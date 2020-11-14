  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сантос
0:0
Первый тайм: 22'
Интернасьональ
0' 22'
31
John
Victor
4
Para
I
2
Luiz
Felipe
III
14
Перес
Луан
42
Wagner
Leonardo
17
Винисиус
Оливейра
3
Felipe
Jonatan
11
Marinho
II
45
Ivonei
Junior
30
Lucas
Braga
9
Kaio
Jorge
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
35
Jose
Gabriel
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
27
José
Maurisio3
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
23
Marcos
Guilherme
17
Galhardo
Thiago
99
Эрнандес
Абель
Сантос
4-2-3-1
Интернасьональ
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 12 (4) 0.57
2. Madson II 4 0.19
3. Сотельдо Йеферсон 2 (1) 0.1
4. Felipe Jonatan 2 0.1
5. Jobson III 1 0.05
6. Arthur VIII 1 0.05
7. Perez Martinez Lucas VI 1 0.05
8. Kaio Jorge 1 0.05
9. Marcos Leonardo 1 0.05
10. Jean Mota 0 0
11. Карлос Санчес II 0 0
12. Алисон II 0 0
13. Перес Луан 0 0
14. Lucas Braga 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.71
2. Patrick I 3 0.14
3. Герреро Паоло 3 0.14
4. Эденилсон дос Сантос 2 0.1
5. Эрнандес Абель 2 0.1
6. Yuri Alberto 2 0.1
7. Бошилья Габриэл 1 0.05
8. Мусто Дамиан 1 0.05
9. Моледо Родриго 1 0.05
10. Gustavo1 1 0.05
11. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
12. Moises VII 0 0
13. Leandro Miguel Fernandez 0 0
14. Саравия Ренсо 0 0
15. Rodrigo I 0 0
16. Peglow 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 3 2
2. Сотельдо Йеферсон 5 0
3. Jobson III 5 0
4. Felipe Jonatan 5 0
5. Perez Martinez Lucas VI 4 0
6. Перес Луан 2 1
7. Para I 3 0
8. Marinho II 3 0
9. Diego Pituca 3 0
10. Lucas Braga 3 0
11. Kaio Jorge 3 0
12. Sandry Santos 3 0
13. Arthur VIII 1 1
14. Жуан Пауло 2 0
15. Jean Mota 1 0
16. Карлос Санчес II 1 0
17. Madson II 1 0
18. Alex Nascimento 1 0
19. Lucas Lourenco 1 0
20. Ivonei Junior 1 0
21. Marcos Leonardo 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 7 0
2. Эденилсон дос Сантос 4 0
3. Мусто Дамиан 2 1
4. Galhardo Thiago 2 1
5. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
6. Д'Алессандро Андрес 3 0
7. Marcelo Lomba 3 0
8. Bruno Praxedes 3 0
9. Jose Gabriel 1 1
10. Моледо Родриго 2 0
11. Бошилья Габриэл 2 0
12. Rodrigo I 2 0
13. Gustavo1 2 0
14. Jussa 2 0
15. William Pottker 0 1
16. Эрнандес Абель 1 0
17. Leandro Miguel Fernandez 1 0
18. Энрике Педро 1 0
19. Дурадо Родриго 1 0
20. Саравия Ренсо 1 0
21. Marcos Guilherme 1 0
22. Danilo XVI 1 0
23. Марсело Родиней 1 0
24. Patrick I 1 0
25. Moises VII 1 0
26. Yuri Alberto 1 0
27. Фукс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 16% (4) 32% (8) 20% (5) 4% (1) 4% (1) 24% (6)
 Интернасьональ 12.9% (4) 25.81% (8) 16.13% (5) 12.9% (4) 12.9% (4) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сантос 4:0 Мазатлан Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос
Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Сантос 1:1 Пачука Куритиба 1:2 Сантос Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ
Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя

Последние игры между собой

Сантос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Интернасьональ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Интернасьональ 2:0 Сантос Серия A Интернасьональ 0:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Сантос Серия A
Сантос 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Сантос Кубок Сантос 2:1 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 2:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Интернасьональ Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 0:0 21 10 7 4 32 - 18 37
2. Атлетико Минейро 19 11 2 6 35 - 23 35
3. Фламенго 20 10 5 5 33 - 29 35
4. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 15 33
5. Флуминенсе 20 9 5 6 29 - 22 32
6. Сантос 0:0 21 8 8 5 28 - 24 32
7. Палмейрас 19 8 7 4 26 - 20 31
8. Гремио 19 7 9 3 22 - 17 30
9. Спорт Ресифи 0:0 21 7 5 9 19 - 26 26
10. Байя 20 7 4 9 26 - 29 25
11. Коринтианс 20 6 7 7 23 - 27 25
12. Форталеза 19 6 6 7 18 - 16 24
13. Сеара 19 6 6 7 23 - 26 24
14. Атлетико Гойяненсе 20 5 8 7 18 - 26 23
15. Васко да Гама 0:0 19 5 5 9 20 - 26 20
16. Ботафого Рибейрао 19 3 11 5 19 - 23 20
17. Куритиба 20 5 5 10 18 - 26 20
18. Брагантино 20 4 8 8 23 - 27 20
19. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 15 - 21 19
20. Гойяс 18 2 6 10 21 - 33 12
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Интернасьональ
5.50
3.50
2.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.25 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 3.50 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.88 3.35 2.25

Самый высокий коэффициент на матч «Сантос» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сантос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сантос» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.07 5.90 1.08 2.62 1.45 2.06 1.77 1.76 2.07 1.55 2.37 1.32 3.60 1.18 4.50 1.09 8.00 1.04 9.00 1.01 15.50
7.10 1.06 6.15 1.09 2.69 1.44 2.04 1.78 1.66 2.50 1.26 3.85 1.19 4.75 1.05 8.30 1.03 8.60 1.01 17.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.71 2.14 1.23 3.90 1.06 7.00 1.03 10.00
2.88 1.42 1.67 2.21 1.36 3.15 1.08 8.00 1.06 9.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.66 1.49 2.50 1.16 4.70
3.15 1.36 2.05 1.77 1.46 2.72 1.19 5.15 1.13 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Где смотреть матч Сантос 0:0 Интернасьональ онлайн

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