто 1 0.05
11. Guga3 1 (1) 0.05
12. Igor Rabello 1 0.05
13. Everson 0 0
14. Феррейра Мариано 0 0
15. Алонсо Хуниор 0 0
16. Marquinhos vi 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 10 0.5
2. Рибейро Эвертон 5 0.25
3. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.25
4. Энрике Бруно 3 (1) 0.15
5. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.15
6. Диего Рибас 1 0.05
7. Линкольн 1 0.05
8. Луис Филипе 1 0.05
9. Витиньо Виктор 1 0.05
10. Natan 1 0.05
11. Лео Перейра 1 0.05
12. Энрике Густаво 1 0.05
13. Исла Маурисио 0 0
14. Виллиан Арао 0 0
15. Котулио Матеус 0 0
16. Роша Педро 0 0
17. Герсон Сантос 0 0
18. Michael 3 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 4 0
2. Jair II 4 0
3. Keno 3 0
4. Аллан Соуза 3 0
5. Саварино Джефферсон 2 0
6. Рафаэл Пирес 0 1
7. Саша Эдуардо 1 0
8. Феррейра Мариано 1 0
9. Ревер Умберто 1 0
10. Hyoran 1 0
11. Арана Гильерме 1 0
12. Gabriel Paulista XVI 1 0
13. Igor Rabello 1 0
14. Франко Алан 1 0
15. Guga3 1 0
16. Dylan Borrero 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 6 0
2. Герсон Сантос 5 0
3. Луис Филипе 4 0
4. Тьяго Маия 4 0
5. Диего Рибас 3 0
6. Виллиан Арао 3 0
7. Рафинья Марсио 2 0
8. Исла Маурисио 2 0
9. Рибейро Эвертон 2 0
10. Витиньо Виктор 2 0
11. Natan 2 0
12. Энрике Густаво 2 0
13. Габриэл Барбоза 2 0
14. Joao Lucas2 2 0
15. Алвес Диего 0 1
16. Линкольн 1 0
17. Кайо Родриго 1 0
18. Лео Перейра 1 0
19. Гильерме дос Сантос 1 0
20. Котулио Матеус 1 0
21. Joao Gomes 1 0
22. Тулер Матеус 1 0
23. Michael 3 1 0
24. Педро Гильерме 1 0
25. Мартинс Родригес 1 0
26. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 6.67% (2) 13.33% (4) 26.67% (8) 23.33% (7) 13.33% (4) 16.67% (5)
 Фламенго 15.15% (5) 6.06% (2) 15.15% (5) 30.3% (10) 12.12% (4) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе
Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго
Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Серия A Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 0:1 Фламенго Серия A Атлетико Минейро 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 20 10 6 4 32 - 18 36
2. Атлетико Минейро 2:0 19 11 2 6 33 - 23 35
3. Фламенго 0:2 20 10 5 5 33 - 27 35
4. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 15 33
5. Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 21 32
6. Палмейрас 19 8 7 4 26 - 20 31
7. Сантос 0:0 20 8 7 5 27 - 23 31
8. Гремио 18 6 9 3 21 - 17 27
9. Коринтианс 20 6 7 7 23 - 27 25
10. Форталеза 18 6 6 6 17 - 14 24
11. Спорт Ресифи 19 7 3 9 19 - 26 24
12. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
13. Атлетико Гойяненсе 20 5 8 7 18 - 26 23
14. Ботафого Рибейрао 0:0 19 3 12 4 19 - 22 21
15. Байя 0:0 19 5 5 9 23 - 28 20
16. Куритиба 20 5 5 10 18 - 26 20
17. Брагантино 0:0 20 4 8 8 22 - 26 20
18. Васко да Гама 18 5 4 9 20 - 26 19
19. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 15 - 21 19
20. Гойяс 18 2 6 10 21 - 33 12
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Арана Гильерме получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Рибейро Эвертон получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Франко Алан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Тьяго Маия получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Keno бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Фламенго
2.42
8.50
3.04
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.19 8.50 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 7.50 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.74 3.04
  1.14 8.41 20.88

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Минейро» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Минейро» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Минейро» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 5.00 1.15 4.20 1.21 6.30 1.09 2.10 1.74 2.00 1.81 1.77 2.05 2.25 1.60 1.32 3.20 1.40 2.80 1.10 6.20 1.12 5.55 1.03 11.50 1.11 5.80 1.02 11.00
14.75 1.02 13.50 1.03 5.35 1.16 4.30 1.23 2.65 1.60 2.02 1.81 1.65 2.27 1.36 3.20 1.27 3.84 1.12 6.35
5.14 1.18 2.78 1.47 5.58 1.15 2.29 1.66 2.02 1.86 2.63 1.51 2.11 1.77 1.83 2.04 1.53 2.56 1.40 3.02 1.32 3.47 1.57 2.47 1.26 3.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
3.50 1.27 2.48 1.50 1.58 2.30 1.23 3.85 1.20 4.20 1.23 3.90 1.03 10.00
3.52 1.30 2.48 1.54 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
3.22 1.37 2.56 1.54 1.91 1.96 3.12 1.38 2.57 1.53 2.02 1.85 1.62 2.36 1.99 1.87 1.64 2.32 1.28 3.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15
5.35 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 2.62
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Атлетико Минейро 2:0 Фламенго онлайн

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