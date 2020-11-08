Атлетико Минейро
4:0
Конец матча
Фламенго
1:0
4' ГолСаша Эдуардо
2:0
8' ГолKeno
26' Желтая карточкаТьяго Маия
42' Желтая карточкаФранко Алан
45' Желтая карточкаРибейро Эвертон
45' Желтая карточкаАрана Гильерме
3:0
59' ГолСаша Эдуардо
4:0
83' ГолСарачо Федерико
84' Желтая карточкаАлонсо Хуниор
85' Желтая карточкаMarrony
86' Желтая карточкаИсла Маурисио
90' Желтая карточкаDylan Borrero
31
Everson
16
Igor
Rabello
2
Guga3
21
Франко
Алан
29
Аллан
Соуза
18
Саша
Эдуардо
11
Keno
45
Victor
Hugo
31
Natan
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Guga3Полузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
-
-
38 Marrony
-
26 Calebe
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
-
45 Victor HugoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
4'
8'
2:0
26'
42'
45'
45'
59'
3:0
67'
82'
83'
4:0
84'
85'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|9 (3)
|0.47
|2.
|Саша Эдуардо
|4
|0.21
|3.
|Саварино Джефферсон
|3
|0.16
|4.
|Натан Аллан
|3
|0.16
|5.
|Marrony
|3 (1)
|0.16
|6.
|Франко Алан
|3
|0.16
|7.
|Арана Гильерме
|2
|0.11
|8.
|Hyoran
|2
|0.11
|9.
|Jair II
|1
|0.05
|10.
|Ревер Умберто
|1
|0.05
|11.
|Guga3
|1 (1)
|0.05
|12.
|Igor Rabello
|1
|0.05
|13.
|Сарачо Федерико
|1
|0.05
|14.
|Everson
|0
|0
|15.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|16.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|17.
|Marquinhos vi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|10
|0.5
|2.
|Рибейро Эвертон
|5
|0.25
|3.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.25
|4.
|Энрике Бруно
|3 (1)
|0.15
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.15
|6.
|Диего Рибас
|1
|0.05
|7.
|Линкольн
|1
|0.05
|8.
|Луис Филипе
|1
|0.05
|9.
|Витиньо Виктор
|1
|0.05
|10.
|Natan
|1
|0.05
|11.
|Лео Перейра
|1
|0.05
|12.
|Энрике Густаво
|1
|0.05
|13.
|Исла Маурисио
|0
|0
|14.
|Виллиан Арао
|0
|0
|15.
|Котулио Матеус
|0
|0
|16.
|Роша Педро
|0
|0
|17.
|Герсон Сантос
|0
|0
|18.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|5
|0
|2.
|Jair II
|4
|0
|3.
|Keno
|3
|0
|4.
|Аллан Соуза
|3
|0
|5.
|Арана Гильерме
|2
|0
|6.
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|7.
|Dylan Borrero
|2
|0
|8.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|9.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|10.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|11.
|Ревер Умберто
|1
|0
|12.
|Hyoran
|1
|0
|13.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|14.
|Igor Rabello
|1
|0
|15.
|Франко Алан
|1
|0
|16.
|Marrony
|1
|0
|17.
|Guga3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|6
|0
|2.
|Герсон Сантос
|5
|0
|3.
|Луис Филипе
|4
|0
|4.
|Тьяго Маия
|4
|0
|5.
|Исла Маурисио
|3
|0
|6.
|Рибейро Эвертон
|3
|0
|7.
|Диего Рибас
|3
|0
|8.
|Виллиан Арао
|3
|0
|9.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|10.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|11.
|Natan
|2
|0
|12.
|Энрике Густаво
|2
|0
|13.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|14.
|Joao Lucas2
|2
|0
|15.
|Алвес Диего
|0
|1
|16.
|Линкольн
|1
|0
|17.
|Кайо Родриго
|1
|0
|18.
|Лео Перейра
|1
|0
|19.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|20.
|Котулио Матеус
|1
|0
|21.
|Joao Gomes
|1
|0
|22.
|Тулер Матеус
|1
|0
|23.
|Michael 3
|1
|0
|24.
|Педро Гильерме
|1
|0
|25.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|23.53% (8)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|Фламенго
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|15.15% (5)
|30.3% (10)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +12 =2 -6Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе
Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =3 -3Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго
Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Атлетико Минейро 0:1 Фламенго Серия A Атлетико Минейро 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|20
|10
|6
|4
|32 - 18
|36
|2.
|Атлетико Минейро
|19
|11
|2
|6
|35 - 23
|35
|3.
|Фламенго
|20
|10
|5
|5
|33 - 29
|35
|4.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|5.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|6.
|Палмейрас
|19
|8
|7
|4
|26 - 20
|31
|7.
|Сантос
|20
|8
|7
|5
|28 - 24
|31
|8.
|Гремио
|18
|6
|9
|3
|21 - 17
|27
|9.
|Коринтианс
|20
|6
|7
|7
|23 - 27
|25
|10.
|Форталеза
|18
|6
|6
|6
|17 - 14
|24
|11.
|Спорт Ресифи
|19
|7
|3
|9
|19 - 26
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|14.
|Байя
|19
|6
|4
|9
|24 - 28
|22
|15.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|11
|5
|19 - 23
|20
|16.
|Куритиба
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|17.
|Брагантино
|20
|4
|8
|8
|23 - 27
|20
|18.
|Васко да Гама
|18
|5
|4
|9
|20 - 26
|19
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|15 - 21
|19
|20.
|Гойяс
|18
|2
|6
|10
|21 - 33
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Минейро» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Минейро» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Минейро» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.00
|1.15
|4.20
|1.21
|—
|—
|3.60
|1.25
|2.10
|1.74
|2.00
|1.81
|1.77
|2.05
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|1.03
|11.50
|1.11
|5.80
|1.02
|11.00
|
|14.75
|1.02
|13.50
|1.03
|5.35
|1.16
|4.30
|1.23
|—
|—
|2.65
|1.60
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.12
|6.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.14
|1.18
|—
|—
|2.78
|1.47
|5.47
|1.16
|2.29
|1.66
|3.94
|1.26
|2.58
|1.52
|3.28
|1.35
|2.72
|1.48
|2.15
|1.74
|1.70
|2.20
|1.31
|3.50
|1.17
|5.24
|—
|—
|1.11
|6.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|
|3.50
|1.27
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.58
|2.30
|—
|—
|1.23
|3.85
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.03
|10.00
|
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.48
|1.54
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.22
|1.37
|2.56
|1.54
|1.91
|1.96
|3.12
|1.38
|2.57
|1.53
|2.02
|1.85
|1.62
|2.36
|1.99
|1.87
|1.64
|2.32
|1.28
|3.73
|—
|—
|—
|—